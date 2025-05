Covid, Green Deal, digitální měna? Pracoval pro ně, teď odhaluje, co se chystá

Pohyboval jste se mezi lidmi, kteří přímo utvářejí globální trendy. Kdy jste si poprvé uvědomil, že svět velkých investičních firem a institucí není tak průhledný, jak se veřejnosti prezentuje?

Tady se musím vrátit na začátek mé kariéry do roku 1995, kdy jsem začal pracovat pro malou rodinnou firmu se sídlem v Německu. Ta měla majitele, který „žil s firmou“, a bylo to pěkných osm let budování firmy z nuly na 500 zaměstnanců. Na „zelené louce“ jsme společně vybudovali prosperující společnost. Pro představu – ta rodina vlastnila dva podobné závody v Německu a platila řádně daně.

Později jsem pracoval pro americký korporát, který měl přes 75 000 zaměstnanců, a uvědomil jsem si, že už nikde nevidím žádného majitele. Když se podíváte na strukturu vlastníků, zjistíte, že ve firmě mají formou akcií podíly společnosti jako Vanguard Group, State Street Corporation, BlackRock, Bank of America Corporation atd.

Co se týká řízení firmy, celá společnost byla velmi dobře řízená a splňovala všechny právní standardy i etická měřítka. Společnost s 75 000 zaměstnanci už nemůžete řídit hierarchickým způsobem jako doposud, ale musíte tam mít lídry, kteří jsou schopni se domluvit. Společnost jako taková tedy průhledná byla.

Ten zásadní rozdíl je v tom, že z rodinných firem, které platí ve svých zemích daně, se v momentě, kdy je pohltí v rámci akvizice korporátní globální firma, začnou zisky, potažmo daně z nich, odtékat jinam. Korporáty pak čerpají díky politickému vlivu a následným daňovým a jiným pobídkám peníze, které někdo musel vybrat právě od těch malých podnikatelů a firem. Stát by měl vytvářet rovné podmínky pro podnikání, a ne zvýhodňovat a dotovat tyto globální hráče.

Co si máme představit pod pojmem „globální šedá zóna“, o které dnes mluvíte? Jak vypadá v reálné praxi?

Šedá zóna vzniká tam, kde se propojuje byznys s politikou. A investiční společnosti, jako jsou např. BlackRock, Vanguard atd., si začaly vytvářet instituce jako je Světové ekonomické fórum (WEF), různé neziskovky, nadace atd., prostřednictvím kterých začaly úspěšně ovlivňovat politiku, a tedy i zákony. Zároveň je potřeba si uvědomit, že ovládly pomocí vlastnické struktury mediální prostor – vlastní televize, rozhlasy, internetové portály atd. – takže jsou schopny penetrovat mezi lidi svoje informace a ovlivňovat tak jejich reakce a postoje.

Já jsem poprvé zbystřil, když jsem na Americké hospodářské komoře potkal manažera z jedné nejmenované velké těžařské společnosti. To jsem byl ještě velký idealista a propagátor EU a všeho amerického. A on mi říká: „Víš, Romane, nám visí v kancelářích etický kodex, který má spoustu krásných slov. Akorát v momentě, kdy potřebujeme v nějaké ‚třetí zemi‘ těžit a domorodci nám tak nějak nechtějí opustit toto území, kde po staletí žili, tak zaplatíme tamní politiky, ti si najmou polovojenské jednotky a domorodci zmizí.“ No a to je jedna z těch šedých zón, kdy firma je čistá jak prdelka miminka, akorát ti domorodci leží pod zemí.

WEF, vedené Klausem Schwabem, má viditelný vliv na politiku EU. Jak byste popsal vztah mezi Schwabem, Ursulou von der Leyen a dalšími evropskými lídry?

Zde aktuálně dochází ke změně. Klaus Schwab po více než 50 letech rezignoval a na jeho místo přichází další globální jestřáb Peter Brabeck-Letmathe, bývalý CEO Nestlé. A jediné, co vám mohu zaručit, je, že se s tímto pánem nebudeme nudit. Chtěl jsem dodat, že je velmi schopný, ale výstižnější bude říct, že je „všeho schopný“. Je tak schopný, že vám prodá i vaši vodu a vzduch, který dýcháte.

Ne, nedělám si legraci. Poslechněte si ho… Rozhovory s ním jsou dostupné třeba na Bezzpresu. Tento člověk povede WEF, organizaci, která v zákulisí řídí vrcholné politiky EU včetně předsedkyně Ursuly von der Leyen.

