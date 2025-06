„Ani Kubera by dnes ODS nevolil.“ Macinka varuje před Fialou i STANem

Předpokládám, že jste taky párkrát v životě vhodil do volební urny volební lístek ODS. Na druhou stranu, je to vaše konkurence, kterou Pavel Blažek uvrhl do vážných problémů. Máte z toho asi radost?

Z toho nemůže mít radost žádný soudný člověk. Jedna věc sice je, že se nyní v očích mnohých lidí, kteří ODS stále nepochopitelně věřili, tato strana definitivně zdiskreditovala, ale druhá věc – daleko závažnější – je, že tím pánové Blažek, Fiala a Stanjura značně poškodili i pravicovou politiku jako takovou. A to mě – jako pravicového politika – značně rmoutí. Rozumím tomu a respektuji skutečnost, že ne všichni vaši čtenáři jsou obdivovateli Margaret Thatcherové, Ronalda Reagana anebo Václava Klause. Přesto ti z nich, jimž myšlenky těchto osobností konvenují, se nyní musí děsit z toho, že lidé, kteří již pravolevé vnímání světa opustili, nebo mu nikdy nepřikládali velký význam, si dnes budou hledat cestu např. k hnutí STAN. Jenže odměnou jim pak za to bude třeba zrušení české koruny, omezení našeho práva veta v EU, a tedy více Green Dealu, více arabských migrantů, více Ursuly von der Leyen. Anketa Souhlasíte s odsouzením učitelky Martiny Bednářové? Souhlasím 1% Nesouhlasím 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6726 lidí

Pravicoví voliči dnes mají alternativu pouze v Motoristech. Kdybych chtěl glosovat, řekl bych, že Motoristé se mohou skutečně pokusit zajistit to, co lidem Petr Fiala před posledními volbami sliboval. Nemyslím teď ale jeho stupidní výroky o německých platech, mluvím o jeho větách o konci zadlužování, které naopak prohloubili, o nezvyšování daní, které nakonec zvýšili úplně všechny, anebo o tom, že ODS ve vládě nebude příliš ustupovat EU, což se brzy ukázalo jako další z mnoha předvolebních lží.

V našich očích se ODS svými kroky zdiskreditovala už dávno, pro ostatní je tu kauza s „odkloněnými“ Bitcoiny nejasného původu od odsouzeného obchodníka s drogami.

Co se kolem Pavla Blažka stalo? Odstupující ministr považuje bitcoinovou kauzu za nezištný pokus přinést státu miliardu Kč, akorát se to zvrhlo. Média však přinášejí informace o dlouhodobé známosti s advokátem původce bitcoinů. Kde cítíte, že bude pravda?

Nevím, z ODS bych už asi nikomu nevěřil. Myslím, že by lidem lhali i v situaci, kdy by se šli přiznat. Bojím se ale jiné věci. Kvůli Blažkovi s Fialou a Stanjurou, kteří se nejspíš pokusili vyprat peníze z drog, se může zvrhnout lavina teatrálních kroků – zejména od druhého největšího vládního hnutí STAN, které má samo máslo na hlavě kvůli podezřelým úmrtím v jeho „vlajkové lodi“, kterou je vyděračská kauza Dozimetr. Zloděj nyní začne křičet „chyťte zloděje“ tak silně, že každý, kdo se pohybuje ve světě kryptoměn, bude automaticky brán jako drogový dealer, zločinec a jasný podezřelý. Přitom je to dost možná poslední svobodný svět. Lidé v něm nejsou žádní á priori kriminálníci, přesto se bojím, že ministr vnitra Rakušan se svou duší bolševika a s touhou všechny kontrolovat, regulovat, dusit a převychovávat zahájí velké tažení proti celému kryptosvětu. Jen aby se ukázal jako bojovník proti zločinu a nebyl sám veřejně popotahován za své podezřelé kontakty, anebo aby se před volbami příliš nespekulovalo o mafiánském pozadí hnutí STAN.

V roce 2013, po průšvihu Nečase s Nagyovou, se ODS snažila zabrzdit pád třeba klipem, kde Jaroslav Kubera sedí na lavičce a prosí: „Hoďte nám to ještě jednou.“ Od té doby uplynulo 12 let, Kubera bohužel umřel a mnozí to „ještě jednou“ hodili ODS několikrát. Bude to po bitcoinové aféře jinak?

ODS nepochybně utrpěla drtivou ránu a další nelichotivé detaily z této kauzy začnou vycházet na světlo. Nevím, co by dnes na to řekl Jaroslav Kubera, zda by svou stranu stále hájil. Kubera byl autentický pravičák a konzervativec, takže bych spíš čekal, že by stál proti všemu, co Fialova parta napáchala. Nelíbilo by se mu, že se z ODS stala strana, která přivodila naší zemi největší dluhy v historii. Nelíbilo by se mu, že za vlády jeho strany došlo k největšímu skokovému zvýšení téměř všech daní. Nelíbilo by se mu, že občany naší země dusí aktivita téměř milionu lidí, kteří jsou placeni z veřejných peněz státu, krajů, měst, obcí a dotovaných neziskovek, a tedy pouze spotřebovávají daně všech, co poctivě pracují a řeší skutečné existenční problémy. Ti přitom musí sledovat, jak jim tento milion byrokratů zbytečně komplikuje a prodražuje život snad na všech frontách.

