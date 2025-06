Fialu v Bruselu pochválí a nám přijde účet. Nerušil z SPD o drahé legraci

Zdá se, že zájem o vzdělání v Praze stoupá. Stojíme teď na Mariánském náměstí před magistrátem, ale i před knihovnou a je tady před ní dlouhá fronta… Těší vás to?

To není fronta na knihovnu, vzdělání a kulturu, ale na sochu, která byla jedním influencerem propagovaná jako jeden ze zážitků v Praze zadarmo. Od doby, kdy se to dostalo do turistických věstníků, je výsledkem tato fronta. V zásadě tam není nic zajímavého a navíc to svědčí nejvíc o kvalitě turistů, kteří do Prahy přijíždění a vyhledávají pokud možno co nejlacinější zážitky.

Z pohledu pražského zastupitele to je špatně. Chceme hlavně turisty, kteří preferují nějaký hodnotný zážitek a jsou ochotni si za něj zaplatit, nechat tu nějaké peníze. Turista, který přijede s baťůžkem, přespí ve sdíleném ubytování a odbude se nějakou bagetou a párkem, ten tady moc peněz nenechá.

Pojďme se podívat na magistrát. Ten byl také obětí tohoto nízkonákladového turismu. Lidé se sem chodili dívat na takové ty výtahy, do kterých se za jízdy nastupuje a vystupuju - páternoster. Jak se to přihodilo a proč to skončilo?

To bylo propagováno jako unikátní zážitek zdarma. Což ono to je unikátní technické dílo. Jenže to působilo narušení provozu magistrátu. Ten výtah je komunikace mezi patry, ale když je naskládaný turisty, kteří si tam dělají selfíčka a stojí frontu, tak to příliš použitelné není.

Přišli s tím Piráti – s takovou tezí otevřené radnice, což znamená - každý ať si chodí kudy chce, kam chce. Jenže další důsledek pohybu turistů po budově magistrátu byl pak ten, že když si turisté užili páternosteru, šli se podívat, co je v té budově ještě dál.

Zkoušeli náhodně otevírat různé dveře. Mně se několikrát stalo, že jsem seděl, úřadoval, přišel tam japonský turista, kterému vůbec nepřišlo divné, že vlezl někomu do kanceláře a ještě si to stihl i vyfotit, aby měl o čem mluvit.

Takže nakonec byla jeho prohlídka zpoplatněná a zregulovaná. V současné době je zastavený a probíhá jeho rekonstrukce.

Všimla jsem si, že teď je velká poptávka po bytech celorepublikově a také po obecních, ale převyšuje poptávka nad nabídkou. Jak byste to dělali jinak vy v SPD?

Piráti slibovali, že tu postaví na 40 000 bytů. Jsou tři roky od voleb a zatím nemám pocit, že by se někde koplo do země. To ale nebrání Zdeňku Hřibovi, aby to používal v rámci celorepublikové kampaně Pirátské strany před parlamentními volbami, kdy slibuje rovných 200 000 bytů.

To jsou schopnosti Pirátů cokoliv dotáhnout do konce v kostce. No a jakým způsobem, že to tak řeknu, zprasili digitalizaci stavebního řízení. Bydlení je jen další laciný předvolební slib, který nejsou schopni dotáhnout do konce.

Už jen kvůli tomu, a na tom se shodují všichni developeři, že jen vymyslet, naplánovat a realizovat projekt je v našich podmínkách z říše snů. U nás projekt od prvotní myšlenky až po závěrečnou kolaudaci trvá minimálně deset let, spíše tak dvanáct. Občas se stává, že i patnáct let. A to je důvod, proč ta bytová výstavba je tak prodražená.

Ti, co se zabývají výstavbou bytů, se shodují, že až třetina peněz, kterou potom zaplatíme v ceně bytů, padne na nejrůznější regulace, certifikace, územní řízení, povolení a tak dále. To znamená, že je to třetina peněz, která jde na jakousi byrokracii.

Máte zkušenosti z komunální politiky, teď se chystáte do poslanecké sněmovny. Tady už můžete ovlivňovat zákonné normy. Jak byste tedy změnil zákony, aby se tyto regulace, které až o třetinu prodražují bytovou výstavbu, mohly zrušit?

Některé tyto regulace jsou prospěšné, ale některé jsou až zbytečné. Jsou to regulace z dnešního pohledu překonané nebo zbytečné.

Jsou to ony často diskutované povinné předsíňky nebo rekonstrukce podzemních prostor pro parkování vozidel, protože jsou nadimenzovaná, aby tam mohl zajet elektromobil nebo auto na propan-butan a tak dále. To k sobě váže nejrůznější bezpečnostní, požární normy. A to parkovací místo potom nevychází na čtvrt milionu, ale třeba na tři čtvrtě milionu.

Hodně věcí závisí i na tom, jak se domluvíte v rámci koalice. Jak vám teď ta koalice funguje – SPD, Trikolora, PRO a Svobodní. Hodně lidí mi říká, že to působí jako pytel blech. Jak to bude fungovat?

Není to pytel blech. Pytel blech je to jinde. U nás je to spíš taková aliance částečně jakoby sňatek z rozumu, kdy si menší subjekty uvědomily, že pokud se nespojí se silnějším partnerem, tedy s naší SPD, tak budou dělat politiku na prázdno s výsledkem jednoho až dvou procent. Což není cílem. Ambice každé politické strany je ovlivňovat veřejné mínění a prosazovat svůj program.

Co se týče vztahu v rámci té aliance, tak jsou až nad očekávání dobré. Nevšiml jsem si tam základních tření. Samozřejmě, když se sestavují kandidátky, tak leckdo má pocit, že by měl být výše než nakonec umístěn je. Ale i to jsou věci, které si sedají a já si všímám takové akční až bojové nálady.

Té si všímám hlavně u Svobodných a u PRO. Tam je vidět to nadšení, že poprvé cítí reálnou šanci, že mohou mít své zástupce v Poslanecké sněmovně. A to je konečně smyslem tohoto projektu. A průzkumy nám předpovídají, že bychom mohli jako aliance výrazně posílit, takže nepřijdeme zkrátka nikdo.

Je možné, že nemáte tolik rozepří, protože máte silného společného nepřítele, protivníka - což je současná vláda, média?

Je to i tím, že v minulých volbách milion hlasů propadlo a tato vláda tak nemá ani většinovou podporu národa. To znamená, že ta vláda je prostě menšinová, jakoby tahle vláda na český národ zbyla. A ono to tak i vypadá. Lidé se s touto vládou neztotožňují. Ani s politikou, kterou prosazuje Petr Fiala.

Lidem vadí manýry ministra Rakušana, který se snaží zavádět cenzuru, zastrašovat lidi a zároveň se snaží podle všeho zametat pod koberec kauzy jako Dozimetr nebo kampelička Petra Fialy. Nyní jsme svědky kauzy bitcoinů Pavla Blažka.

A především je Fialova politika zaměřená na Brusel. Je hezké, že ho pochválí v Bruselu, ale my z toho máme jenom další regulace. Je hezké, že ho pochválí v Kyjevě, ale my z toho máme akorát další zdražování a domácí problémy, ať už ve školství, ve zdravotnictví nebo se státním rozpočtem, protože spousta peněz odchází na pomoc Ukrajině a Ukrajincům. Politika Petra Fialy začíná být pro náš národ příliš drahý koníček.