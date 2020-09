Generál Blaško: Borhyová valí oči, z lidí je stádo. Česko na kolenou. Vystrčil chce na*rat Čínu

ROZHOVOR „Ať si všichni všímají bordelu, který je u nás, ať řeší naše problémy, máme jich až nad hlavu a nemusíme do Běloruska,“ vyzývá rázně europoslanec a generál Hynek Blaško (SPD). V Čechách mu hlavně vadí, jakým způsobem se prezentuje koronavirus v médiích, jak chaoticky vláda postupuje v opatřeních a k tomu strašení lidí. A cesta na Tchaj-wan? Jen provokace Číny, jejíž následky se ještě projeví. V rozhovoru kritizoval také vměšování do zahraničí, které z jeho pohledu neplodí nic dobrého.

Jak si podle vás česká vláda vede v posledních týdnech v rámci znovu stoupajícího počtu nakažených koronavirem? A co na poslední vývoj říkáte?

Podívejte se na vysílací časy televize Prima, Nova, Česká televize, Prima CNN, kolik času stráví sdělováním, kolik lidí se zase nakazilo, kolik asi pravděpodobně zemřelo, což samozřejmě nemají potvrzené. Vůbec nevědí, jestli člověk umřel čistě na koronavirus nebo na jiné nemoci, i když ho měl. Nebo dostal infarkt a tak dále. Už by s tím mohli přestat, protože lidé jsou tak naštvaní, že by se mohli dožít druhého Berlína. Mají toho plné zuby.

S vyboulenýma očima nám hlasatelka televize Nova Lucie Borhyová, spolu s kolegyní, tragickým hlasem oznamuje, co všechno se zase událo. Vezměte si starší lidi, jsou tak vyděšení, že z nich udělali úplné stádo. Můj tchán, kterému je 88, se bojí vyjít z domu, za chvíli zblbne a zemře jen proto, že nemá možnost komunikovat s lidmi, jak je vyděšený z viru, který ho zabije.

Snad ani není možné, aby se tohle v republice dělo. Jednou zavedou roušky, podruhé roušky ne, potřetí zase vyleze ministerský předseda a zase řekne něco jiného. To je katastrofa. Kdyby to nechali a informovali nás jednou za týden, kolik bylo nakažených, kolik lidí na tuto chorobu prokazatelně zemřelo, jaká budu další opatření na další dva, tři týdny, úplně by to stačilo. Nevím, proč musejí dennodenně minimálně polovičku vysílacího času věnovat koronaviru.

Co je to pandemie? Pandemie je přece od x tisíc, možná desítek tisíc na sto tisíc obyvatel. Ale to, co s námi dnes provádějí, je komedie. A jaké tragické důsledky to pro ekonomiku bude mít? Říkají, že se hrubý domácí produkt propadl o 11 procent, teď začnou přibývat nezaměstnaní a všechno je s tím spojené. Ti nás opravdu dostali na kolena. Ten, kdo to vymyslel a kdo za tím stojí, může dnes sedět, mnout si ruce a říkat: To jsem jim to zavařila! Jak ta čarodějnice v Mrazíku.

Takže česká vláda podle vás nezvolila správný postup?

To není jen česká vláda, ale celý svět. Nevím, jak informují jinde, ale tady u nás už z toho udělali úplný horor. Bylo by dobré, kdyby se nad tím zamyslel, ministerský předseda vystoupil před národ a řekl: Podívejte, věci se mají tak a tak, my k tomu přijmeme taková a taková opatření a vy se s tím srovnejte. Ale abychom denně poslouchali, jak jeden říká to a druhý tamto, prostě není možné. Ať z nás přestanou dělat stádo, to by bylo skvělé.

Český předseda Senátu Miloš Vystrčil ukončil návštěvu Tchaj-wanu. Na jejím konci prohlásil, že je s cestou spokojen a cíle byly splněny. Jste s jeho cestou také spokojen?

Cílem jeho cesty bylo, abych to řekl lidově, nasrat Číňany, to bylo všechno. Co tam dokázal ten pán? A navíc jestliže je veřejné mínění proti tomu, aby někdo někam jezdil, mohl by to eventuálně respektovat, protože ve funkci sedí z vůle občanů této země, a nikoliv sám za sebe, že se tam dosadil.

Názory na jeho cestu se ale různí jak mezi politiky, tak právě u veřejnosti. Část tvrdí, že jde o důkaz naší svobody, suverenity a obchodní cestu, nikoliv odpor proti Číně. Druhá část to vidí jako provokaci Číny, narušování politiky jedné Číny schvalované v Evropě...

Mně je stále divné, proč potřebujeme pořád někoho někde poučovat o demokracii, poučovat, jak se má ve své vlastní zemi chovat. Přitom historie mluví jasně. Proboha, ať už ti lidé přestanou někam vyvážet něco, o co nikdo nestojí. Ba naopak je to ještě překážkou.

Vystrčil zdůvodňuje cestu s tím, že šlo o navázání obchodní spolupráce. Prohlásil také, že Tchaj-wan by mohl přes Česko investičně vstoupit do Evropy. Co říci na tyto argumenty?

