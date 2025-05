Jurečkova čísla o přínosu Ukrajinců: Je to usvědčený lhář, připomíná Holec

Anketa Bude na Ukrajině koncem roku 2025 mír? Bude 20% Nebude 72% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 407 lidí

S blížícími se podzimními volbami se bude nepochybně zostřovat předvolební kampaň. Viditelnou součástí mohou být některé výroky významných vládních politiků v minulých dnech. Zatímco kandidátce SPD, ke které se připojily i PRO, Svobodní a Trikolora, roste v průzkumech podpora, na šéfa strany PRO Jindřicha Rajchla zaútočil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Rajchl podle něho lže, když říká, že ukrajinští uprchlíci stojí Českou republiku stovky miliard korun. Prestižní německý Institut pro světovou ekonomiku přitom už před časem spočítal, že Česko vynaložilo na Ukrajinu přes 232 miliard korun. Jurečka říká, že se Ukrajinci naší ekonomice vyplácejí, zatímco Rajchl varuje, že ve vládních statistikách je započítána jen výplata sociálních dávek, zatímco veškeré další náklady nikoli.

Komentátor Petr Holec má jasno a konstatuje, že Jurečkovi se nedá věřit. „Samozřejmě že jsme za Ukrajinu zaplatili několikanásobně víc peněz, než kolik zatím na daních zaplatili Ukrajinci v Česku. Je potřeba počítat přímou českou finanční i zbrojní pomoc Ukrajině a pak i tu společnou z EU, protože i to jsou naše peníze. Jde to tedy na dvou frontách, což ale vláda a její média záměrně nepočítají. A pokud jde o různé platby daní Ukrajinců v Česku, tak právě teď nám příslušné státní úřady oznámily, že za loňský rok nejsou schopné to jasně identifikovat.

„Takže se nabízí otázka, kde vzal Jurečka svá čísla. A vzhledem k tomu, že jde díky jeho slavnému ministerskému mejdanu v den masakru na fildě za usvědčeného lháře, pak bych k jeho cifrám přistupoval se štědrou statistickou chybou. Nebo řekněme s chybou lži,“ vysvětluje Holec pro ParlamentníListy.cz.

Předsedkyně TOP 09 a Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová zase využila příležitosti a obula se do Andreje Babiše i Donalda Trumpa, když na sociální sítě napsala, že Babiš podporoval Trumpa s odůvodněním, že jde o nejlepší řešení pro svět.

„Nám nepřijde normální žít ve světě, kde se peskuje oběť za to, že se vůbec brání. Zároveň není normální prosit agresora na Twitteru, aby s útoky přestal. Nota bene když tento agresor rozumí jedině síle. Postoje hnutí ANO nejen vůči Trumpovi byly a jsou naivní. V posledních měsících jsme spíše byli svědky toho, že Trump tlačil na oběť, tedy na Ukrajinu, místo toho, aby tlačil na agresora,“ kritizovala Pekarová amerického prezidenta. Mnozí její spolustraníci jsou ve svých komentářích k zahraniční politice ještě kritičtější a opakovaně označují Putina za Hitlera a fakticky zpochybňují vůli s ním jakkoli o ukončení války jednat, když tvrdí, že mu nelze v ničem věřit.

Petr Holec v komentáři pro ParlamentníListy.cz hovoří o sabotáži mírových jednání „Všichni lidi bez vládního výplachu mozků samozřejmě vidí dvě věci. Zaprvé, že Evropa včetně tzv. koalice ochotných Ukrajině jen lže o vítězství a udržuje ji ve válce, zatímco jí není schopná ani ochotná k vítězství pomoci. Přesto ale sabotuje mírové snahy Donalda Trumpa, což je zralé na nějaký tribunál. A režim Petra Fialy si válku dokonce aktivně hýčká, aby mu vydržela až do voleb, a on mohl zakrýt totální fiasko svého vládnutí doma. Čímž myslím Česko, a ne Ukrajinu, jen aby nedošlo ke zmatení. Fialovci válku perverzně zneužívají k tomu, aby v Česku mohli udržovat atmosféru napadení, protože nic jiného ani neumí,“ říká.

Ve vztahu k průzkumům z posledních týdnů, které uvádí vzestup koalice SPOLU, pak komentátor varuje, co by Česku hrozilo, kdyby Fialova vláda zůstala. „Pokud by Fialův režim pokračoval i po volbách, zažijeme vedle pokračování neschopnosti a lhaní betonování totalizace Česka v rámci formální demokracie. Ještě víc se z řetězu utrhne Foltýn, už dnes vládní média budou ještě vládnější, naše právo na korigované informace bude ještě korigovanější, delegitimizace opozice bude ještě ostřejší a ruku k dílu ještě aktivněji přidá i justice. To vše jménem fialovské ‚demokracie‘. Nebo jinak: zažijeme hodnotového Orwella,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Petr Holec.