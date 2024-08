„Fiala Drahota“ se má na co těšit. Okamura slibuje „střelbu“

V týdnu proběhla médii zpráva, že se bude opět zdražovat plyn, jelikož vláda koupila za 8 miliard korun plynovody, kterými ale nic neteče, musí se ale platit za údržbu. Měla by za toto drahé rozhodnutí být volána k zodpovědnosti?

Musíme za každou cenu ukončit tyhle vládní politické zločince, kteří nás neustále okrádají ve prospěch cizích zájmů. Fialova pětikoalice v zastoupení ministra průmyslu Síkely (STAN) koupila plynovody, ale nemá pro ně tranzitní zákazníky, jelikož zároveň odmítli plyn z Ruska. Výsledkem má být další zdražení plynu pro naše občany a firmy.

Pojďme ukončit tuhle protičeskou asociální vládu! Přijďte 20. až 21.září ke krajským volbám a podpořte SPD! Pojďme spojit Česko proti drahotě!

Místo toho se orgány činné v trestním řízení musí zabývat vaším hnutím, neboť bývalý europoslanec a náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil z TOP 09 podal na SPD trestní oznámení kvůli kampani s africkým „chirurgem“. A když trestní oznámení, tak tedy v duchu trestního práva: Cítíte se vinen?

Je to zoufalý a trapný výkřik neúspěšného politika, kterého už nechtěla ani jeho vlastní strana. Je vidět, jak neomarxisté, liberálové a globalisté umí jen zastrašovat, cenzurovat a potlačovat pravdu. My se ale zastrašit nedáme! Navíc ne panem Pospíšilem, který je spojovaný s korupční kauzou Dozimetr.

Každou chvíli je v západní Evropě někdo pobodán či znásilněn nějakým imigrantem afrického či muslimského původu. Například v Británii Axel Rudakubana pocházející ze Rwandy pobodal a zavraždil tři děti. Zodpovědnost za oběti násilí ze strany imigrantů mají právě ti politici, kteří multikulturalismus a masovou imigraci podporují.

Nejnovější statistika Spolkového kriminálního úřadu šokuje počtem trestných činů, které v Německu páchají Tunisané a Maročané. Policie hovoří o explozi brutálního násilí a krádeží ze strany Severoafričanů. Pokud jde o Tunisany, ti kralují sexuálním trestným činům. Kriminalita v této oblasti se u Tunisanů zvýšila o 165 %, v případě Maročanů o 65 %.

V trestných činech vražd a zabití jsou na prvním místě Maročané, kde se jejich kriminalita zvýšila o neuvěřitelných 288 %, píše Bild s odvoláním na policejní statistiky. U násilných trestných činů (ublížení na zdraví s následkem smrti, vyděračských únosů) došlo u Tunisanů k nárůstu o 110 % a u Maročanů o 67 %.

Psali jsme: Ani den bez útoku nožem, ukazují německá čísla. Ministryně chce omezit jejich používání

Ani osmáct mu nebylo. Ale už má v Německu na triku 34 zločinů

Těsně pod okny Scholze: Hromadná rvačka. Po ní čtyři Afghánci na zemi

Přesto, proč jste zvolili takovou radikální formu kampaně?

Na to, jaké radikální hrozby nás kvůli schválení tzv. migračního paktu Fialovou vládou ohrožují, je radikální ještě málo. Kampaň je jediná správná cesta, jak celé společnosti otevřít oči. Rozhodli jsme se program SPD představit veřejnosti touto netradiční formou tzv. alegorií. Chceme zvednout vlnu odporu proti nezodpovědnosti vládní koalice a naši zemi zachránit. SPD svou kampaní reaguje na katastrofální vývoj situace v České republice, který zapříčinila nezodpovědnost vlády Petra Fialy.

Pane předsedo, jaká katastrofa?

Pane redaktore, máme nebývalou drahotu, vláda nás žene do války, sociální situace lidí je špatná, ekonomika neroste, hrozí, že k nám přerozdělí desítky tisíc imigrantů z Afriky, zhoršuje se kvalita potravin, nejsou léky, zhoršila se dostupnost zdravotní péče. Aktuálně stavebnictví i průmysl zaznamenávají pokles. A ministr pro místní rozvoj Bartoš z Pirátů chce snad zpackanou digitalizací stavebního řízení stavebnictví úplně dorazit. Hrozí až miliardové škody. V digitalizaci občanských průkazů mají také chyby a citlivé údaje občanů chodí do zahraničí. Ivan Bartoš by měl okamžitě rezignovat.

