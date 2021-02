Že s Babišem nepůjdou? Jen kecy. Abyste se nedivili, co budou schopní udělat...

VHLED MICHALA BOKA Kdo sestaví příští vládu? Zatím to vypadá na dostihy mezi Andrejem Babišem a Ivanem Bartošem, ale do výsledků jistě promluví i další. Politolog Michal Bok předkládá čtyři možné scénáře. Můžeme se dočkat ještě mnoha podrazů a překvapení, která by nelibě nesli zejména voliči liberální opozice. A kdyby se premiérem stal Ivan Bartoš nebo Petr Fiala, budou nejspíše v čele nejméně stabilní vlády v historii, tuší Bok. Jde o zcela zásadní problémy mezi jednotlivými členy možných koalic.

Bude premiérem Babiš, Bartoš nebo snad Fiala? Nebo někdo úplně jiný?

V uplynulých týdnech dorazily na veřejnost nejnovější průzkumy volebních preferencí, které konečně zohledňují vzniky předvolebních koalic v opozičních řadách. Všechny v zásadě potvrzují, co všichni tak nějak tušili – vládní blok ztrácí, oba opoziční bloky se dotahují na hnutí ANO, pozice SPD je někde pod 10 %, zatímco sociální demokraté a komunisti se pohybují na hraně 5% uzavírací klauzule a překvapit může Trikolóra Václava Klause mladšího.

Do všeho sice můžou zasáhnout nové strany, ať už Minářovi Lidé pro nebo Šlachtova Přísaha. A stejně tak kartami zamíchá i rozhodnutí Ústavního soudu, u kterého si budeme muset počkat na to, jak na něj zareaguje veřejnost, tedy politické strany a především voliči. Základní scénáře povolebního vývoje se však zdají být jasné.

K premiérskému křeslu mají dnes nejblíže Andrej Babiš a Ivan Bartoš. V jakých sestavách by ale vládli? A mohl by se premiérem stát Petr Fiala nebo někdo další? Přesně na tyto otázky odpoví naše scénáře.

Scénář č. 1 – ANO vyhraje a bude to stačit

Vždyť sociální demokracie sedí ve vládě s Andrejem Babišem už sedm let, strana má finanční problémy a proto potřebuje být u lizu. Budou se cukat, ale pokud ve Sněmovně pro tohle řešení budou hlasy, tak do toho prostě půjdou. Třeba si k tomu vyhlásí znovu vnitrostranické referendum, ale prostě to udělají.

Přežije ČSSD?

ČSSD je dneska v klinické smrti. Jsou na hraně volitelnosti a v záchvatu úzkosti si namlouvají zelené, kterým slibují likvidaci těžby uhlí a právě odmítnutí vlády s Babišem (se kterým v ní ale pořád sedí). Jaký ale bude výsledek případného spojení se zelenými? ČSSD by to mělo zajistit pohodlné překročení 5% uzavírací klauzule. Do Poslanecké sněmovny by pak proniklo pár zelených poslanců (bude je patrně možné spočítat na prstech jedné ruky), kteří nemusejí být pro vznik vlády vůbec potřební.

Je mimochodem s podivem sledovat, s jakou samozřejmostí sociální demokraté zrazují své tradiční voliče. Opuštění těžby uhlí a zavření dolů si totiž právě jejich kmenoví voliči zcela jistě nepřejí. Moc dobře totiž chápou, že by to byli právě oni a ne champagne socialisté formátu Petříčka nebo Maláčové, kdo by přišel o práci. Ve finále tak nemusí ČSSD se zelenými dosáhnout lepšího výsledku, než jaký by zaznamenala samostatně. To, co na jedné straně získá, na druhé ztratí.

Budou ve Sněmovně komunisti?

Podobně jako sociální demokraté balancují na hraně volitelnosti i komunisti. Ti momentálně hrají hru na svržení vlády, jejímž cílem ale není vládu svrhnout, ale vylobbovat si pro sebe nějaké ústupky. Naprostá ztráta sebeúcty je patrná i u nich. Vemte si jejich situaci. Na podzim se přeli s Andrejem Babišem o podporu státního rozpočtu. Komunisti chtěli sebrat 10 mld. korun armádě. Andrej Babiš se kroutil jako had, ale nakonec na to kývl, protože nemohl jinak. A pak v lednu účetní manipulací armádě půlku z těhle peněz vrátil. S komunisty si tak vytřel zadnici a každá strana, která si alespoň trochu váží sebe sama, by mu už dávno práskla dveřmi před nosem.

