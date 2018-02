Hlavně třídně, soudruhu Halíku! Zdeněk Zbořil má co říct ke včerejšímu Moravcovi i ke sjezdu ČSSD

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Škoda že se k tomu nerozhodli již před čtyřmi měsíci. Jejich vyjednávací pozice vůči ANO 2011 byla silnější a nebyli by za zahájení svého pokusu o resuscitaci tak okatě zavázáni prezidentovi,“ podotýká ke sjezdu ČSSD politolog Zdeněk Zbořil. I tak ho výsledek překvapil. „Domníval jsem se, že ČSSD bude ještě nějakou dobu váhat, jak nasvědčovalo protahování odchodu posledního z kazisvětů Milana Chovance.“ V dnešním Rozjezdu také Zbořil hovoří o metamorfóze profesionálních petentů. „Je nekřesťanská nízkost věnovat k 75. narozeninám pana kardinála darem udání,“ komentuje dopis se stížností na kardinála Dominika Duku odeslaný do Vatikánu. A že se za Duku přimluví prezident? „Zdá se mi to být dokonce jeho povinností,“ říká Zbořil. Komentář přidal i k nedělním Otázkám Václava Moravce.

„Musím se přiznat, že mne to překvapilo,“ říká k volbě předsedy ČSSD politolog Zdeněk Zbořil. Jan Hamáček byl zvolen včera hlasy 272 delegátů. „Domníval jsem se, že ČSSD bude ještě nějakou dobu váhat, jak nasvědčovalo protahování odchodu posledního z kazisvětů Milana Chovance. Škoda že se k tomu nerozhodli již před čtyřmi měsíci. Jejich vyjednávací pozice vůči ANO 2011 by byla silnější a nebyli by za zahájení svého pokusu o resuscitaci tak okatě zavázáni prezidentovi,“ doplnil.

Místopředsedou se stal bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola. „Nikdy jsem neskrýval svoje sympatie k Jiřímu Zimolovi jako jihočeskému hejtmanovi. Jeho ‚odstranění‘ z politiky jsem vnímal jako nespravedlnost. Ale co je vlastně v politice považováno za spravedlivé? Tak alespoň se mu dostalo zadostiučinění, ačkoliv zachraňovat zchudlou a v regionech ohroženou stranu bude nadlidský úkol,“ říká Zbořil.

Anketa Hamáček i Zimola, tedy noví lídři ČSSD, jsou pro vládu s ANO. Jak by to měli udělat? Přímá účast ve vládě s ANO, i s Babišem 0% Podpora vlády ANO s Babišem v čele výměnou za místa náměstků, jak radí Zeman 0% Podpora vlády ANO či účast v ní, ale bez Babiše jako premiéra 100% Nijak. ČSSD musí jít do totální opozice 0% hlasovalo: 1 lidí

Předseda KSČM Vojtěch Filip už vyzval ČSSD, aby je podpořila v úsilí a „zvážila podporu nově vznikající vládě jakoukoliv formou“. „Je třeba odložit staré spory mezi ČSSD a KSČM a společně pracovat na zajištění sociálních a životních jistot pro naše občany.“ Jenže měla by jít ČSSD do vlády s ANO? „Asi by ani nemusela, ale má ve svých řadách příliš mnoho ‚odložených‘. S Vojtěchem Filipem je to už asi dohodnuto a Andrej Babiš se nemusí obávat, že mu budou někde předhazovat spolupráci s komunisty. Ta věta Vojtěcha Filipa o ‚odložení starých sporů‘ je v současné době pro KSČM záchranným pásem. ODS se bude sice zlobit, ale roli ‚přihlížitele‘ si vybrala sama. Jen ještě nevím, jak to bude s těmi našimi ‚sociálními a životními jistotami‘,“ reaguje Zbořil.

