Erik Best: Fiala je odepsaný. Něco ale přesto stihl provést

Výsledky voleb jsou jasné. Hnutí ANO zaznamenalo historický úspěch, patrně i na úkor dalších opozičních stran. Má-li budoucí vláda vzejít z dosavadní opozice, bude nutná spolupráce ANO, Motoristů sobě a SPD. Tyto tři politické subjekty mají dohromady ve sněmovně 108 hlasů.
Ačkoli se lídři těchto tří stran a hnutí setkali již v sobotu večer, a zahájili tím kolečko vyjednávání, podle prezidenta Petra Pavla je zatím předčasné pověřovat Andreje Babiše sestavením vlády. Pavel to řekl po svých dnešních schůzkách s Babišem (ANO), Fialou (ODS), Pekarovou Adamovou (TOP 09), Rakušanem (STAN) a Výborným (KDU-ČSL). Prezidenta ještě čeká během pondělí schůzka s šéfy Motoristů, SPD a Pirátů.
Právě role prezidenta může být v jednáních o sestavení vlády podle Erika Besta překvapivější, než se dosud zdálo. „Prezident vlastně trochu shazuje Fialu, který mluvil o vládě zrádců, což evidentně vztáhl i na Babiše nebo Motoristy, které to strašně uráží. Vidím to tak, že Pavel jemně tlačí na to, aby se vlády neúčastnila SPD. Západní média budou mluvit o extremistech, německé noviny budou psát o české AfD. Okamura jasně řekl, že se chtějí na vládě podílet přímo, a neznamená to, že bude sám ve vládě, ale bude tam mít experty a budou to experti SPD. Okamura to zatím prezentuje tak, že musí mít zastoupení ve vládě, nebo nedají žádnou podporu. Macinka říká na plnou pusu a zřetelně, že Motoristé musejí být ve vládě,“ popisuje Best pro ParlamentníListy.cz.
Co tedy může sledovat prezident? Alena Schillerová znovu v nedělní Partii na CNN Prima NEWS odmítla jakoukoli spolupráci se stranami dnešní dosluhující vlády. Taková varianta by podle jejích slov byla naprostou zradou.
Vládní spolupráci odmítají i všechny strany Fialovy vládní koalice. „Všichni to říkají. Výborný to odmítl, Rakušan znovu řekl ne atd. TOP 09 a ODS můžeme asi vyloučit, nicméně určitě by bylo schůdnější, kdyby vládní většinu tvořily dvě strany, třeba ANO se STAN nebo i s KDU-ČSL. Tohle může být jedním z důvodů, proč chce Pavel ustavující schůzi Poslanecké sněmovny až v listopadu. Chce si vytvořit prostor k přesvědčování a bude to právě Pavel, kdo bude přesvědčovat. Nebude to Babiš, tlak na obejití SPD a vytvoření vlády na jiném půdorysu musí pocházet od prezidenta,“ uvádí Erik Best.
„Pan prezident si podle mě nepřeje, aby vznikla vláda ANO s Motoristy a SPD. Jeho vstřícný postup k panu Babišovi je náznakem, že existuje snaha uzavřít nějakou dohodu v tom smyslu. Proto prezident nekritizuje Babiše. Už jsme to slyšeli před časem, když se sešli k zahraniční politice a bylo poté sděleno, že mají na věci podobný pohled. Pak napsal po volbách příspěvek na X, kde řekl, že převažující počet voličů chce zachovat prozápadní orientaci. Babiš je tedy zrádcem podle Fialy, ale podle Pavla nikoli,“ konstatuje.
Pokud jde o nízký výsledek SPD a neúspěch Stačilo!, které k všeobecnému překvapení nepřekročilo pětiprocentní hranici, má Erik Best vcelku jasné zdůvodnění.
„Vnímám to tak, že Putin se rozhodl pomoct Fialovi a poslal drony a stíhačky. Fialovi to umožnilo varovat před ruským nebezpečím ve finiši kampaně. Petr Fiala by měl poděkovat Putinovi. Zároveň platí, že se Fiala obětoval, protože tím, jak to svými varováními a černými scénáři přehnal, poškodil sice významně Stačilo! i SPD, ale i SPOLU. Byl tím, kdo nejvíc mluvil o zrádcích, kolaborantech a extremistech. Když člověk opakovaně používá takový jazyk, víceméně se odepisuje, ale bylo to zároveň efektivní,“ míní politický pozorovatel.
Byla to prý cena za poškození dvou jmenovaných opozičních hnutí. „Fialův konec v politice je jasná věc. Bez ohledu na to, jestli rezignuje na funkci předsedy ODS, je odepsaný. Jenže se mu povedlo vystrnadit Stačilo! a potlačit SPD, takže má zásluhu,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Erik Best.
