Erik Best: Fiala je odepsaný. Něco ale přesto stihl provést

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

06.10.2025 4:40 | Rozhovor

Jakou podobu bude mít po víkendových volbách nová česká vláda? Dokud nedojde k jejímu jmenování, není nic jistého. Podle politického pozorovatele Erika Besta není vyloučena ani jiná varianta, než o které se aktuálně mluví. Svou roli zde hraje prezident Petr Pavel. Nic to však nemění na tom, že Fiala skončil v politice. „Je odepsaný, ale pomohl poškodit Stačilo! a SPD,“ říká Best.

Erik Best: Fiala je odepsaný. Něco ale přesto stihl provést
Foto: Hans Štembera
Popisek: Erik Best, americký novinář

Výsledky voleb jsou jasné. Hnutí ANO zaznamenalo historický úspěch, patrně i na úkor dalších opozičních stran. Má-li budoucí vláda vzejít z dosavadní opozice, bude nutná spolupráce ANO, Motoristů sobě a SPD. Tyto tři politické subjekty mají dohromady ve sněmovně 108 hlasů. 

Anketa

Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?

0%
2%
0%
8%
90%
hlasovalo: 13431 lidí

Ačkoli se lídři těchto tří stran a hnutí setkali již v sobotu večer, a zahájili tím kolečko vyjednávání, podle prezidenta Petra Pavla je zatím předčasné pověřovat Andreje Babiše sestavením vlády. Pavel to řekl po svých dnešních schůzkách s Babišem (ANO), Fialou (ODS), Pekarovou Adamovou (TOP 09), Rakušanem (STAN) a Výborným (KDU-ČSL). Prezidenta ještě čeká během pondělí schůzka s šéfy Motoristů, SPD a Pirátů.

Právě role prezidenta může být v jednáních o sestavení vlády podle Erika Besta překvapivější, než se dosud zdálo. „Prezident vlastně trochu shazuje Fialu, který mluvil o vládě zrádců, což evidentně vztáhl i na Babiše nebo Motoristy, které to strašně uráží. Vidím to tak, že Pavel jemně tlačí na to, aby se vlády neúčastnila SPD. Západní média budou mluvit o extremistech, německé noviny budou psát o české AfD. Okamura jasně řekl, že se chtějí na vládě podílet přímo, a neznamená to, že bude sám ve vládě, ale bude tam mít experty a budou to experti SPD. Okamura to zatím prezentuje tak, že musí mít zastoupení ve vládě, nebo nedají žádnou podporu. Macinka říká na plnou pusu a zřetelně, že Motoristé musejí být ve vládě,“ popisuje Best pro ParlamentníListy.cz.

Co tedy může sledovat prezident? Alena Schillerová znovu v nedělní Partii na CNN Prima NEWS odmítla jakoukoli spolupráci se stranami dnešní dosluhující vlády. Taková varianta by podle jejích slov byla naprostou zradou. 

Vládní spolupráci odmítají i všechny strany Fialovy vládní koalice. „Všichni to říkají. Výborný to odmítl, Rakušan znovu řekl ne atd. TOP 09 a ODS můžeme asi vyloučit, nicméně určitě by bylo schůdnější, kdyby vládní většinu tvořily dvě strany, třeba ANO se STAN nebo i s KDU-ČSL. Tohle může být jedním z důvodů, proč chce Pavel ustavující schůzi Poslanecké sněmovny až v listopadu. Chce si vytvořit prostor k přesvědčování a bude to právě Pavel, kdo bude přesvědčovat. Nebude to Babiš, tlak na obejití SPD a vytvoření vlády na jiném půdorysu musí pocházet od prezidenta,“ uvádí Erik Best.

Fotogalerie: - ANO, Babiš na Opatově

Předvolební akce hnutí ANO u stanice metra Opatov:...
Předvolební akce hnutí ANO u stanice metra Opatov:...
Předvolební akce hnutí ANO u stanice metra Opatov:...
Předvolební akce hnutí ANO u stanice metra Opatov:...
Předvolební akce hnutí ANO u stanice metra Opatov:...
Předvolební akce hnutí ANO u stanice metra Opatov:...

„Pan prezident si podle mě nepřeje, aby vznikla vláda ANO s Motoristy a SPD. Jeho vstřícný postup k panu Babišovi je náznakem, že existuje snaha uzavřít nějakou dohodu v tom smyslu. Proto prezident nekritizuje Babiše. Už jsme to slyšeli před časem, když se sešli k zahraniční politice a bylo poté sděleno, že mají na věci podobný pohled. Pak napsal po volbách příspěvek na X, kde řekl, že převažující počet voličů chce zachovat prozápadní orientaci. Babiš je tedy zrádcem podle Fialy, ale podle Pavla nikoli,“ konstatuje.

Pokud jde o nízký výsledek SPD a neúspěch Stačilo!, které k všeobecnému překvapení nepřekročilo pětiprocentní hranici, má Erik Best vcelku jasné zdůvodnění. 

„Vnímám to tak, že Putin se rozhodl pomoct Fialovi a poslal drony a stíhačky. Fialovi to umožnilo varovat před ruským nebezpečím ve finiši kampaně. Petr Fiala by měl poděkovat Putinovi. Zároveň platí, že se Fiala obětoval, protože tím, jak to svými varováními a černými scénáři přehnal, poškodil sice významně Stačilo! i SPD, ale i SPOLU. Byl tím, kdo nejvíc mluvil o zrádcích, kolaborantech a extremistech. Když člověk opakovaně používá takový jazyk, víceméně se odepisuje, ale bylo to zároveň efektivní,“ míní politický pozorovatel.

Byla to prý cena za poškození dvou jmenovaných opozičních hnutí. „Fialův konec v politice je jasná věc. Bez ohledu na to, jestli rezignuje na funkci předsedy ODS, je odepsaný. Jenže se mu povedlo vystrnadit Stačilo! a potlačit SPD, takže má zásluhu,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Erik Best.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Best , Fiala , Pavel , Putin , Rusko , vláda , SPD , Macinka , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jak hodnotíte článek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Radim Panenka

Souhlasím s vámi, až na jedno

Moc se mi líbí tento váš článek - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Pestova-ANO-Nesouhlas-s-vladou-neni-extremismus-Opozice-neni-nepritel-780599 a souhlasím s vámi. Jen jedno, nemyslíte, že respekt k druhým chybí vám všem politikům? Když někdy sleduji, jak se mezi sebou dohad...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů Perimenopauza mění osobnostPerimenopauza mění osobnost

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Erik Best: Fiala je odepsaný. Něco ale přesto stihl provést

4:40 Erik Best: Fiala je odepsaný. Něco ale přesto stihl provést

Jakou podobu bude mít po víkendových volbách nová česká vláda? Dokud nedojde k jejímu jmenování, nen…