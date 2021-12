„Ctím sto dnů hájení, ale cítím tu výraznější zápach bruselské zadnice. Bude nadílka?“ Herci Gulyášovi nová vláda nevoní

reklama

Ke konci roku mnozí lidé bilancují, hodnotí odcházející rok. Jak byste rok 2021 z hlediska politiky i celkové situace ve společnosti zhodnotil Vy?

Přemýšlím, jak odpovědět, abych byl co nejvýstižnější…

Snad jen, že jsem nevěřil, že na začátku třetího tisíciletí se dožiju tak rychlého pádu starých pořádků a uvidím zrod nové, pro mne zatím, tajemné, západní, možná globální říše.

Mocné skupiny postupně odhalují své povrchové záměry a lidé se dobrovolně stávají otroky nových technologií určených k ovládání mas, technologií, o kterých jsem už několikrát mluvil, ale především o nich píšu v konkrétním významu, nebo v symbolice, ve dvou knihách „Svátky ošklivých lidí“ (pod pseudonymem Jon Svärd) a v „Expres inferno“ (už pod svým jménem). Stávají se zajatci svého zdravotního stavu a „temných andělů“ jejich stav ovlivňujících. Skrytý význam toho planetárního varu je ovšem neznámý. Číst v hologramu strůjců je pro plebejce nesmírně obtížné, respektive nemožné, protože ani netuší, o co tu jde.

Zmíním-li ještě technologie, tak před těmi se není možné schovat, neutečete jim, ani nezmizíte někam na pustý ostrov. Naopak, nenápadně, ale nadšeně, jako společnost, přijímáme otrocká pouta, společně s tvářemi představujícími jejich začlenění do našich životů. Rok 2021 byl třetím oficiálním rokem války proti populaci. Je to třetí rok uměle vyvolané celosvětové krize, na jejímž konci, někdy tak ve 27-28. roce (možná se o pár nepodstatných let seknu), téměř zmizí v západním světě střední třída, jak ji známe dnes, a vynoří se třída vygenerovaných „drábů“ a „šťastných otroků“. Dnes už je můžeme zaznamenat na mediálních pozicích všeho druhu, v technologických řídících pozicích v různých oborech. Někteří netuší, ve svatém nadšení pro věc změny světa, komu a čemu slouží, mnozí jsou však motivovaní zvýhodněním a sami hledají cesty k vlastní “služebné“ seberealizaci. Nejviditelnější jsou političtí novináři takzvaného mainstreamu a nástroje v podobě různých podivných periodik, kde jedinou pravdou je ta, která podporuje ty příšerné změny západu v „Otrokland“ a dnes již nepokrytě i v „Pacientoland“.

Čekal jsem utažení smyčky... a přišlo. Čekal jsem, že velká skupina obyvatel bude stále zastávat představu, že máme svobodu, že je třeba vyřešit problém covidu, že takzvaní „konspirátoři“ jsou bezvýznamné „majáčky“ budící „nedůvodnou“ okrajovou pozornost, ale netušil jsem, že v naší zemi půjde celá situace i do takových extrémů, jakým je například nenávist očkovaných proti neočkovaným, že taková nenávist bude mít tichou podporu v oficiálních představitelích, že dojde k segregaci pacientů ve zdravotním systému, podporované funkcionáři, například předsedou lékařské komory Kubkem, mimo jiné, jedním z nejvýraznějších typů toho, jak to bude v budoucnu s pravdou. Já mu dal přezdívku Kubek „Kolovrátek“. Tomu se ta naučená nit, co motá, nemůže nikdy zašmodrchat. Nebo taky z prince Vojtěcha se stal „Glum“ Vojtěch – a jen jsem nepochopil, kde má svého „miláááška“, repektive co, nebo kdo je jeho milááášek …

Babiš, když zjistil, že ze své volební výhry nic nevycinká, nechal – obrazně řečeno - „pálit covidové mosty a stavení“ a celou situaci vyhrotil do extrému, což se v jistém smyslu vyplatí/nevyplatí jeho nástupci.