Vojtěch Filip na místo toho zkouší vyjednávat, protože by rád uplatil své soudruhy, aby mohl ještě dál setrvat v čele strany. Původně měli mít komunisti volební sjezd už loni v dubnu, pak ho kvůli covidu přesunuli na listopad, v říjnu po fiasku v krajských a senátních volbách dal Filip oficiálně svou funkci k dispozici, a od té doby je jasné jen to, že nejzazším termínem pro konání sjezdu je květen 2022. Filip tak navzdory proletářské rétorice začíná připomínat hraběnku du Barry, která tváří tvář gilotině volala: „Ještě chviličku, pane kate, maličkou chvilku.“

Je ale úplně jedno, jak to s Filipem dopadne. Protože, pokud ve funkci předsedy strany přežije a po volbách bude ve Sněmovně dost hlasů pro pokračování vlády na stávajícím půdorysu, komunisti do toho půjdou. A pokud budou mít komunisti nového předsedu, půjdou do toho stejně. Lákadlo moci je silné a v politice lze vždy odůvodnit jakékoli rozhodnutí. Ostatně byli to komunisté, kdo vynalezl „poučení z krizového vývoje“ a na podzim si ho budou moci zopakovat.

Scénář č. 2 – ANO vyhraje, nebude to stačit, ale přetáhne kus demobloku

Jako mnohem pravděpodobnější se proto jeví, že by se v tomto případě pokusil přetáhnout některou ze stran současné opozice nebo jeden celý opoziční blok. Piráti a STAN a jejich názoroví souputníci v médiích v těchto dnech obviňují ze zaječích úmyslů ODS. Ale stejně tak je možné, že by to byli právě Piráti a STAN, kdo by podepřeli Babišovu vládu. Ostatně jsou to právě oni, kdo se vůči stávající Babišově vládě staví vcelku přívětivě, zatímco ODS a spol. na ní nenechávají ani nit suchou.

V případě tohoto scénáře si budeme muset počkat na konkrétní čísla a hlavně na to, jaké strany usednou v nové Sněmovně. Je ale klidně možné, že nová Babišova vláda vynikne na půdorysu Sobotkovy vlády a bude spojenectvím ANO, ČSSD a KDU-ČSL, případně rozšířeném o STAN. Posledně jmenované strany by se v takovém případě „státotvorně obětovaly“ za vlast, aby hrdinně zabránily tomu, že ve vládě budou sedět „extrémisté“ z KSČM nebo SPD.

Scénář č. 3 – Demoblok bude mít většinu

Podobně jako v případě scénáře většiny pro stávající vládní koalici je nabíledni i scénář pro případ, že by ve Sněmovně získal většinu demoblok, tedy koalice Pirátů a STAN a SPOLU (koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Ty se dle zveřejněných průzkumů přetahují o druhé místo za hnutím ANO, a pokud by se součet jimi získaných mandátů přehoupl přes magické číslo 101, pak by bylo téměř jisté, že by vznikla společná vláda těchto pěti stran s lídrem vítězné koalice v Kramářově vile.

Bude premiérem Ivan Bartoš?

Momentálně se zdá, že v tomto scénáři má do křesla předsedy vlády blíže Pirát Bartoš. Česko by se tak stalo první zemí na světě s pirátským premiérem. Jeho vláda by ale byla ze své podstaty nestabilní. Podílelo by se na ní celkem 5 stran. To se v historii České republiky ještě nikdy nestalo.

Zpravidla u nás vládly trojkoalice. A co se stran přímo zastoupených ve vládě týče, tak nejpočetnější byla první Klausova vláda, ve které se sešly celkem čtyři (ODS, ODA, KDU-ČSL a KDS, přičemž posledně jmenovaná se ještě v průběhu volebního období sloučila s ODS).

