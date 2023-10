„Tenkrát jsem mlčel.“ Herec se bál kolegů. Teď už otevřeně o vládě i Pavlovi

reklama

Michale, už jsme spolu nemluvili celkem dlouho, takže se rovnou zeptám, jak hodnotíte současnou politickou situaci v ČR? Co říci ke dvěma letům vládnutí pětikoalice?

Seděl jsem zrovna za postavu na poledním obraze při jednom natáčení, kde všichni okolo, celý štáb a kolegové jásali, když byly oznámeny výsledky, že tenhle protiústavní gang vyhrál volby. Nemohl jsem nic říct, byl bych asi v tom okamžiku ukamenován, ale hlavou mi probíhala budoucnost, kterou, nevím jak, ale čtu někde tam, kde se to špatně pojmenovává pro ty, kteří jsou až nelidsky pragmatičtí, nepolíbení intuitivní schopností, zaslepení a hluší. Věděl jsem, že je to průšvih, že Rychetský, jako zrádný klíčník, otevřel ústavní brány ke zkáze, která byla právě započata.

Myslím, že to bylo naposledy, co jsme spolu mluvili, když jsem vám na nový rok poskytl za sebe obecnou vizi, jak to bude s těmi pětikoaličními gangstery. Ale je to ještě horší, než jsem si myslel, protože o tom připravovaném konfliktu na Ukrajině nikdo z nás nic netušil, takže moje obecné hodnocení této vlády, v součtu s touto okolností, získává mnohem temnější charakteristiku.

Buďme i konkrétní. Jak třeba komentovat takzvaný konsolidační balíček, nákup vojenské techniky, postoj k Ukrajině…

Byť absolvent gymnázia s ekonomickým zaměřením, jsa ekonomicky gramotný pouze ve smyslu „Má dáti – dal“, musel jsem absolvovat přednášku jednoho z našich renomovaných ekonomů, abych přesně pochopil, jak nekompetentní dílo samo o sobě tento balíček je, a jak je namířený proti těm nejzranitelnějším. Přesně, jak vypadají, tak to dělají. Myslím samozřejmě vládu. Vede nás, jak už jsem zmínil, bratrstvo kočičí pracky!

Podívejme se i na prezidenta Pavla. Ten nedávno sklidil kritiku například za to, že v projevu v belgických Bruggách kromě jiného řekl, že by bylo dobré diskutovat o tom, zda by se členské státy EU měly vzdát práva veta. Kritika se na něj snesla i kvůli schůzce se soudkyní Evropského soudu pro lidská práva ohledně případu lichtenštejnské žaloby na ČR… Co k tomu říci?

Jestli myslíte tu ucpávku na pražském hradě, co tam nainstalovali, aby to na pět let vypadalo, jakože jako, tak já se to zdráhám nazývat tím, co zdobí zdi úřadů. Asi to tam všichni vidí, já tam ale vidím ucpávku. Vlastně, když na Hrad někdo za Zemana pověsil červené trenky, proč tam teď opět, vedle rudých trenek, které tam patří, nevisí ještě ty zelené? – Pozor, nic proti vojákům, skutečným důstojníkům a profesionálům. Ale tohle? Vlastně je to stejné bláto, jako na Slovensku ta osoba v Grasalkovičově paláci, jen s tím rozdílem, že to naše vypadá jako žabinec. Nevím proč, ale v souvislosti s touhle otázkou mne napadá, že salonní generálové zpravidla nevedou války, jen sčítají ztráty? Postavte si vedle tohohle KENMasaryka generála Pattona. Vidíte ten rozdíl? Peton byl generál, voják, hrdina, ten by nikdy nepřipustil nějakou úlohu na nitkách v cizích pařátech. On vůbec neví, co se s ním děje, tak mu to odpusťme. On dostal rozkaz, tak plní. On by se vzdal všeho, jen aby si tu kariéru udržel. Prostě, kariérní kádr. A jestli se loutkovodičům občas cuká v pařátech, jako ve shora jmenovaných případech, tak to je to loutkové divadélko jenom tak trochu amatérské. Ale ono nejde o český stát, jde hlavně o prachy a geopolitiku, a na to ucpávka stačí.

