Pracovat do 70 let? Facka od Fialy. Šafránková se bouří

V tomto týdnu jste podali kandidátní listinu pro Jihomoravský kraj, kde budete jako číslo 2. Jak jste spokojena s konečnou sestavou kandidátky?

S konečnou podobou kandidátky jsem spokojena. Podařilo se nám sestavit tým lidí, který přináší pestrou kombinaci zkušeností z komunální politiky, odborného zázemí i občanské angažovanosti. Myslím, že se nám povedlo najít rovnováhu mezi kontinuitou a novou energií, kterou politika bezpochyby potřebuje. Jako dvojka kandidátky cítím zodpovědnost i důvěru a budu se snažit ji naplnit co nejlépe.

Zaujalo mě vaše předvolební video, kde tvrdíte, že Petr Fiala ani neví, kolik stojí máslo. Je možné, že premiér to popře, jakmile mu poradci dodají čísla, ale proč vlastně máte dojem, že předseda vlády žije mimo ekonomickou realitu?

S ohledem na to, jak se Petr Fiala veřejně vyjadřuje k ekonomické a sociální situaci České republiky a českých občanů, jsou jen dvě možnosti – buď žije naprosto mimo realitu, anebo lže. Nevím, co je v případě premiéra horší…

Protože pokud by premiér realitu vnímal a věděl by, jak žijí miliony českých občanů, zaměstnanců, živnostníků či seniorů, nemohl by nikdy hovořit o tom, že jeho vláda zkrotila inflaci, zajistila zvýšení mezd a zlepšila stav veřejných financí. Tato tvrzení jsou nesmyslná, pravý opak je pravdou.

Reálné příjmy českých pracujících se propadly za období Fialovy vlády nejhlouběji v Evropě a nedosahují ani úrovně roku 2019. Ceny elektřiny v přepočtu na paritu kupní síly měny jsou nejvyšší v Evropě.

Nejvíce v Evropě u nás zdražilo i bydlení, vlastnické i nájemní. Statisíce pracujících lidí si už ani nemohou vlastní bydlení dovolit, neufinancují ho. A to platí mnohdy i pro bydlení nájemní. Rekordně stoupl počet čerpaných příspěvků na bydlení, což signalizuje, že statisíce občanů už ze svého příjmu nezaplatí náklady na bydlení a energie a musejí se jít – přestože tvrdě a poctivě pracují – postavit do fronty na úřad práce pro sociální dávky.

To, že tohle ve svých vyjádřeních premiér Fiala nereflektuje nebo rovnou popírá, je naprostým útěkem od reality. Což je v jeho případě a v jeho funkci neakceptovatelné a neodpustitelné.

Za asociální politiku vládu kritizujete dlouhodobě. Už víte, co budou hlavní volební programové priority SPD v této oblasti?

Ano, naše priority jsou v tomto směru jasné a pracuji na nich postupně obě volební období ve Sněmovně. Samozřejmě s tím, že v aktuálním volebním programu reflektujeme i ta největší asociální zvěrstva politiky vlády Petra Fialy.

Absolutní prioritou musí být podpora porodnosti v pracujících rodinách a rodinná politika jako taková. To stojí nade vším – protože v opačném případě budeme postupně vymírat, jako už tomu bohužel je, protože propad porodnosti za poslední léta, i kvůli protirodinné politice Fialovy vlády, je rekordní a nesmírně varující.

Ostatně již v roce 2019 jsme formulovali program Rodina na 1. místě, který definoval nutnost naprosto prioritního postavení podpory porodnosti a rodin z dlouhodobého hlediska jakožto stategického národního zájmu. Takže logicky i nyní přicházíme s programem systémové podpory pracujících rodin s dětmi – a to ve všech oblastech: sociální, daňové, v bytové politice, ve školství, ve zdravotnictví, v politice zaměstnanosti, v důchodové oblasti atd.

Pracujícím rodinám s dětmi musíme dát od počátku všestrannou a maximální podporu, aby si mohly dovolit přivádět na svět děti, aniž by jim klesl životní standard a aniž by klesla jejich schopnost hradit základní životní potřeby.

Navrhujeme masivní daňová zvýhodnění pracujících rodičů včetně oblasti sociálního pojištění, zásadní zvýšení porodného, rodičovského příspěvku i přídavku na dítě.

Samostatnou kapitolou bude podpora rodin v oblasti bydlení, bezúročné půjčky rodinám, zpřístupnění levných hypoték a další záležitosti.

Dále zrušíme veškeré změny v důchodovém systému zavedené Fialovou vládou, které poškozují současné i budoucí důchodce. Zastropujeme věk odchodu do důchodu na 65 letech, u příslušníků náročných profesí na 60 letech. Zvýhodníme ve výši důchodů pracující rodiče, a to jak ve formě nižšího pojištění, tak co se týče výše jejich důchodů. A v neposlední řadě přivedeme do důchodového systému nové miliardové příjmy, a to bez toho, abychom zvyšovali pojištění či daně.

Zásadně zvýšíme podporu zdravotně postižených občanů – ve finanční rovině i mimo ni. A rovněž tak i rozšíříme pomoc a podporu lidem, kteří o zdravotně postižené občany pečují, ať už jde o jejich rodinné příslušníky nebo o sociální pracovníky. Totéž platí i o ostatních sférách sociálních služeb – pobytových, ambulantních i terénních.

