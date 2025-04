Jako covidová opatření, bude to ošklivé. Erik Best k boji mezi EU a Trumpem

Vyjednávání příměří mezi Ukrajinou a Ruskem zjevně postupuje pomaleji, než Američané očekávali. Podle Erika Besta jsme ve fázi, kdy jde více o globální finanční válku, než válku na bojišti. Pro Ukrajince to samozřejmě vždycky bude skutečná válka. Co se děje mezi Trumpem a Putinem je něco jiného. Rusko o tom mluví celou dobu, že západní finanční systém nefunguje a Západ se střílí do vlastní nohy tím, že uvaluje sankce a zabavuje ruské majetky, finanční aktiva atd. „Doposud jsme o tom pouze mluvili a neviděli žádnou přímou souvislost. Teď si začínáme všímat, že to je primárně finanční válka,“ míní pozorovatel.

Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 72% Není to dobře 10% Je to úplně jedno 18% hlasovalo: 2041 lidí

„Celé je to spojeno se zbrojením, protože Evropa chce zvýšit obranné výdaje, aniž by na to měla peníze. Hodlá si proto půjčit a nakoupit za to předražené zbraně. Rusko čeká, stále nevyhrává a myslím, že v tuhle chvíli chce vyhrát o něco méně,“ odhaduje dokonce.

Co se podle něho aktuálně mimo kamery děje? Trump naštvaně komentuje, že Rusové bombardují Ukrajinu jako šílení, ministr Rubio upozorňuje, že se Putin bude muset brzy vyjádřit, protože Trumpova trpělivost není nekonečná.

„Pokud jde o správné informace o tom, že Rusko nyní o něco více bombarduje, jde ve skutečnosti o útok na Evropu. Rusové nás chtějí přesvědčit, že my jako Evropa musíme víc investovat do armády. Budeme proto kupovat předražené věci za vypůjčené peníze, a to Putinovi vyhovuje. Trump je podle mě víceméně rozhodnut z Ukrajiny odejít. Jestli za to něco dostane, bude to něco navíc. Jeho plán teď je stáhnout se z Ukrajiny. Může to nějakou dobu trvat, mohou do té doby probíhat další útoky, přestřelky apod., ale vidím, že Trump učinil rozhodnutí a z Ukrajiny odejde,“ říká Erik Best.

Podle jeho slov nakonec z dohody o nerostech nic moc nebude. „Podle mého soudu s tím Trump moc nepočítá,“ uvádí analytik, přestože se dosud zdálo, že právě nedotažení dohody z ukrajinské strany může celá mírová jednání zpomalovat.

Co se týče Trumpovy celní politiky, zatím podle Erika Besta vidíme spíše hysterii, než pochopení problému a snahu dosáhnout dohody.

„V České republice zatím převažují hysterické reakce, ke kterým se dokonce včera přidal Andrej Babiš. Na evropské úrovni vidíme o něco rozumnější přístup a snahu o nalezení dohody. Nevím samozřejmě, jak to dopadne, ale nějaká snaha o dohodu s Trumpem tam je, zatímco zde v naší zemi nikoli. Atmosféra je v Česku převážně proti Trumpovi, což znamená, že zde ani nelze vést příliš rozumnou debatu o tom, co by Evropa měla dělat,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

Erik Best se domnívá, že se Evropa bude snažit vést celní válku k dohodě a Trump to zřejmě odmítne. „Následně EU zavede něco na způsob covidových opatření. Budou uvažovat stejně, jako uvažovali během covidu a Trump bude nákaza, kterou se budou snažit překonat. Nakonec ta reakce bude skutečně takto podobná, přestože se nyní EU chová rozumně. Nebude-li ale Trump podle nich rozumný, což je pravděpodobné, Evropa přitvrdí a pak to bude ošklivé,“ sděluje varovně.

„Dělám si legraci s přirovnáním o covidu, ale měli bychom to brát vážně. Stejně jako tehdy mohou přijít problémy s cestami do Ameriky, s výměnou zboží apod. Všechno, co nás pod vlivem různých opatření za covidu překvapilo, se může vrátit,“ obává se politický pozorovatel.

V takovém případě je prý ale otázkou, jak dlouho takový stav potrvá. „Tohle by neskončilo tak rychle jako covid. Na celou věc se lze dívat z různých hledisek. Pokud někdo pravidelně nakupuje něco z Ameriky, měl by si udělat zásoby. Pokud chcete nejlepší bourbon a podobné věci, není na co čekat,“ směje se.

„Jinak bychom měli počítat s tím, že budou přicházet různá překvapení. Před covidem jsme si zvykli, že věci fungují normálně a svět bude podle stejných pravidel běžet dlouho. Teď vidíme mnoho událostí, které dokazují, že je to jinak. Jak o tom mluvil investor Ray Dalio, což jste v ParlamentníchListech.cz psali, pojmenoval základní problémy systému. Pokud se doposud neobjevovaly, je to jen kvůli tomu, že k tomu nebyly ty správné podmínky. Základní problémy zde ale byly, jsou a budou. Potom je otázka, zda máme politickou garnituru, která je schopná se s tím vypořádat,“ zamýšlí se politický pozorovatel.

Závěrem se v jednom srovnání opět vrátil ke covidu. „Někdo je přesvědčen, že jsme tehdy reagovali přesně tak, jak jsme reagovat měli. Už více než 50 procent populace je přesvědčeno, že reakce na covid nebyla správná. Pokud to bude podobné jako v současném případě a v tom, čemu čelíme s Trumpem, může to být zase podobný problém a chaos,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Erik Best.