Já nejsem ani podnikatel, ani ekonom. Mě tyto jeho řeči vůbec nezajímají. Obyčejného člověka vůbec nezajímají. To jsou všechno kdyby – a výsledek nula.

Každopádně Čína na tu jeho cestu reagovala dost ostře a prohlásila, že Vystrčil zaplatí vysokou cenu. Jak bychom na to měli reagovat?

Já si myslím, že reakce Číny jako světového giganta byla svým způsobem dost přemrštěná, to nemuseli. Ale mohli mu to naznačit někde bokem a říci: Hele, dávej si majzla, jinak bude zle. Je to problém a jsem skálopevně přesvědčen, že to dělat nemusel a že to dělat neměl.

To by snad nebyla vhodná cesta, kdyby Čína tajně vyhrožovala Vystrčilovi namísto běžného diplomatického způsobu?

Jestliže někdo takovým způsobem vystupuje do politiky jiné země, tak jsou bohužel různé cesty, jak mu svým způsobem napravit hlavu. Uvidíme, jak se celá záležitost bude vyvíjet dál a jaké důsledky to pro Českou republiku a jeho občany bude mít.

Domníváte se, že šéf českého Senátu potřebuje napravit hlavu?

V jeho případě pravděpodobně ano.

Mluví se hodně i o prezidentu Miloši Zemanovi, který si nedávno zlomil ruku, někteří ho vyzývají k rezignaci nejen kvůli zdravotním problémům, ale také proto, že se neúčastní oslav, nevyjadřuje se k některým tématům. Jak to vidíte vy?

Někdo si myslí, že prezident není člověk, že jako člověk nemůže upadnout, že jako člověk si nemůže nic zlomit? A navíc jestli se prezident rozhodl, že nebude k nějakému tématu vystupovat, tak kdo má právo ho k tomu nutit? Je to prezident této země a on se rozhoduje. A rozhoduje se vždycky v souladu s vůlí občanů, tedy až na malé výjimky.

Co se děje v Bělorusku jistě sledujete. Tamní protesty po prezidentských volbách stále pokračují. Jak si podle vás vede prezident Alexandr Lukašenko? Jak si vede Evropská unie v přístupu k Bělorusku? A co Rusko?

Jestliže si někdo dovolí vyplácet peníze ze státního rozpočtu, vyvážet kamsi demokracii a posílat tam svalovce, je to už jaksi na pováženou. Prohlášení ministerského předsedy je, dovolím si tvrdit, docela mimo hrnec. Jestliže, jak je tady dobrým zvykem, někdo řekne, že volby byly neregulérní, tak by měl ukázat nám jako občanům, v čem byly neregulérní. Nakonec do toho vstoupil soud a řekl, že volby jsou platné (běloruský nejvyšší soud odmítl stížnosti opozice na výsledek voleb, pozn. red.), takže co má kdo za drzost lézt do vnitřních záležitost jiné země? Ať si všichni všímají bordelu, který je u nás, ať řeší naše problémy, máme jich až nad hlavu a nemusíme do Běloruska.

Jaké vměšování máte na mysli konkrétně? Je to finanční podpora nebo sankce?

To, že tam někdo posílá tu deset milionů, tady něco jiného a vykládají, že je potřeba nastartovat demokratický režim. Já to vnímám tak, že dejme tomu Bělorusové se dneska nemají až tak dobře, ale soudě podle historických zkušeností, které máme my v České republice, až to chytnou do ruky ti takzvaní demokrati, budou se mít ještě desetkrát hůře. Lukašenko alespoň těm lidem dává práci, je tam spousta státních podniků, ve kterých je zaměstnáno x desítek tisíc lidí. Jakmile to vezme do rukou takzvaná demokratická fronta, tak všechny podniky půjdou jeden po druhém do kytek. Bude po nich. Lidé skončí na dlažbě. Jak říkal Havel: Nebojte se, budou vás strašit nezaměstnaností. A jaký byl výsledek? Takže jestli byly volby demokratické nebo nebyly demokratické, jde o vnitřní záležitost státu a jestliže navíc výsledky potvrdí jejich soud, jedná se o něco jiného.

Další věc, otázka Putina. Já se domnívám, že vojenský zásah naprosto nehrozí, protože co by tím získal? Nezískal by tím nic, jen samé minus body. Takže on si klidně počká, on má času dost. Ale věřte tomu, jestli se to tam otočí, tak v Bělorusku během dvou let vznikne americká základna.

Myslíte si, že se režim změní? Nebo s Ruskem, které Bělorusku kryje záda, vydrží?

Lukašenko, pokud bude rozumný, to ustojí.

Objevuje se také diskuze, zda o setrvání Lukašenka ve funkci rozhoduje ruský prezident Vladimir Putin nebo dokonce Putin se Západem – tedy zda by byl nahraditelným někým, kdo je pro demokratickou Evropu přípustnější. Záleží spíše na Putinovi než na Lukašenkovi samotném?

Nejsem expert na zahraniční politiku, já se mohu pouze jako občan domnívat, že to může být tak či onak, ale nevím, proč by se Putin domlouval se Západem. Viděl na vlastní oči, že do čeho se namočí Západ, tak vždycky krachne. Podívejte se na Arabské jaro a další případy. On nikoho nepotřebuje, on všechno má.



