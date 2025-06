Čísla, která vás praští do očí. Ševčík spočítal, kolik dostávají Ukrajinci

Ukrajincům je podle Andreje Babiše potřeba pomáhat, ale mají mít stejné podmínky, jako Češi. Souhlasíte?

Je to tak nastaveno? Pokud ano, jak zamezit zneužívání našeho sociálního systému?

Ano, dochází k zneužívání našeho sociálního systému. Ano, víme, že tady existovala a existuje sociální migrace, kdy si sem jezdili vybírat sociální dávky lidé z Ukrajiny i z míst, kde válečný konflikt nebyl a vraceli se pak zpátky. Humanitární dávky, respektive příspěvek na péči například pro Ukrajince, probíhá bez posouzení jejich zdravotního stavu na základě vydaných potvrzení někde na Ukrajině, často zfalšovaných a mají daleko lepší podmínky, než mají naši občané.

U našich občanů se zkoumá jejich zdravotní vztah, jsou zatíženi přílišnou byrokratizací a dostávají pak například 880 Kč měsíčně. Přičemž u Ukrajinců tento zdravotní stav je pouze na základě nějakého vydaného potvrzení, a když mají postižení 2. stupně, tak dostávají Ukrajinci 4 900 Kč měsíčně, a dokonce Ukrajinci do 18 let dostávají 7 400 Kč. Tedy je jasná diskriminace českých občanů.

„Máme tady Ukrajince, kteří přišli před válkou, a my je strašně potřebujeme, ale potřebujeme i ty, kteří přišli po válce. Agrofert zaměstnává 1600 Ukrajinců,“ řekl Babiš. Dříve ale říkal, že se Ukrajinci mají vrátit domů. Jak to chápete?

Jsem bytostně přesvědčen, že velká část Ukrajinců by se měla vrátit domů a pomoci přece budovat válkou poškozenou ekonomiku, válkou poškozenou zemi. A pokud jsou to ale lidé, kteří využili této situace k tomu, aby se stali ekonomickými migranty, tak by neměli být zvýhodňováni a neměli by dostávat různé dávky. Nutno podotknout, že například v příspěvku na ubytování jsme již do března letošního roku vyplatili téměř 14,5 miliardy Kč. To jsou velmi vysoké částky.

Nutno podotknout, že ještě v březnu jsme na sociálních dávkách měsíčně vydali 829 366 000 Kč. Na zdravotnictví dalších 350 138 000 Kč. A třeba na školství v únoru v roce 2025 jsme vydali 99 116 000 Kč. Celkově nás to do března letošního roku stálo na výdajích, které jsou evidovány, 66 424 262 000 Kč. Takže to je jenom, abychom si to řekli taky v číslech. Přitom další vysoké částky, poskytnuté Ukrajině z našich peněz, jsou v režimu utajování.

Babiš mluvil i o Ukrajincích, kteří „mají ty SUV a jsou bohatí a zneužívají ten náš systém“. Máme tento problém?

Ano, jsou tady samozřejmě osoby, které používají sociální turistiku a zneužívají náš systém, ale jsou tady také osoby, které se podílely na korupčním jednání přímo na Ukrajině. Například Evropský účetní dvůr ve své zprávě z roku 2021 konstatoval a popisoval, že Ukrajina je jeden z nejzkorumpovanějších států vůbec na evropském kontinentu a že patří na stupně vítězů v tomto hodnocení. Takže ano, jsou tady lidé, kteří tímto způsobem vydělali peníze a jsou velmi bohatí. Konec konců se to projevuje i na trhu s nemovitostmi, zvláště pak ve větších městech, kde tito Ukrajinci kupují byty, a tak též přispívají k jejich nedostatku, a tím zvyšují i cenu pro naše občany.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka mluvil o tom, že by se potenciálně mohla vyplácet rodičovská i Ukrajinkám. Dává to ekonomicky smysl?

těmi potřebami, které naše rodiny s dětmi mají. Takže v žádném případě nezatěžovat sociální systém vyplácením těchto dalších dávek.

Zvyšují jenom zadlužení České republiky. V situaci, kdy stát není schopen včas a v plné výši vyplatit již slíbené částky mimo jiné ani za loňské škody po povodních, tak bych rozpočet nezatěžoval dalšími dávkami pro cizince.

Ukrajinci jsou nám kulturně poměrně blízcí a jejich začlenění je snadnější než u migrantů z jiných kultur. Nemůže to být výhoda např. ve světle loni schváleného unijního migračního paktu?

V žádném případě nesouhlasím se schválením unijního migračního paktu. Je to postup, který zvolila tato vláda, především rukou a perem ministra Rakušana. Považuji to za nehoráznost, konec konců by se dalo říct až za něco, co není v zájmu českých občanů, českých domácností, českých firem. Dalo by se to posuzovat i možná jako takový určitý vlastizrádný krok, který je velmi nebezpečný pro středoevropský region. A to, že dochází k lepšímu začleňování, to se může někomu zdát.

Máme velké problémy v tom, že je náš zdravotní systém přetížen právě péčí i o ukrajinské pacienty. A co víc, naprosto nespravedlivé je to především ve školství, kde jsou upřednostňovány ukrajinské děti při umisťování do škol. Máme velké problémy nejen ve školách, ale i ve školkách s tím, aby se české děti dostaly na základě spádovosti do škol, kam by chtěly a měly chodit.

Systém je špatně nastavený, měly být vytvořeny zvláštní třídy jenom pro ukrajinské děti. Mezi migranty je spousta učitelek a učitelů, a mohli se podílet na výchově přímo tak, aby nezatěžovali české školy, protože většina ukrajinských dětí neuměla a ani dodnes neumí česky a ten systém jenom komplikuje.