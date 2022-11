Česko je dojná kráva zahraničních firem. Okamura o servilní vládě, co raději ničí vlastní zemi

„Česká republika je kvůli servilním vládám dojná kráva nadnárodních korporací,“ říká Tomio Okamura. Důvodem je servilní vláda, a to nejen ta současná. Ta raději předkládá zcela asociální návrhy a ministr Stanjura jen kouká, komu by ještě sebral peníze.

Velké napětí vyvolal pád rakety pravděpodobně ruské výroby na území Polska, která zabila dva polské občany. Co se podle vás v noci z úterka na středu ukázalo?

Ukázalo to, jak málo stačí k vyvolání třetí světové války. A také se ukázalo, kdo z českých politiků by ji rád vyvolal. Zástupci vládní pětikoalice, ministryně Černochová (ODS), předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová, europoslanec KDU-ČSL Zdechovský, kandidátka na prezidenta Nerudová a další měli prakticky od začátku jasno, že tu raketu vystřelili Rusové a někteří chtěli aktivovat článek 4 či dokonce článek 5 Severoatlantické smlouvy, což by prakticky mohlo znamenat válku ČR proti Rusku. Rusové by museli být naprosto hloupí, kdyby chtěli do přímé války proti sobě zatáhnout NATO. Nakonec se ukázalo, že šlo podle dosavadních informací o ukrajinskou raketu.

O tom, že východopolský Przewodów zasáhla raketa odpálená z Ukrajiny, a ne ruská střela, vláda ve Varšavě věděla velmi brzy. Polští představitelé ale byli v rozpacích, jak tuto informaci sdělit veřejnosti, a čekali na Spojené státy. S odvoláním na zdroje v polské a ukrajinské vládě to napsal polský list Gazeta Wyborcza. Ukrajinský prezident ukrajinské zavinění popíral. Ptejme se, zda nešlo o provokaci a zda někdo nechtěl celé NATO zatáhnout do horké války proti Rusku. My chceme mír, ne válku. Měla by se zahájit mírová jednání, a ne eskalovat konflikt.

Na základě rozhodnutí Fialovy vlády by ještě letos na území ČR mělo dorazit kolem osmi set ukrajinských vojáků a dobrovolníků, kteří by měli pod vedením českých důstojníků a armádních instruktorů projít intenzivním výcvikem. Podle informací Práva ministerstvo obrany nabídlo ukrajinským silám možnost přípravy 800 vojáků z mechanizovaných jednotek, jednotek bojové a všeobecné podpory a také velitelů a štábů. Letos by měl výcvik Ukrajinců vyjít na 195 milionů, příští rok na 780 milionů. Je správné přispívat právě takto?

To je neskutečné. Čeští občané mnohdy nemají peníze na zaplacení energií, ale vláda Petra Fialy bude cvičit na našem území ukrajinské vojáky, což bude stát miliardu! Ať se vláda přestěhuje do Kyjeva! Jsme proti tomu, aby peníze, kterými lze pomoci českým občanům, šly na Ukrajinu. Nechceme na našem území ukrajinské vojáky! Co se týče konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem, není v našem zájmu se do konfliktu jakkoli přímo zapojovat!

Kromě výcvikové mise pro Ukrajince by vláda měla jednat ještě vyslat 20 českých vojáků do mise v Iráku a 40 příslušníků do Kosova. To také odmítáme. Kosovo podle našeho názoru náleží Srbsku a vojáci mají chránit naše území, a ne chodit na zahraniční mise v cizím zájmu.

Ještě připomenu, že poslanci všech ostatních stran ve Sněmovně, včetně hnutí ANO, odmítli podpořit při hlasování usnesení SPD ohledně situace na Ukrajině v tomto znění: „Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby prosazovala na všech mezinárodních úrovních vytvoření mezinárodního trestního soudního tribunálu, který bude vyšetřovat a trestat pachatele válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, ke kterým došlo, dochází a ještě bohužel může dojít na Ukrajině od roku 2013 do konce bojů.“ To vypovídá o tom, kdo chce skutečně mír, a kdo ne.

Pomoc Ukrajině ovšem chystá i EU, i když poslední kolo finanční pomoci v Bruselu zablokovala maďarská vláda. Se stranou Fidesz vás pojí politické partnerství, souhlasíte i s tímto?

Máme podobný postoj. Stejně jako Maďarsko odmítáme finanční pomoc států EU Ukrajině ve výši 18 miliard eur. Odmítáme nátlak Bruselu vůči Maďarsku. Maďarsko se po svém vetu obratem stalo opět terčem výhrůžek ze strany unijních orgánů a některých členských států EU. Maďarsko se podle mě chová jako suverénní stát a jeho premiér Viktor Orbán pouze důsledně hájí zájmy Maďarska a jeho občanů. Proto zcela odmítáme tento nepřijatelný tlak na Maďarsko, které legitimně využívá možnosti vyplývající z platných pravidel fungování EU a chová se odpovědně k finančním prostředkům vybraných od občanů a firem z členských států. Naopak odmítáme zadržování 13 miliard eur z rozpočtu EU, na které má Maďarsko nárok, pod nepravdivou a účelovou záminkou, že je v Maďarsku omezována demokracie.

