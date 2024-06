Fialova pohádka o ekonomickém růstu. Asi popisoval jinou zemi, předkládá Šichtařová čísla

Jaké jsou podle vás plusy a minusy výsledků voleb do Evropského parlamentu v Česku, případně v dalších zemích Evropské unie?

Plusem je, že europarlament je víc pravicový, méně levicově progresivistický. Minusem je, že není pravicový a anti-levicově progresivistický natolik, aby tuto ideologii dokázal zastavit. A minusem je i to, že je v něm příliš mnoho populistů, kteří opakují, co lidé chtějí slyšet, aniž by o tom opravdu sami byli přesvědčeni, takže jsou schopni rychle otočit, pokud se jim to bude hodit.

„Začíná růst ekonomika, rostou reálné mzdy o 4,8 % v prvním čtvrtletí, to vůbec není málo. Klesá inflace na 2,6 %, to je nové číslo z úterka. Dobrých zpráv, jak jsem to slíbil ve svém vánočním projevu, je víc a víc. Jsem si jistý, že se to v příštích volbách projeví,“ řekl premiér Petr Fiala v povolebním rozhovoru pro iDnes. O kterou z těch dobrých zpráv, které před půl rokem slíbil, jak připomíná, se jeho vláda nejvíc zasloužila?

Já jsem si nějak nevšimla, že by ekonomika rostla. Já jsem si naopak všimla, že průmysl je stále v recesi, tedy naše republika spustila proces dezindustrializace. Taky jsem si všimla, že cena elektřiny meziročně už zase vzrostla o 11,1 %. Petr Fiala asi bude nějaký jiný gang popisující nějakou jinou zemi, jinak si to neumím vysvětlit.

Během roku a čtvrt zbývajícího do řádných voleb bude Petr Fiala zcela jistě čelit revoltám některých koaličních partnerů. Prvním příkladem je ministr Mikuláš Bek, který ve vysílání CNN Prima News uvedl, že pokud rozpočet na školství nebude splňovat vládní programové prohlášení, on pro něj nebude hlasovat a stejně tak možná ani další poslanci hnutí STAN. Pokud by se tak stalo a rozpočet by nebyl schválen, mohlo by to vést k pádu vlády. Má se premiér začít bát?

Já si hlavně myslím, že vládní koalice cítí, že už se podruhé do vlády nedostane, a tak se začíná rozpadat, jelikož ji už nedrží pohromadě žádný společný cíl. Tenhle slepenec byl dlouhodobě neživotaschopný, mohl fungovat jen na základě společného cíle vládnutí, a ten se nyní rozplývá, proto se drolí i koalice. Zda se rozdrobí ještě letos, anebo až těsně před volbami, je jen technikálie. Pád vlády možný je, ale spíš myslím, že to vláda do voleb už vydrží.

Evropská unie je připravena zavést clo až 38,1 % na dovoz čínských elektromobilů. Vybírat je začne v červenci, pokud v jednáních s čínskými úřady v této záležitosti nenastane do té doby žádný průlom. Pomůže to evropským automobilkám?

Jasně, že to automobilkám nepomůže, protože problém automobilek nespočívá ve vysoké konkurenci v rámci špatně zvolené technologie, ale ve špatně zvolené technologii samotné. Problém spočívá v tažení evropských vlád a ideologie proti automobilkám, které se staly nekonkurenceschopné. A to žádné clo nezamaskuje.

Francie tlačí na to, aby EU po elektroautech uplatnila vysoká cla také na čínské solární panely a na další zboží, které Čína produkuje v údajně „nadměrné“ míře. Schyluje se k obchodní válce? Jaké může mít pro EU důsledky?

Obchodní válka tu už dávno je, jenom trochu maskovaná. Podívejte se například na léčiva a na překážky dovozu léčiv do Evropy, takže jich je nedostatek. Problém je v tom, že Evropa si vymyslela, že chce z nějakého bizarního důvodu masově používat fotovoltaiku, ale sama ji neumí levně vyrobit, je v některých ohledech závislá na Číně… a teď se podržte, najednou jí vadí, že Čína fotovoltaiku vyrábí.

Důsledky pro EU jsou jasné; prostě chudneme, ztrácíme konkurenceschopnost, zbytek světa nás předbíhá, my projídáme podstatu naší ekonomiky.

Na závěr ještě jednou volby do Evropského parlamentu, a sice z pohledu, kolik jednotlivé strany a hnutí zaplatily za jeden získaný hlas. Nejefektivnější kampaň měla koalice Přísaha a Motoristé, jeden získaný hlas ji stál jen 9,50 Kč. Vítězné hnutí ANO za jeden získaný hlas zaplatilo průměrně 18,30 Kč, druhou koalici Spolu stál 30,40 Kč. Hnutí STAN vyšel jeden hlas na 51,90 Kč, koalici Stačilo! na 58,80 Kč a Piráty na 72,20 Kč. Nejvíce se prohnula Šmardova SOCDEM, která za jediný hlas dala 144,80 Kč, tedy více než patnáctinásobek toho, co Přísaha s Motoristy. Myslíte, že to vypovídá něco i o samotných stranách a hnutích?

Já bych tato čísla nepřeceňovala. Některé výsledky nebyly ani tak důsledkem kampaně, jako spíš antikampaně. Tak třeba úspěch Filipa Turka byl z velké míry ovlivněn závěrečnou antikampaní, která se rozjela v posledním týdnu před volbami. Osobně si myslím, že kdyby této antikampaně nebylo, měla by Přísaha a Motoristé zhruba poloviční počet hlasů, druhou polovinu by si meze sebe rozebraly jiné neparlamentní strany. Takže za takových počtů (modelově) bychom se už dostali u této koalice k číslu nějakých cca 19 Kč za hlas, a to už zhruba odpovídá ANO. Nevypovídá to tedy mnoho o jednotlivých stranách, jako spíš o nastavení voličů, kteří nešli za konkrétním programem, ale za konkrétními výraznými tvářemi.