Takhle vypadá u nás průběh čtvrté světové války (jak správně řekl jeden katolický filosof, ta třetí byla ta studená).

To je můj výtažek pro rok 2021, jen pár střípků mého vnímání atmosféry. Kdyby se mělo mluvit o konkrétních situacích, detailním průběhu, o důležitých jménech, která nejsou veřejnosti ani známá, to by nebylo na rozhovor, ale na rozbor. A to už bych nemusel být označován za konspirátora, ale za nepřítele. A to je ve válce blbá pozice.

Takže vám to shrnu jednou větou: „Válka pokračuje, oběti jsou a budou, většinově mimo covid, byť i právě na něj.“

Byla slibována tečka za covidem, místo toho se napadají očkovaní a neočkovaní, současně je jasné, že je nutná třetí, třeba i čtvrtá dávka očkování. Proč ona tečka nenastala a kdo je vinen onou agresivitou, která na jedné straně drtí lékaře a zdravotní sestry, na straně druhé vede k hlasům o vylučování z lékařské komory? Co mělo být jinak?

V rovině byznysu je to lepší situace, více píchat, více vydělávat. V rovině politické jde o strategii „Rozděl a panuj“. Komu to vyhovuje? Dosaďte si jména a majetkové pozice sám. Já jsem jen konspirátor … (smích)

Kultura je jednou z oblastí, kterou covid poznamenal nejvíc. Jak moc se podle Vás kultura po pandemii změní? Jaký bude pro umělce příští rok?

Bude vyjukaná, selektovaná, neinspirativní, zapadlá do vyjadřovacích metod západního marasmu. Udělal bych vám svůj osobní nástřel, ale to by nebylo vůbec čtivé pro vaše čtenáře. A bylo by to dlouhé. Takže se spokojte s tou první větou, která vyjadřuje velmi obecně můj názor na vývoj v české kultuře, která přestává být českou.

Jedna z nejdůležitějších událostí: Byl pro vás překvapením výsledek voleb? Proč podle Vás Babiš nakonec prohrál?

Tak, on neprohrál, ale nakonec byl smeten. Jest odejit, neb ho bylo dost. Každý bude jednou odejit, neb ho jest dost. Všichni budeme jednou odejiti z pracovního nasazení i ze života, protože pánbů rozhodne. V případě Babiše byl pánbů na straně voličů protistran, kterým vyšel plán koaličního potenciálu. On se chce vrátit, jako president. Asi by to neměl dělat.

Celkově, zhodnoťme nejen vládu, ale i Senát a prezidenta za tento rok.

Byla to Babišova vláda. Takže byla jako on. Poskakovala mezi vejci z EU, mezi voliči, rozdávala ze státního, její někteří členové jeli megakšeft v covidu. Poslední dva roky to prostě byla taková polo-loutková válečná vláda. Ti, co dostali, ti ji vynášejí do nebe, těm lačným, co vzala, utáhla kohoutky, ti byli velmi rozhořčení. Oprávněně. Když vám někdo bere zdroj lupu, taky nebudete nadšený „Otesánek“ na dietě. Ale nakonec se vše v dobré obrátilo a kluci se dohodli a pojede se dál válečné vládnutí, válečný farma-byznys a vše, co k tomu patří.

Pokud jde o presidenta, tak to je velké téma. Téma na román. Zeman je „Fénix“. Mnozí z těch, co přišli ve svátečním na konzultace před jmenováním vlády, přišli možná v původně smutečních oblecích, co v nich chtěli jít na státní pohřeb. Ale, aby to nevypadalo tak blbě, tak si ten šat ozdobili veselými odznáčky, aby byla zapomenuta jejich lačnost po presidentské rakvi. A teď jsou všichni kamarádi, všichni si jdou na ruku… Ale president Zeman, to není žádná akvarijní rybka, jak ho viděli v jeho covidové izolaci satirici. Je to piraňa – a ještě všem poslední rok svého mandátu ukáže. Ať se vám to líbí, nebo ne, je to k obdivu.

