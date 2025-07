Rajchl: Jsem přesvědčen, že Stanjura spáchal trestný čin. Policie to prověřuje

Co říkáte na vývoj bitcoinové kauzy? Bývalý ústavní soudce David Uhlíř, který měl pro Ministerstvo spravedlnosti prošetřit celou věc coby koordinátor případu a sepsat zprávu, po asi měsíci práci vzdal a odešel.

Už jen to, že se pan Uhlíř nechce k celé věci vyjadřovat, beru jako důkaz skutečnosti, že neodchází proto, že jeho mise byla završena nebo jeho úkol skočil, ale nechtěl se podílet na zametání celé kauzy pod koberec. V dané situaci to lze brát jako jednoznačný fakt. Paní ministryně Decroix nám znovu a opět lže do očí a dokazuje, že nemá zájem na skutečném vyšetření celé kauzy. Pouze se snaží přikrýt tento další a obrovský skandál ODS, který měl bez jakéhokoli zaváhání a pochybností vést k pádu celé vlády.

Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 95% Nebyl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2289 lidí

Jsme svědky toho, kdy média to téma opouštějí a fakticky se nevěnují roli ministra financí Zbyňka Stanjury, který měl na stole zprávu o tom, že jde o prostředky pocházející z trestné činnosti a nic neudělal. Dnes sledujeme jen potvrzení celé věci, kdy si koordinátor pan Uhlíř zabalil svých pět švestek, v tichosti odešel a nehodlá se k věci nijak vyjadřovat. To si vysvětluji tak, že se na tom prostě dál nechtěl podílet, protože viděl, jak velký průšvih to je.

Jaké jsou tedy šance na kompletní objasnění a vyšetření bez zametání jakýchkoli důkazů a stop pod koberec? Jsou tyto šance nyní nebo jedině po výměně vlády po volbách? Anebo to vyšetřováno je, byť se o tom nemluví?

Policie by měla šetřit, protože sám jsem za stranu PRO s kolegy podal trestní oznámení na Zbyňka Stanjuru a Petra Fialu pro naplnění skutkové podstaty nepřekažení trestného činu. Stanjura říká, že o ničem nevěděl, čemuž nevěřím ani na vteřinu a dokonce jsem přesvědčen, že z toho měl nějaký profit a byl do toho zapleten. Ministr financí už v březnu věděl o pochybnosti celé transakce a FAÚ podávala trestní oznámení a zablokovala transakci u směnárníka, kde se někdo pokusil proměnit 50 bitcoinů, tak ministr financí musel udělat všechno, aby zabránil dokončení této trestné činnosti, kterou je legalizace výnosů z trestného činu, a to tím, že měl zastavit ty dražby.

Dražby jednotlivých tranší bitcoinů do rukou českých občanů probíhaly až do konce května. Pan Stanjura od března věděl, že tu je problém a že FAÚ podal trestní oznámení, ale nechal až do 27. května lidem prodávat špinavé bitcoiny a pouhé dva dny poté přišel do sněmovny s pozměňovacím návrhem, aby lidé obchodující s bitcoiny byli osvobozeni od daní. Tohle je přece jednoznačné podílení se na trestném činu a skutková podstata je beze zbytku naplněna. NCOZ mi na základě mého podnětu oznámil, že šetření stále probíhá.

Na jednu stranu se asi patrně vyšetřuje, ale na druhou stranu měl dávno být proveden zásah, měly být shromážděny důkazy, ti aktéři měli být vytěženi, aby se mezi sebou nemohli domlouvat a aby někdo začal mluvit pravdu. Pokud se tak nestane do voleb, udělám všechno, aby tato věc po volbách byla vyšetřena a příslušné orgány nečelily žádným tlakům. Díky své 23leté praxi trestního právníka jsem na 100 procent přesvědčen, že se v tomto případu jednalo o naplnění skutkové podstaty trestného činu.

Jak vnímáte skandál ohledně údajného armádního šmírování opozice, občanů a shromažďování materiálů? Je zde tendence to neřešit a spíše zametat pod koberec, anebo jde o přehnané tvrzení?

