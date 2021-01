Co se stalo s umělci po roce 1989? Černocký odsoudil bonz na Klause

ROZHOVOR „Trump sílu spiknutí proti sobě hrubě podcenil. Měl být daleko důraznější a po nástupu do funkce nemilosrdně vyházet z klíčových úřadů všechny ty vlastizrádné, zkorumpované úředníčky, instalované do pozic Clintonem a Obamou,“ říká publicista Pavel Černocký. Přečtěte si, co si myslí o „akci“ v Kongresu, proč připomíná náš listopad 1989 a jak vidí budoucnost USA. Promluvil i o Václavu Klausovi, nešetřil umělce a vysvětlil, proč na svém facebooku označil ministra Blatného za „naprostou pohromu“.

To, co se minulý týden odehrálo ve Washingtonu, otřáslo nejen Amerikou. S odstupem několika dní, co říkáte na to, co se v Kongresu stalo? Dalo se něco takového očekávat?

Byl to šok... to očekával málokdo. Začalo to tou hnusnou zradou viceprezidenta Pence. Projevil se jako zbabělec. Odmítl realizovat dohodnutou strategii. To čekal málokdo. Plán Donalda Trumpa se rozpadl. Byla to jenom Penceova zbabělost? Korupce? Vlastní ctižádost a záměr?Kdož ví...

Plyne z toho ale jedno velké ponaučení. Moc Deep State je díky obrovským finančním možnostem bankéřů nepředstavitelná. Koupí si téměř každého a mají prostředky, jak manipulovat i tak obrovskou zemi, jako jsou USA.

Mimochodem, jak se mohlo stát, že se demonstranti dostali na taková místa? Lze mluvit o tom, že bezpečnostní jednotky situaci podcenily, nezvládly?

Bezpečnostní jednotky nic nepodcenily. Naopak, věděly úplně přesně, co se chystá, a měly jasné pokyny demonstrantům bránit ve vstupu jenom „na oko“. Byla to fraška. Ochranka fungovala koordinovaně s provokatéry z řad Antify a BLM. Ochranka včetně velitele je organizovaná a ustavená „demokratickou“ starostkou Washingtonu... a ta má pokyny od své strany a neviditelných lidí v pozadí…

Takže na spekulacích o tom, že mohlo jít o provokaci s cílem definitivně zdiskreditovat Trumpa podle vás něco je?

Nepochybně. Existuje na to spousta svědectví a dokladů. Vše bylo dopředu detailně naplánované. Provokatéři z Antify ve spolupráci s ochrankou Kapitolu otevřeli brány... a bohužel strhli s sebou i několik naivních demonstrantů, a pak podle plánu svalili vinu na ně. To je běžný postup u všech demonstrací. Máme konečně vlastní zkušenost z listopadu 1989. Pokud někdo ovládá drtivou většinu celostátních televizí, jako CNN a hlavní deníky, není problém prezentovat události světu podle svého.

Účet za vtrhnutí příznivců prezidenta Donalda Trumpa do budovy Kapitolu zní na pět lidských životů a desítky zraněných. Na čí vrub tyto oběti jdou? Lze říci, že za to může prezident Trump? Co měl Trump 6. ledna udělat jinak?

Trump nemohl udělat vůbec nic. Faktem ale je, že sílu spiknutí proti sobě hrubě podcenil. Šestého ledna už bylo zřejmě pozdě. Určitě měl být daleko důraznější a po nástupu do funkce měl nemilosrdně vyházet z klíčových úřadů všechny ty vlastizrádné, zkorumpované úředníčky, instalované do pozic Clintonem a Obamou. Ti mu nakonec zakroutili krkem. Bylo to ovšem strašně obtížné. Jakmile by spustil masivní očistu aparátu, začali by okamžitě demokraté šíleně řvát.

Lidé, kteří vnikli do Kapitolu, nyní čelí vážným následkům. Mnozí z nich například přicházejí o práci. Co na to říct?

Samozřejmě, tak to chodí všude ve světě. Vzpomeňme si na Turecko. Tam to bylo stokrát horší. Spojené státy se pozvolna loučí s demokracií a cílem je vytvořit tam levicovou diktaturu. Když dovolíte, tak jednu osobní poznámku... ještě že se toho nedožil Elvis. Ten by se asi divil. Byl totiž stoupencem Richarda Nixona.

Sám Trump po událostech z Kapitolu čelí hněvu korporací. Velké sociální sítě například zrušily jeho účty. Trump tak jako stále úřadující prezident nejmocnější země světa nemůže používat Twitter, Facebook, Instagram a další sítě ke komunikaci s občany. Je to v pořádku?

To je naprosto děsivé a skandální. Ty sítě jsou nepochybně součástí Deep State. Konečně i naši uživatelé Facebooku už mají také spoustu vlastních zkušeností. Demokracie se hroutí v celém světě. Vyvodíme z toho závěry i u nás? Pochopíme, kdo je přítel a kdo je uzurpátor?

A co říci na návrhy na odvolání Donalda Trumpa?