Ve Sněmovně bylo v minulém týdnu živo hlavně kvůli jednání o státním rozpočtu na příští rok. Co říkáte na současnou podobu návrhu? Podařilo se ve sněmovních debatách něco změnit?

Odmítáme bezprecedentní zadlužování našeho státu vládou Petra Fialy. Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje k našim potřebným občanům a podnikatelům. Fialova vláda, která před volbami slibovala rozpočtovou odpovědnost a snižování státního dluhu, si prosadila rozpočtový deficit 295 miliard korun, který ovšem bude ve skutečnosti ještě mnohem vyšší, protože drtivá většina expertů se shoduje na tom, že výběr nové daně z mimořádných zisků (tzv. windfall tax) zdaleka nenaplní vládní očekávání. Proto jsme mimochodem tuto daň nepodpořili.

Vláda v návrhu rozpočtu rovněž zvyšuje veřejné výdaje, ovšem nikoli na pomoc našim občanům a firmám, nýbrž ve prospěch zahraničních nadnárodních subjektů, Evropské unie a pomoci občanům Ukrajiny. Hnutí SPD odmítá toto bezprecedentní zadlužování našeho státu, které je hazardem s jeho budoucností. Vláda neřeší příjmovou stránku rozpočtu, rezignovala na možnost zdanění dividend nadnárodních korporací podnikajících v České republice a rovněž, namísto potřebného šetření, bezdůvodně dále zvyšuje výdaje na státní byrokracii.

Vraťme se k těm změnám ve Sněmovně a k vašim návrhům...

Ano. Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje státu včetně zahraničních směrem k našim potřebným občanům a podnikatelům. Navrhujeme také přesun výdajů z inkluze ve školství na podporu speciální pedagogiky. Navrhujeme rovněž například snížení odvodů do Evropské unie, plateb tzv. solárním baronům, příspěvků mezinárodním organizacím či dotací neziskovým organizacím s politickým programem.

A naopak navrhujeme zvýšení podpory pracujících rodin s dětmi, samoživitelů, pěstounů, seniorů, zdravotně postižených, podpory bydlení, českého průmyslu, exportu či integrovaného záchranného systému, anebo navýšení státní rozpočtové rezervy pro boj s inflací.

Pokud nám koalice tyto naše návrhy neschválí, potom takto koncipovaný návrh státního rozpočtu poslanci za SPD nepodpoří. Rovněž jsme podpořili veto prezidenta republiky Zemana k rozpočtu pro rok 2022, protože výhrady k němu máme podobné jako k rozpočtu pro rok 2023.

Vláda má různé plány, jak hledat v příjmech i škrtat ve výdajích. Třeba ministr Stanjura hovořil o možnosti krácení rodičovské. Je zrovna tohle řešení, které podporujete?

Odmítáme krácení rodičovské a další asociální návrhy Fialovy vlády. Podporujeme pracující rodiny s dětmi. Národní ekonomická rada vlády (tzv. NERV) předložila počátkem listopadu vládě více než dvě desítky návrhů, podle kterých hodlá vláda dále postupovat. Hnutí SPD odmítá návrhy hovořící o zvýšení daní fyzických osob, zvýšení odchodu věku do důchodu, zpoplatnění veřejných vysokých škol anebo snížení podpory v nezaměstnanosti. Kategoricky také odmítáme návrhy na krácení rodičovské dovolené anebo rodičovského příspěvku. Naopak podporujeme pracující rodiny a jejich porodnost.

Uvedené návrhy jsou vrcholně asociální a jsou i zcela v rozporu s předvolebními sliby vládních stran i s programovým prohlášením současné vlády. Rodičovská dovolená je označení pro péči o dítě až do 4 let jeho věku jedním z rodičů, na kterou stát nyní poskytuje částku 300 tisíc korun. Přitom rodič může tuto částku vyčerpat i rychleji. Ve skutečnosti se ale o žádnou dovolenou nejedná. Jde o nenahraditelnou mateřskou či otcovskou výchovu a péči od novorozence až do předškolního věku.

A co tedy nabízíte rodinám vy?

Máme komplexní program Rodina na 1. místě. Dále navrhujeme zvýšení odečitatelné položky na dítě a zvýšení rodičovského příspěvku, protože už 3 roky zůstává na stejné úrovni, přestože za tu dobu došlo k rapidnímu růstu inflace a cen všech základních životních nákladů včetně dětských potřeb. Snížení této částky by naopak znamenalo pokles porodnosti a propad kvality života rodin s nejmenšími dětmi. Jsme přesvědčeni, že naopak je potřeba masivně podporovat rodičovství. To, že chce Fialova vláda šetřit na slušných a pracujících rodinách s dětmi a komplikovat jim životy, je hanebnost!