Sjezd ČSSD pověřil nového předsedu strany Jana Hamáčka jednáním o vládě s ANO a dalšími stranami. Kabinet se ale nesmí opírat o hlasy hnutí Svoboda a přímá demokracie. ČSSD současně vyzvala ANO, aby nenominovalo do vlády trestně stíhané osoby. Sjezd nehlasoval o přísnějším návrhu sociálnědemokratických senátorů, který měl označit trestně stíhané osoby za zásadní překážku vstupu do vlády. „Dovolím si dát k diskusi názor, že všechny politické strany, ať jsou jakkoli hrdé na svou nezávislost, odevzdaly možnost podílet se na sestavení vlády v prvním i druhém Babišově termínu do rukou Miloše Zemana. A ten jen ukázal, že malou i velkou násobilku z oboru ‚technologie vládnutí‘ umí i přesto, že mu diplomovaný psycholog našel poškozenou sítnici. Příště, které může zase jednou nastat, by měli Zemanovi nepřátelé méně nadávat a urážet ho, ale víc poslouchat, co říká a také co dělá,“ komentuje politolog.

Proslovy? U některých nezapomínat na rychlost změny názorů

Na sjezdu zazněla řada proslovů. A který zaujal doktora Zbořila? „Nestačil jsem sledovat všechny řečníky, ale kromě pana prezidenta mne zaujal předseda Senátu Milan Štěch, nikoli snad myšlenkami, ale podvědomým přiznáním se ke školení, kterého se mu za perverzních normalizačních studií marx-leninismu dostalo. Dokonce i té jedné vulgárnosti, kterou kdyby řekl prezident, měla by média veřejné služby Vánoce,“ popsal Zbořil. „Řeči ostatních, ať již byly o účasti nebo neúčasti při vzniku Babišovy vlády, byly trochu nedůvěryhodné. U straníků ČSSD bychom neměli zapomínat při jejich projevech na vysoký koeficient rychlosti změny názorů, zejména když jde také trochu o konflikt soukromých a veřejných zájmů,“ dodal.

Hostem 40. sjezdu ČSSD byl prezident Miloš Zeman. Připomenul prezidentskou volbu a doporučil, jak by se měla strana chovat po volbách vůči hnutí ANO. Premiér v demisi Andrej Babiš označil projev prezidenta Miloše Zemana na sjezdu ČSSD za pravdivý, trefný a vtipný. Předseda ODS Petr Fiala se Babišovu hodnocení nediví, podle něj Zemanova doporučení směřovala ke zničení ČSSD a jejímu nahrazení hnutím ANO. „Přemýšlím, kdy jsem slyšel lepší projev na stranické půdě, než byl ten dnešní, co pronesl pan prezident. Musím říct, že byl skvělý. Pravdivý, trefný, vtipný a pronesený spatra. Podle mě geniální rétor,“ napsal Babiš na Twitteru. „Andreji Babišovi se projev Miloše Zemana na sjezdu ČSSD líbil. Nedivím se mu. Prezident ČSSD doporučil, ať jde do vlády s ANO, ale vlastně nejde do vlády, ať nechá ministerská křesla ANO a pro sebe ať chce jen náměstky. Lepší recept ke zničení ČSSD a jejímu nahrazení hnutím ANO už ani nelze dát,“ napsal Fiala na Twitteru. „Kdybyste mi jméno Petra Fialy nepřipomenula, ani bych si jeho výroků, kterými provází ustavování vlády, nevšiml. Od okamžiku, kdy první den po volbách do PS PČR oznámil, že s Babišem nikdy, se neustále opakuje, dokonce i stejnými slovy, a na rozdíl od některých členů vedení ODS nenabízí žádnou alternativu,“ podotkl Zbořil. „Samozřejmě že se Zemanův projev musel Babišovi líbit, těžko očekávat, že by se přimlouval za řeči nebo politiku pánů Kalouska a Gazdíka. Ale panu předsedovi ODS se bude obtížně vysvětlovat, že Andrej Babiš nemá pravdu, když tvrdí, že někteří reprezentanti politických stran jsou vlastně rádi, že mohou být v opozici a v PS přednášet své nekonečné projevy, připomínky a komentáře čehokoli a ukazovat se svým obdivovatelům někde na nějaké obrazovce,“ dodal.

