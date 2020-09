Co se stane herci, který nemůže hrát? Spisovatel nabízí pohled do koronavirem otřesené umělecké sféry

ROZHOVOR „Teď se to obrátilo. Jako všechno u nás se koronavirus zpolitizoval. Ustupovalo se jedné, ustupovalo se druhé straně a varování skutečných odborníků zůstávala upozaděna. Je zřejmé, že ten tlak na vládu byl tak silný, že se asi začalo rozvolňovat dřív, než mělo. To vláda evidentně podcenila, a tak se to rozjelo po dovolených,“ komentuje poslední dění spisovatel Jiří Kimla. A přidává pohled z umělecké branže, kterou pandemie velmi omezuje. Podle něj je to stejné jako se sportovci – kromě peněz klesají umělcům i výkony.

Minule jste chválil vládu za opatření a kroky v době koronavirové krize. Je jasné, že ta stále nekončí. Z premianta Evropy se Česká republika dostala do pozice zemí s nejhorším průběhem v Evropě. Jak si podle vás vede nyní?

Upřímně jsem se zaradoval, jak je Česko vybaveno experty. Dennodenně se na obrazovce i v dalších médiích zjevují odněkud z nebe spadlí odborníci na všechno, na covid obzvláště. Zkoušel jsem se prohrabat dostupnými lékařskými články a dosavadními studiemi. Ne všichni hovoří řečí stejného kmene. Když jsem si to ale srovnal, nikdo nezpochybňuje, že se jedná o zákeřnou a hlavně nevypočitatelnou potvoru, u níž nejsou vyloučeny pozdější následky, jako jsou onemocnění mozku, srdce, plic nebo tkání. A to i u lidí, kteří prodělali lehkou formu nákazy.

Vláda ten první nástup zachytila včas. V Itálii byly vydány statistiky, že v době pandemie vzrostla smrtnost o třicet procent. Ta čísla moc oblafnout nejdou, statistika je statistika. Takže je dobře, že ten nástup byl u nás podchycený.

Teď se to obrátilo. Jako všechno u nás se koronavirus zpolitizoval. Ustupovalo se jedné, ustupovalo se druhé straně a varování skutečných odborníků zůstávala upozaděna. Je zřejmé, že ten tlak na vládu byl tak silný, že se asi začalo rozvolňovat dřív, než mělo. To vláda evidentně podcenila, a tak se to rozjelo po dovolených. Nebudu, ani nechci vládu hodnotit. Moje hodnocení by vycházelo z emocí, a tím by ztratilo jakoukoli výpovědní hodnotu.

Roušky nosíme ve všech budovách a uzavřených prostorách. Pravidla se neustále mění, nyní došlo na další omezení barů a restaurací i kulturních akcí. Sám v kulturním oboru působíte, jak to zvládají umělci kolem vás?

Co by jim z vašeho pohledu nejvíce pomohlo?

Kdyby se co nejdříve našla cesta, jak toho hajzlíka covida vymýtit.

Ostře se k tomu vyjádřila zpěvačka Bára Basiková s tím, že chce covid 19: „At' už jdou všichni, co otravujou s koronavirem a šílenýma zprávama o něm, do prdele! At' už držej hubu a neotravujou nás všema katastrofickýma kecama, at'už nás přestanou děsit, ničit, připravovat o zdravej rozum a o práci!“ Nedávno však uvedla, že by přivítala, aby prezident Miloše Zeman nebyl sprostý a arogantní. Připravuje nás covid už o zdravý rozum? Nebo je příspěvek jen ukázkou frustrace lidí v kultuře?

Tak v čem jí rozumím, jsou ty relace o pandemii. Jako kdyby nebylo nic jiného. Celé zprávy jsou jen o koronaviru a zase o koronaviru. A přitom se to dá říct několika větami. Bára Basiková reagovala s emocemi, jež jsou nejen umělcům vlastní. Netroufám si říct, zda naši uměleckou scénu zachvátila frustrace, nicméně je fakt, že to poznamenalo všechny úrovně našeho života. Kdo na to reaguje vztekem, dává tím najevo jen svou bezmoc.

A ještě k té sprostotě. Prezident Zeman není jediný z politiků, kdo použije vulgarismus. Jen se mění náhled. Když to řekne prezident, je to sprostota nejvyššího řádu, když to řekne například pan Schwarzenberg, je to roztomilost. Asi bychom měli být nad věcí a měli by nás zajímat závažnější věci, než když někdo zvolá prdel nebo hovno. I politik je jen člověk.

Rezignoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) a nahradil ho profesor Roman Prymula. Vojtěch čelil kritice za různé kroky, opozice a někteří politologové mluví o účelné výměně před volbami ze strany premiéra Andreje Babiše (ANO). Byla rezignace Vojtěcha očekávaná? A může jít o předvolební tah vzhledem ke klesajícím preferencím?