Rodiny s více dětmi nebo rodiče samoživitelé jsou podle výzkumu společnosti Wood and Company ohroženy energetickou chudobou téměř nejvíce, vedle seniorů. V České republice se má jednat o stovky tisíc lidí. Neměl by to už být pro politiky konečně budíček?

Fialova vláda jen nečinně přihlíží propadu statisíců domácností do chudoby a dluhů i krachům mnoha firem. Zdražování elektřiny a plynu se tak stává pro rozpočty čím dál vyššího počtu domácností a některých skupin obyvatel téměř devastačním. V této studii se uvádí, že 648 tisíc našich domácností zaplatí za energie více než 40 % svých příjmů, že nedoplatky na účtech za energie má pravidelně přes 157 tisíc občanů a že více než 230 tisíc občanů kvůli drahým energiím žije v nedostatečně vytápěných prostorách pod 18 stupňů Celsia.

Jde o nepřijatelný a neudržitelný stav, za který je zodpovědná vláda Petra Fialy (ODS), která stále není schopna občanům (ani podnikům) snížit ceny energií zastropováním u jejich výrobců a jen nečinně přihlíží propadu statisíců domácností do chudoby a dluhů i krachům mnoha firem.

Jenže vláda nese odpovědnost a je na ni vidět. Co byste dělali vy, kdyby to „spadlo“ na vás?

Ve stručnosti, pokud by vláda zastropovala ceny elektřiny přímo u výrobců, tak potom by stát nemusel platit kompenzace. Stát by podle SPD měl také zajistit vykoupení minoritních 30 % akcií ČEZu, aby se tak stal jeho 100% vlastníkem. ČEZ má astronomické zisky a zároveň ohlásil od Nového roku další zdražení elektřiny o 60 %. A plyn je potřeba nasmlouvat přímo u producenta. Zajištění základních životních potřeb našich občanů a firem nesmí být předmětem ideologie.

Když se bavíme o rozpočtových výdajích, můžeme možná očekávat nárůst v kapitole státní správa. Novelu služebního zákona, která umožňuje libovolné navyšování počtu politických náměstků, sice prezident Zeman vetoval, ale koalice už avizuje, že svými 108 mandáty prezidentský nesouhlas přehlasuje. Podporu SPD v tomto asi očekávat nemůže, tuším správně?

Ano. Jsem rád, že prezident Miloš Zeman podpořil odmítavý postoj hnutí SPD k tomuto zákonu, kterým si politici Fialovy pětikoalice chtějí zajistit velké množství nových politických trafik s platem 100 tisíc až 150 tisíc korun měsíčně. Zákon umožňuje, aby si vládní strany nominovaly na ministerstvech neomezený počet politických náměstků a zajistily si tak pro ně trafiky. Je to nehoráznost v době, kdy spousta lidí nemá na to, aby zaplatila peníze za energie a běžné životní potřeby. Piráti před volbami říkali: „Pusťte nás na ně.“ Tím patrně právě mysleli různé dobře placené trafiky.

Fialova vláda tedy je nejen vládou škůdců, ale i vládou trafikantů. Místo toho, aby vláda pomáhala lidem, tak si zvyšuje platy a zajišťuje trafiky. Hnutí SPD opět udělá maximum pro to, aby tento vládní trafikantský zákon nebyl schválen.

Odliv dividend zahraničních firem z Česka ve srovnání s loňskem zrychlil o desítky miliard. Od počátku letošního roku se jedná o částku v objemu 225,5 miliardy Kč. Není na čase přemýšlet o změnách, které by tyto vstřícné podmínky pro nadnárodní korporace trochu vyvážily?

Česká republika je kvůli servilním vládám dojná kráva nadnárodních korporací. Hnutí SPD navrhuje zdanění vyvádění nezdaněných dividend zahraničních nadnárodních korporací. Srážková daň na dividendy nadnárodních korporací by podle našeho návrhu činila 15 %. Dopadla by na zahraniční vlastníky, kteří nepřetržitě nejméně jeden rok drží v tuzemské korporaci alespoň 10%í podíl.

Ze zahraničí sem přicházejí i jiné věci. Třeba studentské stávky za klima, které nyní dostaly okupační ráz. Měli jsme tedy možnost sledovat jejich spacákování na fakultách. S tím, předpokládám, nesouhlasíte, ale co říkáte na jejich požadavky?

Studenti, stejně jako jiní občané, mají právo veřejně protestovat a demonstrovat své názory, zároveň ale nikdo nemá právo okupovat univerzitní prostory v rozporu s právním řádem. Školy by podle mě měly sloužit výuce, ne ideologické propagandě, ať je jakákoli. Ochrana přírody je důležitá, ale nelze při tom zároveň zničit naši společnost a hospodářství.

Když jsme u toho programu, byl jste v Bruselu na pracovním setkání předsedů evropských parlamentních vlasteneckých a konzervativních stran Identita a demokracie. O čem se tam jednalo?

Debatovali jsme o budoucnosti Evropy bez diktátu z Bruselu a připravujeme se společně na volby do Evropského parlamentu v roce 2024, kde chceme vytvořit jednu silnou vlasteneckou a konzervativní frakci.

