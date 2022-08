Fiala dělá to samé, co za covidu dělal Babiš, myslí si Majerová

reklama

V posledních dnech o vás mluví některá média v souvislosti s volbami do Senátu jako o Zuzaně Majerové Zahradníkové. Jak to tedy máte s vašim příjmením?

Narodila jsem se jako Dvořáková. Už 22 let, co jsem se podruhé provdala, ale slyším na jméno Majerová. Příjmení Zahradníková jsem si neponechala z nějaké feministické rozmařilosti, ale kvůli synovi z prvního manželství, aby jako jediný neměl v nové rodině úplně jiné jméno. Teď už je to velký kluk, nedávno se oženil, takže i já si nechala na matrice to druhé příjmení odstranit. Říká se, že ďábel je ukrytý v detailu. Lidé samozřejmě nemusí vědět, že jsem si zkrátila jméno; novináři by to pobrat měli, zvláště pak ti, kteří se živí psaním o politice.

Takže ještě jednou, asi posté: Trikolora se píše s krátkým druhým „o“ a já jsem jen Majerová. Ostatně vydali jsme o tom tiskovou zprávu a pouze Majerová už jsem pár měsíců také na všech sociálních sítích i na našich webech. Někteří novináři se ale raději odvolávají na Wikipedii, na kterou nemám žádný vliv a kam může kdekdo napsat kdejakou pitomost, teď naposledy třeba, že prý žiji v Olomouci odděleně od manžela. Je to jak Rádio Jerevan. Nežiji už v Olomouci, ale v Bukovanech, nežiji tam odděleně, ale s manželem a nejsem Zahradníková, ale už pár měsíců pouze Majerová. Přemýšlím, co pisatele vede k tomu, že vymýšlejí podobné nesmysly. Asi je to součástí politického boje.

Vláda schválila novelu rozpočtu na rok 2022 se schodkem 330 miliard korun. Je to o 50 miliard více, než co poslanci schválili v březnu letošního roku. Za navýšením deficitu stojí podle kabinetu válka na Ukrajině a s ní spojené výdaje na pomoc občanům. Zvedla byste pro takový rozpočet ruku?

Navýšení deficitu nemá na svědomí válka na Ukrajině, ale Fialova vláda a její hloupá, a především chybná rozhodnutí. Ukrajinská válka je jen výmluva. Vláda řeší problémy, a ještě k tomu s křížkem po funuse, které by nenastaly, kdyby je sama nezpůsobila. Fiala dělá to samé, co za covidu dělal Babiš. Tiskne nekryté peníze, pouští je do oběhu, žene inflaci nahoru, znehodnocuje lidem úspory a vytváří dluhy, které zdědí naše děti a vnoučata. Je to nebezpečná a vrcholně nezodpovědná politika. Ruku bych pro to určitě nikdy nezvedla.

Proč podle vás vláda navyšuje schodek státního rozpočtu, díky vysokým cenám by měly růst i příjmy veřejných rozpočtů?

Bingo! To je otázka za milion. Na vysokých cenách neprofitují pouze prodejci, ale přiživuje se na nich i vláda. Ta čísla, o kolik víc se oproti loňským měsícům vybralo na daních, jsou známá. Jde o desítky miliard. Ale vláda asi potřebuje ještě víc, aby mohla ještě víc rozhazovat. Tohle obvykle dělají nikoli pravicové, nýbrž levicové vlády. Opravdu mi to hlava nebere, proč novináři tuhle vládu pořád ještě vydávají za pravicovou.

Podle aktuálních hrubých dat vláda vybírá na daních podstatně více peněz, než se kterými původně počítala, není to podle vás cesta k tomu, aby tyto peníze mohla „přetavit“ do pomoci lidem například s vysokými cenami energií nebo naopak ke snížení některých daní?

Budu se jen opakovat. Vláda neřeší příčiny, ale pouze zmírňuje následky, které sama svojí „válečnickou“ politikou způsobila, a ještě k tomu používá peníze, které jedněm sebere, aby druhé mohla milostivě obdarovat. Tohle není ta správná cesta.

Evropská komise přišla o kompetenci vyhlásit stav plynové nouze, což by znamenalo přerušení dodávek plynu pro průmysl. Nově bude o tomto stavu rozhodovat Rada EU a bude k tomu potřebovat 15 hlasů z celkem dvaceti sedmi. O čem to podle vás svědčí?