Psali jsme: Ať ve vládě není Babiš, vyzval sjezd ČSSD. Nezakázal to. A navíc se odhlasovalo... Zimola zvolen, Babišova vláda se rodí. Kalousek se vzteká. Šance pro Okamuru. Po zvolení vedení ČSSD už jede debata Zimola jako můj zástupce by stranu sjednocoval, naznačil šéf ČSSD Hamáček Chovanec neuspěl ve volbách předsedy ČSSD, ale Babiše znovu natřel. Promluvil o vykrádání programu

Je nekřesťanská nízkost věnovat k 75. narozeninám kardinála udání

Katolickou církví v Česku hýbe spor o kardinála Dominika Duku, který v dubnu oslaví 75. narozeniny a bude do rukou papeže skládat demisi. Křesťanští aktivisté ale dopisem žádají papeže Františka, aby mu neprodlužoval mandát. V dopisu signatáři například píší, že pozorují, že za dobu Dominikova působení došlo k výraznému sblížení trůnu a oltáře. Vyčítají mu i toto: „Příklon biskupa Dominika k nacionalismu a ke krajní pravici pak lze vidět nejen v jeho nekritické podpoře islamofobního prezidenta Miloše Zemana, ale také v jednoznačném odmítnutí solidarity s uprchlíky na Svatováclavské pouti v září 2017 anebo v blahopřejném dopise zaslaném předsedovi fašizující strany SPD Tomiu Okamurovi.“ Stěžují si také, že Duka má menší zájem o církev samotnou a že „nedávno také upřel pastorační péči komunitě LGBTQ katolíků v pražské diecézi“ atd. „Je nekřesťanská nízkost věnovat k 75. narozeninám pana kardinála darem udání dopravené tentokrát rovnou do Vatikánu. Pokud si vzpomene ta stovka katolíků na příklady ‚sbližování trůnu a oltáře‘, v husitském žargonu ornátů a komží, začal s tím už pozdější kardinál Beran, který sloužil Te Deum za Klementa Gottwalda po jeho zvolení prezidentem republiky v roce 1948. Potom to byly tisíce katolíků, kteří hledali cestu, jak žít ve víře a nestát se obětí komunistického režimu. Na jejich straně byli i kardinál Tomášek nebo pan Navrátil, jehož petici na obranu víry a církve, pokud si vzpomínám, podepsalo na 750 tis. signatářů,“ uvedl politolog. „Dnes se to moc nepřipomíná, mělo se na to v určité době zapomenout, protože za režimem uznanou peticí byla jen Charta 77. Mimochodem, tato petice se zastávala utlačovaných a odsuzovaných kněží, mezi kterými byl i Dominik Duka. Nevím, kdo je duchovní inspirací petice ‚100 katolíků‘, ale vypadá to na nějakou novou metamorfózu profesionálních petentů,“ dodal.



Dopis proti Dukovi zvedl ze židle spoustu lidí a mezi nimi i ekonomku Masarykovy univerzity Hanu Lipovskou, která ho označila za hanopis plný lží. Kardinál katolíky, kteří podepsali, podle Lipovské dráždí slovy, že za některé hodnoty jako vlast, pravda a rodina je nutné bojovat až do konce. „Pročítáme-li seznam signatářů, vidíme zmatenou společnost jako z Brueghelových obrazů. Spíše než o dopis ‚stovky katolíků‘ tak jde o dopis směsice převážně pražských protestantů všech vyznání a stran, požadujících hlavu katolického kněze. Z dějinné perspektivy nic nového,“ poznamenala, že jde zkrátka o standardní výkřik určený domácím druhům ve zbrani. „Nejedná se však ani o dopis udavačský, jak mnozí, které jeho text právem uráží, píší. Udavač referuje o pravdivé situaci. Tito signatáři však neudávají, ani nežalují. Oni lžou. Celý text stojí na lži. Lži bezostyšné a ubohé, která se ani nenamáhá předstírat, že by snad mohla mít ambice býti pravdou. Lži o člověku, jehož heslo zní ‚V Duchu Pravdy‘,“ komentovala Lipovská. Také v komentáři pro MF Dnes zmínila: „Jeden bod dopisu by však papeži přesto měl být postoupen: petenti si stěžují na varovná slova o islámu, která pronesl kněz a Dukův tajemník Milan Badal v reakci na vraždu kněze Jacquesa Hamela. Bylo by zajímavé sledovat reakci papeže Františka, který umožnil urychlení beatifikačního procesu s francouzským knězem zavražděným islamisty během bohoslužby,“ zmínila Lipovská. „Neznám pan Lipovskou, ale zdá se mi, že dosud nikdo celou situaci okolo denunciací kardinála Duky lépe nepopsal. Včetně odkazu na obrazy velkého nizozemského malíře, předpokládám Pietra Breughla, a jeho umělecký odkaz na téma ‚Tančit pod šibenicí‘…,“ komentuje Zbořil.

