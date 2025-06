Tajné služby? Za pádem Blažka může být i tohle, tuší Vyoral

Kauza Blažek, bitcoiny, provozovatel darknetového tržiště… Je toho všude plno, co na to říkáte vy?

Těžko soudit. Až se mi ani nechce věřit, že by don Pablo byl takový naiva, nebo pitomec. Tím spíš s blížícími se volbami. Buď je bohorovnost našich politruků nesnesitelná více, než pro nás jejich bytí, nebo se až nabízí otázka, zda tato kauza není záměrná. Ale vskutku nevím. Tak vysoká částka převedená od pochybné osoby na účet ministerstva… Také se nabízí agenda tajných služeb, jejichž pravomoce a akce jsou prakticky za rámcem našeho chápání. Média hlavního proudu se nicméně stále drží krok zpátky, neb jsou zřejmě zmateny a nemají dostatečně jasné notičky, jak postupovat.

Ukrajinci zasáhli ruská letiště s bombardéry. Nemluvě o sabotážích mostů. To vše před jednáním v Istanbulu. Mně to připomíná trochu Vietnam, když se Američané snažili stáhnout, tak těžce bombardovali severní Vietnam, aby měli aspoň nějakou kartu při jednáních. Jak to vidíte vy? Bylo to poslední hurá?

Na jednu stranu to může být, jak říkáte. Na stranu druhou může jít o sabotážní tlaky ze strany loutkářů na Zelenskaju Grétu, neb mír není v jejich zájmu a probíhající proxy válka Ukrajinců s Rusy je v jejich byznysovém a geopolitickém zájmu.

V USA mají demokraté problém. Ne a ne přijít na to, jak přilákat zpátky mužskou část populace, která ve volbách tíhla k Donaldu Trumpovi. Co byste jim doporučil? Přestat muže označovat za strůjce všeho zla?

Vláda podepsala Dukovany. A to i přesto, že se v Koreji vyměnil prezident a v EU se korejská zakázka moc nelíbí? Je to ze strany vlády odvaha nebo šílenství?

Je to pouze a jen splnění zadání. Naše vláda není svébytná a nezávislá. Jedná na befel. Odkud přišel, to nevím. Ale kdyby to neměla přikázáno či posvěceno, tak by nic takového neučinila. Se zájmy občanů, České republiky nebo s odvahou či šílenstvím to nemá vůbec nic společného. Jde pouze o kontinuální praxi našich lokajů a vazalů, kteří páteř neviděli ani z vlaku. A slovy klasika, mnohokrát mnou již opakovanými, pakliže nám nějaké klíčové politické rozhodnutí nedává žádný smysl, pravděpodobně jen nemáme dostatek informací.

Studenti ze Středočeského kraje byli na návštěvě v Ruském domě. A je oheň na střeše, že je to fuj, že tam do nich nalijí propagandu, a tak podobně. I Jakub Železný se ozval, že toto škole zatrhl, když tam chtěli poslat jeho potomka. Myslíte, že jedna návštěva v Ruském domě udělá z dítěte ruského sympatizanta? Nebo je to nebezpečí v tom, že by děti zjistily, že Rusové jsou taky lidé?

Za bé je mnohem více pravděpodobnější. Hysterický prominent Železný by se radši měl věnovat své labilitě a psychickému zdraví a ne neustále provádět politická školení mužstva tak, jak byl zvyklý z dob svého agitačního působení v protičeské, nevyvážené, neobjektivní a závislé ČT.

A z podobného soudku, Jiří Čunek zatrhl genderovou akci na základní škole ve Vsetíně, kde se žáci měli na jeden den převléct do oblečení opačného pohlaví. Udělal podle vás dobře?

Logicky by se mohla nabízet podobně negativní odpověď jako v případě výše. Nicméně pakliže máme hlavu na krku, pak se asi shodneme na tom, že oblékat se do oblečení opačného pohlaví jinak než z důvodů uměleckých či z nadsázky zavání tak trochu úchylkou, deviací či minimálně obskurní zábavou. Ondřej Brzobohatý by o tom jistě mohl vyprávět zasvěceněji nežli já. Takže s Jiřím Čunkem v tomto případě souhlasím. Nevím, kdo s touhle propagandistickou kravinou zase přišel.