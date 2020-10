Babiš pro tu republiku maká, až se z něj kouří. Lidi to vidí a mainstream už nemá sílu to změnit. Volby pohledem experta na média a marketing Mikeše

ROZHOVOR „Lidi vidí, že Babiš pro tuto republiku maká, až se z něj kouří. Zhubnul, zešedl...“ říká mediální expert Jiří Mikeš. Mluví o tom, že se dalo čekat, že obyčejní lidé budou volit ANO a popisuje, čím mu český premiér připomíná Trumpa. Uvedl, co Babišovi uškodilo v poslední době nejvíc a zmínil i Prymulu a jeho kontroly v hospodách. Zamyslel se nad volebním propadem sociální demokracie a sdělil, co za ním vidí. Rozebral, proč Trikolóra neuspěla, a naopak čím si Okamura získává voliče. V souvislosti s KSČM padla slova „zapadlí vlastenci“. Pro někoho možná trošku překvapivá slova pronesl v souvislosti s Mikulášem Minářem. Přečtěte si, co vše podle Mikeše může ovlivnit příští parlamentní volby.

Krajské volby vyhrálo ve většině krajů ANO. Dalo se to i s ohledem na události těchto dnů očekávat, nebo můžeme mluvit o překvapení? A dá se říci, že je to selhání těch, kteří Babišovi přáli propad?

Ti, kteří se v tom jen trošku vyznají, věděli, že obyčejní lidé budou volit ANO. Ale problém je v tom, že nezískají přes padesát procent a budou tedy čelit té opozici. Protože, žel, ti socani a ti, kteří vládu tolerují, tedy komunisti, to prostě nezvládli.

Andrej Babiš to rozhodně v posledních dnech neměl lehké, jak už jsme řekli, spekulovalo se o tom, že tentokrát úspěch, na který je zvyklý, nepřijde. Jak hodnotíte přístup médií za poslední dny k premiérovi? Mají pravdu ti, kteří říkají, že se ho některá média snažila lidově řečeno potápět?

Ale no tak, ten mainstream jasně, ten jde po Babišovi v jednom šiku. Ale oni už nemají takovou sílu, jakou měli před deseti, dvaceti lety. Lidé mezi sebou komunikují na sociálních sítích, v hospodách a vidí, že ten Babiš prostě svým způsobem tady páchá sebevraždu. Protože on maká, až se z něj kouří. Když se na něj podíváte, jak v poslední době vypadá, jak zhubnul, zešednul… Tak asi ti, co se na něj dívají, chápou, že tenhle člověk, ať je jaký chce, pro tu republiku maká. Zatímco ti, co jdou do toho Senátu, tak ti tam mnozí jdou jako do trafiky, která jim zaručí dobrý důchod.

A co, podle vás, Babišovi uškodilo nejvíc v poslední době?

Tak samozřejmě problémy kolem koronaviru. On měl takové rozporuplné komentáře. I ten pan plukovník profesor Prymula, když například řekl, že nás budou kontrolovat v hospodách. No tak, kontrolovat Čechy v hospodách, to není nic pozitivního (smích). Takže Babiš to pak musel vyvracet. Jemu prostě škodí to, že nemá tu jednolitou vládu. Oni po něm šli i v té vládě, chtěli víc, než by mohli dostat... Prostě koronavirus naboural celý systém hospodaření a způsobil, že budeme mít takové zadlužení, že do toho spadnou i naši vnuci. A to je zkrátka velký problém.

A pan Babiš v tomto problému měl určitá vyjádření, která byla kontraproduktivní, měnil je. Ale já bych mu to moc nevyčítal. Ta doba je chaotická, těžká, nikdy jsme v ničem podobném nežili. Prostě zkoušíme, jak to v té pandemii funguje. Myslím si, že podobné problémy, jako má pan Babiš, mají i premiéři v dalších státech.