Za Duku se pak jiní katolíci postavili, mimo jiné přimluvit se u papeže chce i prezident Miloš Zeman. Ve čtvrtek na Barrandově uvedl, že se na papeže obrátí se žádostí, aby Dukovi mandát prodloužil. Prezident považuje Duku za výraznou osobnost a vlastence. Skupinu katolíků, kteří jsou proti Dukově setrvání ve funkci pražského arcibiskupa, označil za „pisklouny“. „Nevím, zda je dobrý nápad označit nepřátele pana kardinála za ‚pisklouny‘, nebo pištce. Ale protože podle Ústavy ČR, na kterou se dnes kdekdo odvolává, zastupuje prezident jako součást moci výkonné stát navenek, zdá se mi to být dokonce jeho povinností,“ uvedl Zbořil. „Jedno sto katolíků není celá země, a prezident ČR proto tímto aktem nehájí jenom Dominika Duku, ale i dobré jméno České republiky a církve, jíž je pan kardinál nejvyšší autoritou,“ dodal.

Tekutá zloba? I to se podařilo „osvíceným“ vytvořit

V neděli proti sobě v Žižkovské věži u Václava Moravce zasedli teolog Tomáš Halík, psychiatr Cyril Höschl a ústavní právník Jan Kysela. Uvažovali nad tím, kde se vzala blbá nálada nemalé části české společnosti. Halík doplnil, že rozdělení společnosti se netýká jen České republiky. „Po pádu komunismu, fašismu, nacismu přichází populismus, který v lecčems je podobný a je velmi nebezpečný,“ varoval Halík. O slovo se podle jeho názoru hlásí lidé, kteří se cítí zneuznaní, ohrožení ve své identitě. Sociální sítě dávají právě hlas lidem, kteří si mysleli, že ten hlas nemají, a tato média jsou nekontrolovaná. „Já je nazývám asociálními sítěmi,“ řekl Halík. Právě tyto sítě uzavírají lidi do bublin, v nichž si hýčkají svůj tekutý hněv. Právě tekutý hněv a strach lidí, agresivitu pak využívají populisté. „Populismus nabízí nový politický model, který zpochybňuje model liberální demokracie a právního státu a přichází s modelem přímé demokracie, která znamenala likvidaci právního státu a kultury, která tu vznikala od osvícenství,“ uvedl také Halík. Jenže opravdu se něco takového děje? „To jsou podle mého názoru příliš odvážná slova, která nesvědčí o ničem menším než o velkém sebevědomí Tomáše Halíka. Také jeho výlet do studií politického myšlení a výpůjčka z Bělohradského jsou příliš povrchní. Pravé jádro Halíkova sdělení je snad v tom, že se zrodilo ‚něco‘, co ‚někoho‘ ohrožuje,“ reaguje Zbořil. „To není jen ‚tekutá zloba‘, ale i nedostatek jakékoli ‚tekuté negramotnosti‘, kterou se podařilo ‚osvíceným‘ za poslední léta vytvořit. Snad by stálo za pozornost položit si otázku, kdo se zasloužil o tak nebezpečný rozvoj ‚asociálních sítí‘? Nebyl to snad Vladimir Putin a jeho ďábelské spiknutí proti celému světu? Zmínkou o přímé demokracii nás obšťastnili v Ústavě ČR její tvůrci už v roce 1993, a tak se nedivme, že se někdo domnívá, že je ji i dnes nutné brát vážně,“ dodal.

