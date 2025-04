Matěj Gregor počítá přihlášky a promlouvá o Filipu Turkovi

Velikonoce se nesly ve znamení mediálního tématu rychlé jízdy europoslance Filipa Turka z Motoristů. Ten se za rychlou jízdu nehodlá omlouvat. Vládní politici, zejména hnutí STAN, mu spílali.

Předseda mládežnické organizace Motoristů je přesvědčen, že celá kauza nemá vliv na vnímání Motoristů ani Filipa Turka a strana neustále roste. „My jsme tým a za Filipem stojíme. No a když kouknu třeba na počet přihlášek do MotorGenu, tak jen za dnešek máme deset nových zájemců o členství a já se těším, až se s nimi seznámím. Takže to je asi nejlepší odpověď na to, co si o té kauze myslí,“ prohlásil Gregor.

Turek podle něj svým postem nezamýšlel ztropit skandál, jak někdo spekuluje. „Lidé, co Filipa znají a sledují na sociálních sítích, tak vědí, že rychlou jízdu, ať už na okruhu, ve formuli, nebo nejrůznější sestřihy jiných jezdců, tak to je Filipův kontent už několik let na sítích. Takže určitě nikdo Filipa nepodezírá, že by si teď chtěl hrát na nějakého závodníka, aby to bylo jen pro mediální pozornost,“ má jasno předseda mládežnické organizace Motoristů.

Většinově se do MotorGenu pochopitelně hlásí muži, ale Gregor upozorňuje, že je v organizaci i mnoho zástupkyň něžného pohlaví. „Kluci jsou ve většině, ale není to 95 %, máme tam přes sto slečen a dam. Takže samozřejmě převažují kluci, ale je tam řada velmi inteligentních dam, bez nichž by ta organizace nebyla taková, a jsme rádi, že to tak je,“ zmínil.

Gregor také vysvětloval, že mladí Motoristé zakládají univerzitní kluby, a ohradil se proti nařčení Reflexu, že tím chce ovlivňovat akademické senáty a dělat revoluce na vysokých školách. „Jako včera měl na univerzitě v Ostravě politickou přednášku Reflex s šéfredaktorem Bartkovským a nikde jsem nečetl, že by to byla nějaká revoluce na školách,“ srovnal Gregor.

„My pracujeme na tom, co jsme řekli, zakládáme univerzitní kluby. Ale vzhledem k tomu, že jsou volby a nechceme tam tu politiku úplně tahat, jak jsme slíbili, tak spíše děláme nejrůznější sociální aktivity. Je to běžná akademická práce a sdružování studentů a překvapilo mě, kolik se jich do těch klubů přidalo,“ je spokojený Gregor.

Gregor na závěr rozhovoru komentoval zajímavé zjištění nedávného průzkumu, že většina mladých žen sdílí liberální ideje, zatímco většina mužů pod 30 let má spíše konzervativní uvažování.

„Měli by spolu kluci a holky asi zase více mluvit a začít randit a dělat i spoustu jiných věcí, protože ty světy mužů a žen se odcizují úplně na všech frontách, ať jde o porodnost nebo o politické směřování. Takže zakládat rodiny a vždycky se k nějakému kompromisu dojde,“ uzavřel s úsměvem Gregor.