Jednání v Istanbulu zkrachovala?

Nezkrachovala. Probíhají. I když Donald Trump prohlásil, že v otázce urovnání ukrajinského konfliktu se „nic nestane", dokud se osobně nesejde s Vladimirem Putinem.

Západním tiskem unisono zní, že probíhají jen proto, že žádná ze stran nechce, aby si Donald Trump myslel, že nechce mír. Je to správná interpretace?

Tohle je novinářsky zploštělá informace. Ale v zásadě pravdivá. Tvrdého obchodníka Trumpa pavlačový herec Zelenský neuvěřitelně vytáčí. Musí - vzhledem ke svým partnerům v NATO i před světem - mít ale pádný důvod, aby Zelenskému podřezal krk. Musí to být Zelenský, kdo nevydrží ponížení rozhovorů s neústupnými Rusy a zareaguje hystericky. Spektakulárně. Ať už před Trumpem, nebo před Putinem. Až pak bude dovoleno vše.

Marco Rubio říká, že od setkání s Ukrajinou v Turecku mnoho neočekává. USA v pátek jednají s tureckým ministrem zahraničí a ukrajinskou delegací. Vedoucí ruské delegace, Putinův asistent Vladimír Medinskij oznámil připravenost diskutovat o kompromisech. Rusové zahájili alespoň setkání s tureckým ministrem zahraničí Fidanem.

Jednání mezi delegací Ukrajiny a Ruska v Istanbulu budou pravděpodobně odložena na pátek. Zelenskyj opět před zahájením jednání odmítl uznat nové regiony Ruska a Krym. Opustil Turecko a míří do Albánie. Ruská delegace čekala na Ukrajince v Istanbulu celý den. Cíle jednání jsou jednoduché, stejně jako v Istanbulu I. v roce 2022: odstranění základních příčin konfliktu a zajištění národních zájmů Ruska.

Putin telefonicky hovořil s tureckým prezidentem Erdoganem. Erdogan plně podpořil ruský návrh a zdůraznil svou připravenost poskytnout istanbulskou platformu, vyjádřil zároveň zájem o další rozšíření obchodních a investičních vazeb, včetně realizace strategických společných projektů v energetickém sektoru.

USA ve čtvrtek trvale zrušily zákaz pro společnosti Caspian Pipeline Consortium a Tengizchevroil (což je i projekt Sachalin-2) poskytovat služby v oblasti ropných polí. Systém je hlavní exportní trasou pro kazašskou ropu a představuje více než 80 % objemu přepravovaného tímto ropovodem z Kazachstánu. Ruské příjmy z ropy jen v dubnu dosáhly přes klesající světové ceny 13,2 miliardy dolarů. Přitom průměrná cena ruské ropy byla 55,6 dolaru za barel, což je pod stropem G7.

Putin dal Západu dvě možnosti: obnovit spolupráci, ukončit embarga, vrátit zahraniční značky na ruský trh, uvolnit SWIFT, nebo pokračovat v konfrontaci.

Mezitím agentura Bloomberg informovala o americkém návrhu na obnovení Rady Rusko-NATO. Proboha, o čem by to jednání s NATO dnes bylo? O bezpodmínečné kapitulaci Ruska? Dlouhodobý, (nechci říci trvalý) mír nebude spravedlivý mír. Bude se rovnat porážce Ukrajiny i evropské politiky. Kapitulaci Ukrajiny, odzbrojení země, rozdělení země.

Nepodráždily se dnešním jednáním Rusko a Ukrajina navzájem víc, než tomu bylo před jednáním?

Domnívám se, ale je to jen domněnka, že všechny strany ví dopředu, co se stane.

Jak to, s dovolením, chápu já: Trumpa celá ukrajinská válka štve, mírně řečeno, tahání Ukrajiny do EU a NATO není jeho projekt, chce to celé mít z krku, chce s Putinem dělat kšefty ohledně surovin a chce Putina za spojence proti Číně. Kde jsem správně a kde jsem špatně?

