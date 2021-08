Baťa by koukal. Ani staré, ani mladé komunisty! Majerová porazila Pekarovou, říká dvojka Trikolóry

Baťa by asi dnes jen nevěřícně kroutil hlavou, když by pozoroval, jak státní úředníci „zaklekávají“ na podnikatele, jak vláda vymýšlí jednu regulaci za druhou, soudí Michal Dvouletý, který v Baťově Zlínském kraji kandiduje jako dvojka pravicové kandidátky Trikolóra Svobodní Soukromníci. Pravice by podle něj neměla jít do koalice s žádnými komunisty, ani těmi starými, ani těmi mladými, které poznáte tak, že vymýšlejí stále nové regulace, směrnice a šmírování.

Jste dvojkou kandidátky Trikolóra Svobodní Soukromníci ve Zlínském kraji. Hlavní činností poslanců je legislativní činnost. Jaký zákon nebo novelu podle vás Zlínský kraj aktuálně potřebuje nejvíce?

Optikou Zlínského kraje jde podle mne o tři legislativní priority. Na prvním místě je třeba skutečně zrychlit stavební řízení a zabránit ekologickým aktivistům, aby do nekonečna brzdili výstavbu dálnic účelovými obstrukcemi. Bohužel ani nový stavební zákon tento problém nevyřešil. Za druhé je třeba zásadním způsobem zlepšit dostupnost bydlení. Potřebujeme změnit zákony tak, abychom umožnili mladým rodinám dosáhnout na vlastní bydlení např. v podobě startovacích družstevních bytů, do jejichž výstavby by se zapojily města a obce. A v neposlední řadě také musíme modernizovat způsob financování zdravotní péče tak, aby nebyly diskriminovány malé příhraniční kraje včetně toho našeho. Jen podle hrubých odhadů by tato změna přinesla do Zlínského kraje asi 1,2 miliardy Kč každý rok navíc, což by mimo jiné výrazně pomohlo např. při modernizaci Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Nicméně ve Sněmovně bude důležité vyřešit vážné problémy, které se týkají celé České republiky. Chceme prosadit naši antibyrokratickou revoluci, zastavit omezování svobody maskované za boj s pandemií a vytvořit stabilní a předvídatelné podnikatelské i legislativní prostředí, ve kterém se bude svobodně a spokojeně žít a pracovat.

Kandidujete v kraji Tomáše Bati, vyhlášeném podnikavostí a soukromou iniciativou. V poslední době se mluví o tom, jak se úcta a respekt k těmto hodnotám ve společnosti ztrácejí. Jak je tomu na Zlínsku?

Máte pravdu. Tomáš Baťa by asi dnes jen nevěřícně kroutil hlavou, když by pozoroval, jak státní úředníci „zaklekávají“ na podnikatele, jak vláda vymýšlí jednu regulaci za druhou, jak extrémní růst byrokracie doléhá i na toho nejmenšího podnikatele, který je navíc doslova šmírovaný přebujelým státním aparátem. Formace Trikolóra Svobodní Soukromníci to chce změnit. Chceme vrátit podnikatelům úctu a respekt, protože jsou to právě oni, kdo vytváří hodnoty, pracovní místa a společně se svými zaměstnanci také plní nenasytnou státní kasu. Chceme prosadit štíhlý a úsporný stát, ve kterém budou lidé i firmy platit nízké daně, budou motivováni k práci, ne k čerpání dotací či parazitování na sociálním systému. Myslím si, že právě učení Tomáše Bati i jeho bratra Jana Antonína Bati by nám v mnoha ohledech mohlo být i dnes inspirací.

Zaznamenal jsem, že někteří poslanci ze Zlínského kraje se snaží udělat předvolební téma z ekologické katastrofy na řece Bečvě a obviňování továrny Deza z holdingu Agrofert. Vzhledem k tomu, že někteří z nich, třeba Petr Gazdík, již v minulosti prokázali, že jsou Andreji Babišovi schopní vyčítat cokoliv, tak by mě zajímalo: Jak moc je toto téma prožívané běžnými voliči?

Pochopitelně úhyn ryb na řece Bečvě je velkou ekologickou katastrofou. Je třeba, abychom udělali maximum pro to, aby se v budoucnosti nemohlo již nic podobného opakovat. Bečva je však podle mne také demonstrací toho, jak nefunkční jsou některé státní instituce, což je zase důsledek přebujelého státního aparátu, který chceme jako Trikolóra Svobodní Soukromníci pořádně a od základů provětrat. Na druhou stranu je kauza Bečva také ukázkou neschopnosti některých politických bafuňářů, kteří se namísto toho, aby se před volbami mohli pochlubit výsledky své parlamentní práce, chytají populistických témat a rozvíjejí konspirační teorie jen proto, že by jinak neměli voličům co nabídnout. A z mnoha ohlasů se domnívám, že to shodně vnímá velká skupina voličů, kteří těmto parlamentním dinosaurům na jejich plané sliby už znovu neskočí.

Předvolební kampaň se dostává do obrátek. O jaké věci se voliči na mítincích TSS ve Zlínském kraji zajímají nejvíce?

