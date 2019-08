Holky, tady si neza*ukáme... Ivan Vyskočil vypráví své neskutečné zážitky s lidmi, co chodí na Prague Pride

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM Průvod Prague Pride Parade, který se konal tuto sobotu, se rozhodl v dnešním Nedělním ránu okomentovat oblíbený herec Ivan Vyskočil. Mluví o tom, že podle něj je česká společnost, co se týká sexu, velmi tolerantní a vysvětluje, že tedy nechápe, proč se taková akce vlastně vůbec koná. S humorem sobě vlastním se ptá. „Neměl by se také uspořádat pochod třeba s názvem Fandové dámského přirození?“ Nevynechal ani sluníčkáře a vysvětlil, jak to vidí s podporou neziskovek. Krátce odbočil i k návrhu Martina Bursíka ohledně aut v Praze a poslal mu rázný vzkaz.

„Je léto a s ním i takzvaná okurková sezona. Já už minule slíbil, že v těchto časech budu stručný a pokud možno nebudu čtenáře unavovat nějakými „jobovkami“, kterých je, bohužel, kolem nás i ve světě stále dost,“ říká na úvod dnešního Nedělního rána Ivan Vyskočil a hned načíná téma, ke kterému se rozhodl tentokrát vyjádřit.

„Zastavím u jednoho jevu, který se v Praze opakuje každé léto. Je to akce Pride Parade s pochodem Prahou. Já vůbec nechápu, proč takovou akci dělají?“ ptá se Ivan Vyskočil a pokračuje. „Prý pochod za práva homosexuálů a přidružených jevů. Česká společnost je snad vůbec nejtolerantnější, co se týká sexu. Vůbec nevidím, že by tady homomenšina (nebo už většina?) byla nějak utlačovaná. Spíše si myslím, že takovéto akce slouží více k tomu, aby se někteří členové LGBT obce předvedli a exhibovali v často dosti nechutných modelech,“ prozrazuje svůj pohled na věc a vysvětluje. „Mám několik bezva kamarádů, kteří také stojí, jak říkám, na druhé straně barikády, ale ti na takové průvody nechodí. Sdílejí se mnou ten názor, že takové akce vzbuzují spíše nechuť a odpor i u té části společnosti, která byla dosud až nebývale tolerantní.“

Fandové dámského přirození

„Já sám, když se na ten průvod dívám v televizních zprávách, se zaobírám myšlenkou, zda by se neměl uspořádat také pochod nás normálních chlapů? Třeba pod názvem Fandové dámského přirození,“ navrhuje Ivan Vyskočil a přidává vtip, na který si prý při té příležitosti vzpomněl. „Anglický turista kráčí po Tel Avivu a dívá se, že se mu zastavily hodinky. Zrovna jde kolem krámu a tam je za výlohou krásný budík. Inu skočí tam, zda by mu vyměnili v hodinkách baterku. Muž za pultem mu ovšem říká, že oni nejsou hodinářství. Vysvětluje: ‚Tady pane, provádíme obřízku.‘ Angličan říká: ‚Ale za výlohou máte přece hodiny?‘ Muž se zdvořile optá: ‚A můžete mi laskavě říct, co bych do té výlohy asi tak měl dát‘??“ zakončuje anekdotu se smíchem Ivan Vyskočil.

A ke svému návrhu na pochod „Fandů dámského přirození“ dodává: „A tak mi dochází, že nemůžeme podobný truc průvod uskutečnit! Nevím totiž, co bychom mohli mít na transparentech. Zároveň mě trápí, že by náš průvod asi nepodpořil pražský magostrát, promiňte magistrát, a pan Hřib by nekráčel v čele průvodu. Oni totiž podporují jen takové prapodivné akce, jako třeba tuto, nebo průvod za legalizaci marihuany, nebo snad všech drog? To mi nějak uniklo. Každopádně mi to přijde ‚na hlavu‘. Jako vážení konšelé by se snad měli takových výstřelků vyvarovat. Myslet si samozřejmě mohou, co chtějí. Občané totiž na jejich rozhodování pak koukají prizmatem ‚čímpak se to tam zase chlapci sjeli‘?“ kroutí hlavou Ivan Vyskočil.