Klaus Schwab si ji chválil na pódiu v Davosu během lednového světového ekonomického fóra, mimo jiné i za to, jak výborně zvládla pandemii Covid-19. Zde je potřeba připomenout, že Schwab otevřeně mluvil o tom, jak se mu podařilo, doslova použil slovo „penetrovat“ do politiky svoje lidi. Netají se tím, včetně uvedení několika jmen. Mají za tím účelem i jednu sekci, která se jmenuje „mladí globální lídři“, a v ní si nové politiky, kteří budou realizovat jejich plány, ideologicky připravují.

Jinými slovy, my jako voliči jsme celkem prima parta do voleb, něco jako kompars. Po volbách se skutečná politika tvoří na základě pokynů z Davosu, tedy z WEF, nikoliv na základě našich potřeb. Už to, že všichni přijali skutečnost, že se politici více scházejí s těmi, kdo je skutečně řídí – a to přímo před našimi zraky – je alarmující. Není v tomto světě síla, která by řekla STOP, tudy NE.

Odpovězte si sami na otázky: Proč tam lítají? Co tam domlouvají? Jak je vůbec možné, že se to vše děje a je to považováno za normu? Neměli by se politici ptát na směřování spíše nás voličů? Jak je možné, že se v médiích téměř nic z těchto „dýchánků“ nedozvíme? Proč nejsou všechny diskuse veřejné, ale jsou za zavřenými dveřmi?

Právě bývalý CEO Nestlé má za sebou kontroverzní výroky o kontrole vody a zdrojů. Co od něj můžeme čekat?

Peter je dlouholetým členem boardu WEF a dlouholetým spolupracovníkem Klause Schwaba. Je to člověk, který se přímo podílí na tvorbě strategie globalistů. Kontinuita je tedy pro další období zajištěna. Ještě zajímavější to však začne být, když se podíváme na další organizaci, a to investiční společnost BlackRock. Její CEO Larry Fink představil strategii, jejímž záměrem je ovládnutí a vlastnictví infrastruktury mimo jiné i v zemích EU. To už je velmi nebezpečný plán, který by v případě reálného úspěchu projektu znamenal ztrátu suverenity jednotlivých zemí a praktickou závislost na těchto soukromých investorech. Larry Fink se již v této záležitosti sešel s Ursulou von der Leyen a G7. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby jednou Nord Stream vlastnil BlackRock a ne Německo.

Zmínka o Německu mě přivádí k další důležité zprávě zapadající do mozaiky. V Německu máme nového kancléře. Kdo je Joachim Friedrich Merz? Joachim Friedrich Merz je nový kancléř za CDU. Zkuste si tipnout, čí zájmy tento lobbista, advokát a politik bude hájit? Nabízím malou nápovědu. V letech 2016 až 2018 byl předsedou dozorčí rady BlackRock v Německu.

Když jsem poprvé slyšel, jak Klaus Schwab říká, že v rámci nového světového řádu nebudeme nic vlastnit a budeme šťastní, říkal jsem si, že tohle se jim nemůže povést. Jak by mohli vzít lidem nemovitosti? Mýlil jsem se – mohou.

Psali jsme: Další změna. Končí autor „Velkého resetu“ Klaus Schwab

Síkela pojede prezentovat plány EU mocným do Davosu

Bašta tvrdě. Zelený plán EU: Koncentrák plný skromných lidí. Ví, jak to skončí

Zde je několik možností, jak toho chtějí dosáhnout. Někteří naši vládní politici, např. z KDU a STAN, již o zvýšení daně z nemovitosti mluví nahlas. Jeden by si mohl myslet, že se stýkají s lobbisty typu Sorose, nebo si tuto myšlenku přinesli z Aspen Institutu či jiných globálních organizací. Zde musím dodat svůj osobní názor – zvyšovat daň z nemovitosti je nemravné. Každý, kdo si nemovitost pořizoval, z ní daň zaplatil. Platit daň z vlastnictví mi nedává smysl.

K tomu přijde požadavek EU na bezemisní domy, kde se budete muset prokázat energetickým štítkem, který definuje energetickou náročnost budovy. To samotné ohodnocení vás bude také něco stát, ale to hlavní přijde, když váš dům či byt požadavky z Bruselu splňovat nebude. Budete platit pokutu formou něčeho na způsob emisních povolenek.

