Důvěra lidí bude pryč. Vážné varování pro Ústavní soud

Dva týdny před otevřením volebních místností se může odhadem až milion oprávněných voličů dostat do značné nejistoty, zda jejich hlas pro řádně zaregistrované kandidátky bude nakonec platný.
Předseda Ústavního soudu totiž deklaroval, že se instituce přednostně zaobírá stížností dvou marginálních politických subjektů (Volt Česko a Česká republika na 1. místě), podle kterých jsou kandidátky SPD a STAČILO! skrytou koalicí, a tedy porušují zákon. Věcí se již zabývaly jednotlivé krajské soudy, z nichž většina takovou interpretaci odmítla. Stěžovatelé teď věc předložili k prozkoumání na stůl ústavním soudcům.
Může nastat paradoxní situace, kdy o příští vládě naší země, a tedy jejím budoucím směřování ve svém důsledku nerozhodnou miliony oprávněných voličů, ale patnáct jednotlivců, ústavních soudců.
Pokud by Ústavní soud dal stěžovatelům za pravdu, může nastat několik scénářů. V případě vydání rozhodnutí ještě před volbami by mohlo dojít k faktickému vyřazení dvou výrazných opozičních subjektů z politického volebního boje tím, že by Ústavní soud řekl, že pro vstup do Poslanecké sněmovny musejí obě hnutí získat podporu alespoň jedenácti procent voličů (hranice určená pro oficiální koalici tří a více stran). V případě SPD se může stát, že tuto hranici překročí, u hnutí Stačilo! průzkumy dlouhodobě ukazují, že je to nepravděpodobné. Statisíce hlasů voličů by tak opět propadly.
Soudci Ústavního soudu také mohou o věci stejným způsobem rozhodnout až po uskutečnění voleb a de facto takovým rozhodnutím zneplatnit již získané mandáty poslanců za tato hnutí. Zaniklé poslanecké mandáty by se v tom případě nejspíš rozložily mezi ostatní strany, které se do Sněmovny dostaly, a voliči SPD a Stačilo! by paradoxně nepřímo zajistily více poslanců i současným vládním stranám.
Podle renomovaného politologa Lukáš Valeše jde v obou variantách o nejhorší možné řešení situace, jakou si můžeme představit.
„Už v souvislosti s korespondenční volbou jsme měli obrovské obavy o možnosti případné manipulace voleb. Mimochodem, většina obyvatel České republiky v průzkumech vyjádřila obavy z takové možnosti. Ústavní soud teď drží, aniž si to možná uvědomuje, klíče k budoucnosti české demokracie a k důvěře v českou demokracii. Svobodné a transparentní volby, kde není ani stín pochybnosti, že odrážejí skutečné nálady voličů, které jsme tu za posledních 35 let měly, mohou být obráceny vniveč,“ říká politolog pro ParlamentníListy.cz.
Nejde podle něho „jen“ o dva politické subjekty a jejich voliče, kteří by tím výrazně utrpěli. „Především tím utrpí důvěra v systém parlamentní demokracie, která je založená na svobodných a demokratických volbách. Situace, kdy za jeden subjekt kandidují členové i jiných stran, známe z evropských voleb i z dřívějška u TOP 09 a Starostů a nikomu to nevadilo. Najednou by se kvůli tomu měly dva subjekty vystrnadit ze Sněmovny? Tady jde o elementární důvěru v demokracii jako takovou, a to by si Ústavní soud ve svém rozhodování měl velmi důkladně zvážit a měl by o tom přemýšlet,“ pokračuje docent Valeš.
Souhlasí s tím, že to může působit dojmem, že když se korespondenční volba ukázala jako propadák a zaregistrovalo se do ní jen necelých jedenáct tisíc českých občanů ze zahraničí, přichází na řadu snaha volby ovlivnit pomocí Ústavního soudu.
Zajímalo nás, zda by podle Valeše takový zásah mohl způsobit větší společenské bouře, projevy občanské neposlušnosti či nepokoje. „Jde o čirou spekulaci, ale ty dotčené strany by si to samozřejmě nenechaly líbit. Lze tedy minimálně očekávat demonstrace, jako jsme viděli v Rumunsku. Demonstrace jsou dnes populární po celé Evropě, viděli jsme to v Paříži. Otázkou je, zda by se to povedlo udržet v nějakém zákonném či mírovém rámci,“ zamýšlí se.
„Takovým zásahem by došlo k porušení elementárního principu práva, a to jest právní jistota. Ty strany či hnutí byly řádně zaregistrovány, kandidátky platně podány a uznány, zahájily kampaň a jejich voliči pro ně hodlají hlasovat s právní jistotou, že to nebude ničím narušeno. Voliči mají oprávněné očekávání, že jde všechno podle práva, neboť tatáž situace už zde byla, jak jsme říkali. Najednou by se tahle předvídatelnost práva obrátila vniveč,“ zdůrazňuje docent Valeš.
Kandidatura hnutí SPD a Stačilo! podle něho protiústavní není. „Ale i kdyby to ÚS shledal problematickým, může jednat jako v jiných případech a nejčistším řešením by bylo vyzvat zákonodárce, aby třeba do půl roku předložili zákon, který to zpřesní. Je zde velký problém v tom, že formálně je takový model kandidatury přípustný. Objevují se úplně šílené nápady, že je možné to tolerovat u stran, kdy na dané kandidátce je 160 členů a dalších 40 je odjinud, a pokud je to obráceně, je to špatně. Ústavní soud by měl říct, že i kdyby s tímto výkladem souhlasil, je nezbytné nechat volby projít, protože jejich legitimita je klíčová pro fungování české demokracie, a vyzval by ke zpřesnění normy pro příští volby. Jak jsem řekl, podle mě to ale právní problém není a většina krajských soudů to odmítla jako neodůvodněné. Bizarní je, že tatáž věc byla krajskými soudy v různých krajích posouzena zcela jinak. Vždyť je to absurdní,“ kroutí hlavou politolog.
„Pořád doufám, že Ústavní soud to celé opravdu velmi zváží. Zavánělo by to ústavní krizí, jakou jsme tady ještě neměli. Jakékoli sestavování vlády, jakékoli rozhodnutí Parlamentu by kdokoli mohl zpochybnit a znevážit tím, že to není legitimní Parlament, že to není legitimní vláda. Nechci ani dohlédnout konců, jaké by to mohlo mít. Nemluvě o tom, že by to výrazně posílilo extremismus. Stačilo! nebo SPD nejsou extremistické síly. Jsou možná oproti mainstreamu radikální, ale nejsou zkrátka extremistické, nepožadují pád demokratického režimu atd. Jsou to demokratické strany. Pakliže by ale k těm probíraným scénářům došlo, můžeme se bavit o tom, že se objeví nějaká jiná síla, která bude daleko radikálnější než cokoli, co tu dnes máme, a lidé za ní půjdou. To je další věc, které bych se obával,“ dodal Lukáš Valeš pro ParlamentníListy.cz.
autor: Radim Panenka