Navíc by ve vládě měli sedět sociálně konzervativní lidovci společně s progresivistickými Piráty. A do toho STAN, který právě od lidovců převzal štafetu nejpromiskuitnější strany v dějinách Česka. Jen považte, byli schopni jít do voleb s TOP 09, pak to zkoušeli s lidovci, v posledních krajských a senátních volbách kandidovali společně s kdekým včetně ODS a zelených a teď jdou s Pirátama.

Chovají se jako holka, která slibuje lásku každému chlapci na počkání. Internetoví geekové si od ní slibují věčnou lásku, ale po volbách jim můžou zbýt jen oči pro pláč. „Nevěsta“ jim totiž oznámí, že si našla někoho, kdo jí koupil prsten s větším diamantem.

Bude Petr Fiala premiérem?

Úspěch je jedině výhra ve volbách nebo druhé místo spojené se ziskem premiérského křesla pro Petra Fialu. Cokoli jiného je fatální neúspěch. Ze současných průzkumů tak musí být Fiala nervózní. Vnitrostranická opozice si na něj brousí zuby a na porážku může dojít už před volbami, pokud se čísla v průzkumech předvolebních preferencí nezlepší.

Můžeme se tak dočkat zvratu, kdy bude do čela ODS povolán někdo jiný, například jihočeský hejtman Martin Kuba, celý projekt předvolební koalice bude pohřben a současné vedení strany v čele s Fialou se bude nuceno poroučet.

Pokud by se ale i přesto stal Fiala premiérem v koalici s Piráty a STAN, čekaly by na něj stejné nástrahy jako na Bartoše. Představa, že by mohl jít do koalice s někým jiným než s Piráty a STAN, je lichá. Protože Antibabiš rétorikou si vykolíkoval prostor tak, že s Babišem vlastně nemůže.

Sám se zahnal do kouta, kdy jedinou možností je pětikoalice. A ta bude stabilní asi jako pytel blech. Fiala v tomto scénáři možná bude ještě s láskou vzpomínat na Nečasovu vládu, ve které dělal ministra školství a která se potácela od krize ke krizi, protože vládnutí v koalici ODS, Piráti, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 přímo volá po tom, aby se tahle vláda rozložila sama zevnitř.

Jedna věc je totiž být proti něčemu, tj. proti Babišovi, a zcela jiná věc je být pro něco, a to něco společně tvořit. Na tom prvním se těch pět stran shodne asi snadno, na čemkoli z toho druhého ale jen horko těžko.

Scénář č. 4 – Bordel

Infobox Michal Bok (*1988) (*1988) Na Univerzitě Karlově vystudovaný politolog. Milovník historie, dobrého jídla, cestování a zahradničení. Dlouhodobě žije v zahraničí. Píše pod pseudonymem, protože nechce svého zaměstnavatele vystavit tlaku politicky korektních aktivistů.

Říká se, že nejstarším řemeslem je prostituce a Ronald Reagan říkával, že druhým nejstarším je politika, kterou je někdy těžko odlišit do toho nejstaršího. A právě to nás dost možná čeká.

Čerstvý zásah Ústavního soudu. Přítomnost SPD v Parlamentu, která může blokovat vznik různých většin. Ale i nejrůznější noví hráči, Václavem Klausem mladším počínaje a Robertem Šlachtou konče. To všechno může zamávat výsledkem voleb. Už za pár měsíců můžou průzkumy vypadat úplně jinak a po volbách může být celá situace zcela jiná.

Andrej Babiš může třeba za účelem zvýšení volebního potenciálu hnutí ANO nevstoupit do vlády a dokonce i formálně opustit hnutí ANO. (A bačovat ho akorát ze zákulisí.) A do premiérského křesla instalovat třeba Alenu Schillerovou, dvojministra Havlíčka nebo třeba ministra životního prostředí Richarda Brabce.

Stejně tak se můžeme dočkat situace, kdy nástup nových stran (Šlachta, Minář) roztříští opoziční hlasy do té míry, že naopak bude Andrej Babiš v pozici cara, který si bude moci vybírat koaliční partnery se stejnou lehkostí jako Forrest Gump bonbóny z bonboniéry.

Nicméně, pokud se nic zásadního nezmění, vše dopadne jedním z výše nastíněných scénářů.