Jiří Čunek mluvil v televizi o tom, že je v podstatě jedno, kdo kandiduje za ANO, že vždy volí voliči Babiše. Má pravdu. A v čem ta Babišova síla vlastně je?

Babiš je krizový manažer a dokáže se přitom vyjádřit obyčejnými slovy. Nemlží. Mluví tak, jak mu, jak se říká, zobák narostl. Ještě do toho občas hodí nějaký slovenský výraz. Ale lidem to nevadí. Protože mluví tak, jak národ očekává. Nevím, jestli mu to někdo píše, nebo je to z něj. Ale spíš si myslím, že takový je. Trochu mi připomíná Trumpa. To jsou lidé, kteří něco prožili, umí do toho jít a jsou schopni riskovat až na půdu. Že mají i svoje chyby, to je jasné. Když jste v byznysu a chcete vydělat prachy, tak musíte být vlk a neohlížet se.

Řekl, že chce tuto republiku řídit jako firmu. Ale jak tam má holt i ty socany a komunisty, tak se mu to nedaří tak, jak by si asi představoval. Ale Amerika je také řízena Trumpem podobně. Tito dva jsou prostě lídři, které nikdo neodrovná, ti se odrovnají kdyžtak sami.

A domníváte se, že ta Babišova síla bude uvadat, nebo naopak ještě může posílit?

Jestli bude pod silným tlakem rodiny, zdraví atd., tak bych nevylučoval to, že řekne – helejte já jsem se snažil seč jsem mohl, makal jsem osmnáct hodin denně, a vy pořád po mě jdete. Tak to zkuste s někým jiným a uvidí se, jak dopadnete. Proboha! Jen aby tohle se nestalo. Protože bychom tam zase dostali nějaký takový lidi, jako jsme tam měli, myslím tím třeba pana Sobotku, který nebyl takový manažer a lídr jako je pan Babiš. Klaus je už starý. Prezident Zeman je už taky za zenitem. No tak zůstal Babiš, a lidi to cítí. Lidi mají vlastní úsudek, vědí, co se děje.

Mimochodem, jak všichni teď odsuzují toho Mináře a prorokují, že špatně dopadne, tak to já si nejsem jistý. Podle mne lidi už mají dost těch politiků, kteří jsou tady pětadvacet let, dívat se pořád na ty jejich tváře a poslouchat to jejich mlžení. Minář je pacholek mazaný. Nevím, kdo ho řídí, kdo ho financuje, protože na to sám určitě nemá. Ten za sebou musí mít nějakou agenturu, nějaké schopné lidi. A on může stáhnout mladé lidi například od Pirátů, ale i od dalších stran. Já bych ho nepodceňoval. Myslím, že kdyby i ta Trikolóra to dělala trochu jinak a dala by dopředu tu poslankyni Majerovou Zahradníkovou, a ne mladého Klause, také by nedopadli tak katastrofálně. Ten Klaus měl zůstat jako ideolog, připravovat matroše a řešit věci, které by byly potřeba.

Takže si myslíte, že to je ten důvod, proč Trikolóra neuspěla?

Ano. Vždy je dobré tam dát mladou hezkou sympatickou ženskou, jako to třeba udělala TOP 09. A oni ji přitom měli, tu místopředsedkyni! Nechápu, proč takovou fatální chybu udělali.

Ještě se vrátím k vaší předchozí odpovědi. Zmínil jste Babiše v jedné řadě se Zemanem a Klausem. Viděl byste ho jako budoucího prezidenta?

Myslím, že on do toho nepůjde. Možná, kdyby volby do Poslanecké sněmovny dopadly tentokrát nějak jinak... Ale jestli tam zase bude tato stará garda, tak tu prostě novým kouskům nenaučíte. A ta republika potřebuje nějaký svěží závan. Ti Piráti, no dobře, ale oni se ve světě ukázali, že to není to pravé ořechové. Jsou sympatičtí v tom, že si zachovávají svoji pozici, takže lidi jim ty hlasy i dávají. Ale jak dlouho to vydrží, to je otázka.

Může se podle výsledků aktuálních voleb odhadnout, jak příští rok dopadnou volby sněmovní?

Myslím, že ne. Protože tady se budou dít takové věci... Rozhodující teď bude, jak dopadnou volby v USA. Jestli tam vyhraje Biden, tak ‚bože ochraňuj krále‘. To bude tedy palba. Ta bažina se prostě zvedne a bude to tsunami. A to bude mít vliv i na to, co se bude dít v Evropě. Myslím, že se dají očekávat věci, které budou neočekávané. Uvidíme, jak to všechno dopadne. I ve Francii to už Macron točí, Švédové zrovna tak... Bude to strašně zajímavé. Protože jak říkám, budou se dít věci, které zatím nikdo moc neočekává.

Ještě k současným volbám, zmínili jsme, že se volby nepodařily Trikolóře, slavit nemůže ale například ani sociální demokracie. Jak si vysvětlit, že zatímco ANO sklízí úspěch, tak jejich koaliční partner má takový propad? Připomeňme, že například předseda ČSSD Jan Hamáček patřil na jaře mezi oblíbené politiky...

Podle mne to není chyba Hamáčka. Hamáček i v té superdebatě byl výborný – rychlé odpovědi, jasné, střídmé. Ale on tam má ještě holt jiné lidi. Tím myslím třeba tu sociálku, která to nezvládá. Lidi vidí, co se děje, kam jdou ty peníze. Taky se třeba ptají, proč je tolik různých neziskových organizací, které dostávají tisíce, miliony a možná, kdybychom to spočítali, tak to bude hezkých pár miliard. A vidí, že peníze v některých neziskovkách jdou také v nemalé míře na platy těch lidí, kteří si tam hezky užívají.

Ale musím přiznat, že pro mě bylo překvapení, že sociální demokracie neuspěla, a to jak v krajských, tak v senátních volbách. Protože oni se skutečně zvedali. Ale opravdu si myslím, že nepomohla taková ta přemrštěná gesta – těmhle dáme, a všichni natahovali ruce. Ministerstvo těch sociálních záležitostí prostě vycházelo vstříc a možná tam chybělo v určité míře i potřebné tvrdé rozhodování, kdy asi mělo i zaznít něco v tom smyslu – tak ne teda, ty půjdeš makat. A že neděláš v tomhle? No to nevadí, my tady potřebujeme sklidit hrušky, vyorat brambory, tak jdi a dělej. A když budeš dělat, tak pak my ti to ještě nějak budeme kompenzovat na ten tvůj původní plat. Ale dávat někomu jen proto, že byl něčím... No tak já nevím, když někoho v Americe vyhodí, v Hollywoodu nedostane roli, tak jde dělat pingla nebo taxikáře. O co jde?

Nejen ČSSD, ale i KSČM si nemůže k těmto volbám gratulovat. Na řadě míst se do zastupitelstva vůbec nedostali. Dá se říci, že tato strana končí?

Myslím, že už jsou to tak trochu zapadlí vlastenci. Oni svým způsobem této republice neuškodili. Neměli žádný korupční malér. Jenže prostě mají ten kámen, který je tíží, tedy tu minulost. Měli se zbavit toho názvu KSČM. Kdyby na té minulosti nebyli závislí, spojili se se socanama, udělali silnou levicovou stranu, tak by to bylo také jiné. Neměli si každý hrát na svém písečku. Co si budeme povídat, předseda KSČM se snaží, ale ti jeho staří voliči si řeknou – to není žádný bolševik, to je menševik, a ti mladí, ty prostě nezíská. Jak říkám, měli se spojit se sociální demokracií, udělat silnou levicovou stranu a dát tam nějaké chytré lidi, kteří by se určitě našli.

