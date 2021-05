Hysterické řvaní Pekarové, že u nás nesmí stavět ruská společnost, postrádá zásadní sdělení lidem. Zaplatíte to. A hodně, varuje Konečná

„Víc dohadů než ověřených informací,“ říká v souvislosti s kauzou Vrbětice europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). „Načasování odhalení 7 let nevyřešeného případu je to nejpodivnější, co na tom je,“ dodává s tím, že je pak podle ní logické, že se občané ptají, jak je možné, že to přišlo ve chvíli, kdy se řeší obrovský tendr na dostavbu JE Dukovany, a ve chvíli, kdy, jak říká, vakcína Sputnik „boduje“ po celém světě. V této souvislosti popsala, v čem by viděla výhody ruského Rosatomu. Vyjádřila se i na adresu novináře Janka Kroupy.

Začátkem tohoto týdne vyvolala velkou bouři zpráva, kterou jako první napsal server SeznamZpravy.cz a sice, že vicepremier Hamáček měl údajně jet původně do Moskvy se záměrem „ututlat“ kauzu Vrbětice a vyměnit ji za milion dávek vakcíny Sputnik V, případně i za setkání V. Putina a J. Bidena v Praze. Jak moc tuto informaci považujete za pravděpodobnou? Sám Hamáček uvedl, že jde o lži a spekulace a chce se soudit.

Myslím, že tato informace už patří tak trochu ke koloritu celé kauzy Vrbětice. Všude víc dohadů než ověřených informací.

„Pokud by to byla pravda, tak by to bylo to nejlepší za celou Hamáčkovu kariéru. Takhle by měl jednat státník, kterému leží na srdci situace obyvatel vlastní země. Pokud by opravdu zjistil, že představitelé Ruské federace mají máslo na hlavě, měl by toho využít pro své lidi. Nemylme se, obyvatelé České republiky potřebují očkovací vakcíny, potřebují levné energie, potřebují přístup na ruský trh a potřebují celkově dobré vztahy. Zkuste se ale zeptat nějaké prodavačky z Nového Města pod Smrkem, jak jí zlepšilo život, že tu má Rusko méně diplomatů,“ uvedl v rozhovoru pro PL sociolog Petr Hampl. Dá se to také tak brát?

Já nejsem zastánkyní handlování, pokud jde o životy českých občanů. Na druhou stranu nepatřím k těm, kteří řečmi o „lidských právech“ skrývají svou neschopnost vyjednat v zahraničí cokoli smysluplného pro české občany. Z krásných slov totiž rodinu neuživíte – pokud teda nejste profesionální umělec. Jinak s Petrem Hamplem souhlasím. Občané skutečně potřebují očkovací vakcíny, levné energie nebo třeba vyšší mzdy a důchody, o což se také KSČM jako jediná politická strana systematicky snaží.

Veřejnost se rozdělila na dva tábory. Jeden novináři Kroupovi věří, druhý připomíná některé jeho kauzy z minula, jako například „kauza Jourová“. Jak Vy Janka Kroupu jako novináře vidíte?

Vzhledem k jeho minulým „kauzám“ a „odhalením“ o něm nemám valné mínění. Ale pokud předloží pro svá tvrzení hodnověrné důkazy, ráda si mínění o něm pozměním.

„Vrbětice - polistopadové memento. Někteří mají o vině a trestu jasno. Důkazy nepotřebují. Na mě však stále vrhá stín této kauzy spoustu pochybností. Nehledě na to, že zpravodajské hry rozpoutaly už spoustu konfliktů, po nichž zůstala spálená země a bohužel i nespočet obětí. Irák, Libye, Sýrie jsou toho důkazem…,“ napsala jste 21. dubna na svůj facebookový profil. Jak tuto kauzu, která vlastně i to, co jsme před chvilkou probrali, odstartovala, vidíte dnes, tři týdny poté, co se dostala na veřejnost?

A jaký je Váš pohled na to, že se celá kauza „odtajnila“ až po několika letech? A proč právě teď? Někteří v této souvislosti poukazují na tendr dostavby Dukovan… Mají pravdu?

Načasování odhalení 7 let nevyřešeného případu je to nejpodivnější, co na tom je. A je pak naprosto logické, že se občané ptají, jak je možné, že to přišlo ve chvíli, kdy se řeší obrovský tendr na dostavbu JE Dukovany. Proč obrat přišel ve chvíli, kdy vakcína Sputnik „boduje“ po celém světě?

