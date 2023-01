„To se neodpouští.“ Docent Valenčík odhalil, proč jdou proti Babišovi

reklama

Jak je vlastně možné, že získává generál Petr Pavel, v podstatě voják tak zásadní podporu? Myslíte si, že logika může být tak jednoduchá, že lidé věří, že jsme ve válce, a proto potřebujeme v čele státu generála? Nahrává k tomu, že kampaň Antibabiš prostě zafungovala? Věří lidé, že je ochrání Pavel před ruským agresorem?

V čem udělal Andrej Babiš chybu? Už je na vyšších postech příliš dlouho, takže už lidi nebaví? Je málo loajální Bruselu? Mají lidé pocit, že je proruský?

Tlak proti Babišovi byl a bude obrovský. Není dostatečně poslušný vůči současné globální moci. Navíc používá rozum k vyhodnocení situací, a to se neodpouští. Největší chybu udělal v kauze „Velká vrbětická lež“, kde si nedovedl představit, do jaké míry byly vrcholné instituce státního aparátu ovládnuty cizí mocí. Nemyslím, že je proruský či že by byl vůči rozumným návrhům přicházejících z nadnárodní úrovně málo loajální. Ne všechny návrhy a instrukce přicházející z Bruselu jsou však přínosné. Babiš má především národohospodářské, tak trochu baťovské, myšlení a cítění. Tím překáží v době, kdy je snaha srazit naše hospodářství na kolena a dotlačit nejen podnikatele, ale i řadové občany k výprodeji svého majetku.

Pane docente, proč najednou nikomu nevadí, že byl generál Petr Pavel v KSČ, když Andrej Babiš to měl na talíři pořád?

Dvojí metr je základní nástroj manipulace. Ten, kdo si to neuvědomuje, je pod jejím vlivem.

Projevil se velký rozdíl v tom, jak volil venkov proti městu. Volební mapa prakticky odpovídá prezidentským volbám z roku 2018, možná i 2013. Co si o tom myslíte?

Jednak je to tím, že volební preference jsou velmi setrvačné, pokud jde o jejich regionální ukotvení. Podobný výsledek bychom dostali i v případě, pokud bychom porovnali výsledek voleb do Poslanecké sněmovny posuzovaný z hlediska výsledků současné koalice a současné opozice, a preferencí vztahujících se ke kandidátům v prezidentských volbách. Jednak a zejména je to tím, že vlivové sítě spojené s poskytování kariérních výhod více působí ve velkých městech. Větší podpora slouhů současné globální moci ve velkých městech je důsledkem rozdávání prebend těm, kteří tancují, jak se píská. V menších městech a na venkově není efekt vlivových sítí tak významný, a proto ani synergických efektů těchto sítí a mediálního mainstreamu není tak velký. Lidé jsou tam schopni vývoj chápat více z nadhledu a kriticky, protože se všichni vzájemně dobře znají a možnost působení vlivových sítí zde je omezená.

Fialova vláda vyhrála v podstatě už třetí volby po sobě. Kavárna je ve výborné pozici a hospoda je rozhádaná. Jak je to možné? Jak je možné, že při rekordní inflaci, zbrojení, ekonomické krizi lidi stále volí stejné kádry?

Kdo v něco uvěří, nerad se své víry vzdává. Aby byl odpor proti průniku současné globální moci do našich podmínek účinný, abychom se ubránili rizikům, které naší zemi hrozí, musí dojít ke dvěma věcem, které jsou vzájemně propojeny: Sjednocování lidí a sdílení perspektivní, realistické a přitažlivé vize. Ke sjednocování dochází. Přibývá nejrůznějších akcí, na kterých spolu před veřejností kvalifikovaně vystupují osobnosti, u nichž by se dříve nečekalo, že k sobě najdou cestu. Na náměstí i v sálech. To je velmi pozitivní fenomén. Odtud je již krůček k tomu, aby se z více míst začal rodit, obohacovat a propojovat program toho, jak prosadit změnu. K tomu nutně potřebujeme mnohem větší ideovou převahu, než máme dnes. Význam vědy a kultury pro úspěch hnutí odporu je stále podceňován, přitom jsme v obdobné, ne-li složitější situaci než v době, kdy k záchraně národa bylo nutné národní obrození. Současně je nutné vnímat i mezinárodní kontext. Všechny země EU jsou vystaveny destrukčnímu tlaku. Třeba nyní ve Francii je snaha paušálně prodloužit dobu odchodu do penze s tím, že je to nezbytné pro „záchranu“ jejich penzijního systému. Přitom je to právě naopak.

Paušální nedobrovolné prodloužení doby odchodu do penze ve skutečnosti zničí funkční penzijní systém a zahradí cestu k pozitivním reformám. Znemožní totiž zvýšit motivační roli penzijního systému k vytvoření podmínek pro dobrovolné prodloužení doby výdělečného uplatnění dle individuálních možností. Motivační roli penzijního systému jak vůči klientům tohoto systému, tak i vůči poskytovatelům zdravotních a vzdělávacích služeb, které zde hrají významnou roli. Podobné nebezpečí jako ve Francii, tj. zatlačení vývoje společnosti do slepé uličky prostřednictvím pseudoreforem, hrozí i nám. Mj. Nerudová jako šéfka komise pro „spravedlivé důchody“ zde sehrála velmi neblahou roli. Na toto téma jsem nedávno poskytl Parlamentním listům obsáhlý rozhovor, viz: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Ani-za-protektoratu-tak-horlive-neslouzili-mini-doc-Valencik-Vlada-hraje-o-cas-718075 Je to téma tak důležité, že upozorním na fundamentální materiál k této otázce. Zpracoval jej přední odborník na penzijní systém Jaroslav Šulc, obsahuje reprezentativní údaje a umožňuje každému, aby se v této problematice zorientoval. Bude to potřeba. Byl uveřejněn na stránkách hnutí „Kudy z krize“, které sdružuje odborníky z různých oborů a různých názorových proudů. Je to jeden z příkladů toho, jak se současné hnutí odporu vůči zlu sjednocuje a posiluje svou odbornou bázi. Zde je příslušný materiál: https://www.kudyzkrize.cz/2022/12/04/jaroslav-sulc-k-duchodove-reforme/