Aby vaše nemovitost byla bezemisní, budete potřebovat nemalé investice. A pokud je nebudete mít, budete nuceni prodat. K tomu si přičtěte zdražující se energie a máte tu „smrtící“ koktejl, který zdaleka ne každý ekonomicky ustojí. Jen mi chybí pointa – proč by ti lidé měli být šťastní?

Šťastným bude samozřejmě BlackRock a další globalistické společnosti, které od vás nemovitost za pro vás nepříznivých podmínek odkoupí.

Psali jsme: O novém Německu: Migrace, úpadek, zbrojení. Kdo stojí za jestřábem Merzem?

Co to? Nejbohatší společnosti couvají. Klimaboj se jim zajídá

Duhová úderka naběhne... 66 globálních korporací si stěžuje Fialovi. Manželství pro všechny přinese zemi miliardy, mávají studií

Dále můžeme očekávat velké změny v oblasti potravinářství, chovu hospodářských zvířat a samotného zemědělství. Bill Gates a Jeff Bezos investovali 60 milionů dolarů do výroby umělého masa. To budou chtít určitě dobře prodávat. Aby se tak mohlo stát, vysvětlí vám, že krávy svými prdy ničí naši planetu, a postupně vytvoří podmínky k tomu, aby přirozený chov zmizel. Pak vám nabídnou řešení – umělé maso, a záchrana planety je tady.

Jejich investiční společnosti se snaží skupovat zemědělskou půdu. Vycházejí (psané jimi placenými odborníky) články, v kterých se dozvíte, že domácí zahradničení zatěžuje planetu. To jsou jen dva malé absurdní příklady, jak s námi budou globální elity manipulovat, pokud se necháme.

Je toho více a je to tak absurdní, že se člověku nechce věřit, že je to možné. Tato oblast by také vydala na samostatné téma. Také dnes nemám prostor otevírat další důležitá a velká témata jako je obchod s dětmi a migrační politika. Těmto tématům se budu rád věnovat v některém z dalších rozhovorů.

Existuje podle vás plán, aby se Evropská unie proměnila v jakýsi jeden centralizovaný stát? Jaké k tomu použijí nástroje?

Tak to je jeden z cílů globalistů – bude se jim mnohem lépe řídit jedno centrum EU než jednotlivé samostatné státy. Globalisté se nechtějí „zdržovat“ ve svých plánech se zeměmi jako jsou v současnosti Maďarsko a Slovensko, které se vzpírají diktátu EU, tedy jejich loutkovodičům. Tyto malé státy, pokud nenajdou další spoluhráče, dlouhodobě nevydrží – bohužel.

Plán, jak proměnit EU v jeden stát, má několik nosných pilířů. To, co běží dlouhodobě, je postupné sjednocování legislativy, tedy zákonů. Dalším chystaným a velmi důležitým podpůrným pilířem bude společná měna, která je předstupněm společné digitální měny CBDC (Central Bank Digital Currency). Ta společně s digitální identitou a plánem umístit řízené obyvatelstvo do 15minutových měst znamená „šach a mat“.

Tady jsme ve světě, který chystají, a to je nový světový řád. Jak říká Klaus Schwab: „My elity budeme rozhodovat a řídit“. Pokud budete říkat, psát, sdílet, nebo si dokonce i myslet něco, co nebude shodné s ideologií, kterou vám nabídnou, prostě vás vypnou. Navíc se špatným sociálním skóre (plánovaný sociální kredit) se daleko za kraj svého 15minutového města ani nedostanete, resp. si ani nenatankujete, nebo nekoupíte lístek na vlak.

Když se bavíme o společném státu ve formě současné EU, povšimněte si dalšího pilíře – a to je plán na společnou armádu s jednotným vedením. Stačí vytvořit válečný konflikt ve vaší blízkosti, pěkně ho živit a pomocí médií vás udržovat ve strachu. Nabídka řešení je pak hned po ruce – jednotná armáda vás „ochrání“.

V případě nepokojů a demonstrací je riziko, že vlastní armáda odmítne jít proti svým lidem. Pokud tu však máte vojska z jiných států a velení dostává rozkazy někde z centrály, kterou budou mít pod palcem globalisté, vaše šance na společenskou změnu se budou tenčit!

Jakou roli v tom všem podle vás hraje Světová zdravotnická organizace (WHO)?

WHO je typický příklad globální instituce, kterou mají globalisté plně pod kontrolou. Jedná se o organizaci, kterou v současné době vede Tedros Adhanom Ghebreyesus z Etiopie. WHO spolupracuje s nevládními organizacemi, farmaceutickým průmyslem, Nadací Billa a Melindy Gatesových nebo Rockefellerovou nadací. Jak všichni víme – „kdo platí, ten i rozhoduje“. Tyto organizace zastupují zájmy globalistů.