Svědčí to o jediném. O našich věcech se nebude rozhodovat v České republice, ale v Bruselu, a je tak trochu jedno, zda v Evropské komisi či v Radě EU. Pokud k tomu bude stačit pouze 15 hlasů z celkem sedmadvaceti, budeme ti poslední, kteří budou o čemkoli rozhodovat. Tomu, že se s námi bude Německo bratrsky dělit, když bude mít plynu samo málo, může věřit pouze blázen či člen Fialovy vlády.

Ministerstvo financí uvažuje o zastropování cenových marží u prodejců pohonných hmot. Ministerská kontrola totiž odhalila v některých případech přemrštěná marže. Je to podle vás správná reakce státu?

Vláda namísto toho, aby pracovala se spotřební daní a s daní z přidané hodnoty, tedy aby dělala to, co jí přísluší, strká nos tam, kam nemá. Každý řidič má oči i mozek, takže vidí, kolik u které pumpy benzin či nafta stojí. Jsme země s pomalu největším počtem pump na kilometr čtvereční, takže nic nikomu nebrání popojet o kus dál, kde nejsou takoví vydřiduši. Cenový rozptyl je u pump opravdu veliký. Říká se tomu trh.

Ministerstvo vnitra připravilo návrh, podle něhož by mělo z českého právního řádu zmizet více než šest tisíc zákonů, nařízení a vyhlášek. Dočkáme se podle vás tolik potřebného pročištění českého právního řádu?

Už včera bylo pozdě. A navrhovali jsme to ve Sněmovně za Trikoloru už v roce 2020.

Bývalý premiér Mirek Topolánek společně s bývalým ministrem financí Miroslavem Kalouskem vydali před několika dny deset doporučení české vládě. Četla jste je? Co si o jejich návrzích myslíte?

Ne, že by v některých jednotlivostech neměli Topolánek s Kalouskem pravdu. Třeba návrat k počtu státních zaměstnanců, jaký byl v roce 2013, by naší zemi určitě prospěl. Ale mně na té jejich iniciativě generálů po bitvě, respektive na penzi, zaráží něco jiného. Oba měli dostatek času, aby svoje nápady realizovali, když ještě byli ve funkcích. Jak to jejich šafářování dopadlo, ale víme. Ne nadarmo se říká „mluviti stříbro, mlčeti zlato“.

Po vašem rozhovoru na CNN Prima News jste si vysloužila kritiku některých komentátorů za vaše slova o nutnosti zachování neutrality České republiky. Můžete našim čtenářům objasnit, jak jste to myslela především v kontextu toho, že souhlasíte s tím, abychom i do budoucna zůstali součástí NATO?

Trikolora od prvopočátku říká, že česká vláda má hájit české zájmy, ne ukrajinské, bruselské či washingtonské. Válka na Ukrajině není naše válka, nic nás nepoutá k Rusku ani k Ukrajině. V obou zemích vládnou autokratické režimy. Ani s Ruskem ani s Ukrajinou nás nevážou žádné spojenecké závazky. Jejich konflikt má navíc hluboké historické příčiny a velmocenské souvislosti. V tomto slova smyslu bychom si neměli hrát na největší válečníky, jako to dělá kyjevský cestovatel Fiala či ministryně války Černochová, protože zemi naší velikosti i významu by daleko víc slušela zdrženlivost a umírněnost, chcete-li jistá neutralita. Nemusíme chodit daleko; něco podobného praktikuje v Maďarsku Viktor Orbán, dnes evidentně nejvýznamnější unijní politik.

Jiná věc je naše členství v NATO. Mám sice desítky výhrad, jak tahle vojenská organizace v současnosti funguje, bezpečnostní zakotvení naší země je ale natolik vážná věc, že naše výhrady máme říkat dovnitř, ne utíkat ven. Tak to má podle Trikolory dělat suverénní země.

Policie se minulý týden pochlubila novým ferrari, které sice pochází z trestné činnosti, ale místo toho, aby jej policie vydražila za několik milionů, doplnila mu policejní výbavu a toto luxusní auto bude potírat piráty silnic. Je to podle vás správné rozhodnutí?

V policii se dějí daleko důležitější věci, než je jeden zabavený sporťák. Mnohem víc by nás mělo vzrušovat, že capo di tutti capi „starostovské“ mafie Rakušan, toho času bohužel ministr vnitra, zřídil nový policejní útvar, který není nic jiného než politická policie na potírání jiných názorů. Jedno ferrari nás do totality nevrací; politická policie, která šmíruje, co kdo říká a co si kdo myslí, ano.

