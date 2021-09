Máme legalizovat marihuanu, jak chtějí Piráti? Jasné slovo experta Ivana Doudy

Uznávaný odborník na drogovou problematiku doktor Ivan Douda se záměrem Pirátů legalizovat a zdanit v Česku konopí v zásadě souhlasí. Namísto legalizace by použil termín dekriminalizace. Podle něj jde o princip zakázaného ovoce, které by legalizací pro mladou generaci ztratilo na významu. Douda upozorňuje na nebezpečí psychotropních látek za volantem, ale marihuany se zase tolik neobává. Zcela skryté zůstávají podle něj naopak běžné prášky na předpis typu opiátů a benzodiazepinů, které používá polovina populace, aniž by si uvědomovala důsledky a délku jejich působení na lidský organismus.

Jedním z velkých témat, které chtějí v případě úspěchu ve volbách znovu otevřít Piráti, je legalizace konopí neboli marihuany. Jak říká kupříkladu jeden z představitelů této strany Mikuláš Ferjenčík : „Chceme legalizovat a také zdanit marihuanu, čtyři miliardy korun, které nám zdanění přinese, se nyní jen tak válí na ulici. Jaký je váš postoj?

Tak já v tomto bodě s Piráty souhlasím, zatímco kupříkladu jejich genderové pikniky a plány mě, musím říct, trochu děsí, těm bych určitě podporu nedal.

Dobrá – zaměřme se na legalizaci a zdanění marihuany.

Jistě, ty dva pojmy jsou v podstatě neoddělitelné, jsou to spojené nádoby. Pokud chcete něco legalizovat, musíte to potom rovněž zdanit, to je logické. Jsem pro, aby se marihuana dostala na úroveň alkoholu, tedy i oficiálně před zákonem.

A je marihuana jako droga co do možných konsekvencí a vedlejších účinků opravdu na úrovni alkoholu?

To záleží na tom, jak chceme pojmenovat alkohol, jestli ho máme za měkkou nebo tvrdou drogu.

Uznáváte vůbec to rozdělení na měkké a tvrdé drogy?

Do jisté míry určitě ano, můžeme říct, že konopí skutečně je objektivně méně zdravotně i společensky nebezpečné než kupříkladu pervitin, kokain nebo heroin. Je to tedy měkká droga.

Takže jste jednoznačně pro záměr Pirátské strany?

Ano, jsem pro, ale jako všechno samozřejmě i takováto změna musí mít svá pravidla. A především chci zdůraznit jednu věc. Ten výraz legalizace je trochu nepřesný a společnost nebo část společnosti ho vnímá negativně, něco jako že vypustíme džina z láhve, která byla až do této chvíle zcela bezpečně uzavřená a zašpuntovaná – a teď nastanou problémy.

A jaký jiný výraz byste volil vy sám?

Já bych to nazval dekriminalizací. Základem přece je, aby po právní rovině nebyli lidé postihováni za to, že pěstují nebo kouří marihuanu. To si myslím, že je ten zcela klíčový pojem a efekt, jenž by to mělo mít. Například jeden z mých kolegů terapeutů Dušan Dvořák dostal za pěstování marihuany, kterou buď daroval nebo přenechával za symbolické částky – 6,5 roku! Teď jsem podepisoval žádost o prošetření tohoto případu, kterou podpořili i mnozí další, protože jde podle mého názoru o zbytečnou a extrémní tvrdost.

Unese podle vás naše společnost takovouto normu?

No, máte pravdu v tom, že naše společnost na tyto věci dlouhodobě není příliš připravená. Tady se vychovávají další a další generace, které se šíleným způsobem infantilizují, protože je jim upírána ta volba a nesení jejích důsledků, respektive nemají v tomto směru žádnou zodpovědnost.

A jak byste tohle chtěl změnit?

Velmi jednoduše. Prostě už nebude na koho svádět, že jsem si v životě vybral špatnou cestu a že za ni potom také ponesu adekvátní důsledky. To znamená, chceš kouřit cigarety, chceš kouřit trávu? Dobrá, tady máš všechny dostupné informace, co to způsobuje a je to na tobě, jak si vybereš. Když ale potom onemocníš například rakovinou plic, tak to nesváděj na stát nebo na kohokoliv jiného, bylo to přece jen a jen tvoje vlastní rozhodnutí.

A stát by měl jít se svou protidrogovou politikou zcela ze hry?

Ne, to neříkám, to rozhodně ne. Stát by měl v každém případě zajistit maximální přísun objektivních informací o tom, co která droga, ať už je to marihuana, cigarety, alkohol nebo ty takzvané tvrdé drogy vlastně způsobují. Jaká jsou všechna ta rizika s tím spojená.