Mimochodem je na místě říci, že ruský Rosatom – špička v oboru jaderné energetiky – na rozdíl od několikrát zkrachovalého amerického Westinghouse, by zainteresoval při dostavbě elektrárny tuzemský průmysl a naše firmy s českými zaměstnanci. Stejně tak musím podotknout, že hysterické řvaní předsedkyně TOP09 Markéty Pekarové o tom, jak nesmí na našem území stavět ruská společnost, postrádá jedno zásadní sdělení pro občany. Že jim to vytáhne z kapes desítky miliard korun. Ty by mohly posloužit na rozvoj zdravotnictví, školství, dopravy, nebo k růstu hanebně nízkých důchodů a mezd.

Škoda, že novináři nenechají promluvit skutečné odborníky, mimo jiné bývalé i stávající zaměstnance jaderných elektráren, aby občanům řekli, jaké mají zkušenosti například s jaderným palivem z Ameriky.

Na rozdíl od mnoha jiných, kteří zkritizovali projev prezidenta na téma Vrbětice, Vy jste napsala: „Myslím, že prezident Zeman ve svém projevu řekl, co cítí v souvislosti s kauzou Vrbětice většina obyvatel. Chápu, že se nelíbil křiklounům z KDU-ČSL, antiruským postavičkám v ODS nebo válečníkům v TOP09“. Co tedy říkáte na slova o velezradě, která po prezidentově projevu zazněla a například i na otevřený dopis Senátu, který podepsal například Michal Kocáb, Jan Svěrák, nebo paní Sommerová, ve kterém nabádají Senát k žalobě na prezidenta?

Ať si píšou, co chtějí. Mě jejich stesky příliš nezajímají, protože se jedná o jakousi samozvanou elitu, která si bůhví proč myslí, že se svět má točit podle nich. Fungují ve své pražské bublině a nevnímají tvrdou realitu obyvatel naší země. Proč se podobně neangažovali, když navzdory svým proklamacím Václav Havel přivedl ČR do NATO? Prokazatelně navzdory tehdejšímu mínění většiny obyvatel, kterého se neměli dřívější politici ani odvahu zeptat, zda v tomto útočném paktu, který české občany stojí desítky miliard ročně, chceme být. Jediná KSČM proti tomu bojovala. Proč tehdy nekřičeli, že je to velezrada?

„Předhánět se v tom, kdo vyhostí víc diplomatů, to není ideální normalizace vztahů“, uvedla jste také. Jak moc to, co se kolem Vrbětic děje, poškodilo a ještě do budoucna podle Vás poškodí naše vztahy s Ruskem?

Poškodí, protože do Ruska vyvážíme hlavně technologicky cenné výrobky s přidanou hodnotou a máme kladnou obchodí bilanci. To znamená, že do Ruska více prodáváme, než od něj kupujeme. Může se jít svatá trojice Fiala-Jurečka-Pekarová podívat zaměstnancům těchto firem do očí a poskytnout jim ze svých vysokých platů kompenzace.

Když odbočíme od „kauzy Vrbětice“ tento týden si připomínáme už 76 let od konce druhé světové války. Připomínáme si tuto událost podle Vás dostatečně?

V Plzni určitě. Několikrát jsem slyšela v rádiu, televizi i četla na internetu, jak nebude možné provést tradiční akci v plném rozsahu. Škoda, že média zapomněla na tu část České republiky, kterou osvobodila Rudá armáda. Vždyť jsou to jen 2/3 území.

Mně se tento přístup hnusí a říkám, že si vážím každého, který nasazoval svůj život za osvobození našich domovů. Bez ohledu, ze které země byl.

A poučili jsme se dostatečně z těchto událostí? Vy jste na fb při této příležitosti napsala, že vzpomínek a vlastenců ubývá…..

Bohužel válka se pro mnohé stala něco tak vzdáleného, že si říkají, že je zbytečné si to připomínat. Přitom často přímo ve svých rodinách mají někoho, koho válečné útrapy poškodily či ho dokonce stály život. Na druhou stranu jsem moc ráda, že těch, kteří si váží osvoboditelů, je stále celá řada a každoročně se s nimi snažím potkávat.

