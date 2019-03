Klausi ml., hájit ruské mužiky není pravice. Dostali jste „přes hubu“, tak už nevolte Babiše, vyzývá pravičák a soukromník Baránek

Strana soukromníků České republiky jde do evropských voleb spolu se Svobodnými a Nezávislými. Čím se lišíte od jiných stran?

Nevím, jestli bohužel nebo bohudík, ale v sobotu 2. března 2019 jsme jednání se Svobodnými o možné koalici ukončili. 18. března jsme na Ministerstvo vnitra ČR odevzdali koaliční kandidátku s názvem Strana soukromníků České republiky a Nezávislí s podporou Občanské demokratické aliance a profesních společenstev. Deset profesních společenstev dodalo svého reprezentanta na společnou kandidátku. Tvrdím, že kandidátka je ve své pestrosti velmi kvalitní a silná. Číslo 1 je vinař z Krumvíře na Břeclavsku, pan Josef Valihrach ml. Vinařství a farma stejného jména vyhrála třikrát titul Vinař roku v ČR a Farma roku 2018 v ČR. Jsme přesvědčeni, že i v politice bude náš lídr stejně kvalitní, jako jsou jejich produkty. Je nominován Stranou soukromníků České republiky a je členem Asociace vinařů ČR a Asociace soukromého zemědělství ČR. Číslo 2 je bývalá senátorka a dlouholetá úspěšná starostka MČ Ostrava-Mariánské Hory paní Ing. arch. Liana Janáčková. Je nominována Nezávislými. Číslo 3 je ekonom, překladatel a správce vojenského skanzenu pan Ing. Zdeněk Šťástka ze středočeských Čestlic. Je nominován Občanskou demokratickou aliancí. Číslo 4 je živnostník a předseda Asociace lektorů anglického jazyka pan Bc. Martin Bílek z Brníčka u Zábřehu na Moravě. Je nominován Podnikatelskými odbory předsedy Radomila Bábka. A tak dále až po číslo 28. Živnostníci, vinař, starostové, perníkář, trafikant, ale i pedagog z Univerzity Karlovy a z Technické univerzity v Liberci, učitel ZŠ v Nejdku atd. Je to velmi kvalitní kandidátka, která překvapí. Od ostatních se bude hodně lišit.

V domácí politice spolupracujete s ODS, Soukromníci byli i na její kandidátce do Poslanecké sněmovny, podíleli jste se na programu strany. Co jste říkali na to, že první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija se účastnila oslavy narozenin majitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa? Ona i vedení ODS ji většinou omlouvalo, že šlo o soukromou akci v jejím volném čase. Ale poslankyně Miroslava Němcová i někteří další členové ODS to považují za politickou chybu.

Pokud jsem ve funkci 1. místopředsedy strany, tedy jsem statutární zástupce, tak žádné objevení se na mediálně sledované akci není soukromou záležitostí.

Poslanec Václav Klaus mladší byl před pár dny vyloučen z ODS. Poslední kapkou byly jeho výroky v Poslanecké sněmovně, kde přirovnal schvalování zákonů kvůli Evropské unii k činnosti židovských výborů během druhé světové války. Myslíte si, že Klaus skutečně přestřelil?

Židovská otázka je i 75 let po skončení 2. světové války oprávněně velmi citlivé téma. Jsem přesvědčen, že Václav Klaus ml. byl v tomto případě řečnicky velmi neobratný, ale určitě tím nic nezlehčoval. Ke kritikům se přidalo hodně lidí, kteří jinak nemají co říct.

Uleví se podle vás ODS, že se zbavila Václava Klause ml., jehož názory byly často v rozporu se stanoviskem strany? Získá ODS nové voliče, které osoba Klause juniora odpuzovala? Nebo jeho vyloučení je chyba, která se ODS ve volbách vymstí?

Nedokážu posoudit sílu jednotlivých názorových proudů v ODS. Některým se ale uleví. Jaký to bude mít vliv na volební výsledky ODS, uvidíme už v evropských volbách.

Poměrně ostře reagoval na vyloučení syna exprezident Václav Klaus. Byla jeho kritika ODS adekvátní? Myslíte, že je skutečně třeba založit novou pravicovou stranu?

