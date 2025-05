Nerudová, Síkela. To jsou starostové? Skutečný starosta vyběhl na Rakušana

Když jsme spolu mluvili naposledy, organizoval jste další výzvu na adresu hnutí STAN, a sice vylepení plakátů na obecní úřady, na kterých jste oznamovali, že se jako starostové měst a obcí tvrdě distancujete od hnutí STAN. Byla nějaká odezva? Tedy především od hnutí STAN?

Nějaká odezva od starostů byla. Od hnutí STAN jako obvykle žádná reakce nebyla. Opět to s plnou parádou vymlčeli. Je to typická ukázka politiky STAN. Co se nehodí, o tom nemluví.

Připomeňte prosím, co proti hnutí STAN vlastně máte?

Vadí mi samotný název STAROSTOVÉ, díky kterému vystupují. Může se zdát, že reprezentují všechny starosty, což není zdaleka pravda. Vždyť za ně kandidují a vystupují lidé jako např. Danuše Nerudová nebo Josef Síkela, kteří nikdy žádnou obec ani město neřídili. A samozřejmě vadí to, že doposud řádně nevysvětlili své financování a hlavně obrovská korupční kauza DOZIMETR a propojení pana Rakušana s hlavním aktérem kauzy Michalem Redlem. Když se budou jmenovat jen „Nezávislí“, tak to nikomu vadit nebude. Ale „Starostové“ zní samozřejmě pro matení spousty voličů lépe.

Co bude dál? Chystáte nějaké další akce? Připomeňme, že už v roce 2022 vznikla výzva na adresu STAN, aby „přestali zneužívat název Starostové“.

Samozřejmě se budu i nadále snažit upozorňovat na zneužívání pojmu Starostové v názvu hnutí STAN, ale neočekávám, že by o tom představitelé STAN vůbec začali jednat. Dostal jsem nabídku od hnutí STAČILO! kandidovat v letošních parlamentních volbách jako lídr na Vysočině. V případě zvolení poslancem by mohl být můj hlas daleko více slyšet. STAN totiž vůbec nehájí venkov, ale v dnešní době patří k nevýznamnějším zastáncům hloupostí, jako je Green Deal, ideologie genderu, inkluze ve školství, podporují válku a zbrojení a přijali migrační pakt. Je potřeba lidem vysvětlit, že starostové ze STAN jsou vlastně nebezpečím pro občany naší země.

Fotogalerie: - Základní české potraviny bez DPH

Podívejme se celkově na naši vládu. Jak hodnotíte její činnost během volebního období, které zanedlouho končí?

Už jsem to zmínil. Vláda podporovala všechny výše uvedené věci. Navíc nezvládli stavební zákon, nezvládli digitalizaci a spoustu jiných věcí. Dalším obrovským problémem je školství, zdravotnictví a skoro vše. Slibovali 40 tisíc nových bytů ročně, a nevím, zda nějaké vůbec postavili. Zhoršuje se bezpečnost ve městech. A co se týče výdajů na zbrojení, tak tímto způsobem se moderní a schopná armáda nebuduje. Jen se prezentují tím, kolik dokázali utratit peněz. Hodně mně také vadí likvidace našeho zemědělství a průmyslu.

Velkou odezvu vyvolalo oznámení, že premiér Fiala bude absolvovat besedy s občany, které bude moderovat moderátorka a herečka Iva Pazderková. Je to dobrý krok, jak oslovit voliče?

Podle mě je to už jen zoufalý pokus, jak se zachránit. Navíc ten způsob, jakým to oznámili, mi připadal zcela komický. Kampaň SPOLU se jede dle komerčních marketérů; za obrovské peníze doslova oblbují občany naší země.

Jak jste řekl, kandidujete za STAČILO! To na tiskové konferenci mluvilo tento týden o „nedostupném bydlení“, ale také o „drahých potravinách“. Padlo tam také, že řešením by bylo například podporovat domácí produkci. Je to v současné chvíli reálné? Co pro to udělat?

Co se týče potravin, tak odpuštění DPH u vybraných základních potravin vypěstovaných a vyrobených v ČR by určitě pomohlo a navíc by to podpořilo naše zemědělce. Navíc bych se vrátil k dřívějším státním normám na potraviny.

Co se týče dostupného bydlení, tak je zde několik možností. Dotovat výstavbu státních, městských a obecních bytů. Další možností je daňově ulevit zaměstnavatelům při výstavbě podnikových bytů. Mělo by to dvojí význam. Zaměstnavatelé by měli co nabídnout, zajistilo by to jistotu pro zaměstnance a lidé by tak zůstávali u zaměstnavatelů. Není to nic nového. Dělal to i Baťa.

Když jsme u toho, jak to v současné době vypadá s dohodou Mercosur?

Dle informací měla být podepsána rámcová smlouva, která zatím nemá žádnou právní hodnotu. Dle mého na to velké země, jako jsou Francie či Polsko, nepřistoupí. Ale známe to, jak to v EU chodí. A co se týče naší vlády, tak u ní mám velkou obavu, že by to podepsala a ještě by k tomu uvedla, že je to v zájmu našeho zemědělství.

Před časem jste byl, společně se Zdeňkem Jandejskem, jedním z mluvčích protestu zemědělců, kdy vyjeli traktory na Prahu. Je v dohledné době v plánu nějaká podobná akce? A co zemědělcům v současné době nejvíc komplikuje život?

Další taková akce zatím v plánu není. Zemědělcům nejvíc komplikuje život Tomáš Prouza a jeho nesmyslné výroky o tom, že díky nenažranosti českých zemědělců jsou drahé potraviny. Což samozřejmě není pravda. Dále není fér, že podpora našich zemědělců je jiná než podpora v ostatních zemích EU.