Tak to by byl vrchol... ta šílená Pelosiová je vyděšená ze ztráty svého laptopu, ve kterém jsou doklady její vlastizrádné činnosti. Hrozí jí kriminál, a tak se zoufale snaží zadupat Trumpa do země. Šanci má ale malou. Pokud by její snahy podpořili republikánští senátoři, zničili by nadobro svoji stranu. Pak by Trumpovi nezbylo, než se uchýlit do Texasu, vytvořit novou stranu a rozštěpit unii na sever a jih. Nic nového, že ano? Zdá se vám to jako šílený scénář? Možná. No uvidíme. Mně už dnes nepřijde v USA nic až tak moc šílené. Pravděpodobnější je ale scénář, ve kterém Donald obnoví svoji autoritu a zbaví stranu všech zrádců a zbabělců. Otázkou je, do jaké míry je i Republikánská strana prolezlá zkorumpovanými darebáky.

Co nám události z Kapitolu řekly o stavu současných Spojených států? Kam podle vás Amerika směřuje?

Socialismus vznikl v Německu, zvítězil v Rusku a pak se východním směrem přesunul až do Ameriky... a zpátky do Německa. Spojené státy stojí na rozcestí. Buď se podaří ten děsivý NWO, „nový světový pořádek", zarazit, zničit Deep State anebo se Státy, ale i celý svět propadne do orwellovské temnoty.

Podívejme se i k nám. V neděli se na Staroměstském náměstí uskutečnila demonstrace proti vládním covidovým omezením. Mezi zhruba 3 000 účastníků byli i exprezident Václav Klaus, ekonom Miroslav Ševčík, zpěvák Daniel Landa a další. Iniciativa Chcípl PES chce Česko otevřít a upozornit na existenční problémy podnikatelů a živnostníků. Vláda prý boj nezvládá. Souhlasíte se záměrem a tvrzením pořadatelů?

Záměr byl jistě chvályhodný, ovšem provedení problematické. Problematické jsou ale i postupy naší vlády. Náměstí plné lidí bez roušek určitě šíření viru napomůže. Na druhé straně lidé soudí, že vládní opatření jsou nekoncepční, chaotická a ničí nerozumně ekonomiku.

Co říkáte na účast exprezidenta Václava Klause a na postoj, který k situaci kolem koronaviru zastává?

Václav Klaus má v mnohém pravdu... jako obvykle. Otázkou ovšem je, zda je dobré prezentovat své myšlenky právě na takovémto shromáždění. Koronavirová hysterie je nepochybně záměrně vytvořená, a virus je uměle vytvořený se zločinným záměrem zničit světovou ekonomiku a nastolit NWO. (Souhlasit se mnou nemusíte.) Tato akce je ovšem celosvětová a naše šance na záchranu jsou minimální.

Známý režisér Vít Klusák během nedělní covidové demonstrace zavolal policii na samotného exprezidenta Václava Klause. Ten prý šel neoprávněně do restaurace. Šlo přitom o pronájem uzavřené restaurace coby zázemí pro vybrané hosty demonstrace. O čem tento incident svědčí?

Svědčí jenom o jednom, o tom, že řada umělců, tak obdivovaných v roce 1989, propadla levičáckému aktivismu a udavačství. Tehdy lidé umělce zbožňovali – a dnes je nesnášejí...

Někteří z odpůrců vakcín si v posledních dnech na své oděvy připínají žlutou Davidovu hvězdu, která má odkazovat na oběti holokaustu. Nevkusné? Za hranou zákona? Jak k této věci přistupovat?

Opět... asi správný záměr, ale nešťastné provedení. Za hranou zákona určitě ne, ale nějak nedocenili, že se tou paralelou mohou dotknout citů mnoha spoluobčanů. Nešťastná akce. Antisemitská ale určitě ne.

Celkově, jak podle vás aktuálně situaci ohledně koronaviru zvládáme? V souvislosti s očkováním, místy v nemocnicích… vy jste na Facebooku označil ministra Blatného za „naprostou pohromu“…

Trvám na tom. Blatný je podle mě vystrašený a nekompetentní. A ty vakcíny? Ukazuje se, že Pfizer i Moderna nechrání před nákazou a ani nebrání šíření viru! A navíc, vedou se diskuse po celém světě o tom, zda neobsahují nějaké „škodíky a kurvítka“. Pokud za těmito vakcínami stojí lidé jako dr. Fauci a zloduch Gates s manželkou, tak se těm obavám nelze divit. Nechci nikomu radit, ale já se vakcinovat nedám, a pokud bych virus chytil, budu se léčit po svém. Tedy vitamínem C, acylpyrinem, horkým čajem s medem a Isoprinosinem. U něj bych se zastavil. Jeho účinky jsou prokazatelné a určitě neškodné. (Ale zkuste ho v lékárně sehnat, i když máte předpis.) Přijde mi šílené, že nakupujeme strašně drahé, pochybné vakcíny a blokujeme vývoj a dostupnost účinných léků proti nákaze.

