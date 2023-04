Kaufland: „Uskromněte se.“ Venkov vrací úder. Maso, mléko, sýr, vše

reklama

Považte. Řetězec Kaufland se zavázal snížit své „provozní emise“ o 80 % do roku 2030. Budiž, jejich věc. Jenže chtěli inspirovat i české zákazníky a zadali jim soutěžní otázku: „Co pro snížení emisí děláte vy?“ Asi jste viděl, jak to dopadlo. Co za tím vším vidíte?

Počkejte, počkejte... než se dostaneme k zelené soutěžní otázce, docela by mě zajímalo, co jsou to henty PROVOZNÍ EMISE, co se Kaufland zavázal snížit? Já si pod tím nějak neumím představit nic konkrétního. Jako že už tam nebudou navážet zboží pomocí kamionů? Nebudou ho převážet přes půl Evropy, ale raději ho koupí od místního farmáře? Nebudou nabízet holandské máslo, španělské ovoce a francouzský sýr? Nebudou mít komplikovanou logistiku? Nebo naskládají na střechy solární panely, které v létě vyrobí asi stokrát tolik energie, než spotřebují a v zimě nevyrobí nic? Oni si to nějak zprůměrují a budou se plácat po zádech, jak jsou zelení? Já jen, že emisní norma EURO 7 má asi tisíc stran textu a je tak složitá, že se v ní nevyznají ani její tvůrci... Tohle je ze stejného kadlubu, takže to asi bude i stejná blbost.

Zdá se, že nejsem jediný, kdo si to myslí. Manažerům Kauflandu asi nedošlo, že jejich zákazníci jsou především dezoláti, které zajímá poněkud jiná agenda, než zelený hytlermarket. Když jsem si u vás přečetl zákaznické odpovědi, rozhostil se v mé duši hluboký mír a měl jsem na chvíli pocit, že svět ještě není zcela ztracen.

Mimochodem, kdybyste chtěl vyhrát těch 500 Kč, co Kaufland nabízí, jak byste odpověděl?

Řekl bych jim, že pro snížení emisí si obdělávám svojí zahrádku, kde si vypěstuju většinu základních potravin sám. Že moje rajčata nepřijela z Portugalska, nevyrostla ve vytápěných sklenících a nepotřebovala korporátní management, na který musela svojí cenou vydělat. Řekl bych jim, že moje slepičky a prasátka snědly to, co jsem nesnědl já a moje děti, že jsem nepotřeboval žádný igelit na balení každé blbosti, že konzervuji především do skla ne do plastu a že moje roční spotřeba zeleniny i masa vznikla za dvacet litrů benzínu a práce mých rukou, díky čemuž jsem ušetřil za fitness a nepotřeboval jsem jízdní kolo za padesát tisíc.

Řekl bych jim, že moje vepřové maso rostlo déle než to jejich, že mi stačí menší porce, abych se najedl, že mi to maso vyrobilo hnůj, ze kterého vyrostla zelenina, jejíž zbytky sežrala prasátka... myslím, že už by to stejně dál nepochopili, protože v jejich pojetí je ekologie něco šíleného, co zavání příšerným průšvihem.



Každopádně, když jsme u toho snižování, tak rozhodně se nesnižuje deficit našeho rozpočtu. 166 miliard minus už koncem března. Jenže vy jste nedávno kritizoval snížení valorizace penzí. Takže vlastně teď ani nekritizujete to, že rozpočet jde „do vrtule“?

Budu se opakovat... Když se peníze házejí do černé díry, tak žádná snížená valorizace nebude dostatečná a žádné zvýšení daní situaci nezachrání. Andrej Babiš to ve svém rozhovoru řekl jasně – kdyby vláda snížila ceny energií, nebyla by inflace, ergo nemuselo by se valorizovat ani důchodcům ani církvím. Evidentně se ceny energií snížit daly, protože všechny státy okolo ji mají levnější. Od první chyby se pak odvíjejí všechny další.

Ale jinak máte pravdu, já už ten deficit vlastně ani nekritizuju. Stejně si nedovedu představit, že by se to mělo někdy splatit. Jednoho dne se prostě probudíme a zjistíme, že máme inflaci jak v Zimbabwe. Nebo prostě krachnou banky i se žalostnými zbytky našich úspor, či tak něco. Dále tu máme ještě horší varianty – půjčí nám MMF a bude za to požadovat, abychom se vzdali všeho a zprivatizovali i půdu, což je asi poslední bohatství, které ještě zůstalo v českých rukou.

Čekají nás zajímavé časy...



Začala se řešit otázka ukrajinské pšenice ve východní části EU. Vozí ji zalevno k nám místo toho, aby ji vozili do Afriky. A jako na potvoru navzdory válce klesla cena obilí. Ustojí to vůbec náš zemědělec?

