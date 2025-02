Jaroslav Foldyna: Připravuje se zákaz SPD. Do voleb bude zasaženo silou

V posledních dnech sledujeme totální obrat v postoji americké vlády k Ukrajině. Co na něj říkáte?

Je to návrat zdravého rozumu.

Na druhou stranu u nás stále slyšíme, že Trumpovy výroky jsou lež a že Volodymyr Zelenskyj je hrdina. Očekáváte, že tito lidé budou Ukrajinu podporovat až do samého konce?

Podpora Ukrajiny a podpora Zelenského režimu jsou dvě zcela protichůdné věci, ale chápu, na co se ptáte. Ano, očekávám to. Fakt, že žijí ve lži a že po léta podporovali zločinný režim, si tito lidé ve svém vybičovaném fanatismu a pocitu nadřazenosti nikdy nepřipustí.

Evropa přemýšlí, jak na Trumpovy kroky reagovat. Má podle vás něco, co vůbec může dělat?

Současná EU je součástí problému, takže nemůže, respektive by neměla dělat vůbec nic. Na nás Evropanech pak je, abychom EU buď zásadně změnili, a když se ukáže, že to není možné, tak abychom ji opustili.

Premiér Petr Fiala nebyl pozván na jednání k prezidentu Macronovi, o dva dny později se účastnil další schůzky na dálku přes Skype. Co to podle vás ukazuje o pozici naší vlády k ukrajinské agendě, o které někteří čeští novináři psali, že je to pozice „lídra“?

Aktivity naší vlády udělaly z ČR pouhého poskoka Ukrajiny a Bidenovy administrativy. Důsledkem je, že ČR je dnes ve smyslu mezinárodní politiky odříznuta od světa víc než Severní Korea. S ČR Petra Fialy se nikdo nebaví.

Co vůbec říkáte na navazování kontaktů mezi Washingtonem a Moskvou, které část českých novinářů popisuje tak, že „Trump přebírá ruské propagandistické narativy“?

Trump otevřeně říká pravdu a označování pravdy za ruskou propagandu svědčí pouze o těch, co se toho označování dopouštějí. Těm jejich blábolům může věřit jen vyšinutý jedinec, i když uznávám, že délka a intenzita vybičovávání nenávisti vůči všemu ruskému je v historii bezprecedentní.

Psali jsme: Němcová: Trump říká nesmysly. Putin je diktátor, já chci žít v demokracii

Vzkaz Trumpovi: „Každej zm*d nakonec zdechne“. Šídlo přikyvoval

Bruselský list popsal zděšení, které zavládlo v sídle EU

A proč k takovému vybičovávání nenávisti podle vás dochází? Nemůže si za to Rusko samo tím, co se odehrává v posledních letech?

Ano, v jistém smyslu si za to Rusko opravdu může samo. Situace je taková, že Západ by si chtěl vzít ruské přírodní bohatství, a vina Rusů spočívá v tom, že si ho chtějí nechat a prodávat ho. Což Západ vnímá jako velkou drzost. To ale trvá už mnoho let. Vždyť i Hitlera dostaly k moci peníze Západu, jen se milý pan Hitler pak Západu trochu vymkl z kontroly, a než zaútočil na SSSR, což bylo součástí plánu, tak zaútočil i na Západ, což součástí plánu samozřejmě nebylo. I z toho důvodu, že věděl, kdo mu pomohl k moci, Hitler ale skoro až do posledních okamžiků věřil, že se se Západem proti tehdejšímu SSSR nakonec spojí. Se Zelenským a Ukrajinci je to velmi, velmi podobné. Zelenskyj je a vždycky byl jen loutka dosazená Západem, která si to teď odmítá připustit a chce vtáhnout do války proti Rusku nejlépe celý svět. Obyčejní Ukrajinci jsou pak jen západní živé drony. My Češi jsme na tom lépe – my jsme zatím „jenom“ otroci.

Prezident Petr Pavel v reakci na Trumpovy výroky řekl: „Musíme se také bavit o výchově a porozumění demokracii. Je to velice aktuální, protože dnes tady máme minimálně dvě interpretace, o čem demokracie je. A interpretace mezi Severní Amerikou a Evropou se začíná docela výrazně lišit.“ Máte pocit, že se evropské a americké pojetí demokracie začíná rozcházet?

Mám, zatímco v USA dochází k renesanci demokracie a s ní spojené svobody slova, v Evropě dochází k likvidaci obého. Důkazem může být například to, že v USA neznají politické trestné činy. Například obdoba § 356 tr. zákona (podněcování k nenávisti) v USA vůbec není.

Ten paragraf je podle vás politický?