A také přicházíme s „revolučními“ změnami v oblasti exekucí, kde se pobybuje dlouhodobě skoro tři čtvrtě milionu prakticky nezaměstnatelných lidí včetně jejich rodin a dětí. Tady musíme zasáhnout skutečně tvrdě, protože exekuce se stávají i velkým makroekonomickým problémem, kdy statisíce lidí získávají peníze mimo legální pojištěný trh práce – a tím padem narůstá objem daňových a pojistných úniků v rámci státního rozpočtu a rozrůstá se nám počet lidí, kteří jsou a budou naprosto bez sociální ochrany v době nemoci či stáří. Což bude v průběhu času znamenat enormní nápor na systém sociálních dávek a tzv. důchodový účet.

Budeme muset přistoupit k rozbití systému, který generuje bezpracné a miliardové zisky soukromým exekutorům a odírá občany i stát. A taktéž budeme muset přistoupit k nastavení takových systémových opatření, která skutečně zastaví a znemožní zneužívání sociálních dávek.

Bylo třeba v této oblasti hledat nějaké kompromisy s vašimi partnery? Mám dojem, že třeba Markéta Šichtařová se na některé věci dívá jinak…

Ne. Program jsem tvořila já se svými kolegy z SPD podle naší sociálně konzervativní filozofie a na základě našich dlouhodobých priorit. Kandidujeme pod značkou a s programem SPD. Jsme dlouhodobě konzistentní, každý, kdo za nás kandiduje, musí náš program a naše závazky vůči voličům a občanům respektovat.

Jak se vám v tomto směru spolupracuje s Miroslavem Ševčíkem, lídrem vaší kandidátky na jižní Moravě a vaším ekonomickým expertem? Nestřetávají se občas vaše pohledy?

S panem Ševčíkem spolupráce funguje velmi dobře. Je skvělý ekonom s hlubokým přehledem a zkušenostmi, které jsou pro náš tým velkým přínosem. Já se dlouhodobě věnuji sociální politice – je to pro mě srdeční záležitost, ve které jsem během svého působení v Poslanecké sněmovně podala stovky konkrétních návrhů. Spravedlivý sociální systém a zdravá ekonomika jdou ruku v ruce. Právě propojení těchto dvou oblastí je pro naši společnost klíčové – chceme lidem nabídnout řešení, která jsou odborně podložená a zároveň citlivá k reálným potřebám občanů. V týmu panuje vzájemný respekt a sdílíme společný cíl: odpovědnou, funkční a férovou politiku, která bude sloužit lidem.

Často mluvíte o tom, že věci realizované ministrem Jurečkou je třeba zrušit. Jak toho ale dosáhnout? Nebude až příliš komplikované sáhnout do už provedených změn?

Určitě ne. Nejde o ústavní změny, bude nám stačit nadpoloviční většina hlasů ve Sněmovně.

Co se týče procesu schvalování legislativy, budeme postupovat zodpovědně a transparentně – všechny změny zákonů necháme projít standardním připomínkovým řízením a probereme je se všemi relevantními partnery, s odbornou veřejností, sociálními pracovníky, svazy, odbory, zaměstnavateli, s podnikateli, se všemi, koho se budou týkat. A připravíme na ně státní správu a ty orgány, které je budou realizovat v praxi. A všem, i občanům, dáme vždy dostatečný čas na to, aby se na změny adaptovali, tj. nebudeme postupovat jako končící vláda, která často používala nestandardní metodu okamžité účinnosti novel zákonů, ale vždy tam bude dostatečná rezerva, alespoň půlroční nebo roční.

Před koncem volebního období se ve Sněmovně ještě projednávaly takzvané předdůchody pro pracovníky v náročných profesích, tedy povinné spoření, které jim má nahradit klasický předčasný důchod zrušený v rámci Jurečkovy reformy. Vy jste to kritizovala, co vám na tom vadí nejvíce?

Úplně všechno. Nejvíce to, že vláda podvedla tyto zaměstnance, protože jim nejprve slíbila dřívější odchod do plného řádného starobního důchodu, aby pak přes noc přišla s podvodnými předdůchody, ze kterých budou těžit miliardové benefity pouze majitelé soukromých penzijních fondů.

Zaměstnanci v náročných profesích, zvláště ti starší, nebudou mít ve většině případů vůbec šanci splnit tvrdé podmínky předdůchodu – tzn. našetřit částky v minimální variantě převyšující půl milionu korun. Navíc předdůchody jsou i při naspoření minimální částky hrozivě nízké, jen lehce přes 10 000 korun měsíčně.

Takže za pár let života v předdůchodu, kdy budou muset tito zaměstnanci obracet každou korunu, dojde k úplnému utracení naspořených peněz a v 67 letech se ocitnou bez prostředků na pobočce České správy sociálního zabezpečení, kde jim třeba úředník sdělí, že na řádný starobní důchod nemají nárok, protože jim do povinné doby pojištění chybějí roky strávené v předdůchodu, protože ty se do této doby nepočítají. Takže namísto do 60 let budou muset tito lidé, po celoživotní dřině v tvrdých podmínkách, pracovat mnohdy až do 70 let.

Toto je (snad) poslední asociální facka od Fialovy vlády do tváří slušných a pracovitých zaměstnanců.