Témat je skutečně velké množství, ale bohužel stále dominují otázky, spojené s nemocí covid-19. Můžu vám říct, že lidé mají už plné zuby toho, jak jsou svazováni vládními opatřeními. Nikdo z nás covid nepodceňuje, ale stejně tak nikdo nechce, aby zde vládní pohlaváři nastolili novodobou diktaturu a sebrali nám normální svět, ve kterém se člověk nemusí nechat očkovat, aby mohl jít do školy, k holiči, s kamarády na pivo nebo na oblíbený koncert či fotbalové utkání. My ve formaci Trikolóra Svobodní Soukromníci věříme ve svobodu a zodpovědnost každého jedince a jsme přesvědčeni, že je třeba se prostě naučit s covidem normálně žít. Bez zbytečných omezení a testovací či očkovací buzerace. Řešení je vlastně jednoduché. Ohrožené musíme chránit, nemocné léčit a zdravé musíme nechat svobodně žít a pracovat. A už vůbec není možné, aby vládní mocenské choutky odskákaly děti. Ty už si sociální izolace užily až moc. Děti se musejí v září vrátit do školy bez podmínek a nikdo a nic je nesmí nutit k povinnému očkování, testování či nošení roušek.

Trikolóra v minulosti měla jako jedno ze svých témat rozdělení republiky na dva „zemské“ volební obvody – Čechy a Moravu. Je možné, že se k tomuto tématu, nebo celkově k posílení moravské identity, vrátí po volbách celá TSS?

Jako velký slovácký patriot se rád a hrdě hlásím k Moravě a k moravské národnosti. A máte pravdu, že jsme během projednávání novely volebního zákona vyvolané nálezem Ústavního soudu navrhovali, aby Česká republika představovala buď jeden volební obvod, nebo byla rozdělena na dva volební obvody, tedy Čechy a pak Moravu a Slezsko. Dávalo nám to logiku především s ohledem na historické konotace. Současné krajské členění má totiž v sobě stále zakotvenu jistou dávku diskriminace, neboť získat poslanecký mandát ze Zlínského kraje vyžaduje daleko více hlasů než získat mandát např. v Praze. Pokud budeme úspěšní a v příští Poslanecké sněmovně zasednou také další moravští patrioti za formaci Trikolóra Svobodní Soukromníci, mezi něž patří například skvělý ústavní právník doc. Zdeněk Koudelka z Brna, bude hlas Moravy v Parlamentu určitě zastoupený daleko hlasitěji než doposud.

Zaznamenal jsem, že spojenectví TSS se v minulých dnech rozšířilo o novou stranu. Můžete k tomu říct více?

Když jsme vloni začínali diskutovat o předvolební spolupráci, měli jsme jasnou vizi, která spočívala ve sjednocení skutečně pravicových, euroskeptických a konzervativních politických stran, které budou chtít vrátit do Poslanecké sněmovny zdravý rozum, obranu svobody, majetku i normálního světa. A myslím si, že se nám to podařilo. Trikolóra, Svobodní a Soukromníci společně podepsali dohodu o dlouhodobé spolupráci, což znamená, že nejsme nějaký jednorázový účelový slepenec, který se rozpadne hned po volbách, ale chceme se dlouhodobě podílet na formování českého politického prostředí společně. Přiznám se, že jsem doufal, že se k nám přidají ještě některá další hnutí, ale ta si nakonec vybrala svou vlastní cestu. O to více jsem rád, že nás oficiálně podporuje jak Strana nezávislosti České republiky, tak Manifest.cz, s nimiž sdílíme téměř identický pohled především na poslední covidový vývoj v naší zemi.

Když se v předvolební soutěži na portálu Seznam Zprávy ptali vaší lídryně Zuzany Majerové Zahradníkové, s kým by nikdy nešla do koalice, bez váhání vypálila, že s Piráty. Kdyby se ptali vás, byla by odpověď stejná?

Já bych odpověděl, že do vlády nepůjdeme se starými ani mladými komunisty, protože na rozdíl od nich chceme zabránit zvyšování daní, nechceme poklonkovat mocnostem ať už ze západu nebo východu, chceme hájit svobodu, a ne vymýšlet stále nové regulace, směrnice a šmírování, chceme vrátit právu spravedlnost, ne ji ohýbat podle pokrokářských ideologií. V neposlední řadě pak považujeme soukromý majetek za nedotknutelný, proto nemůžeme sedět v jedné vládě s těmi, kteří znárodnění považují za princip své politiky, způsob plnění státního rozpočtu nebo recept, jak např. řešit bytovou krizi v Praze. Nicméně vámi vzpomínaná soutěž na Seznam Zprávy přinesla ještě jedno velké a zásadní zjištění.

Náš superlídr Zuzana Majerová Zahradníková v ní porazila pražskou lídryni koalice SPOLU Markétu Pekarovou Adamovou, což je jasný důkaz toho, že naše formace Trikolóra Svobodní Soukromníci dokáže přesvědčit veřejnost o tom, že jsme skutečnou alternativou a že na rozdíl od těch, kteří se za pravici označují jen z nostalgie, náš program skutečně hájí svobodu, prosperitu a suverenitu naší země. A věřím, že i takové soutěže dodají našim voličům přesvědčení, že žádný jejich hlas nepropadne a že právě díky jimi projevené důvěře mohou mít své skutečné zastánce v Poslanecké sněmovně.

