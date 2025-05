Jako 30. léta. Zbořil o Fialovi a Merzovi

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 1% Nepřijímám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15486 lidí

Premiér Fiala i nadále opakuje, že kdo chce německé a rakouské platy, má jít s ním. A pak bude „na správné straně“. Bude tato karta fungovat, zejména když německé hospodářství má potíže?

Pan předseda vlády je, zdá se, až příliš ovlivněn svou náklonností k německé realitě, a to tak, že někdy dává vzpomenout na německou remilitarizaci Německa třicátých let minulého století a obrací pozornost k současnosti. Už tehdy byla odůvodňována nebezpečím existence Sovětského svazu a nutností masivního zbrojení, válečnými půjčkami a budováním válečné ekonomiky. Kdyby se někomu zdálo, že se tato situace podobá té dnešní, můžeme jej ujistit, že se nemýlí.

Kancléř Friedrich Merz mluví stejně jako evropští obdivovatelé rodícího se nacistického Německa a německé ekonomiky, která měla podobné rysy jako to dnešní německé hledání cesty z krize. Proto si myslím, že tato karta bude fungovat i když nám Fialova vláda nebo její předpokládaná povolební reinkarnace vysvětlí, že už nejde jen o zvýšení obranyschopnosti České republiky, ale jednoduše jen o přípravu na válku, zbrojení a válečné úvěry. To bude ta správná strana a kdyby nebyla, nějaká staronová sdružení ochotných nás o tom prostřednictvím své strategické komunikace přesvědčí. A rakouské a německé platy budou, i kdyby nebyly.

Co se vládě opravdu nepovedlo, byl krach tendru na dostavbu Dukovan. Už v Praze byla korejská delegace, když věc zablokoval soud, a nepěkný dopis přišel i z Bruselu. Vy Korejce znáte, čili dokážou toto pochopit?

Přestože mám Koreu a Korejce rád, a chtěl bych, aby to tak zůstalo až do konce mého života, musím přiznat, že jsou to také tvrdí vyjednavači a nenechají se podvést těmi, kteří na nich chtějí vydělávat. Ať jsou to Francouzi, Češi nebo Evropané. Jsem přesvědčený, že tuto zatím stále ještě jen trapnou kauzu korejská jednající strana nepochopí, ale věrni svému způsobu chování a jednání nám to neřeknou. Konec konců, proč by měli mít pochopení pro stát, ve kterém nějaký krajský soud může poškodit mnohomiliardovou státní zakázku anebo se dokáže desetiletí soudit o poškození dobrého jména Diag Human.



Velmi nepěkně vypadá situace v Gaze, kde lékařce zabila izraelská armáda zřejmě devět dětí z deseti. Jedním útokem. Láme se sympatie vůči Izraeli coby oběti útoku ze 7. října 2023 a ostatně i oběti holokaustu?

Události okolo krize v Gaze zase nejsou ničím jiným než krvavým odkazem britského působení v Palestině a vlastně v celé oblasti Blízkého východu. Česká média nás sice informovala o jednotlivcích zraněných v rusko-ukrajinské válce, ale jen okrajově o

desítkách a stovkách denně vražděných civilistů někdy nazývaných členové Hamásu.

Zdá se mi, že české zpravodajství z této oblasti je záměrně nepravdivé. Alespoň jsem nikdy neslyšel zmínku o přiměřené obraně, která bývá často uváděna v dokumentech OSN. Ty se až příliš často týkají různých událostí souvisejících se spory o dědictví Osmanského impéria a britským nebo francouzským apetitem v této oblasti. Obávám se, aby Stát Izrael, který v těchto konfliktech bojuje o svou existenci a nemůže si dovolit jakoukoliv válku zde prohrát, se nestal hříčkou pro tyto nezvané dědice, kteří válčí o ekonomické bohatství této oblasti. A bez ohledu na to, kdo je kdo a co je co. Poučeni Ukrajinou už dávno víme, že sympatie nebo nenávist je jedním z nejhrůznějších produktů evropských hodnot, které mohou dosáhnout až apokalyptických řešení.

Do Prahy zavítá Angela Merkelová, která ve velkém sále Lucerny poskytne jakési pódiové interview. Vstupenka stojí 1100 Kč, což je téměř na úrovni dobrého místa na představení Opery ND. Co byste od Merkelové rád slyšel?

Když z rozhodnutí škaredého Jiřího Pospíšila nesměla v Praze zpívat Anna Netrebko pak si myslím, že vaše upozornění na lístek pro Angelu Merkelovou je skoro provokací. Předpokládám, že čeští politici a podnikatelé tento obolus rádi odevzdají kam se patří, a že sál Lucerna, pokud je to pravda, zase po dlouhé době přivítá někoho z Německa. Kdysi se tam, také na podiu, předávaly Svatováclavské orlice a po slavnostech ve velkém sálu se chodilo akci dokončit v pověstném Lucerna baru. Mluvil o tom ve svých vzpomínkách Miloš Havel a vzpomínala nejedna česká protektorátní filmová hvězda.

Jinak mne paní Merklová moc nezajímá. To hlavní, co jsem od ní nerad slyšel bylo, že to zvládne, a k tomu, jak víme, nemusíme nic dodávat. Navíc by to dnes mohlo být chápáno jako antistrategické a oplétačky s potomky bývalého radikálního státního zástupce Stříže za to nestojí.



Exkancléřka Merkelová poslední dobou, kdy se jí přičítá vstřícnost k Putinovi, argumentuje, že Minské dohody uzavřela proto, aby Ukrajina získala čas a měla možnost se vyzbrojit. Je to jen jakási zpětná racionalizace, nebo jí to věříte?

Sice jsem ještě nečetl nějaké páně Foltýnovy karty, a tak se nechci osudově mýlit. Ale umím si představit, že na horizontu úvah německé kancléřky taková věčná pravda existuje. Již jsme vzpomínali dohody o remilitarizaci Německa z třicátých let, tak proč by se něco podobného nemohlo týkat i ukrajinsko-německého holportu. Jistě o tom nerozhodovala sama, a proto by bylo zajímavé, kdyby prozradila, kdo jí to poradil.