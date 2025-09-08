Tečka za Fialou? Až vlivného Stanjuru doma porazí Babiš i Rajchl. Vhled do střev ODS

Koalice SPOLU by podle aktuálního průzkumu v Moravskoslezském kraji dopadla katastrofálně. Důvodem má být extrémně nízká obliba lídra a ministra financí Zbyňka Stanjury. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro server Novinky. Naopak hnutí ANO by podle měření na severní Moravě vyhrálo s rekordním ziskem 40,3 procenta a hned druhá by byla SPD vedená tamním lídrem Jindřichem Rajchlem.
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Anketa
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Nejenže by podle průzkumu na severní Moravě hnutí ANO zaznamenalo dosud nebývalé masivní vítězství s více než 40 procenty a SPD by skončila druhá před třetí koalicí SPOLU. Agentura se v aktuálním výzkumu voličských preferencí v Moravskoslezském kraji zabývala i jednotlivými lídry kandidátek a zkoumala jejich pozitivní i negativní vnímání ze strany voličů.
Nejlépe si vedl Andrej Babiš, který právě na severní Moravě kandiduje. Pozitivně ho vnímá 45 procent dotázaných a negativně jen 34 procent. Naopak Zbyňka Stanjuru pozitivně vnímá pouhých devět procent lidí a negativně pak 67 procent. Nelze proto vyloučit, že by se lídr kandidátky SPOLU Stanjura nemusel dostat do Poslanecké sněmovny, pokud jejich voliči přistoupí výrazněji ke kroužkování a mandáty získají další kandidáti.
Ministr Stanjura si přitom svou velmi nízkou popularitu drží dlouhodobě a týká se to prý i jeho domovské Opavy. Andrej Babiš před časem na jednom ze setkání s občany vyprávěl, že v Opavě není radno veřejně vyslovit Stanjurovo jméno. „Řeknete někde na ulici jméno Stanjura a dostanete do huby,“ popisoval lídr ANO.
Otázkou je, proč je i přes svou nízkou popularitu a vysoce negativní vnímání Zbyněk Stanjura lídrem kandidátky. Odpověď není složitá. Alespoň podle kuloárních zdrojů. Ty se dlouhodobě shodují, že je to právě Stanjura a nikoli Fiala, kdo v ODS reálně tahá za nitky. Naopak Petr Fiala má Zbyňku Stanjurovi vděčit za to, že ho pomáhá držet u moci a v čele ODS. Dříve za takto vlivného muže uvnitř strany platil i Pavel Blažek, jenže toho občanští demokraté hodili přes palubu kvůli bitcoinové aféře.
Komentátor Petr Holec míní, že finální tečka za Fialovým vládnutím přijde, jakmile za necelý měsíc Stanjuru v jeho domovském kraji porazí tamní lídr SPD Jindřich Rajchl.
„Ono je to stejný jako s Fialou. Setrvale nejméně populární, a přesto totální lídr. Stanjura je to samé, jen v menším. Navíc je v ODS dvojkou, a ještě i volební manažer. A Fiala letos kandidátky staví v bolševickém duchu, kdo nejde se mnou, jde proti mně. Kandidátky proto vypadají jako soutěž v oddanosti. A taky strach o vlastní ekonomickou budoucnost. Stanjura těží erár už věčnost,“ uvádí Holec pro ParlamentníListy.cz.
Ve svém aktuálním článku na platformě Opinio komentátor Holec označuje Stanjuru za rozpočtového recidivistu. „Před třemi roky vzkázal premiér Petr Fiala demonstrantům z Václaváku, že s takovými lidmi nemluví. Teď možná jeden z jejich lídrů, Jindřich Rajchl, ve volbách porazí Fialova ministra financí Zbyňka Stanjuru. A navíc přímo u něj doma! Bude to tečka za nejhorším politickým experimentem v dějinách Česka. Byl to totiž právě on s premiérem Fialou, kdo lidem na severní Moravě slíbil 30 miliard pomoci po loňských ničivých povodních. A jak to dopadlo? Vraťme se zpátky ke zprávě NKÚ. Ten zjistil, že si Stanjura sice na povodně naplnil loňský státní rozpočet 30 miliardami navíc, jenže lidem zasaženým povodněmi z nich poslal jen 3,5 miliardy! Peníze na povodně tak ve skutečnosti zneužil na maskování dalšího svého zločinného rozpočtového deficitu,“ připomíná.
„Ano, tohle je Stanjura, obyčejný rozpočtový recidivista. A taky volební manažer SPOLU, kdybyste to náhodou nevěděli. To je ale ironie, co? Jestli ho teď u něj doma ve volbách porazí Rajchl, bude to proto jen důkaz jisté politické spravedlnosti. A snad i tečka za ničivou čtyřletkou Fialy a jeho nebezpečným experimentem jménem SPOLU, který do čela země vykopl nejnebezpečnější a nejneschopnější kádry v zemi,“ píše Holec ve svém aktuálním komentáři, který je k dispozici ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radim Panenka