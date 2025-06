Studená sprcha ohledně Blažka. „Opozice nemůže nic.“

Skončí bitcoinová aféra s miliardou pro stát rezignací ministra spravedlnosti Pavla Blažka, anebo lze očekávat další, daleko vážnější odhalení? Zatímco premiér Fiala kauzu nejprve bagatelizuje a hovoří o veselé historce, aby potom svolával Bezpečnostní radu státu a dovolával se tajných služeb, opozice hovoří o největším skandálu v moderních dějinách našeho státu.

Půjde opravdu o největší skandál? Anebo na to lidé zapomenou a na podzimní volby to nebude mít vliv? Myslí si to dokonce někteří vládní poslanci, kteří se vyjadřují ve smyslu, že si občané během léta a dovolených „zresetují“ hlavu a po nějaké kauze s miliardami v bitcoinech na podzim ani nevzdechnou.

Zajímavá je role a postoj hnutí STAN a ministra Víta Rakušana. Přestože jsou Starostové a nezávislí součástí vládní koalice, mohli by na kauze politicky vydělat díky možnému odlivu hlasů od koalice SPOLU. Otázkou zůstává, zda bude umět současná opozice věc využít tak, aby růstu preferencí STAN zabránila.

Nejen na to se ParlamentníListy.cz zeptaly sociologa Petra Hampla. Ten se domnívá, že kauza s podporou vládní koalice příliš nezahýbe. Důvod je podle jeho slov prostý.

„Drtivá většina obyvatelstva tuto vládu nepodporovala předtím a nebude ji podporovat ani nadále. V tom smyslu nepřináší bitcoingate žádnou změnu. Pro vládní koalici by ale bylo nepříjemné, kdyby se začala drolit podpora i mezi tvrdým jádrem. A protože tvrdé jádro je už vycvičeno reagovat na určité podněty, můžeme s vysokou pravděpodobností čekat argumentaci: ignorujte bitcoingate! Jediné důležité téma je Putin. Možná dokonce uslyšíme, že to na Blažka nějak nastražila ruská rozvědka,“ říká Hampl pro ParlamentníListy.cz.

Opozice prý příliš žádné aktivní možnosti, jak situace využít, nemá. „Opozice nemůže podnikat nic. Opozice může volat po demisi vlády, jenže o demisi vlády opozice nerozhoduje. Akce STAN může situaci do značné míry zachránit. V tom smyslu, že znechucení příslušníci tvrdého jádra pětikoalice nezůstanou doma (opozici by stejně nevolili), ale přijdou hodit svůj hlas STAN,“ tvrdí sociolog.

Souhlasí s názory, že občané mohou na kauzu přes léto zapomenout, podle něho je to svým způsobem přirozené. „Že je to racionální přístup. Tak to opravdu funguje. Voliči jednají pod vlivem momentální emoce a možná už za týden ovládne média nějaké jiné téma,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Petr Hampl.