Co čekat od nové vlády? Především, jak se podle Vás bude ubírat naše zahraniční politika? Souhlasíte s názory těch, kteří novou vládu označují za „probruselskou“?

Cítím výraznější zápach bruselské zadnice. Dočkáme se jistě i její nadílky.

Teď jsem třeba zaznamenal, že Výborný z KDU-ČSL bude chtít prosadit placení zdravotní péče pro neočkované přímo z kapsy, po tom, co tu všichni jako kreténi platíme zdravotní pojištění, aby si z něho mohli některé zainteresované skupiny krást, a ten, kdo se nepodvolí fašounskýmu nařízení, tak ten teď utře hubu a ještě si to zaplatí? Tak takhle teď vystupuje jeden z představitelů křesťanského politického uskupení, které je členem koalice. - To je VÝBORNÝ!!! Chce se mi zvolat do větru: „Výborný hovado, takový každý, co si myslí, že si může v politické funkci dělat a žvanit, co chce. Protože tyhle „výborný“ nápady jednou někoho můžou inspirovat k jiným „výborným“ nápadům toho nejdebilnějšího charakteru. Prostě a jednoduše, umět zdiskreditovat svou stranu hned na počátku vládního funkčního období, to je hodně odvážný, smělý počin.

Nebo, ten Rakušanův výstup na sociálních sítích ( možná pro hluchoněmé - nebo to je určeno debilům, nevím…?) - s rouškou, kroucením ručiček, klepáním si na hlavičku. No, hezky se někteří soudruzi představují, když teď drží vesla.

Ale já ctím pravidlo 100 dnů hájení. Takže tyhle jejich výstřelky jsou sice signál, ale ona je praxe vyučí. Někdo skončí po „křesťansku“ na kříži, někomu dojde, že nejsme debilové a doba mu urazí ručičky a možná i hlavičku.

Když jsme u zahraniční politiky, stále se hovoří o konfliktu s Ruskem. Jak zpětně vnímat „kauzu Vrbětice“, která naše vztahy s východní velmocí prakticky resetovala?

Jak postupovat vůči Rusku dále? Jak má Fialova vláda řešit historické křivdy se současnými potřebami nebo se situací na Ukrajině?

Já vám k Rusku řeknu jedinou poznámku. Současné Rusko není Sovětský svaz. Z toho by mělo být jasno, co se v jistém ideologickém smyslu změnilo. Mám obavy, aby se Rusko v budoucnu nespojilo ve svých ambicích s Německem. Myslím si, že Rusko udělá - a dělá - všechno pro to, aby naplnilo své staronové ambice, a Německo si taky tak nějak uvědomí, že je velké, Big Deutschland. Když chce západ rozbít Rusko, neměl nikdy spojovat Německo. Měl ho rozdrobit na ty jeho zemské kousky. A byl by klid. Všichni bychom měli klid. Znáte to; buňka k buňce, a máte zlou, žravou „bytost“. Všechno, co je velké, kam šlápne, tam sto let tráva neroste.

Podívejme se na tolik diskutovaný Green Deal. Elity EU tvrdí, že omezení se ve spotřebě energií, masa a příklon k dražší elektromobilitě jsou nutné k tomu, aby byla planeta zachráněna. Je taková linie v naší zemi příští rok obhajitelná?

Nechtějte po mně, abych komentoval novobolševické debily. Jsem příznivcem Davida Attenborougha, protože jsem občas jeho českým hlasovým komentářem v jeho filmech. Takže já na ochranu planety koukám jeho optikou, on je jasný, srozumitelný, odborný, to je můj směr. Nezajímá mne optika, a hlavně zájmy fanatických magorů, nebo vyčůraných, globálních byznysmenů. Ti jsou ten nejhorší odpad, znečišťující naši planetu!

Zdražuje se energie a s tím souvisí zdražování vlastně všeho. Kam až to může vést?

K chudobě a maximální závislosti většiny. A to je přece účel!

Hezké Vánoce, dobrý nový rok a sílu … Hlavně odvahu pro život ve sr…ch přeji všem lidem poctivé práce, zdravé rodiny a normálního života.