Velmi sledované byly tentokrát nedávné volby našich slovenských sousedů. A opět to český národ rozdělilo na dva tábory. Jedni fandili Robertu Ficovi, další doufali, že se svou stranou nevyhraje, později, že se mu nepodaří sestavit vláda. Co vy na výsledky voleb na Slovensku říkáte a co říkáte na postoj Roberta Fica například k vojenské pomoci pro Ukrajinu, k politickým neziskovkám…

Fico je politik a zaplať Bůh za jeho vítězství. Ukrajina je rozkopaná, rozebraná ďoura, do které západ vysypal kromě svých nadějí i prachy, které se normálně rozkradli. Chudáci lidi. Nenažraný, ambiciózní šmejdi je připravili na dlouhou dobu o vlast a naději, že by se v tom mafiánském státě mohlo něco změnit. Tedy změnilo se, ale obyčejným Ukrajincům to nepomůže. Ti si aspoň pomohli na dávkách. V naší zemi setsakramentsky. Na úkor daňových poplatníků, tedy nás všech. To není jejich vina, to je vina našich vládních gangsterů. Fico tomu na Slovensku udělá přítrž a dostane to pod kontrolu. A tak to má být. Slováci mají leadera, My máme zase jen „bláto“.

Podívejme se i na události v Izraeli. Co říci k tomu, co se ze strany Hamásu odehrálo a jak vidíte vývoj té situace?

Hamás jsou zločinci, o tom není debata! Nemám ani sílu komentovat ty první záběry z jejich útoku, a nechtěl bych snad ani vidět tu hrůzu, kterou mají zdokumentovanou izraelská kompetentní místa a tajné služby. V Izraeli nežijí hlupáci, tak věřím, že byť to osciluje na ostré hraně, situace se postupně vyřeší. Horší je to, co čeká Evropu díky její tiché islamizaci. Na pozadí masivní migrace a neschopnosti unijních úředníků to bude drsná budoucnost.

Když jsme domlouvali rozhovor, prozradil jste, že se chystáte na cestu do Egypta. Nebojíte se trochu v této době?

Máme tam s paní byt. Adresu. Jedu na „chalupu“. Je to krásná, biblická krajina. Je mi líto té současné situace, protože jsem v lednu příštího roku chtěl letět do Izraele, projít svatá místa a pak přeletět k „nám“ do Egypta. Tak tenhle plán je na delší dobu fuč.

Jestli mám strach? Víte, tady vládne pocit, že v Egyptě je to o strach i v dobách, kdy neeskalují konflikty. Ale já se v Hurghadě nebojím jít v noci po ulici, ani v té nejtradičnější čtvrti. Na Václaváku už mám strach i odpoledne. A co se má stát, to se má stát. Letíme na chalupu, neměli jsme dovolenou v létě, tak jedeme na chalupu teď. Máme krásný výhled na moře, pláž, dostavují nám bazény, a tady je zima a fialový hnus.

V těchto dnech vidíme i v ulicích západních měst propalestinské demonstrace. „Horko“ bylo v tomto směru například v Berlíně. Navíc je tady obava před teroristickými útoky, bezpečnostní opatření posílili například ve Francii, kde kvůli nahlášené bombě evakuovali jak památky, tak i letiště. Kam až to může zajít?

A co říci na to, že se v Německu objevily případy, kdy někdo namaloval Davidovu hvězdu na místa, kdy bydlí Židé?

Chucpe! Tisíckrát chucpe! Dějiny mají svůj strašný cyklus.

Nedávno jste na svém fb oznámil, že zrušíte svůj profil, že máte dost přístupu některých lidí. Co se vlastně stalo?

Celkem nic. Nedávám si nikdy žádné vlaječky, ale v případě toho útoku Hamásu, jsem si na 24 hodin dal pod profilovou fotografii izraelskou vlajku, jako výraz solidarity s oběťmi, jejich blízkými a Izraelem. No, a pustili se do mě, jakože; měníme vlaječky apod. Tak jsem si řekl: „Mám své příznivce a samozřejmě i řadu hejtrů a protivů, ale najednou se z některých vygenerovali přitroublí kritici, protože jsem vyjádřil podporu izraelským obětem. Mám to zapotřebí?“ Po těch záběrech, co jsem viděl, to bylo logické emocionální gesto. Nikdy před tím jsem žádné vlaječky nepoužíval.

Úplně se mi udělalo nevolno, že někdo rozporuje fakt, kdy banda teroristů koná zvěrstvo, a snad by je i ospravedlnil. Tak jsem se rozhodl profil ukončit, ale měl jsem ohlasy a telefonáty, které mě trochu vrátily na zem. Zůstal jsem, avšak budu tam působit v omezenější míře.

Závěrem; doba je hnusná, ale děláme si to sami. Nejvíc tím, že se bojíme, chytračíme, zrazujeme svou důstojnost a jednáme bez rozumu a citu v rovnováze. Lidské hyeny pak mají logicky navrch.