Jde o neskutečný skandál, který nás řadí do ranku vojenských diktatur. Tato junta v čele s generálem Pavlem, Janou Černochovou a Karlem Řehkou přebírá moc v tomto státě. Není možné, aby se jakákoli složka Armády ČR zaplétala do voleb a rozpracovávala údaje týkající se opozičních subjektů. To nás posouvá někam daleko, ani ne na východ, ale snad až někam do střední Afriky. Je to jak Uganda pod Idi Aminem.

Došlo k tomu, že armáda jednoznačně dostala úkol ingerovat do předvolební kampaně a snažit se shromažďovat informace, možná i kompromitující, a zasahovat do diskusí na sociálních sítích. Jen proto došlo k dehonestaci opozice před volbami. Tvrzení, že šlo o nějaké cvičení, nemůže věřit ani pětileté dítě. Líbí se mi výraz, že šlo o cvičení na reálných datech. Pokud je to založeno na reálných datech, není to cvičení. Tím přiznávají, že se to stalo. Máme tu řadu dokumentů včetně dopisů čtyř členů daného útvaru, který se na tom měl podílet, a tito vojáci se ptají, zda je to legální. Pokud by se podíleli na cvičení, nikdy by se neptali, zda je to legální. Taková činnost nemá s demokracií nic společného. Provalilo se to, ale vyšetřování se týká pouze toho, jakým způsobem ty dotčené dokumenty unikly k panu poslanci Růžičkovi. Je to zcela za hranou jakéhokoli zřízení, které bychom mohli nazývat demokratickým. Je to čistá vojenská totalita.

Fotogalerie: - Vlastenecká síla

Poslední téma. Bude začínat Prague Pride, který jste v minulosti kritizoval. Primátor hlavního města Svoboda z ODS vyvěsil na budovu radnice duhovou vlajku. Není to přece jen o tom, že i tito lidé mají právo si uspořádat takovou akci a dát najevo své názory?

Nemyslím si to, protože se nejedná o pochod hrdosti, ale o festival perverze a úchylnosti. Tak to prostě je. Může se mi to osobně nelíbit, protože jsem principiální zastánce tradiční rodiny, která by měla být oslavována mnohem více než odchylky v sexuální orientaci. Tohle je o mém světonázoru. Jenže v momentě, kdy na veřejnosti dochází k obnažování, dochází k otevřeným sexuálním aktům a často za přítomnosti dětí, pak je to nade vší pochybnost za hranou zákona. Kdyby někdo ty stejné věci předváděl veřejně mimo pochod, policie ho zatkne za ohrožování mravní výchovy mládeže, nebo za výtržnictví. Zde je pod fíkovým listem Prague Pride všechno tohle dovoleno.

Pozoruhodné je, že v Německu byl rozpuštěn pochod, jehož účastníci skandovali antisemitská hesla. Policie zasáhla a během chvilky celý pochod rozehnala.

Skandování antisemitských hesel, které rozhodně neschvaluji, je ihned rozehnáno, ale obnažování a sexuální akty před dětmi jsou pořádku a nesmíme to ani zpochybnit, protože bychom tím narušili něčí svobodu? Jasný dvojí metr ukazující, které hodnoty jsou nám cennější. Sám to vidím tak, že ochrana rodiny a dětí je jednou z nejvýznamnějších hodnot, kterou máme.

Tyto pochody když už nezakazovat, tak rozhodně nepodporovat. Vyvěšování duhových vlajek na budově magistrátu nebo loni budově Ministerstva vnitra je ukázkou toho, že se politici snaží lacino získat politické body na podpoře tohoto festivalu perverze, což mi přijde jako zneužití funkce. Nikdo nevolil Bohuslava Svobodu proto, aby podporoval Prague Pride. Pan Svoboda i pan Rakušan to nečiní jako soukromé osoby. Pokud si jeden nebo druhý chtějí tuto vlajku vyvěsit, nechť tak učiní na svém vlastním domě, ale ať k tomu přestanou zneužívat státní budovy. Jediná vlajka, která má viset na našich státních budovách, je vlajka ČR. Ani vlajka EU, Ukrajiny ani vlajka duhová tam nemají co dělat.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky