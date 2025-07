„Drogista Zelenskyj, podvodnice, finanční toky.“ Člen ODS až na hranu

Jednou z hlavních změn, které vládní strany před volbami 2021 slibovaly, bylo zastavení zadlužování. Jak se to panu Stanjurovi ve funkci ministra financí, podle vášeho názoru, povedlo?

Pan Stanjura, respektive ti, co ho do jemu naprosto nepříslušné pozice prosadili, měli úplně jiné cíle než zastavení zadlužování. Byl a je to pravý opak. Důkazem jsou prakticky všechna rozhodnutí vlády, která byla učiněna od roku 2021.

Příklady? Tak třeba vše, co navrhla a prosadila bankovní úřednice, která si myslí, že záliba ve střelných zbraních všelikého druhu je dostačující kvalifikací pro rozhodování o nákupech pro Armádu ČR. Přičemž záběr je vskutku impozantní: od polních kuchyní po letouny F35, vozidla v širokém sortimentu, přes kulomety až po batohy. Slečně Černochové nelze ale upřít jeden sjednocující a rozhodující parametr pro výběr: cena. A to co nejvyšší.

Tak mohu brát ministerstvo po ministerstvu a uvádět dle mě přímo kriminální výdaje na cokoli. Takže úkol zadlužování se panu Stanjurovi plnit daří. A přitom se stihne zdokonalit v kryptoměnách.

Jak velkou reputační ranou je, podle vás, pro stranu problém ministra Blažka s bitcoinovým darem? Petr Fiala se snažil vytvářet dojem, že ODS „očistil“ od pověsti strany náchylné ke korupci, což teď bude velmi složité udržet…

V případě ODS již bohužel nelze hovořit – a to již od dob bývalých předsedů strany a vlád, pánů Nečase a Topolánka – o reputaci. Pan Fiala pak zlikvidoval poslední možné zbytky oné reputace. Takže Petr Fiala se opravdu jen všemožně snaží vytvářet dojem jakési očisty. Bohužel si ale vůbec již není schopen pravý význam slova očista uvědomit. Vyznačuje se tím celá jeho verbální výbava. To mu však ale pomáhá k lhaní bez uzardění.

Pokud se týká pana Blažka, tak on se podle mě vlastně „obětoval“ pro některé straníky. Úmyslně nepíšu spolustraníky. V současné hospodářské a politické situaci ČR a Evropy se naskytla příležitost, kterou Blažek a okolí správně vyhodnotili. Moci kalkulovat s částkami v řádech, které se používají třeba pro nákupy slečny Černochové, je neodolatelně lákavé.

Má podle vás ODS vůbec šanci vrátit se k svému původnímu programu v současné atmosféře přerozdělování a „velké párty za veřejné peníze“, kdy se všeobecně akceptuje, že posláním státu je provádět a financovat „dobro“?

Nemá. Ve svých textech jsem na příkladu Petra Fialy ukázal, že ti, co pracují se současnými kandidáty do exekutivních funkcí, mají o nich (včetně jejich okolí) velmi kvalitní informace. A k dispozici profesionální zpracovatele těchto informací.

Příklad? Vzpomeňte na (nejen) telefonní odposlechy EU politiků službami USA. Dle předpokladů se tedy Petr Fiala obklopil (byl obklopen) lidmi jako jsou poslanci Baxa, Kupka, Benda a mnozí další. Nesmím zapomenout na nedovzdělanou poslankyni – de facto podvodnici – Decroix. S pomocí podobných tuzemských, ale i evropských lhářů, pak začal plnit úkol: Aplikovat a financovat „dobro“ na Ukrajině. Prostředníkem je mu pak ukrajinská vláda s domestikovanou verzí nacismu, který přinejmenším tato vláda toleruje. V čele s drogistou Zelenským.

Takže s výše jmenovanými osobami ve vedení ODS je cesta k původnímu programu vyloučena. Mimochodem, pro dokreslení musím vzpomenout nedávný rozhovor někdejšího ministra vnitra a místopředsedy ODS Ivana Langera. Na dotaz moderátorky Tachecí, koho by si představoval Ivan Langer na postu předsedy ODS odpověděl, že „kompenzovaného psychopata“ . V podobné souvislosti jím zmiňovaná potřeba vlhkých kalhotek je už zcela mimo jakýkoli komentář. Jen mi vytanula vzpomínka na namalovaná tykadla.

Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová nedávno ohromila svým výkladem, že raketové zdražení v důsledku zavedení nových energetických povolenek za silniční dopravu a domácí topení nebude žádnou katastrofou, protože peníze půjdou do rozpočtu státu a ten bude moct těm, které to postihne nesnesitelně, zase pomoct podporou. Někteří to nazvali „Sovětský svaz 2.0“. Máme se tedy 110 let po VŘSR těšit na opakování historie?

Neumím a vlastně ani nechci jakkoli komentovat bláboly této osoby, která je ochotná veřejně deklarovat svoji sexuální „rozháranost“.

ODS nedávno opustil jeden z jejích významných zakladatelů Jan Zahradil, se slovy, že působení Petra Fialy (předsedou je už jedenáct let, ještě do voleb překoná Václava Klause a bude nejdéle sloužícím lídrem) ji poškodilo zcela nevratně. Můžeme se ještě někdy dočkat „staré“ ODS?