Pana Kuberu jsem znal osobně a vím, že by se mu určitě nelíbilo zelené šílenství, k němuž se probruselsky vazalská fialová ODS připojila. Nelíbily by se mu emisní povolenky, a to nejen ty, které ničí náš průmysl a energetiku, ale nově také emisní povolenky na pohonné hmoty či vytápění domácností. I v tom má ostatně prsty ODS, která mohla za svého předsednictví v EU říct „NE“, ale místo toho nesmyslně a nepochopitelně řekla „ano, samozřejmě, pane Timmermansi.“ Kubera v tom Vámi zmiňovaném videu řekl „kdybych měl věřit průzkumům, ani já bych dnes ODS nevolil.“ Dnes by možná první větu vynechal a řekl by jen „ani já bych dnes ODS nevolil.“

Vít Rakušan si v celé kauze našel novou polohu: Peskuje ODS, slibuje, že věc vyřeší náměstek za STAN, a tak trochu otvírá náruč voličům koalice SPOLU, kteří už to „neskousnou“. Uspěje?

Nevím, doufám, že ne. Místopředseda hnutí STAN, náměstek na spravedlnosti a jejich lídr v Praze Karel Dvořák je podle všeho člověk blízce napojený na pana Polčáka – vedle mafiána Redla a jeho loutky Gazdíka jednoho z duchovních otců hnutí STAN. Připomeňme si Polčákovu aféru, kdy měl jako politik lobbovat za prosazení zákona o odškodnění obcí ve Vrbětické kauze, aby pak vyšlo najevo, že právě jemu měla z těchto peněz plynout odměna téměř osm milionů korun. To je skutečná podstata lidí z hnutí STAN. Je děsivé, že právě tato skupina dnes ovládá silové ministerstvo vnitra. Voliči ODS by měli uznat, že jejich přesun od SPOLU ke STAN by byl přesunem z bláta nikoli do louže, ale do ještě většího bláta. Anketa Chcete, aby Fialova vláda po Blažkově skandálu podala demisi a odešla? Ano, a ať jsou volby klidně za měsíc 95% Ano, ať je do voleb úřednická vláda 2% Ne, ať se v tom pěkně koupou až do voleb 1% Ne, vláda je stále dobrou variantou 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9974 lidí

Začalo se říkat, že v rámci koalice SPOLU končí kamaráčoft a že lidovci, kteří se cítí, že je ODS vzala na hůl při sestavování kandidátek, se chystají na taktiku „podloudného kroužkování“. Což už známe. To asi není dobrá zpráva pro ODS?

Lidovci a jejich kroužkování bude pro ODS problém. Dělali to vždycky a budou tak nepochybně činit i nyní. Kdyby v posledních volbách nedošlo ke kroužkovací revoluci STANu, která tvrdě dopadla na Piráty, byli by v této souvislosti nejčastěji zmiňováni právě lidovci. Před posledními volbami se jejich preference pohybovaly hluboce pod pěti procenty, ale na kandidátkách SPOLU pak získali celkem 24 poslanců, což odpovídá volebnímu zisku výrazně přes 10 %. Tak jako STAN zničili kroužkováním Piráty, lidovci podobně ovládli kandidátky SPOLU.

Stejný problém bude ale nepochybně po volbách řešit i Tomio Okamura, protože „síla Václaváků“ Jindřicha Rajchla ze strany PRO, jejíž osobnosti budou na kandidátkách SPD, se nepochybně ukáže. Stejně jako se ukázala již v loňských krajských volbách, kde sice SPD získala v součtu více mandátů než před čtyřmi lety, ale při podrobnějším pohledu je vidět, že po odečtení vykroužkovaných kandidátů strany PRO jich na SPD zbylo o jednoho méně.

Kroužkování je noční můrou snad všech předvolebních koalic, což se s přibývající nervozitou před volbami může projevit i navenek. Za zmínku stojí také situace, v níž se lídr koaliční kandidátky nedostal do zastupitelstva, protože byl překroužkován politikem z jiné strany. To je třeba případ Svobodných, jejichž bývalý předseda Petr Mach stanul v čele eurokandidátky SPD, ale do Evropského parlamentu se nedostal, protože si tam tvrdé jádro SPD vykroužkovalo „svého“ Ivana Davida.

Jak zajistíte, aby se podobné ostudy neděly u Motoristů? Budete-li v parlamentu nebo ve vládě, za různými lidmi budou chodit různí lidé s různými nabídkami. Za lidmi i méně zkušenými než Pavel Blažek.

Motoristé jsou ideologickým projektem na pravici. Jde nám o věc, o nezadluženou zemi, o stabilizované veřejné finance, o prosperitu, kterou nezničí dekarbonizační zelené nápady z Bruselu. Člověk, který by se nás snažil uplatit, abychom byli třeba smířlivější vůči aktivistům, co se přilepují k silnici v rámci svého boje proti globálnímu oteplování, by musel být naprostý blázen.

ODS bohužel pravicovou ideologii opustila už za Topolánka s Dalíkem, když přestala být „pro trh“ a začala být pouze „pro byznys“, zatímco STAN žádnou ideologii neměl nikdy. A kde chybí ideologie, zbývá pouze nějaký zájem. Lidé by se nad tímto měli umět zamyslet. Tíhnou-li k pravici, mohli by to zkusit s Motoristy. Tíhnou-li k levici, nechť dají šanci třeba Stačilo. Nesouzní-li s příliš konzervativními postoji a milují-li EU – jakkoli pochybuji, že mezi čtenáři Parlamentních listů někoho takového najdeme – pak se mohou zkusit realizovat třeba se zelenými či se SocDem. Ale ODS, to už je čistý podvod na pravicové voliče, a hnutí STAN zase pokrytecké komerční nadbíhání havlistům. Po volbách u obou těchto stran opět nastane režim „skutek utek“. Zejména šéf upadající ODS Petr Fiala dokázal posunout žánr „předvolební sliby“ rovnou do roviny „předvolební lži“.