Něco jako v Anglii nebo ve Švýcarsku?

Ano, přesně tak. Tam to funguje na bázi takzvaného racionálního přístupu. V praxi to znamená, že stát si prostě na kalkulačce, to říkám samozřejmě trochu s nadsázkou, spočítal, kolik utratí za restriktivní protidrogovou politiku a nakolik je úspěšná. A protože v obou případech došly ty země k závěru, že úspěšná není, mohou nyní doktoři předepisovat lidem, kteří jsou závislí na drogách, vše na recept. Například i heroin. Na něco takového ale naše společnost opravdu připravená není – to chce dost času, aby se podobné věci dokázaly etablovat, aby je společnost přijala.

Takže chápu-li to správně, hovoříme o tom, že zakázané ovoce nejvíce chutná?

Takže chápu-li to správně, hovoříme o tom, že zakázané ovoce nejvíce chutná?

Jistě, to je přece něco, co známe už z bible. Kdyby Adam s Evou nekousli do toho jablka, nemusel být žádný hřích. Ale oba to byli, musíme říci, vlastně ještě adolescenti, takže to pokušení bylo zkrátka silnější než oni.

Nepodceňujme touhu především těch nejmladších generací dělat to, co je zakázané. Ve chvíli, kdy to povolíte, kdy to legalizujete, nebo jak já říkám dekriminalizujete, tak to do značné míry ztrácí ten esprit něčeho, co se nesmí dělat.

Kdybychom ale rozvedli tuto tezi až do důsledků, tak bychom se dostali k legalizaci všech drog.

Tak ano, teď říkáte vlastně přesně to, co píše Milton Freedman, zakázané ovoce by najednou zmizelo a byly by to samozřejmě i nemalé příjmy při zdanění pro stát a omezení černého trhu.

A myslíte to vážně teď a pro tuto společnost?

Ne, ne, já nejsem sebevrah. Tato společnost bude mít, nebo přesněji řečeno měla by dost velké starosti, aby vstřebala tu legalizaci, nebo jak já říkám dekriminalizaci marihuany. Legalizace drog, tedy úplná legalizace všech drog, to je pouze hypotetický, teoretický pojem, to v podstatě nikde nefunguje. Na druhé straně, já si vzpomínám, jak jsem byl na pracovní cestě v USA, kde nás vozili mimo jiné po ústřednách FBI a CIA. A tam byly ty mapy a do nich zapíchané špendlíky, které reprezentovaly jednotlivé agenty. Ale musím říct, že ta jejich úspěšnost byla de facto velice nízká, takže to opravdu moc dobře nefunguje.

Piráti mimo jiné říkají: chceme všem dospělým bezúhonným občanům umožnit vypěstovat si konopí pro svou potřebu, chceme omezit negativní dopady rizikového užívání konopí efektivní prevencí a Harm reduction přístupem a chceme maximálně omezit černý trh s konopím a tím předejít přístupu dospívajících a mladistvých ke konopí. A konečně chceme, aby stát využil potenciál daňových výnosů ze zdaněného legálního konopí. S tím vším souhlasíte?

Tak ono je to definováno takovým hodně ušlechtilým způsobem, ta realita je ve skutečnosti trochu jiná, ale v zásadě souhlasím, ano.

Dokážete si ale představit, jaký může legalizace konopí mít vliv například na silniční provoz?

Samozřejmě si to dokážu představit. Ale nenechte se mýlit, ono se to už běžně děje. Prostě někdo vykouří jointa a za chvíli sedne do auta. Pokud to řízení zvládá a není účastníkem nějaké velké bouračky, tak na to nikdy nikdo nepřijde, protože policie přistupuje k testům na psychotropní látky pouze výjimečně. Je to dost drahé a ty přístroje rovněž vykazují dost nepřesností. Já bych řekl, že možná daleko větším problémem je výskyt opiátů či benzodiazepinů, které mají řidiči běžně v krvi, protože o tom ani nevědí. Dejme tomu, že si někdo vezme prášek na spaní ve čtyři ráno a v 8 hodin sedne do auta. No samozřejmě, že to na něj působí, stejně jako veškeré uklidňující léky, léky na bolest – to jest už zmiňované opiáty a podobně.

A proč tohle téma nikdo neotevře?

Protože je v tom zainteresováno příliš mnoho stran, je v tom příliš mnoho zájmů, samozřejmě především je tu nesmírně silná farmaceutická lobby, která by v současné době žádnou veřejnou diskusi, natož zásadnější změnu jednoduše nepřipustila.





Rozhovor pro ParlamentníListy.cz vedl Tomáš Procházka.

