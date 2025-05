Proč na Hrad nepozvali Zemana a Klause? Komentátor tuší, kdo to rozhodl

Máme tu ještě jednu kauzu ohledně oslav. Hrad pořádal akci k výročí konce druhé světové války. Ale nepozval ani jednoho z bývalých prezidentů, ani Václava Klause, ani Miloše Zemana. Proč myslíte, že nebyli pozváni?

Protože tak rozhodl homo havloid a kolaborant se zahraniční mocí protokolář Kolář. A servilní pologramotná loutka s IQ sto sedm vše oportunisticky odkývala, jak je jejím starým dobrým zelenobezmozkovým zvykem. Jinak tak trochu typické rozdělování společnosti, proti kterému jinak oni sametoví slunečníci a pokrytci u koryt na oko tak brojí. Ve svazáckém kroji. Ale myslím, že si tam kluci udělali pěknou topgun party. A soudruh Pavel možná i skolil medvěda, propálil Hašana nebo položil bez helmy motorku.

Nevím. Všechno je možné, všechno je jinak a soudruh komunista schvalující invazi vojsk Varšavské smlouvy u nás je nyní největším liberálním demokratem a rektálním alpinistou americko-britsko-izraelského imperialismu. Tak nevím. Slovy klasika: som z toho volaký zmetený… Vsadím boty, že narodit se PePa pár let nazpět, hajloval by o sto šest a patřil by k nejaktivnějším členům Hitlerjugend.

Fotogalerie: - Rudé oslavy konce války

Začíná nám zase soutěž Eurovize, které se neúčastní Rusko. Ale firma Top Lead EU pro jistotu prokádrovala písničky a zpěváky a našla ty, kteří jsou škodliví, protože nějak napomáhají Rusku, třeba tím, že se prý nějakou ruskou ženou inspirovali. Co říkáte na takovéto hlídání ideové čistoty?

Údajná demokracie nahradila totalitu a nástroje a praxe zůstává stále stejná. Neb každá moc má totalitní tendence a chce se zuby nehty udržet. Kádrování bylo a bude a v tomto případě jde u tohoto prakticky bezvýznamného festivalu politicko-ideologické písně jen o špičku ledovce. Myslím, že novodobí soudruzi mají před sebou ještě hodně práce, protože inspirace ruským vlivem a kulturou není úplně nezanedbatelná. Firma Top Lead bude asi podobně pravověrný projekt jako u nás pod vedením parazita Vrábela, svině Foltýna či pornoherce Jandy. Se vší neúctou ke všem třem zmíněným.

Vypadá to, že asi zase nebudeme mít rozšířené Dukovany. Francouzi se soudí, z Evropské komise nám píší, že to máme ještě přehodnotit… Může být nějaký lepší důkaz, že jsme v EU „na řetězu“?

Anketa Bude na Ukrajině koncem roku 2025 mír? Bude 15% Nebude 78% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 2730 lidí

Starosta Tetína Matěj Hlavatý si stěžuje na europoslance Dostála a chce ho dostat z komise pro zdravotnictví Královéhradeckého kraje. Dostál prý zesměšňoval jeho tělesnou konstituci a jeho sexuální orientaci. „Kdyby obézní Matěj řešil starosti lidí ve svém kraji místo blbnutí na Prague Pride, věděl by, že to se zdravotní péčí není tak super,“ řekl konkrétně Dostál. Tomu Hlavatý vyčítá i to, že byl na výročí konce druhé světové v Moskvě. Má si Hlavatý proč stěžovat?

Ačkoliv to nelze paušalizovat, tak mám pocit, že tato vztahovačnost a chytlavost k onomu LGBTPSVZ papalášovi docela sedí. Stydí-li se či má-li problém se svou obezitou či sexuální orientací, pak by s tím měl asi něco dělat a trochu jít do sebe.

Petr Fiala a celé Spolu zahájilo kampaň. S dramatickým heslem „Teď jde o všechno!“, ze kterého si dělá legraci snad každý, většinou s dovětkem, že Spolu jde opravdu o všechno. Překračuje taková kampaň podle vás nějakou mez?

Prakticky všechny meze už byly překročeny. A to zejména – ač nejen – ze strany samozvaných demokratů a eurosoudruhů u současného vládního kormidla v čele s ukrajinským vicepremiérem Fialou, který si zřejmě přes své falešné brýle nevidí na špičku nosu. Ne už tak na svá prefabrikovaná a umělá gesta, která svýma rukama tak často a rád předvádí. Hesla Fialova Spolu „Teď jde o všechno“ nebo „Teď je čas stát na správné straně“ jsou tak orwellovské, manipulativní, propagandistické a totalitní, jak jen mohou být. Soudruh Fiala a jeho soudruzi musí být na sebe a své PR týmy pyšní, jak PePa Stosedmička na nás vyparazitované prachy na šaty své soudružky politručky.

Maďarský premiér Viktor Orbán také začal s kampaní. Za to, aby se Ukrajina nedostala do EU, protože by to znamenalo, že veškeré dotace půjdou na ni, všechny ostatní státy se najednou stanou čistými plátci a ukrajinská mafie bude mít mnohem snazší přístup do Evropy. A najednou Ukrajinci najdou maďarské agenty, kteří prý sloužili ukrajinské rozvědce. Není to nějaké podezřelé?

Samozřejmě, že je. Ale to těm nahoře buď úplně nedochází, nebo jsou natolik bohorovní, že je jim to putna. Ostatně pokud tam teda byli maďarští špioni, pak zřejmě mohli vidět dovnitř zkorumpované ukrajinské junty a zjistit právě to, proti čemu Viktor Orbán kandiduje.