S tím nevratným poškozením souhlasím. Jistě ale znáte přísloví o „řece a stejné vodě“. Já jsem se snažil na krok pana Zahradila reagovat ve svém článku „Bájná lhavost 2“. Cituji: „Politik, který si v EU parlamentu (nepřetržitě poslancem od počátku vstupu ČR do EU, tj. roku 2004) vedl poměrně dobře. On ale ukončí své členství v ODS nezaplacením členského příspěvku. Členství ve straně, která mu umožnila tuto poslaneckou misi a z toho plynoucí pozdější bezkonkurenční ekonomickou a tím i názorovou nezávislost.“

Nekritizuji. Jen nevím, proč zrovna on, s poměrně dlouho nepřehlédnutelným vlivem, mluví o nevratném poškození. Těch 20 let pobytu v prostředí EU parlamentu musí poznamenat asi každého.

Takže, kdo chce, může čekat. Nedočká se.

Piráti, Zelení a další tvrdí, že přeměnou „klimatické změny“ projdeme bez problémů a že díky zeleným technologiím budeme nakonec bohatší. Nehrozí ale, že tato vize ekonomického pokroku prostřednictvím politického rozhodnutí bude spíše plánem na úrovni „poručíme větru, dešti“ jako v 50. letech?

Víte, myslím, že ti, co kdysi realizovali ono „poroučení“ větru a dešti vybudováním Vltavské (Vážské) kaskády a přečerpávacích elektráren, bezchybně dokázali nadsázku v této slovní zkratce. A to nezmiňuji, že tehdejší absolventi především technických vysokých škol, univerzit a také ČVUT dokázali vybudovat atomové elektrárny jen na základě poskytnutých licencí a dokumentace.

A také je pravda, že třeba tehdejšímu rektorovi zmíněné ČVUT neradil žádný ekvivalent Petra Koláře.

Vláda a opozice na sebe navzájem přehazují odpovědnost za inflaci, která byla největší za celou historii ČR. Není to ale z pohledu občana tak trochu jedno?

Jistě, je to jedno. Co ale není jedno, je fakt, že především hlavně ta současná vláda zkoušela otestovat, co obyvatel skousne. Spolu s tím ale neopomněli demonstrovat vlastní hloupost tvrzením o snižování inflace. V této oblasti dominuje Petr Fiala, o kterém jsem si díky jeho angažmá v „kampeličce“ myslel, že umí alespoň sčítat.

Tradiční hlavní vlajkovou lodí ODS bývaly nízké daně a levný stát, vtělené před volbami 1998 do „čtyř poděbradských artikulů“. Dnes ale z ODS slyšíme, že se daně musí zvyšovat, protože je tu válka. Je podle vašeho názoru situace natolik mimořádná, aby ospravedlňovala, že vláda premiéra z ODS se naprosto rozešla s jejím hlavním programovým fundamentem?

To, že především Výkonná rada spolu s předsednictvem ODS kašle na soubor čtyř zásadních programových dokumentů, který vznikl jako reakce na tzv. Sarajevský atentát (1997), je nezbytným nevratným krokem pro prosazení trvalé závislosti určené většiny obyvatel na státu. Je pravděpodobné, že prostřednictvím Německa pak dojde k likvidaci posledních zbytků samostatnosti. Např. chování současného ministra školství Beka tuto úvahu jen podporuje.

Čtenář ať v klidu porovná hlavní body Poděbradských artikulů s dnešní realitou:

Obrana svobody jednotlivce

Priorita osobních svobod před státní mocí.

Důraz na právní stát.

Tržní hospodářství

ODS podporuje kapitalismus a minimální zásahy státu do ekonomiky.

Národní zájmy a suverenita

Stát má hájit české národní zájmy.

Euroskeptický akcent: odmítání unifikace Evropy.

Odpovědnost a morálka v politice

Apel na čestnost, osobní odpovědnost a vyloučení klientelismu.



Dosavadní ekonomický model založený na „levné práci“ a na levných energiích byl vládními politiky prohlášen za mrtvý. Jaká by tedy měla být budoucnost české ekonomiky?

To, co asi myslíte pod označením „česká ekonomika“, vlastně neexistuje. Takže ani nelze hovořit o její budoucnosti. Uvědomte si třeba, komu patří banky. Nebo kde vlastně vznikají zákony, kterými jsou pak podnikatelé nuceni se řídit. Celou realitu vystihuje název knihy Ilony Švihlíkové „Jak jsme se stali kolonií“.

Nyní vláda naopak slibuje, že investice do „bezpečnosti“ v podobě dvou či ještě více procent HDP alokovaných na kapitolu obrany, nakopnou náš průmysl. Co jako pravicový politik říkáte na tuto vizi stimulování ekonomiky za veřejné peníze?

K nakopnutí asi dojde, ale průmyslu těžko. Především chápat, nebo vydávat zbrojení za stimulaci ekonomiky, neváhám označit za naprostou pitomost. A ke všemu velmi nebezpečnou.

To, že administrativa USA si konečně uvědomila, že žádný strom neroste do nebe, je sice záslužné, ale proč by měl český občan platit americká dobrodružství? Prezident Trump přehrál odpovědnost za Spojenými státy rozvrtaný stát Ukrajina na EU. A evropský triumvirát v čele s německým kancléřem Merzem zaržál nadšením v představě, že vznikne možnost repetice činů jeho předků k získání dalšího životního prostoru.

Vypadá to tak, že kdyby si většinový vlastník (USA) vojenského uskupení NATO vymyslel třeba 10% platbu z HDP (cca 40 % státního rozpočtu), Petr Fiala by teď už hystericky vykřikoval, jak všem díky tomu strmě naroste životní úroveň. Musím upřesnit, že když Petr Fiala mluví o všech, myslí tak především sebe a své „věrné“.