Mně je ten kluk docela sympatický. Oceňoval jsem jeho odvahu čelit všem nástrahám, co toto, jedno z nejtěžších ministerství, přináší. Bylo ale chybou jeho jmenování ministrem. Nechci teď dělat chytrého, ale bylo jen otázkou času, kdy mu to zlomí vaz. Asi si měl celým zdravotnictvím nějakou dobu projít, ne kolem zelených stolů, ale v provozech, domrtě poznat celý ten složitý mechanismus. Je chytrý a asi by mu dlouho netrvalo se do všech detailů dostat a umět s nimi pracovat. Takhle se stal otloukánkem a nezaslouženě, protože je to opravdu bystrý kluk. Měl smůlu, že se objevila ta pandemie. Ale podle mě nebyl zdaleka nejhorším ministrem. Jen mě pobavilo, že premiér o něm prohlásil, že přinesl do politiky slušnost. On i proto musel odejít, protože slušnost je v politice bílá vrána? Nevím, zda jeho rezignace přinese někomu politické body. Pokud ano, moc to chápat nebudu.

Jaký rozdíl na ministerstvu nastane s Romanem Prymulou? Má vaši důvěru?

Tak já pana Prymulu nijak neznám. Vím o něm jen to, že je voják a epidemiolog. V momentální situaci snad docela dobrá kombinace. Třeba to k něčemu bude.

Prezident Miloš Zeman se nechal slyšet, že si nedokáže představit nikoho kompetentnějšího. Souhlasíte s ním?

Úsměvná otázka. Nejsem kouzelník Pokuston, který by dokázal z rukávu vysypat ještě kompetentnější ministry. Nechme prezidentův názor prezidentovi a pokračujme s důvěrou, že se nemýlil.

Premiér Babiš promluvil k lidem v televizním projevu. „Měli jsme jen minimum mrtvých, což nás tehdy možná ukolébalo v představě, že to s tím virem není tak zlé. I já jsem se nechal unést nastupujícím létem a atmosférou ve společnosti. To byla chyba, kterou nechci zopakovat,“ řekl. Jak se podle vás vláda připravila na další vlnu epidemie, před kterou odborníci varovali od léta?

Řekl bych, že pan Babiš měl pravdu. Už jsem o tom psal výše. Ten tlak byl enormní, stav se lepšil, tak byl důvod k rozvolňování. Varování některých epidemiologů nebo mikrobiologů byla zlehčována. Tak jsme tam, kde jsme. Jedinou omluvou by mohlo být to, že se v této situaci ocitáme poprvé a situace se často mění. Proto i opatření se mohou zdát chaotická.

Jarní uzavření ekonomiky stálo rozpočet půl bilionu korun. S ještě větším počtem nakažených než v tehdejší době roste i kritika, že uzavření ekonomiky nebylo nutné a navíc jsme ji draze zaplatili. Respektive následující generace. Stálo 500 milionů korun za to?

Nejsem ekonom ani prognostik či analytik. Jen jsem zaregistroval, že jsme nebyli zdaleka jedinou zemí, kde ekonomika poklesla o hrozivá procenta. A že kritika roste? Tak kritizovat se dá snadno, hlavně lidmi, kteří nemají či nenesou za svá rozhodnutí odpovědnost. Já si jen představuji, v jakých zlatých číslech bychom s ekonomikou byli, kdyby rozhodovaly partaje, které už nám několikrát dokázaly, jak to dokázaly a jak by to dokázaly. Pánbůh s námi a zlé pryč!

Dluhy asi nejsou to nejhorší, co můžeme našemu potomstvu zanechat. Horší bude, když necháme Evropu zaplevelit lidmi s kriminálními návyky, nechutí pracovat a s hlavami plnými středověkého náboženství. Naše následující generace se bude muset vypořádat s následky šílenců, kteří dnes ovládají Evropskou unii. Co je proti tomu nějakých 500 miliard?

Senioři by si měli plošně přijít na pět tisíc korun v rámci jednorázového příspěvku od vlády. Opozice i někteří senioři se proti tomu ohrazují s tím, že jde o korupci voličů a lidem s nadprůměrným důchodem by peníze putovat neměly. Co na takzvané rouškovné říkáte vy?

Ne všichni si žijí jako prasata v žitě. Pro spousty lidí v důchodu je pětitisícovka hodně zajímavý peníz. Většina z nich celý život pracovala, platila nemalé daně a dnes by na zaslouženém odpočinku měli důstojně dožít. Důstojně dožít?

Jdou třeba nakoupit, a nestačí se divit, jak prudce stouply ceny potravin. Většina seniorů má menší či větší zdravotní problémy a doplatek na léky taky může představovat nezanedbatelnou položku. Pak tu jsou nájmy, respektive platby na fondy oprav. Spotřeba energií. Kde je oblékání, kde je možnost chodit do kina či divadla? Na kulturní nebo sportovní akce? To jim má stačit koukání z okna, čučení celý den na televizi s oblbenými seriály nebo krmení ptactva někde na lavičce Václava Havla v parku? To je důstojná odměna pro lidi, kteří celý život svou prací poctivě živili stát?

Obvykle nejvíc povykují ti, kteří nevědí, kolik stojí chleba či mléko a je jim to v podstatě jedno, protože politika je živí tak dobře, že to sledovat nemusejí. Babišova vláda přidala důchodcům už tolik, kolik jim nedaly všechny polistopadové vlády dohromady. Tak by se mohli všichni kritici uklidnit a uvědomit si, že i oni a jejich blízcí zestárnou. Pětitisícovka najednou vadí, ale že se platí nehorázné sumy různým politickým neziskovkám, to nevadí? Za mě pět tisíc seniorům ano!