Znám, co je to „bolest“ zakladatele politické strany, když už nejste v čele a pokračovatelé to říkají jinak než vy. S Václavem Klausem st. jsme velmi často bouřlivě diskutovali při jednání Tripartity, ale i při jiných jednáních v letech 1989–1996. On jako federální ministr financí, od léta 1992 předseda vlády ČR a předseda ODS. Já jsem byl předsedou Sdružení československých podnikatelů, místopředseda federální i české Tripartity, ale také předseda Strany podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR, kterou on upřímně nenáviděl, protože se mu nikdy nepodařilo nás „sežrat“ a začlenit do ODS. Pokusů bylo hodně. Když naši stavovskou politickou stranu v parlamentních volbách v roce 1992 do ČNR volilo 203 461 voličů (3,14 procenta), byl údajně velmi rozrušen a pokaždé, když jsme spolu jednali, mně to vyčítal. To, že z nás někteří nemají radost, je platné i dnes. Zvyknou si. Prostě nejde soukromníky a jejich rodiny znát jenom před volbami, když jde o příspěvky na kampaň a o hlasy, a potom čtyři roky lavírovat. Syn Václava Klause, se kterým jsem se setkal jen jednou při volební kampani, má mnohé vlastnosti po otci. Sebevědomý, nesmlouvavý, chytrý vyjednavač, který si je naprosto jistý svým názorem. Nerozumí tomu, že mu někteří nerozumí, a týmovým hráčem dokáže být jen tehdy, když je číslo 1. Stejně jako jeho otec. To není kritika, to je popsání faktu. Proto si myslím, že za nějaký čas vznikne nová „pravicová“ strana a v jejím čele bude jméno Václav Klaus. Pravicovou do uvozovek jsem dal proto, že se k tomu nehodí obhajovat ruské mužiky, Čínu a být tolerantní k bolševikům a netolerantní k našim spojencům.

Šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš prohlásil, že se bude více starat o živnostníky. Věříte mu? A budou ho kvůli tomu živnostníci znovu volit?

V rozhovorech pro různá periodika, tedy i pro Parlamentní listy, při otázce tohoto typu říkám: Nevolte své katy! Dnešní premiér a jeho ANO řádí v České republice více než pět let systémem, že všem něco slibuje, ale drobné, malé a střední soukromníky systematicky likviduje. A tím i jejich rodiny. Takže toho, kdo podniká a spadlo na něj (nebo spadne) EET, kontrolní hlášení, fanatický zákaz kouření, zajišťovací příkazy, nekonečné kontroly s narůstající tvrdostí a brutalitou postihů atd., a přesto bude volit Babiše a spol., považuji za člověka, který je mimo realitu a má „sebevražedné sklony“. A to jsem velmi dlouho hledal nějaký slušný výraz. Takže věřím, že i pro Babiše platí, nikdy nevstoupíš do stejné řeky. Tou řekou byl rok 2013, kdy ho soukromníci zklamaní aférami ODS a ministrováním Miroslava Kalouska volili ve velkém. To platilo v menším měřítku i v roce 2017. Snad ta „přes hubu“ už stačila. A to nemluvím o tom, že k výše uvedenému je to, podle slovenského Ústavu paměti národa, bývalý agent STB a komunista, který navíc pro svou potřebu udržení se u moci přepustil poprvé od listopadu 1989 část politického vlivu KSČM. Už jenom to je neodpustitelné!

Ministryně financí Alena Schillerová prosazovala zrušení zdravotního pojištění dětí a seniorů ze státního rozpočtu. Měly se kvůli tomu zvýšit odvody firem a zaměstnanců. Jak se k tomu nápadu staví Strana soukromníků ČR?

Zásadně nesouhlasíme.

Premiér Andrej Babiš na nedávném 5. sněmu hnutí ANO uvedl, že by chtěl být premiérem do roku 2025. Co by to podle vás znamenalo pro Českou republiku?

Musíme ve volbách udělat vše proto, aby jim tato hrůzostrašná prognóza nevyšla. Po 40 letech vládnutí komunistů se řeší jejich hříchy dodnes. Kdyby mu to vyšlo a skutečně by zde vládl 12 let, nevím, jestli by to šlo ještě napravit.

Podle šéfa hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše je náš národ geneticky předurčen, abychom hráli větší roli než dosud. Co si o tomto výroku myslíte?

Náš národ v minulosti několikrát dokázal, že má své schopnosti. Ale to nesmí v jeho čele stát bolševičtí pacholci (1948–1989) nebo jejich přímí následníci.