Nemá smysl připomínat její úlohu během globalisty předem naplánované a připravené pandemie Covid-19. Kdo ještě věří na netopýří polévku, tomu přeji brzké „probuzení“. Pandemie je však i ukázkou, jak globální elity postupují a řídí takové situace. Vlastní média a vám se tak dostane ta jediná správná informace. Pokud zpochybňujete globalisty předloženou verzi příběhu, jste veřejně dehonestován, onálepkován a pokud pracujete pro stát, tak vás pravděpodobně propustí z práce.

Zamezí se jakýmkoliv odborným diskusím a obyvatelstvo se rozdělí na dvě skupiny: ty, co věří, a ty, co pochybují. To je přesně situace, kterou globalisté potřebují. Rozdělenou společnost, která se dobře ovládá.

Zde je důležité jediné – rozhodně nepodepisovat Pandemickou smlouvu, která by dávala této organizaci pravomoci nadřazené našim zákonům.

Psali jsme: Cecílie Jílková: Pozor, pandemická dohoda WHO má sloužit lobbistům, cenzuře a digitálnímu sledování

Slovenské vyšetřování covid vakcín: „Vlna, která se rozšíří do světa.“

Tisíce stránek, důkazy se množí. „Jen v Česku jako by se zastavil čas.“ Kde vázne šetření covidu?

Co by mělo být podle vás první konkrétní opatření, které by Svobodní prosazovali, aby ochránili Českou republiku před globalistickými plány? Jak by měl vypadat zdravý, suverénní stát v 21. století podle Romana Hepa?

V první řadě změníme přístup našich představitelů k ostatním. Nebudeme vstupovat do dveří v předklonu a nepřijmeme s radostí každý euro-nesmysl, který v Bruselu vymyslí. Po vzoru Donalda Trumpa navrhujeme odstoupení od Pařížské úmluvy, která stojí na stejné ideologii jako Green Deal a zdražuje nám životní potřeby, jídlo, energie, bydlení i cestování. Zelená fialová bruselská drahota by tak měla skončit!

Chceme, aby Česká republika byla zdravý a suverénní stát. Zastavíme proto také astronomické zadlužování, které poslední dvě vlády zvýšily za 8 let o 2 biliony korun! Kdo vlastní vaše dluhy, ten rozhoduje – podívejte se na Ukrajinu.

Na rozdíl od současné vlády se jasně postavíme proti další ztrátě „práva veta“ v EU. Unie nemá mít svoji armádu, a ani nemá dělat zahraniční politiku za ostatní státy. Bylo by to obrovsky nebezpečné, když vidíme, jak špatné výsledky EU má v oblastech, kterým se už teď věnuje.

Já osobně bych si přál, aby celý kontinent byl společenstvím suverénních států, které nikomu nic nediktují a společně vytváří prostor se vzájemným respektem, volným obchodem včetně otevřených vnitřních hranic. Protože nám toto EU nechce dovolit, stále více bobtná a praxe ukazuje, že není možné ji reformovat k lepšímu. Svobodní také už 16 let tvrdí, že lepší by bylo z unie odejít. Od doby Lisabonské smlouvy navrhujeme přestup do EFTA, aby se zachovala ekonomická spolupráce, ale zároveň se obnovila suverenita naší země.

Jsou to důvody, proč jste se rozhodl stát se členem Svobodných a být součástí společné kandidátní listiny s SPD, Trikolorou a PRO ve Zlínském kraji?

Ano, cítím potřebu se přicházející totalitě postavit dříve, než bude pozdě. Dosud jsem se snažil lidi kolem sebe informovat, ukazovat, kde si mohou najít informace, ale bylo to o jednotlivcích a ve výsledku moje snažení nemělo velký efekt. Ve spojení je síla a je nutné se spojovat.

Proto jsem upřímně rád, že jdeme do voleb ve společné kandidátce a naše hlasy už nepropadnou. Od politiky si slibuji, že pokud se Svobodnými uspějeme, umožní nám to dostat se do médií a budeme moci lidem přinášet důležité informace. Pokud bychom se stali součástí nové vlády, můžeme činit potřebné kroky k odpoutání se od globalistického světa, který směřuje k technokratické digitální totalitě.

Je potřeba, aby lidé měli informace a věděli, co se na ně (nejen) v Davosu chystá. Pak může přijít změna – a já v ni pevně věřím.