Ano, umožňuje trestat lidi za jejich výroky, kdy za nenávistný může, ale také nemusí být označen v podstatě jakýkoli výrok. Stačí, když soudce prohlásí, že daný výrok je způsobilý podnítit nenávist. Schválně jsem si dohledal, jak podněcování nenávisti definoval v jedné kauze Nejvyšší soud, a jde tedy o jakýsi závazný návod pro soudce. Tak se na to podívejme:

„Podněcováním je třeba rozumět projev, kterým pachatel zamýšlí u jiných osob vzbudit nenávist k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě, nebo jiné skupině osob, anebo vyvolat jednání dalších osob vedoucí k omezování práv a svobod jejich příslušníků. Nezáleží na formě projevu (ústní, písemná a jiná). Může být činěno přímo a otevřeně či skrytě a zahaleně (např. formou narážek, dvojsmyslů, symbolických odkazů, řečnický otázek)“

To je co? Dokonce máme už i nenávistné otázky, dvojsmysly a narážky… A když uvážíme, že soud konstatoval i to, že k podněcování dochází i v případě, kdy nikdo nebyl podnícen, a jediným důkazem tak je prohlášení soudce, že nabyl nějakého pocitu, tak vidíme, že ten paragraf je ideálním klackem na jedince s nepohodlnými politickými názory. A že je dnes u nás používán selektivně, je zřejmé už jen z toho, že například paní senátorka Němcová či paní Dana Drábová ještě běhají po svobodě. Ty dvě totiž nic jiného než nenávist prakticky nevypouštějí z úst. Jediným možným vysvětlením je, že jsou u nás národy či jiné skupiny lidí (třeba dezoláti), vůči kterým je podněcování nenávisti nejen přípustné, ale dokonce žádoucí. Pak by ale bylo dobré ty skupiny definovat v zákoně, čímž se konečně staneme otevřeně nacistickou zemí. Aspoň ale bude jasno. Česká nacistická republika, to zní opravdu hrdě.

Jaroslav Foldyna SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když už prezident hovořil o výchově a porozumění demokracii, je to podle vás potřeba?

Samozřejmě, že je to potřeba. Jen by tu výchovu neměl dělat ani Petr Pavel, ani paní Pavlová a ani další lampasáci a politruci. Ti by naopak měli být sami vychováváni, i když u některých z nich, například u plukovníka Foltýna, to asi bude zbytečně vynaložená energie.

V posledních asi dvou týdnech přicházely z USA až neuvěřitelné informace o tom, co všechno bylo americkou vládou ve světě financováno za neziskové aktivity. Včetně Česka. Měli bychom se z těchto informací nějak poučit a být do budoucna směrem k neziskovému sektoru a jeho veřejným aktivitám ostražitější?

Fungování neziskových organizací by se mělo zcela změnit. Princip by měl být zcela jednoduchý: pokud nezisková organizace nedokáže prokázat, že působí v zájmu českých občanů, tak bude zakázána. A abych nezapomněl: důkazní břemeno musí být na neziskové organizaci. Také je potřeba zavést speciální registraci pro organizace, které dostávají peníze ze zahraničí – tam by měl být dohled mimořádně přísný.

Asi nelze očekávat, že by neziskovému sektoru vyschly všechny zdroje, v EU a v ČR jejich financování stále běží. Bude podle vás po volbách potřeba něco podobného, co udělal Elon Musk a jeho tým z úřadu DOGE?

Ano.

Psali jsme: O Prague Pride nejspíš nepřijdeme, i bez USAID. Tihle všichni na ni přispívají

Rumunské volby manipulovala USAID, zaznělo od Trumpa

Impérium vrací úder. Trump a Musk začali dělat pořádek a už je zle

Když už jsme se dostali k těm volbám, množí se náznaky, že by do nich mohly zasáhnout soudy. Předseda ÚS Baxa vzkazuje, že když bude třeba, tak nebudou mlčet, nyní má být trestně stíháno vaše parlamentní hnutí SPD. Je podle vás důvod se obávat, že do výsledku těchto voleb bude zasaženo silou? Co říkáte na trestní stíhání vašeho hnutí kvůli plakátům s „chirurgem z dovozu“?

Ano, je důvod se velmi silně obávat toho, že do voleb bude zasáhnuto silou. Co se týká SPD, tak dnes je snad každému jasné, že se připravuje její zákaz.

Ministerstvo vnitra chce začít trestat „lživé a hrubě pomlouvačné“ výroky v kampani až dvoumilionovou pokutou. Vzhledem k tomu, jak se k posuzování dezinformací, nenávisti a dalších podobných kategorií přistupuje dnes, nehrozí, že to skončí jako klacek na opozici?

