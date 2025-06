Tajné služby mají sledovat STAČILO!? Konečná se bouří

Paní poslankyně, hned na úvod se samozřejmě podíváme na tzv. bitcoinovou kauzu, jak ji někteří novináři nazývají. Co na to říkáte? Překvapilo vás rozhodnutí ministra Blažka rezignovat v té souvislosti na ministerský post?

Je to další skandál této asociální korupční vlády Petra Fialy. Pavlu Blažkovi už asi nic jiného, než rezignovat, nezbývalo. Ale co mě znepokojuje, že jeho komplicové, kteří o všem věděli – Stanjura s Fialou – mají pořád tu drzost sedět ve vládě a tvářit se, že se jich to vlastně netýká. A pak ještě na uvolněné místo ministra spravedlnosti nominovat Evu Decroix, jež si mj. vymyslela imaginárního důchodce, šťastného, že mu snížili důchod, a ještě se s ním chlubila na svých sítích. Jestli bude i ve funkci stejně falešná jako ten její důchodce, tak se máme ještě pár měsíců na co těšit.

Co tedy říci na postoj premiéra Fialy k celé té věci? Ale i ministra Stanjury… Byla by namístě demise vlády, i takto dost těsně před volbami?

Premiér i ministr financí de facto přiznali, že o tom věděli. Petr Fiala dokonce na tiskové konferenci řekl, že mu to Pavel Blažek vykládal jako jakousi veselou historku. Uvědomuje si někdo vůbec tu absurditu – ministr „spravedlnosti“ přijímal peníze ze zločineckého prostředí s vědomím premiéra a ministra financí. To by na tom Západě, o kterém psaly strany SPOLU ty své prázdné floskule na plakátech, znamenalo okamžitý pád vlády a s největší pravděpodobností i vyšetřování trestněprávní odpovědnosti.

A co tajné služby? Ty zrovna honily ruské agenty, že si nevšimly miliardové transakce mezi zločinci a politiky? Nebo na to upozornily premiéra a prezidenta, což jsou příjemci jejich zpráv? A pokud ano, proč alespoň pan prezident nereagoval? To jsou otázky, které by mě zajímaly.

A jak vnímáte postoj prezidenta, podle něhož prý demise vlády není řešením?

Vůbec jsem nečekala, že by se snad aspoň jednou v životě postavil na stranu spravedlnosti. Prezident je pupeční šňůrou spojený se stranami SPOLU, s doziSTANem a s pirátskou kocábkou. A podle toho se chová.

Bylo by namístě očekávat, že by hnutí STAN kvůli této kauze třeba mohlo odejít z vlády? A souhlasíte s postojem hnutí, že by peníze získané za bitcoiny, které přijalo darem ministerstvo spravedlnosti, měly být zmrazeny, než se prošetří jejich původ a okolnosti převzetí?

Vraťme se ještě k prezidentovi, na svůj facebookový profil jste sdílela odkaz na petici za férové volby. O co jde?

Prezident Petr Pavel v těchto dnech veřejně prohlásil, že při jmenování ministrů a sestavování vlády „bude věnovat velkou pozornost tomu, aby lidé, kteří budou zemi v exekutivní rovině zastupovat, drželi linii Evropské unie a NATO“. Jako hlava státu tak – v době oficiální volební kampaně – veřejně deklaroval, že bude při výkonu své ústavní pravomoci upřednostňovat vlastní politické postoje před rovností demokraticky zvolených stran. To je pro nás naprosto nepřijatelné. Nikdo v této zemi nesmí být občanem druhé kategorie jen proto, že má jiný názor na budoucnost republiky. A nikdo – ani prezident – nestojí nad pravidly, která chrání férovost voleb. Proto jsme připravili petici – výzvu k férovým volbám.

Pořádné dusno je mezi vládními slovenskými politiky a českým europoslancem Tomášem Zdechovským. Toho prý slovenský premiér označil za „podivína“ a padla prý dokonce slova jako „najatý politický vrah“. Co na to říci, a co říci na „kárnou misi“ Zdechovského a dalších europoslanců na Slovensku?

Vy jste vystoupila na akci spolku Svatopluk na Slovensku, které se zúčastnily slovenské politické špičky. Jaká tam byla atmosféra a jak vidíte vztahy mezi ČR a Slovenskem teď i do budoucna?

Věřím v to, že po podzimních volbách zase zavládne respekt k suverénním postojům a rozhodnutím Slovenska. Ze setkání jsem si odvážela dobré pocity. Myslím, že tady ta krátká eskapáda Fialovy pěti/čtyřdemolice nenarušila bratrské vztahy, které máme se Slovenskem po mnoho desítek let.

A co Fialovy pohádky? Už pracujete na pokračování, jak jste slíbila ve vysílání Otázek Václava Moravce s Miroslavou Němcovou?

Fialovy pohádky jdou na dračku. Nedají se koupit, ale dostávají je darem ti, kdo přispějí hnutí Stačilo! na kampaň, protože nemáme žádné mocné sponzory. Zájemců je tolik, že nestíháme balíčkovat a rozesílat. A mohu vašim čtenářům slíbit, že chystáme ještě jednu pecku, která se ani Fialovi, ani Němcové, ani nikomu z těch papalášů vládních stran líbit nebude.

