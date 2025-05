Zeman nečekaně zasáhl do bitvy kolem České televize

Pane prezidente, jak vnímáte pokračování snahy o mír na Ukrajině? Z USA zní z úst Trumpa, Vance i Rubia pohrůžky, že pokud se proces bude komplikovat, také by se na to mohli vykašlat.

Je to standardní vydírání, které je obvyklé v byznysovém jednání a nemyslím si, že je ve skutečnosti míněno vážně. Trump může, jak už naznačil, nasadit nové typy sankcí, které zasáhnou bankovní systém, a jsou daleko bolestivější než dosavadní typ sankcí. Na druhé straně Lavrov nedávno prohlásil, že už zbývá doladit pouze několik detailů, takže uvidíme, jak to nakonec dopadne.

Říkáte, že jde o jistý typ vydírání. Koho na prvním místě tím tedy Washington vydírá? Nezdá se, že by to primárně směřovalo na Rusko. Nemíří tím více na Ukrajinu nebo Evropu?

Myslím, že jde o obě dvě strany, tedy Ukrajinu i Rusko. Evropskou unii podle mého názoru nevydírá, protože ji ignoruje.

Pokud jde o EU, není její úloha v mírovém procesu dokonce negativní? Nezdržuje to?

Myslím si, že Evropa nic nekomplikuje, protože jak Putin, tak Trump ji z vysoka přehlížejí. Nezapomeňte, že Trump například nepozval paní Ursulu von der Leyenovou ani na svou inauguraci a Rubio odmítl setkání s komisařkou pro zahraniční věci Kallasovou.

9. května pojedou do Moskvy na přehlídku k výročí konce druhé světové války Robert Fico a Aleksandar Vučić, srbský prezident. Oba čelili vydírání, že by tam jezdit neměli. Kdo v této věci má správný postoj?

Několikrát jsem na tuto otázku odpovídal a moje odpověď byla vždy stejná. Nemůžete na jedné straně vyčítat Trumpovi, že mluví několikrát za sebou dvě hodiny s Putinem a přitom kritizovat Vučiće nebo Fica, když jedou do Moskvy, protože je to v zásadě totéž.

Vy byste nyní v této současné situaci do Moskvy na přehlídku jel?

Pokud by to alespoň na jeden milimetr přispělo k zastavení zabíjení na Ukrajině, tak bych tam jel. Samozřejmě bych nebyl tak ambiciózní, abych si myslel, že sama moje účast bude něčím víc než tím milimetrem, ale když se ty milimetry složí dohromady, může to už zapůsobit.

Váš nástupce podepsal navýšení poplatků za ČT a další změny. Přitom kritika veřejnoprávní televize spíše sílí a stupňuje. Pokud by se vás budoucí vláda zeptala na doporučení co dělat s ČT, co byste jim doporučil?

Totéž, co říká Andrej Babiš. Sloučit po vzoru BBC Českou televizi a Český rozhlas, který je mimochodem stejně tak servilně provládní jako ČT, jenom si toho skoro nikdo nevšímá, protože je méně významný, a obojí financovat ze státního rozpočtu.

Mluví se o tom, že generální ředitel ČT Jan Souček zřejmě bude čelit pokusu o odvolání. Stojí proti němu v podstatě oba hlavní názorové tábory. Měl by být odvolán?

Zaregistroval jsem pouze to, že odvolání ředitele Součka žádá například spolek Milion chvilek pro demokracii nebo expremiér Petr Pithart. To je pro mě dostatečným důvodem, abych řediteli Součkovi vyjádřil své sympatie.

V sobotou se v Praze konal tradiční Pochod pro život, který zablokovali různí radikálové včetně i dvou pirátských političek a europoslankyně Gregorové. Policie nezajistila, aby legální a nahlášený průvod mohl projít a přihlížela jeho zmaření. Jaký je váš postoj? Měla policie zasáhnout?

Jako prezident jsem několikrát dal svoji záštitu podobným akcím. Pokud jde o paní poslankyni Gregorovou, mám ji spojenou pouze s jednou manifestací, kdy v ruce držela plakát s nápisem „Chceš p*cat?“. A mám dojem, že kromě tohoto plakátu nic užitečného v životě neudělala. Zcela souhlasím s názorem senátora Hraby, že policie má zasáhnout proti rušitelům legálního pochodu.

Vnímáte „kauzu“ kolem Filipa Turka a dalších politiků, kteří jsou obviňováni, že jsou snad dokonce agenty Íránu kvůli schůzkám s jejich velvyslancem?

Před asi dvěma měsíci požádal o setkání se mnou velvyslanec Íránu a já jsem ho samozřejmě přijal. Vyměnili jsme si názory na situaci na Středním východě a k jeho nepotěšení jsem zdůraznil nutnost boje proti islámskému terorismu, ale spojil jsem to s Islámským státem a jak známo, Írán neměl zrovna dobré vztahy s IS.

Pokud jde o to, že by mě kvůli tomu někdo obvinil, že jsem íránský agent, to jsem opravdu nezaznamenal. Lidé spolu mají mluvit, a pokud se vyhýbáme dialogu s lidmi, s jejichž názory nesouhlasíme, tiše a podvědomě tím dáváme najevo nejistotu s našimi vlastními názory.

Za několik týdnů vyjde kniha Cirkus Fiala, do které jste přispěl svým názorem. Vládu opakovaně kritizujete. S jakou pověstí tato vláda odejde?

Je to vláda neúspěšná, ale takových vlád bylo několik. Bude to ale první vláda, která byla současně neúspěšná a současně komická. To se zatím nepodařilo nikomu.