To nehrozí, tak to už je.

Fotogalerie: - Telefon Rakušanovi

Co říkáte celkovému způsobu, jakým vstoupil Donald Trump do své funkce?

Asi nejsem sám, kdo je intenzitou té smršti překvapen. Už jsme si zkrátka odvykli, že někdo otevřeně nazývá věci pravými jmény. Je to příjemná změna.

Co máte konkrétně na mysli?

To, že někdo otevřeně řekne, že válku začala či vyprovokovala Ukrajina, a že proto je reakce Ruska pochopitelná, že Zelenskyj je diktátor nebo že největším problémem Evropy není ani Rusko, ani Čína, ale likvidace svobody a demokracie, bylo ještě před pár týdny nepředstavitelné. Bohužel u nás jsou podobné věty stále trestné.

Vy s tím, co říká Donald Trump, souhlasíte?

Ano, souhlasím, jen bych ale v zájmu objektivity dodal, že válku proti Rusku si u Ukrajiny „objednal“ Západ v čele s USA.

A co tedy říkáte na to, že z jednání o míru byla zatím zcela vyloučena Evropa?

Zde pro změnu souhlasím s ministrem Lavrovem, který řekl, že není důvod k mírovým jednáním zvát někoho, kdo o mír nestojí. A protože souhlasím s ruským ministrem zahraničí i s prezidentem USA, tak jistě budu našimi milými lepševiky označen za ruského i amerického švába.

Dobře, ale je v zájmu Evropy, aby byla z jednání vyloučena?

Dokud bude Evropa reprezentována lidmi, jakými je reprezentována v současné době, tak je. Zájmem Evropanů je konec války, zatímco zájmem evropské byrokratické oligarchie je pokračování války za každou cenu a nejlépe do nekonečna.

Zájmy Evropanů tedy podle vás dnes lépe zastupuje prezident USA než evropští politici?

Ano, ale z jeho strany jde samozřejmě pouze o vedlejší produkt jeho konání. Potřebuje ukončit válku, odtrhnout Rusko od Číny a dostat ho na svoji stranu. Běžní Evropané také potřebují ukončit válku, ale tím společné zájmy v podstatě končí. Pak už jsme jen konkurence, což ovšem nemusí nutně znamenat nepřátelství. Pro evropské politiky, respektive pro politiky typu Petra Fialy nebo Petra Pavla je ale konec války na Ukrajině naopak nefalšovanou noční můrou.

Opravdu myslíte?

Protože Pavlovi, Fialovi a lidem kolem nich v takovém případě velmi pravděpodobně hrozí dlouhá léta v kriminálu. S koncem války přijde vyšetřování válečných zločinů a všech, kdo se na nich jakýmkoli způsobem podíleli, ale také se bude vyšetřovat financování celého konfliktu. A je dobře vidět, že mnozí naši nejvyšší představitelé a lidé kolem nich kvůli tomu začínají propadat panice.

Z čeho tak soudíte, pane poslanče?

Poprvé jsem si to opravdu silně uvědomil v momentě, kdy Petr Pavel, tedy člověk, jehož základním životním pudem je lezení do zadku aktuálně mocným, veřejně označil prezidenta USA za cynického člověka. Z toho plyne, že zde musí být něco mnohem silnějšího než zmíněný pud, který je ovšem extrémně silný – vždyť Petr Pavel v řiti USA strávil posledních 30 let. A co může být ještě silnější? No přece jedině strach, a je jenom otázkou, kde ten strach vznikl. Odpověď je vcelku jednoduchá. Petr Pavel po zvolení Donalda Trumpa jistě chtěl udělat to, co umí nejlépe, tedy vlézt prezidentovi USA do zadku, jenomže byl Donaldem Trumpem odmítnut.

To odmítnutí ale muselo mít nějaký důvod a jediným logickým vysvětlením je, že se Pavel a jeho okolí zamotal do různých sajrajtů té Bidenovic party natolik, že to Trump nemůže jen tak přejít a už vůbec nemůže Petra Pavla považovat za svého spojence. A když si uvědomíme, že pan Zelenskyj tvrdí, že neví, kam se podělo 100 miliard dolarů ze 170miliardové pomoci USA, a že prezident Trump říká, že se to musí vyšetřit, tak je to dál už natolik jednoduché, že to snad ani nemusím dokončovat.