U té Číny. Soudruh Si a Mr. Trump si nakonec porozuměli. Čína potřebuje Ameriku a Amerika Čínu. S tím nikdo nic nenadělá. To je ale čínský princip win-win, ne americké Vítězství. Zmírnila se cla. Čína odblokovala nákup Boeingů. Trump není hlupák. Ví, že Čína bude hlavním výrobcem spotřebního zboží pro celý svět, minimálně půl století. Ruské „tlusté roury", které krmily Evropu levným plynem, jsou dnes z větší části přesměrovány na jihovýchod. Do Číny. Do Indie. Staví se Síla Sibiře II a propojka mezi produktovody směřujícími na západ a těmi směřujícími na východ. Tím se ropa a plyn z Jamalu dostane do Asie, když Evropa pohrdá. Podíl plateb v „toxických" měnách při úhradě ruského dovozu z Asie klesl v březnu na rekordně nízkých 7,6 %.

Generální ředitel JPMorgan nevylučuje recesi ve Spojených státech. USA nemá mimo dovozu surovin a vývozu software co nabídnout. Ani Číně, ani Rusku. Možná v budoucnu to bude Muskova náhrada NASA a americké čipy. Ale to je otázka. Obě velmoci ale USA potřebují. Bude to svět tří velmocí, které před válkou bude chránit štrůdl kontejnerových lodí třídy PanamaxMax v Pacifiku.

Evropě nebude zbývat, než paběrkovat, protože se „krabími klepety“ NATO a sorosovskou subverzí pokusila zastrašit a rozvrátit Rusko a přivedla svět málem na pokraj světové války. Evropa oblbovala Juščenka i Saakašviliho. Evropa oblbuje Pašinjana a dodnes láká na špek Tokajeva. Trestem pro Evropu bude existence BRICS+ na prahu Evropy, Suez a možná i Nord Stream kontrolované Spojenými státy, Severní cesta a Transsib, kontrolované Ruskem. Dokonce i ukrajinskou část Jamalu budou nakonec nejspíš střežit USA. Evropě nezbyde než děkovat a platit mýtné. Všem. Bude to stav, který je přirozeně rovnovážný.

Evropská unie a NATO buď pochopí, nebo nepochopí. Pak budou následovat sankční kroky. Trumpa přestane zajímat platit evropské síly v rámci NATO, stáhne jaderné síly z Aviana a z Rammsteinu, ponechá si pouze vztahy s Tureckem na operativní ostrahu Suezu a Bosporu. Osiřelá Aliance bude k smíchu. Odměnou pro Turky bude mýtné z Tureckého potoku. Víc ani Trump, ani Erdogan nepotřebují. Už dnes se schyluje k „ropnému“ a „plynovému“ partnerství Maďarska a Slovenska jako zárodek rekonstrukce V4.

Český tisk přinesl rozhovor s Markem Galeottim, akademikem, který tvrdí, že příští rok už Putin ekonomiku neudrží ve stavu, kdy Rusové nic nepocítí. Zároveň už Ukrajina nesežene dost vojáků. Dříve prý válka neskončí. Lze souhlasit?

Možná. Galeotti se ale fatálně mýlí v odhadu kapacit zauralské zbrojní výroby a ekonomických rezerv Ruska. Elvira Nabiulina kočírovala celou dobu války rubl tak brilantně, že to nikdo, ani ti slavní západní „kremlologové“ nečekali. Jeden „tichý Američan“, co se chlubil, že svými radami Reaganovi a dalším ekonomicky uzbrojil Gorbačova, operuje z Prahy. Rád bych znal jeho názor na úspěšnost těch stovek embarg, které uvalila KoZa na Rusko teď. Evropa málem bankrotuje, Amerika dluží tolik, že je Trummpovi stydno, Rusko je v plusu. Válčí a platí statisícům vojáků ne malý žold, vyrábí zbraně, investuje do desítek jaderných i dieselových arktických lodí a základen a ještě doplňuje zlaté rezervy.

Ruští podnikatelé v nejkritičtější chvíli neztratili odvahu a stali se spolehlivým týlem.

Růst HDP v roce 2024 v Rusku byl 4,3 %. To je jediný výsledek západního ekonomicky analytického a vojensky analytického hlupáctví.