Babiš vytáhl proti generálovi Pavlovi s tím, že se pokusí zařídit mír. Hovoří o svých kontaktech s Macronem a dalšími státníky. Lze si představit, že by v případě zvolení prezidentem alespoň částečně přispěl k řešení situace?

Nepochybně může přispět k řešení současné situace velmi výrazně. Vláda si prosadila, že bude moci vyslat BEZ SOUHLASU SNĚNOVNY na dva měsíce naše vojska včetně odvedenců a proti jejich vůli bojovat do cizí země na pokyn z NATO. Tam by přešly pod vedení NATO, to by rozhodovalo o místě a způsobu jejich nasazení. Myslíte, že by se po dvou měsících mohli vrátit? Tomuto vývoji může prezident jako vrchní velitel ozbrojených sil účinně bránit. Může se účastnit jednání vlády a vyjádřit nesouhlas. S podporou veřejnosti by si vláda těžko mohla dovolit udělat z našich lidí kanónenfutr.

Co volby rozhodne? Mezinárodní otázky, nebo ekonomické a sociální? Vypadá to, že zdražování nebo inflace voličům Petra Pavla nevadí…

Volební boj bude probíhat po všech liniích. Otázka odvrácení válečné katastrofy bude patrně jednou z nejvýznamnějších oblastí.

Co čekat od médií v následujících 14 dnech? A jak hodnotíte jejich práci v předvolební kampani?

Na Babiše média patrně už nic nevyhrabou. Jak ukázal nezávislý soud, kauza Čapí hnízdo byla blamáž. Babiš lidi neudával a používání dvojího metru má vždy určité meze, po překročení kterých, člověku dojde, že je manipulován. Spíše lze očekávat, že mediální mainstream bude zneužívat dílčích přehnání či přehmatů v kampani odpůrců Pavla a že rozjede kampaň proti tzv. dezinformacím, aby kryl lidská selhání tohoto kandidáta cizí moci. Proto bude důležité nenechat se vlákat do pasti vyvratitelných lží, které budou záměrně vypouštěny, aby následně mohly být vyvraceny. Je to opět o tom, jak lidé dokážou používat rozum.

Jak hodnotit kampaň Andreje Babiše a kampaň generála Pavla?

Na kampani obou osob není nic překvapivého. Babiš musel přitvrdit, pokud chce mít šanci. Nesmí však překročit hranici toho, co by ho mohlo dostat pod tlak obvinění ze lži. Myslím, že pro tuto situaci má dostatečný cit.

Je něco, co by mohlo dostat k volebním urnám další Babišovy voliče? S čím by mohl Babiš ještě přijít, aby vyhrál?

Téma války a míru. Kdo sleduje pozorně, co se odehrává, zjistí, že i během této volební kampaně jsou realizované určité tiché kroky, o nichž mediální mainstream mlčí, ale o nichž bude moci později říci: „Vždyť jste to věděli, takže vláda má ke krokům, které činí, mandát pocházející i z prezidentských voleb daný tím, že jste vybrali kandidáta této vládní koalice…“ Řada lidí to i takto cítí. Jde o to, aby to dokázali srozumitelně sdělit ostatním.

Je něco, co by mohlo zastavit hvězdný nástup generála Petra Pavla?

Rozum a nic než rozum. Bez toho nelze zlu zabránit. Bez toho se nelze sjednotit na účinném odporu. Bez toho se nelze vymanit z manipulace nejrůznějšího druhu. Bez toho nelze předložit perspektivní, realistickou a přitažlivou alternativu. Nebo znáte něco jiného?

Čím si Petr Pavel získal podle vás tolik příznivců? Čím byl pro ně tak zajímavý?

Je to marketingový produkt, u kterého je ověřena plná loajalita vůči cizí moci.

Co nás čeká za vlády prezidenta Petra Pavla a premiéra Petra Fialy?

Je to riziko bezpečnostní, snaha o plné vtažení naší země do války se všemi důsledky, které by z toho plynuly. Pokud bychom ji přežili, mohli bychom utrpět řádově větší ztráty nejen na frontě, ale i na civilním obyvatelstvu, než během 2. světové války. V případě, že tuto hrozbu odvrátíme, budeme muset čelit riziku ekonomickému, tj. ohrožení základů ekonomiky naší země. Zkrátka – současnou situaci musíme brát velmi vážně.

Na adresu „buranů“ z venkova, kteří volili Babiše, se snesla spousta urážek. Generál Pavel prý ještě teď bude mlčet, ale pak si to s venkovem vyřídí. Především ti pražští si stěžují na „vidláky“, kteří jim pokazili Pavlovo vítězství v prvním kole. Co vy na to?

S tím, že budeme muset čelit pronásledování lidí, kteří používají rozum a cítí zodpovědnost za budoucnost naší země a těch, kteří v ní žijí, musíme počítat. Tím spíš se musíme dávat dohromady a vyzbrojit společně sdílenou perspektivní, realistickou a přitažlivou vizí.