Petr Kolář o Donaldu Trumpovi: Pavlův Kolář se zasnil: Objednal se ke mně Trump

Petr Kolář od Pavla: Těch nechutností od Trumpa. Divím se, že vyhrál tolik

„Zabejčený Trump“. Ztratil důstojnost. Bývalý velvyslanec v USA Kolář páli ostrými

No, teď už by asi bylo vhodné to dokončit a vysvětlit, co by mělo být vyšetřeno…

Dobře, budu si tedy pokládat otázky a odpovídat na ně. Podporovala Bidenova administrativa či její pověřenci, když nechci říct válečné zločiny a kriminální činy, velmi pochybné aktivity na Ukrajině? Odpověď: velmi pravděpodobně ano. Upevnilo by pozici Donalda Trumpa, kdyby tyto aktivity bidenovců byly vyšetřeny a zveřejněny? Ano, upevnilo. Upevnilo by totéž pozici Vladimira Putina? Ano, upevnilo. Potřebuje Donald Trump dobré vztahy s Vladimirem Putinem, aby oslabil pozici Číny? Ano, potřebuje. Sloužila ČR pod vedením Petra Pavla a Petra Fialy jako zcela loajální servisní organizace Bidenovy administrativy? Ano, sloužila. Může tedy Donald Trump považovat Petra Pavla, Petra Fialu za své spojence? Ne, nemůže. A otázka poslední: kontrolují USA dění na Ukrajině více než ČR? Ano, kontrolují, a přesto se z americké vládní pomoci někam ztratilo 100 miliard dolarů, tedy skoro dvě třetiny.

Psali jsme: V Charkově rozkradli miliardy na obranu. Takto. Skandál z Ukrajiny, kde jde o hodně

No bože, tak tam zapomněl milion. Ale je toho víc, nejde jen o Fialu. Další jména

A co z toho všeho vyplývá? Že se dvě třetiny pravděpodobně ztratily i z těch cca 240 miliard české vládní pomoci. A když Elon Musk, který má jistě velmi dobré informace a zároveň ví, že vstupuje na tenký led, řekl, že politici dostávají z financování Ukrajiny provize, tak jistě nemluvil do větru. A protože nevěřím, že Američané jsou ke korupci náchylní méně než Češi, tak je to, že Petra Pavla, Petra Fialu a lidi kolem nich zachvátila panika, vcelku pochopitelné.

Pokud se totiž Američané spolu s Rusy pustí do vyšetřování, a oni se do něj pustí, protože obě strany k tomu mají mnoho opravdu silných důvodů, tak se zjistí nejen, kam se ztratily americké peníze, ale také kam se ztratily peníze české. Totéž pak samozřejmě platí o vyšetřování válečných zločinů a podílů na nich, a to včetně jejich financování. Takže hodně neklidné spaní musí mít nejen Petr Fiala, Petr Pavel či Jana Černochová, ale také organizátoři „Dronů pro Ukrajinu“, „Muniční iniciativy“ a dalších podobných aktivit, a myslím si dokonce, že neklidné spaní musí mít i někteří zbrojaři, protože mít podíl na válečných zločinech či se podílet na přípravě útočné války opravdu není žádná sranda. Nezapomínejme, že v norimberském procesu byli odsouzeni také průmyslníci.

Pane Foldyno, vy očekáváte, že dojde k něčemu, jako byl norimberský proces?

Myslím, že je to dost pravděpodobné. Ten konflikt nebyla série přestřelek s pasáky koz, jak tomu bylo například v Afghánistánu, ale plnohodnotná válka – jatka se statisíci nebo možná miliony mrtvých. Něco takového nejde jen tak přejít a tvářit se, že se nic nestalo. Navíc má na vyšetření a potrestání viníků zájem jak Donald Trump, tak Vladimir Putin a vlastně i Čína, protože kdyby to blokovala, tak upevní spojenectví Ruska a USA, což jistě nechce. Jediný, kdo to má důvody blokovat, jsou tedy jen někteří evropští politici včetně Pavla a Fialy, ale ti na to jsou moc slabí. A víte, co ještě mluví ve prospěch uspořádání norimberského procesu II?

Přiznávám, že netuším.

Je to věta, kterou v podstatě začal norimberský proces I. Ta věta zní: „Chyby, které se zde snažíme odsoudit a potrestat, byly tak vypočítavé, tak zhoubné a zničující, že civilizace nemůže tolerovat jejich ignorování, protože by nepřežila jejich opakování.“ A přesně tak to je.

Psali jsme: Foldyna a Rajchl v Kladně: Trump a Putin se dohodnou, my s tím neuděláme nic. Řešme problémy Čechů Chuť moci stanařky Kovářové: „Primitivní xenofob Okamura“ má dohru „Ten mládenec na to nemá.“ Foldyna byl zlý na Lipavského. Ale i na Řehku Foldynův odvaz v pohraničí: Já bych je nazýval kolaboranty. Ať vláda padne na d*žku