Vyměnili jsme prospěch Evropy za „pomoc“ Ukrajině, aniž jsme dohlédli toho, že pomáháme Rusku. Pomohli jsme mu roztřídit občany na „naše“ a „zapadniky“. Pomohli jsme zapadniky izolovat a poštvat proti nim veřejné mínění. Dnes je „innostrannym agentom“ i Netrebko. Začala mít problémy s koncerty v Evropě. Zřekla se Ruska. Pokouší se žít v zahraničí a dluží Rusku daně. Už není „naše“. Na Západě má problémy, protože je Ruska. Je Ruska a bude Ruska. Pomohli jsme Rusku vyhnat zlodějské oligarchy s konty v Londýně. Pod blbou záminkou, že jsou to „Putinovi muži“. Nebyli. Byli Západu věrnými zloději ruských peněz. Zabavili jim konta, domy, jachty i firmy. Dnes nejsou nic. Pomohli jsme Rusku vyhnat západní firmy ze země. Sankcemi. Nemožností vyvádět zisky ze země. Stovky západních firem odepsaly roky práce na budování riskantního ale ziskového odbytiště. Odepsaly výrobní haly, sklady. V Rusku nechali všechno. Technologie, know-how. Dnes si bude Rusko vybírat, komu dovolí a komu nedovolí v Rusku znovu podnikat. A za jakých podmínek. Určitě budou pro západní investory horší, než před deseti lety.

Co Rusko potřebuje dovézt ze Západu, tak jako tak doveze. Přes třetí země. Nebo propašuje. Buduje výrobu analogů toho, co dovézt nejde. Postupně buduje strategickou soběstačnost. Nebude to dlouho trvat, a „analogy“ vysokotlakých turbín Siemens v produktovodech nahradí ruské. Nebude to dlouho trvat a západní malé letouny nahradí ruské – optimalizované na surové podmínky sibiřského provozu. Nevadí, že jeden projekt zkrachuje nebo se pozastaví. Jako letoun na střední tratě LMS-901 Bajkal, který stál miliardy a jehož vývoj se dostal do slepé uličky. Vznikne jiný. Rusko se vrací přemotorizací k starému dobrému, tři čtvrti století fungujícímu Antonovu An-2, který vznikl v roce 1947. Pro nás známý pod přezdívkou „Andula“. V Rusku v desítce verzí, včetně ekranoplánu či plovákového letounu na velké řeky, práškovacího letounu či sanitní verze. Ale hlavně jako lokální dopravní prostředek tam, kam nevedou silnice. Rusko nenahrazuje to, co funguje. Nevymýšlí pro zisk, ale pro účel. Nepřemýšlí nad technickými finesami, protože na Sibiři nejsou autorizované opravny. Je tam chlap, který umí opravit Moskviče i Andulu.

Pozice Evropy se zdá být neměnná. „Ukrajině budeme pomáhat, i kdyby se na to Trump vykašlal." Jaké jsou pro a proti tohoto výroku?

Bude to tak do chvíle, kdy se jasně voličům ukáží zápory tohoto stavu. Poláci už vědí. Ukrajinské obilí likviduje polské zemědělství. Až polská půda bude tak dlouho ležet ladem, že budou polští zemědělci bankrotovat, loajalita k banderovcům skončí. Až dojde střelivo pro Ukrajinu, dojde EU trpělivost. Až se volbami změní režimy tak jako v Maďarsku či na Slovensku, dojdou Bruselu argumenty. Je jedno, padne-li dřív režim v Berlíně, v Bukurešti či v Paříži. Otázka není jestli, otázka je jen, kdy.

V naší volební kampani přituhuje. Voliči vládních stran, zejména STANu a TOP 09, šermují Ukrajinou, jako by nic jiného na světě nebylo. Myslíte, že se opravdu bojí, že sem přijde Putin?

Ale ne…, tak blbí přece nejsou…. Prostě lžou.

Nebo už je to prostě automatické přihlášení se k „lepším lidem" a střední třídě?

Ne, je to strach vládních stran říci „mýlili jsme se a vy teď za náš omyl zaplatíte“ .