Babiš? Milione chvilek! Toto udělejte, nebo jste zbabělci, říká po Letné 2 profesor Akademie věd

ROZHOVOR Milion chvilek nalajnoval hřiště, na němž mají hrát politické strany, stanovil pravidla a za rozhodčího určil sám sebe. Pokud si tak představuje demokracii, je to varovné a měli by si to uvědomit i demonstranti z Letné. Tak komentuje profesor Jiří Chýla z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR roli, do které se tento spolek obsadí. Obvinění na adresu předsedy vlády považuje z velké části za nepodložená. Protože toho o střetu zájmů Andreje Babiše z hlediska našeho zákona ví dost, rád by se šéfem Milionu chvilek Mikulášem Minářem diskutoval o tom, jak přišel na svá kategorická tvrzení. Velmi by ho totiž zajímalo, co o věcech, které Babišovi vytýká, ví.

Připadá mi, že jen málokdo tak pozorně sleduje všechno, co vyhlašuje nebo pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii, jako vy. Jaký dojem ve vás zanechala druhá čtvrtmilionová demonstrace, kterou se mu na Letné povedlo uspořádat v předvečer třicátého výročí 17. listopadu?

Nesledoval jsem přímý přenos v sobotu, ale prošel jsem záznam na YouTube. Ještě více než na červnové demonstraci zazněla spousta krásných a vzletných slov a správných zásad z úst hostů, například úryvky z knihy Timothy Snydera nebo úvaha Ivana Trojana či slova Václava Malého, ale s tím byla v protikladu vystoupení a požadavky organizátorů. Milion chvilek nalajnoval hřiště, na němž mají hrát politické strany, stanovil pravidla a za rozhodčího určil sám sebe. Pokud si tak představuje demokracii, je to varovné a měli by si to uvědomit i demonstranti na Letné.

Co si myslíte o ultimátech vznesených na premiéra Andreje Babiše, aby odvolal ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a zbavil se Agrofertu, nebo odstoupil z čela vlády?

Ultimátum, které Milion chvilek ještě před akcí na Letné na svých webových stránkách dal Babišovi, obsahuje kromě toho i závažná obvinění:

Andrej Babiš je stále v obrovském střetu zájmů.

Po nástupu k moci začal pan Babiš zneužívat své postavení a porušuje základní demokratická pravidla.

Zneužívá náš stát a důvěru voličů.

Zneužívá média, aby získal politickou moc.

Zneužívá politickou moc, aby podpořil svůj byznys a získal vliv na justici.

Ta jsou podle mého názoru z velké části nepodložená. Požadavek na odvolání Marie Benešové je zcela absurdní. A jak se má Babiš zbavit Agrofertu, když mu nepatří a ani ho neovládá? Pokud tvrdí Minář opak, měl by zase svůj názor podložit fakty a vyvrátit názor Jana Kněžínka. A ještě něco, Milion chvilek a demonstranti ignorují skutečnost, že pokud by Babiš odstoupil, padla by celá vláda a pan prezident by dostal na stříbrném podnose další příležitost ukázat, že „vládnout se holt musí umět“. To opravdu chvilkaři chtějí?

Měl by se Andrej Babiš setkat s představiteli Milionu chvilek a veřejně obhájit svůj „nepřijatelný střet zájmů“, aby si lidé neřekli, že je bábovka, jak ho před zaplněnou Letnou vyzval Mikuláš Minář?

Pokud dá Milion chvilek komukoliv takové ultimátum, jako dal Babišovi, nemůže očekávat, že s nimi bude dotyčný diskutovat. Proč by měl Babiš před Minářem a spol. „obhajovat svůj nepřijatelný střet zájmů“? Naopak, Milion chvilek by měl konkretizovat, který článek našeho zákona 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a čím Babiš podle nich porušuje. A vysvětlit, proč Milion chvilek nepodal podnět našim správním orgánům, aby podezření chvilkařů prověřily. Anebo uznat, že náš zákon sice neporušuje, ale jeho jednání je nepřijatelné z hlediska vyššího principu mravního. Pokud by tohle Milion chvilek udělal, můžeme diskutovat, zda má pravdu, či nikoliv, ale nekonkrétně obviňovat Babiše je zbabělost.

Co vás vede k tomu, abyste naopak vy vyzýval k veřejnému setkání a diskusi Mikuláše Mináře?

Protože o střetu zájmů Babiše z hlediska našeho zákona něco vím, rád bych s Minářem diskutoval o tom, jak přišel na svá kategorická tvrzení. Velmi by mne zajímalo, co o věcech, které Babišovi vytýká, ví. Tím se jen řídím zásadami samotného Milionu chvilek. Konkrétně tou, kde se uvádí: „Zajímám se o veřejné dění, nebojím se projevit svůj názor a vedu dialog s ostatními lidmi.“ Totéž očekávám od nich. To, co dnes naši společnost ohrožuje, není Babiš ani Zeman, ale ztráta zájmu části veřejnosti o fakta a ochota nechat se unášet emocemi.