S poklesem stavebnictví souvisí i to, že Češi šetří na své bydlení nejdéle v Evropě. Vláda ničí životy občanů všude, kde může. Místo aby podporovala naše občany, tak podporují Ukrajince. Drahé vlastní bydlení přispívá k tomu, že Češi začali více vyhledávat život v nájmu. Zatímco dříve v pronajatém bytě žila asi pětina populace, nyní je to již takřka čtvrtina. Aktuálně se kvůli problémům s digitalizací stavebníci a projektanti obávají, aby ve druhé polovině roku stavebnictví zcela nezamrzlo. Nejnovější šetření Českého statistického úřadu ukázalo, že za první pololetí zahájili stavebníci výstavbu 17.230 bytů, což je asi o pět procent méně než loni. A to nemluvím o předražených cenách.

Dále, ministerstvo životního prostředí ministra Hladíka z KDU-ČSL prosazuje tvrdší a dražší opatření Green Dealu, než požaduje sama EU! Kvůli Green Dealu, který prosazuje Fialova vláda, se lidem například výrazně prodraží i provoz tepelných čerpadel, až o sto procent. Majitelé tepelných čerpadel, ale i ti, kteří domácnost vytápějí elektrickým kotlem, si letos za proud připlatí víc než ostatní. Za regulovanou složku ceny elektřiny, která se na celkových platbách za proud podílí asi čtyřiceti procenty, zaplatí běžný uživatel s tepelným čerpadlem o více než 10 tisíc korun víc než loni kvůli úhradám za obnovitelné zdroje a kvůli stoupající ceně za distribuci elektřiny.

Psali jsme: Dopravní chudoba. Místo auta vám na radnici půjčí kolo. Takto se vážně hovoří ve vládě

Také přibývá lidí, kteří trpí potravinovou chudobou, ukázala data Eurostatu. To znamená, že lidé si nemohou dovolit koupit ani všechny základní potraviny. Česká republika se řadí do té poloviny zemí EU, které mají s potravinovou chudobou větší problémy.

Vláda také prosadila tzv. konsolidační balíček, kterým zvýšila plošně daně v podstatě všem skupinám zaměstnanců a zaměstnavatelů a na straně výdajů snížila valorizace důchodů. Svými kroky také dopustila nebývalou dvoucifernou inflaci. Ekonomika není v dobrém stavu a růst HDP o 0,4 % ve 2. čtvrtletí brzdí průmysl, na který dopadá zejména vysoké ceny energií. Dále vláda nakupuje bez výběrového řízení předražené americké stíhačky F-35 za stovky miliard korun (zatímco Slováci pořizují mnohem levnější a zcela dostačující F-16 a Maďaři Gripeny), platí desítky miliard neziskovým organizacím s politickým programem, podporuje Ukrajinu a zároveň platí ročně 95 miliard korun pouze za úroky státního dluhu.

Změny chcete dosáhnout už letos v krajských volbách. Co tedy ještě můžeme očekávat ve vaší kampani?

Naše kampaň samozřejmě bude gradovat. Lidé se mohou těšit na opravdové bomby. Vše děláme samozřejmě s humorem a vtipem. Bohužel, nežijeme ve svobodné společnosti a dominantní billboardová agentura nám některá témata zcenzurovala. Tedy obrázek černocha proti migračnímu paktu EU a zemědělce proti vládě a Green Dealu EU na billboardech neuvidíte. Jsou cenzurovány, proto přelepka „censored“. Máme ale vytištěno dostatek plakátů, republiku si oblepíme sami. Šířit je budeme i jinými způsoby. Zapojila se aktivně široká veřejnost. Těch překvapení jsme připravili daleko více. Hlavní „střelba“ teprve přijde. Petr Drahota, promiňte Fiala, se má na co těšit!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jde o kampaň ke krajským volbám. Jak chcete zamezovat imigraci na krajské úrovni?

Hejtman může vyhlásit stav nebezpečí a zapojit všechny složky Integrovaného záchranného systému. Tím lze čelit nájezdu imigrantů, kteří nám sem přijdou na základě migračního paktu, který má začít platit za dva roky a který odsouhlasila vláda a ministr vnitra Rakušan.

Pakliže bude vládnout SPD, nebudeme migrační pakt respektovat. Teď Evropská unie pokutuje Maďarsko za to, že brání své hranice proti přílivu imigrantů! Hnutí SPD jasně odmítá diktát Bruselu a zasahování Evropské unie do imigrační politiky států. Maďarsko avizovalo, že pokutu platit nebude. Pokud bude vládnout na krajích a v České republice SPD, nátlaku Bruselu neustoupí, imigranty přijímat nebudeme a pokuty taky platit nebudeme! Vybudujeme pevnost Česká republika. V Británii i v jiných zemích Západu vidíme, že masová imigrace je vede na pokraj občanské války.