Andrej Babiš často kritizuje 90. léta. Šlo prý o dobu, kdy naší zemi vznikly „nevratné škody“, kdy si ODS „nakradla miliardy“ a „ničila celý demokratický systém“. Lze se s takovým hodnocením ztotožnit?

Vrchol cynismu. V té době pro něj pracovali „konfidenti“ v několika vládnoucích stranách. A v té době si přes tyto známosti vybudoval své impérium. Do politiky vstoupil až v době, kdy neměl jistotu, že tehdejší kontakty budou pro jeho záměry stačit. Cítil se ohrožen.

Po „divokých 90. letech“ nastalo podle Babiše období, kdy se toto rozkrádání „tutlalo a legitimizovalo“. Kdy se naše „zdevastované hospodářství“ otevřelo zahraničnímu kapitálu, který nahradil neúspěšnou českou cestu. V důsledku toho tečou z naší země stovky miliard na dividendách, sdělil Babiš. Souhlasíte s tímto názorem?

I pan Eiffel uměl o své pařížské věži mluvit nejzasvěceněji. Babiš určitě ví, o čem mluví. Pouze si to opět přikrášluje pro svou potřebu. Jsou to kecy pro lidi s hodně nízkým IQ.

Korupčním systémem v Česku Babiš podle svých slov „z duše pohrdal“, a proto se rozhodl vstoupit do politiky. Jak komentovat fakt, že v první dekádě tohoto století premiér Babiš zbohatl?

Jsem přesvědčen, že už jsem v předchozích odpovědích odpověděl i na tuto otázku.

Andrej Babiš řekl, že má pocit, jako by země vznikla až s nástupem ANO do vlády, jako by tady do té doby nic nebylo. Jak tento výrok vnímáte?

Tento výrok je debilní.

Předseda hnutí ANO chce bojovat proti různým monopolům a oligopolům. Je to dostatečně věrohodné?

Tento výrok patří také mezi debilní.

Zahraniční média nedávno přinesla svědectví o tom, za jakých podmínek pracují zaměstnanci v Agrofertu. Ale jeho majitel Andrej Babiš nyní kritizuje zahraniční investory a vyzývá je, aby byli odpovědní společnosti a dobře zaplatili naše lidi. Nemělo by se to týkat i jeho firmy?

To se ví už dávno. Musel si koupit všechny noviny, aby se o tom nepsalo. Možná až se naučí jeho Mongolové česky, tak nám to popíší.

Premiér se také zastal svého ministra dopravy za ANO Dana Ťoka kvůli silné kritice za výstavbu dálnic ze strany opozice i komunistů podporujících vládu. Podle něj Ťokovi předchůdci soutěžili kilometr dálnice za 250 milionů, ale Ťok za 150 až 200 milionů korun. A dodal, že i D1 postavil totalitní režim, ale kdyby ji stavěly „demokratické strany“, dopadlo by to jako „dálnice z Hradce do Olomouce“.

Výjimečně s Andrejem Babišem souhlasím. Zdá se, že až na výjimky všechny strany, které obsazovaly Ministerstvo dopravy, se netrefily. Budování dálnic a silnic v České republice je celých 30 let ostudnou záležitostí. A je jedno, jestli je v čele Ťok, nebo Ťuk.

Velký posměch vyvolala ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, když prohlásila k problému drahých telekomunikačních služeb, že „potřebujeme, aby daleko víc lidí využívalo těch mobilních sítí, a to je jedna z cest, která k tomu zlevnění dat povede. Když budou vyšší příjmy z toho vyššího objemu prodaných dat, tak mohou být ty ceny nižší“.

Paní ministryni Martu Novákovou znám ze svého působení v Tripartitě v devadesátých letech. Pokud bych byl premiérem a za mého působení by se mělo rozhodnout o tom, kdo dostane zakázku na Temelín nebo Dukovany, vybral bych si za ministryni průmyslu a obchodu paní Martu Novákovou. Zcela určitě nechá výběr dodavatele u zakázky století na panu premiérovi. Z tohoto pohledu jsou plky ohledně mobilních operátorů zanedbatelné.

Piráti připravili návrh na zjednodušení přechodu klientů mezi operátory, ale Babiš se najednou do celé věci vložil a nápad jim „ukradl“, jak ho obvinili. Načasoval to na den, kdy ohlásili tiskovou konferenci na toto téma. Babiš tvrdí, že Piráti lžou. Komu z nich věříte?

Ani jednomu.

autor: Libuše Frantová