Profesor Halík také zdůraznil, že vůbec nevolá po omezování svobody slova, ale jen upozorňuje, že i v kyberprostoru by měla platit jistá pravidla. Liberální demokracie je podle Halíka svým způsobem v krizi a je potřeba se podívat, jak se to stalo. Liberální demokracie není schopná říci, co dál. A v tom vidí její selhání. „Kdy v dějinách nebyly demokracie a liberalismus v krizi? O zhoubnosti demokracie už psali Platón a Aristoteles, o krizi liberalismus se mluvilo už od Johna Stuarta Milla v polovině 19. stol. Pamatuji dokonce doby, kdy se liberalismus ve Spojených státech používal jako nadávka a něco podobného jako komunismus. Jistě by v kyberprostoru měla platit nějaká pravidla, aby se ten dobrý pomocník z přelomu 20. a 21. století nestal špatným sluhou. Ale kdo ta pravidla umí definovat? Kníže Clemens Metternich, který chtěl Evropu zbavit ‚revolučního dědictví‘ pomocí armády, policie a cenzury? MV ČR a jeho odbor vedený paní Romancovovou? Nebo dokonce církevní inkvizitoři v bílých kutnách, které, pokud se nemýlím, oblékají nejen Tomáš Halík, ale i Dominik Duka?“ ptá se Zbořil.

Pokud se situací chceme něco udělat, musíme trvat na tom, aby se proměnila i média. „Na média je tlak, aby to byla zábavná věc, kde budou různé názory. To není seriózní debata. Tam nejde o to, aby byly zastoupeny všechny názory, ale aby tam byli lidi, kteří mají co říct,“ podotkl také Halík v Otázkách Václava Moravce. „Napadlo mne, že to je opsané z nějaké brožurky o propagaci a agitaci, které vyrábělo v minulosti ideologické oddělení KSČ. Tak tedy ‚Čelem k masám!‘. Nejde o ‚zastoupení všech názorů‘, ale je třeba, soudruzi, vidět to tak nějak třídně!“ glosuje Zbořil.

V další části Otázek byl hostem také předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který uvedl, že předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura se vůbec neměl stát místopředsedou Sněmovny. Za vážnou situaci považuje to, že „byl parlamentem demokraticky v tajné volbě zvolen člověk, jehož veřejně prezentované názory jsou skutečně rasistické, xenofobní, neonacistické, a to nemluvím o populismu a demagogii,“ řekl v pořadu České televize Rychetský. „Je zvláštní, že předseda Ústavního soudu umí někoho prostřednictvím OVM obžalovat z neonacismu a zároveň ho hned odsoudit. Snad se nedožijeme toho, že pan Rychetský bude ještě vykonávat rozsudky. Jak to že panu Okamurovi pan Rychetský upřel právo obhajoby? A nenapadlo ho, že se o tuto ‚vážnou situaci‘ svým působením v politice a české justici také tak trochu sám zasloužil? A jaké je z toho východisko? Snad ne ve výběru ‚správných voličů‘, kteří nebudou ‚zastávat postoje‘, které pan Rychetský považuje za neonacistické? Pro začátek by snad stačilo odstranit tajné volby a žádat od voličů přezkoumání občanské způsobilosti,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



Psali jsme: Michal Hašek: Zažil jsem silnou opoziční ČSSD. Ale jinak se to dělá v počtu sedmdesáti a jinak s patnáctičlenným klubem Zdeněk Zbořil: Ani Putin za to už nemůže, zjistil Drahoš. Pane Jiří Mádle... Zdeněk Zbořil: Nová politika a touha po změně Bubáci a mrtvoly... Zdeněk Zbořil po prezidentských volbách sdělil fór na ČT

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Daniela Černá