Výzvu jste zveřejnil na svém blogu na Aktuálně.cz ve čtvrtek a ParlamentníListy.cz ji s vaším dovolením také zveřejnily. Dočkal jste se od té doby od kohokoli z Milionu chvilek nějaké reakce? A proč si myslíte, že by vaši výzvu měl Mikuláš Minář nebo kdokoli jiný z chvilkařů přijmout?

Zatím mne nikdo nekontaktoval, ale nedělám si iluze, že Minář a jeho spolupracovníci moje blogy čtou. Pochopitelně nejsem Babiš, takže dialog se mnou by samozřejmě nebyl pro Mináře tak lákavý z hlediska PR, ale pokud myslí své vlastní zásady vážně, mohl by nabídku přijmout.

Já tomu tedy nevěřím, že by Mikuláš Minář, který toho spatra moc neřekne a většinou čte z papíru, vaši výzvu vyslyšel. Proto nepůjde o žádné odkrývání karet, když se vás zeptám, o co opíráte své přesvědčení, že Andrej Babiš nedělá nic z toho, co se mu vyčítá?

Pokud jde o hlavní důvod kritiky, tj. Babišův „obrovský střet zájmů“, napsal jsem o tom blog Porušuje Andrej Babiš náš zákon o střetu zájmů?. V něm vysvětluji, proč Babiš náš zákon o střetu zájmů podle mého názoru neporušuje. Když se zeptáte téměř kohokoliv, zda Babiš podniká, resp. podnikal předtím, než dal své firmy do svěřenského fondu, což mají členové vlády podle zákona 159/2006 Sb. zakázáno, odpoví ano, vždyť byl jediným akcionářem Agrofertu a přes něj ovládal celé impérium více než 200 společností. Dobrá, ale podle občanského zákoníku je podnikatel ten, kdo na vlastní jméno a vlastní účet soustavně vykonává výdělečnou činnost. A tuto definici Babiš nesplňuje, podobně jako ji nesplňuje Karel Schwarzenberg, který je téměř stoprocentním společníkem ORLÍK s. r. o. a který byl od ledna 2007 do května 2009 a znovu od července 2010 do července 2013 ministrem zahraničí, a tedy nesměl podnikat. ORLÍK s. r. o. není Agrofert, a.s., ale princip je stejný. I způsob, jakým Babiš dal své impérium do svěřenských fondů, včetně toho, že sám je obmyšlenou osobou a jeho manželka nad fondem vykonává dozor, je v souladu s občanským zákoníkem v části, kde jsou svěřenské fondy definovány. A pokud se Minář či Ondráčka domnívají, že Babiš přes svěřenské fondy do nich vložené firmy stále ovládá, mohli by dát na názor Jana Kněžínka z doby, kdy byl ministrem spravedlnosti. To jsou ta fakta, o nichž jsem hovořil výše. Nemusejí se nám líbit, ale musíme je znát.

Zneužívá Andrej Babiš náš stát, důvěru voličů, média, aby získal politickou moc a podpořil svůj byznys a získal vliv na justici? Nebo tahle obvinění Andreje Babiše od Milionu chvilek berete jako vycucaná z prstu?

Nechápu, čím Babiš „zneužívá náš stát“, a „média, aby získal politickou moc“, tu přece už má, ne? A už vůbec si nemyslím, že zneužívá politickou moc, aby podpořil svůj byznys. To je hloupost. Kdyby se Milion chvilek díval na to, co a jak Babiš dělá, viděl by člověka, který chce řídit zeměkouli, a když už ne zeměkouli, tak aspoň být viditelným a respektovaným politikem evropského formátu. Na tom „maká“ a v tomto ohledu naší zemi určitě neškodí, spíše naopak, jeho slova během nedávné návštěvy Kyjeva chválí i jeho kritici.

Hájil byste takto i Miroslava Kalouska, který z titulu funkce ministra financí v roce 2007 odpustil ministru zahraničí Karlu Schwarzenbergovi, aby nemusel státu vracet pětimilionovou dotaci, kterou získal na obnovu svých rybníků, jak mu kvůli porušení pravidel nařídil finanční úřad? Nebyla ta shovívavost vůči kolegovi ve vládě, s nímž posléze vytvořil lídrovský tandem v TOP 09, střetem zájmů?

Okolnosti tohoto případu neznám, na to vám odpovědět nemohu.