Největším smolařem je podle mě polský ministr zemědělství Ardanowski... Ten prý loni radil tamním zemědělcům, aby počkali s prodejem úrody, že cena určitě poroste. Teď ho tam docela proklínají, protože cena obilovin se už dotýká předválečných cen a ukrajinské pšenice je ještě docela hodně. Naši zemědělci jsou na tom podobně, ale pokud mohu soudit, většina z nich stačila svojí úrodu včas prodat a černý Petr tak zůstal v ruce spíš výkupům a mlýnům, které musejí odebrat nasmlouvané dodávky za mnohem vyšší ceny. Osobně si proto myslím, že český zemědělec to zatím ustojí. Nikdo ovšem neví, co bude dál. Pokud cena pšenice bude stále takto nízká, tak nehrozí, že by zemědělci měli na drahá hnojiva a drahou naftu.

V této chvíli bych řekl, že laciná pšenice je především politický problém, protože naše evropsky hodnotná vláda svým postupem naštvala další voliče, kteří ji naposledy ještě volili. Jestli to takhle půjde dál, tak může Babiš klidně propustit svůj marketingový tým a prostě jen do voleb točit palci a sem tam dát nějaký rozhovor.



Příroda si s námi pořád tak aprílově hraje a nyní nás čekají dokonce ranní mrazy. Což nedělá dobře některým plodinám, třeba meruňkám. Dá se s tím vůbec něco dělat?

Moc ne... Někteří pěstitelé zkoušejí rozdělávat ohně v sadech, rozprašují mlhu, používají speciální svíce, a tak podobně, ale příroda se našim snahám poroučet větru dešti stejně vysměje. Řešením jsou různé odrůdy. Rané i pozdnější, aby mrazy zastihly různé stromy v různých fázích pučení a kvetení. Pak je šance, že alespoň něco mrazy přežije.

Ale když vidím, jak se teď sady kácejí, protože výkupní cena ovoce je tak nízká, že to vůbec nestojí za námahu, tak bych řekl, že i meruňky za chvíli uvidíme jen u vidláků na záhumencích a pro Pražáky se prostě dovezou ze šťastnějších zemí, kde se k zemědělství stavějí jinak. Třeba z Maďarska.



Vsadím se, že nás opět čekají „feministické“ apely na to, abychom nemlátili ženy o Velikonocích pomlázkou. Tak jim pojďme už dopředu odpovědět, ať máme náskok...

Vzhledem k tomu, že se loni narodilo až podezřele málo dětí, tak bych naopak apeloval, aby muži nejen nenechali své ženy uschnout, ale aby celý ten velikonoční zvyk dotáhli až do konce. Aby nezůstali jen u spleteného vrbového proutí jakožto symbolu plodnosti, ale aby skutečně pořádně začali plodit. Národní obrození bude zbytečné, pokud zároveň nebudeme mít národní oplození.

Pokud nebudeme mít dost dětí a budeme vymírat, tak jsou všechny úvahy o budoucnosti tak jako tak passé. Při této příležitosti hlásím, že jsme si s mojí drahou ženou pořídili pět dětí a vůbec nemáme strach o budoucnost, protože nikdo z těch bezdětných si svoje domy i peníze do hrobu nevezme a v principu to zbude pro ty, kteří děti mají.

Paní ministryně Černochová zaznamenala dva výrazné mediální výstupy: Pokárání olympionika Davida Svobody a konstatování, že o míru na Ukrajině lze jednat, bude-li souhlasit Ukrajina. Jsou to dobré dva body pro ministryni?

Paní ministryně pokárala olympionika Svobodu za to, že mluvil o míru a poslala ho na převýchovu na Libavou... a takřka zároveň konstatovala, že je pro mírová jednání s Ruskem, i kdyby je zprostředkovala Čína. Jsme jediní, kdo v tom vidíme logický rozpor? Pražskou kavárnu to z klidu nijak nevyvedlo, žádná tamní veřejná debata z toho nebyla... Ale co se divím. Když tady nikdo nevidí problém v tom, že nám protiruské sankce ubližují mnohem víc než Rusku, když nikomu nevadí, že jsme na pokraji bankovní krize a Rusové ne, když nám nevadí si ještě komplikovat život grýndýlovými příležitostmi, tak je to asi všechno v nejlepším pořádku.

Neměli by vzít zpátky diplomata Druláka? Toho přece vyhodili, protože si dovolil říkat to co Černochová, ale o půl roku dřív. A neměli by vyhodit Noru Fridrichovou? Ta se posmívala chcimírům za to, co teď říká naše ministryně války. Nezávidím ani našim strážcům pravdy a odhalovačům dezinformací... jakpak z toho asi vybruslí?

Jestli to takhle půjde dál, tak ani Jindra Rajchl už nebude muset nic dělat. Jeho požadavky na vládu se už začínají vyplňovat. Kdo by to byl řekl, že?