MInistr Rakušan má zjevně situaci pod kontrolou, když se věnuje vyvěšování duhových vlajek na budově úřadu...

Ano, český průmysl i české stavebnictví jdou do kopru, spousta lidí má problém vyjít s příjmy a v naší zemi radikálně stoupá kriminalita cizinců a hlavně Ukrajinců, prohánějí se nám tu vojáci z neonacistického ukrajinského batalionu Azov – ale ministr vnitra Vít Rakušan nemá nic jiného na práci, než vyvěšovat LGBT vlajku na budově ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra by podle mě mělo být apolitické a nemělo by se zapojovat do propagandy LGBT a gender ideologie. Stačí už jen to, jakou obrovskou škodu způsobil Rakušan svou podporou migračnímu paktu EU.

Když jsme u toho genderu a evropské kultury, velký ohlas vyvolal zahajovací ceremoniál olympiády, kdy queer osoby zesměšňovaly Poslední večeři Páně, spojenou s křesťanstvím. Vás to pobuřovalo?

Dělat si srandu z islámu by si asi ve Francii nedovolili. Byla to trapná progresivistická agitka zvrácené liberální demokracie. Je to opravdový hnus! Je to symbol morálního a kulturního úpadku Západu. Právem to pobouřilo lidi po celém světě.

K olympiádě, která dnes končí, ještě naposledy. V alžírských barvách tam nastoupila boxerka Imán Chalífová, která je přitom z boxerských zápasů pod hlavičkou mezinárodní boxerské federace IBF vyřazena kvůli vysoké hladině testosteronu, který z ní z hlediska sportovního výkonu fakticky dělá muže. Její italská soupeřka Angela Cariniová po extrémně tvrdých úderech zápas vzdala a s pláčem opustila ring, kritici jejího vpuštění do ringu jsou ale nálepkováni za rusofily. Měla by mít právo soutěžit s takovou výhodou podle vás?

Necháme ve jménu zvrácené genderové ideologie masakrovat ženy? Šílená neomarxistická genderová ideologie tvrdí, že pohlaví je sociální konstrukt a že je libovolně volitelné a měnitelné, že pohlaví není biologická danost. Biologičtí muži, kteří se prohlašují za ženy, pak v lepším případě vyhrávají v plavání, v horším případě masakrují ženy v ringu.

Psali jsme: Pirátka Gregorová objevila další „ruskou špínu“. Kolem olympiády

„Já vám nechci kazit radost.“ Kavárna hýkala nad vítězstvím boxerky. Přišla studená sprcha

Boxerka vzdala boj s „osobou“ z Alžírska. „Chlap legálně mlátí ženu.“ Rajchl i Šídlo ve varu

Pojďme ještě k české politice. Minimální mzda by dle návrhu ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) měla v příštím roce dosáhnout 20.600 korun měsíčně. Je to podle vás dostatečné pokrytí rostoucích cen energie, o kterých už jsme se bavili, a celkového zdražování?

Zvýšení minimální mzdy Fialovou vládou je nedostatečné. SPD prosazuje vyšší nárůst minimální mzdy i zachování minimálních zaručených mezd. Naším cílem je, aby byl poměr minimální mzdy k průměrné mzdě v roce 2029 50 %, a to postupně a předvídatelně. Pro příští rok navrhujeme 44 %, což by představovala minimální mzdu ve výši 21.500 korun měsíčně a poté bychom ji zvyšovali tempem o 1,5 procentního bodu ročně.

Současně nesouhlasíme s tím, že vláda zrušila institut tzv. minimálních zaručených mezd pro jednotlivé profese v soukromém sektoru. Toto opatření povede k dalšímu poklesu reálných příjmů českých zaměstnanců, k nárůstu úniků v oblasti daně z příjmu, zdravotního a sociálního pojištění a k tlaku na posilování pracovní migrace, což s sebou nese mnoho dalších negativních jevů. Bojujeme za důstojné mzdy českých občanů!

Fialova vláda vyhazuje peníze za Ukrajinu a Ukrajince a za americké stíhačky, ale odmítá zvýšit tarifní platy policistům, kterým to ministr vnitra Rakušan veřejně slíbil, a nyní proto hrozí masivními protesty a odchody ze služby. Stávkovou pohotovostí hrozí i odbory, protože nedošlo k dohodě na růstu platů ve veřejné sféře na letošní a příští rok v rámci tripartity. Hnutí SPD považuje požadavky na růst platů ve veřejné sféře a policistů za oprávněné. A jak jsem uvedl, je potřeba tlačit i na zvyšovaní mezd v soukromé sféře.