Je potřeba se zasadit o to, aby měli všichni stejná práva a příležitosti. Nebýt diskriminován za svou sexuální orientaci a mít možnost uzavřít manželství se všemi právními důsledky, to je cesta, kterou bych chtěl, aby se naše společnost dále ubírala. ???‍?? pic.twitter.com/Bvw0wkdNsu — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) 5. srpna 2019

Poukazuje přitom na další věc, nad kterou v poslední době kroutil hlavou. „Nedávný projev pana Bursíka, jak přísně zatočí s našimi auty. Konec! Už prý se přes Prahu s výbušným motorem nedostanem. Tak, kdyby jen třetina bohatých si pořídila elektrická auta, tak večer, až si je budou dobíjet, tak to nejspíše v elektrárně vyrazí topičovi lopatu z ruky a zhasnou některá sídliště. Pan Bursík by měl po svých neblahých rozhodnutích s fotovoltaikami a biopalivy raději mlčet a už žádné návrhy nikdy nedávat!“ vzkazuje bývalému ministrovi životního prostředí Ivan Vyskočil.

„My normální chlapi…“ a plamenná sluníčkářka

„Vím, že se teď na mne vrhnou všechny LGBT neziskovky a asi na mně nenechají nit suchou,“ vrací se herec od nápadu Martina Bursíka zpátky ke svému komentáři ohledně průvodu Prague Pride a vysvětluje. „Ano, použil jsem výraz ‚my normální chlapi‘. Stále považuji za ‚normální‘ vztah muže a ženy, ze kterého může vzejít nový život. Všechno ostatní jsou výjimky, které mají svá práva, která jim, hlavně tady u nás, nikdo nebere. Často jsem slyšel zejména od sluníčkářů: ‚Ale to je přece normální.‘ Dokonce mám jednu takovou plamennou sluníčkářku v rodině. Vehementně vždy obhajuje vše, co se v této společnosti prosazuje, od multikulti, přes MeToo až po všechna homo práva. Po jejích slovech o tom, jak je homosexualita normální, jsem jí položil poťouchlou otázku: A až přijde tvůj patnáctiletý syn s tím, že mu pan učitel sahal na prdel? Tak mu jistě řekneš: Musíme ctít jejich práva, to je normální, tak drž? A už jí to tak normální nepřipadalo,“ pokyvuje Ivan Vyskočil.

CELÝ SERIÁL: NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM

„Takže, jak už jsem zmínil, přestože mám mezi touto komunitou řadu přátel, tak shodně s nimi říkám, že některé akce spíše slouží k provokaci a podlamují tolerantní přístup společnosti,“ vysvětluje herec s tím, že podle jeho názoru jsou některé výstřelky už hodně za hranou. „Jde-li v tom průvodu muž postrojený jako pes v kožených řemíncích i s koženým náhubkem, tak vlastně prezentuje jisté erotické praktiky. Ani nám nejsou nějaká ozvláštnění cizí, ale rozhodně je neukazujeme na veřejnosti. Doba je sice hodně jiná a hodně vpředu, ale nevím, jak takovou módu mám vysvětlit vnoučatům,“ krčí rameny Vyskočil.

„Holky, tady si asi nezašukáme!“

„Nakonec přidám ještě jeden vlastní zážitek,“ usmívá se herec a vypráví. „Účastnil jsem se jednoho uměleckého projektu a hned jsem viděl, kde jsem se to octnul. My normální heteráci jsme byli v těžké menšině. Dali bychom se v početném ansámblu počítat na prstech jedné ruky. Všechno rozštípla taková živá, veselá a hezká tanečnice, která se rozhlédla po spolku a povzdechla si: ‚Tak holky, tady si asi nezašukáme!‘ Musel jsem se smát a zároveň mě hřálo pomyšlení, že o nás starý, ale normální, bude ještě rvačka,“ rozesmál se i při vzpomínce na tento zážitek Ivan Vyskočil.

Na závěr pak vysvětluje. „A ještě přisazuji, že opravdu nechci ze svých daní přispívat na různé podivné a podezřelé neziskovky. Vyjma těch, co se u nás starají o nemocné děti, staré lidi a o zvířata. Na takové ještě rád prostředky přidám!“

A čtenářům Parlamentních listů vzkazuje: „Tak, milí čtenáři. Doufám, že jsem vás příliš nezdržel, nerozhodil, některé snad pobavil a jiné naštval. Ale nemohu jinak. Takový jsem a takhle si to myslím. Váš Ivan Vyskoč!“

autor: David Hora