A když tedy vidíme především výsledek ČSSD a KSČM, je vůbec naděje, že Andrej Babiš do budoucna vytvoří koaliční vládu, aniž by do toho šel s Piráty nebo s demoblokem? Nebo dokonce hrozí, že demoblok a Piráti budou mít tolik, že by mohli udělat vládu bez Babiše?

Právě na toto ten demoblok, podle mne, hraje – my víme, že ANO neporazíme, ale když dáme svá procenta dohromady, tak vás prostě přebijeme. To je to špatné, co jsme si tady udělali. Místo, abychom měli třeba dvě nebo tři velké strany, tak je tu spousta straniček, partikulárních zájmů... Mydlí se to v krajích. Prostě nějak jsme to nezvládli v tom samém začátku.

Kdo může mluvit ohledně krajských voleb o úspěchu, je SPD, která se dostala do většiny zastupitelstev. Dá se říci, že už je tato strana pevně zakotvená na naší politické scéně?

Určitě. Ten její program – znárodněme exekutory, udělejme si pořádek s tím Bruselem, zastavme migraci, jsme svobodní, hrdí... Pan Okamura, to je velice mazaný člověk, který to dělá dobře. A hlavně, on se opírá o to, co se děje a bude dít v Evropě, o tu Itálii, Le Penovou a další. Význam stran tohoto typu poroste, protože se jedná o záchranu Evropy. A lidi to nějak začínají cítit, že už tady jde o konec té naší civilizace. Jestli se s tím něco neudělá, tak tady začneme stavět mešity a bude to.

Na druhou stranu, podobný program má ta Trikolóra, a přesto neuspěla...

Ano, Trikolóra určitě nemá špatný program. Ale jak jsem říkal, měli tam dát tu mladou hezkou sympatickou poslankyni...

Dá se ohledně SPD mluvit o tom, že stejně jako Andrej Babiš, také Tomio Okamura uspěl navzdory některým médiím, se kterými nemá zrovna „přátelské“ vztahy?

Tomio Okamura to hraje tak, že mu tato média vlastně dělají reklamu. Oni ho napadnou, a my Češi jsme zvyklí číst mezi řádky a hned si řekneme – ahá, tak oni mají z Okamury strach. No, vždyť on ten Okamura mluví stejně jako bych mluvil já a nebál se. A to je přesně ono. Takže on tím získává. Jen když si vezmete, jakou publicitu má ten klaun Novotný. Média jim prostě pomáhají, aniž si to uvědomují. Dělají jim bezva reklamu.

A co volební účast u těchto voleb? Jak ji hodnotit?

Tak, všichni politici volali – přijďte, jde o demokracii. Myslím, že řada lidí šla volit, protože byly i krajské volby. Kdyby byly jen senátní, tak to by dopadlo katastrofálně. Ale ty kraje, to se jich přímo týká. Já jsem na Praze 2. Praha 1 a 2 volila jen do Senátu. Bylo mi jasné, že tady prostě dostane hlasy paní Němcová. Říká se, že tady by vyhrála i „kytara“, kdyby šla za ODS. Protože to jsou prostě silné pravicové obvody. A ta Praha 2, kde bydlím, je zkrátka dobře vedená. Ať si kdo chce co chce říká o paní Černochové, tak jsem nezažil, že by někdo tady na to vedení Prahy 2 nějak moc nadával.

Na sociálních sítích jsem zaznamenal, že někteří lidé vyzývali ostatní, aby šli volit, aby to národ v uvozovkách tomu Babišovi „nandal“. Co na to říct?

No jasně, ten Antibabiš, to je jejich mantra. Víte, ale v tom může hrát roli také závist. Lidé jsou závistiví. Najednou je tady člověk, který má prachy, hospodu ve Francii, hezkou manželku... A jak mi tady napovídá žena, je také chytrý. Závistivost hraje velkou roli. A my jsme závistivý národ.

