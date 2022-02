Miliardové zisky z vyděšení k smrti. Farmafirmy si nadiktovaly podmínky a zkoušely vakcínu na lidech. Advokátka Hamplová si povšimla prořeknutí Prymuly

„Nebudu tleskat tomu, že se věci vracejí do normálu, ze kterého neměly nikdy vypadnout.“ Známá advokátka Jana Zwyrtek Hamplová analyzuje aktuální změny protiepidemických opatření. A co říká na schválenou novelu pandemického zákona? „Tragédie. Tragédie pro právní stát.“ S nadějí se proto upíná k Senátu, že tuto novelu odešlou odvážní senátoři k Ústavnímu soudu.

reklama

Anketa Má prezident ČLK Milan Kubek vaši důvěru? Má 8% Nemá 90% Nevím, o koho jde 2% hlasovalo: 15094 lidí

Jistě jste sledovala dění kolem novely pandemického zákona. Co na to říkáte?

Říkám toho mnoho – především tu nebyl žádný stav legislativní nouze, toho pojmu bylo hrubě zneužito, aby novela nemusela projít klasickým schvalovacím procesem. Už proto by měl novelu Ústavní soud tzv. shodit. Druhá věc je fakt, že se tu zneužívá jedné diagnózy k omezení základních lidských práv.

Ale kdeco se ruší, neočkovaní mohou do restaurací…

To, že neočkovaní nikam nesměli, byla neobhajitelná diskriminace od počátku, asi jako kdysi v minulosti podle barvy kůže nebo příslušnosti k nějaké národnosti. Nebudu tleskat tomu, že se věci vracejí do normálu, ze kterého neměly nikdy vypadnout. Očkování se navíc jeho protagonistům smrsklo na ochranu snad před těžkým průběhem nemoci, a to ještě ne vždy, ale jinak nesplňovalo nic, co se zpočátku hlásalo. Co to znamená… že o vakcíně její výrobci zase tak moc nevěděli a zkoušeli ji až na lidech. Tato informace měla především zaznít. Lidem se raději lhalo, aby se prodávalo.

Chcete říct, že vidina zisku převážila nad zdravím lidí?

Samozřejmě. Ostatně to prozradil pan Prymula v nedávném rozhovoru na Zákony bohatství, kde v klidu uvedl, že počet odebraných vakcín byla podmínka Pfizeru. Odkdy obchod diktuje zákazníkovi? Ostatně když sledujeme celý vývoj, tak od prohlášení pana ministra Blatného, který tvrdil, že očkování bude bránit přenášení a nemoci a bude tu jakási tečka, byla to lež. De facto to bylo tak, že státy nakoupily nevyzkoušenou a řádně neotestovanou vakcínu, tím za ni převzaly odpovědnost, farmaceutickým firmám zaplatily reklamu a vakcínu zkoušely až na lidech. Člověk by čekal, že se ti lidé postaví na zadní, a ono ne. Nechali si tu látku vpravovat do těla. Jednou, dvakrát, třikrát… namísto aby se zkoumala účinná léčba.

Od 9. února by tedy měla skončit nutnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo prodělané infekci. Odpovědní příznivci očkování Petra Fialu za to strhali. Podle nich vláda zešílela, dělá radost verbeži, buranům, černým pasažérům, antivaxerům a podobně. Navíc vše prý odnesou zdravotníci. Co na to říkáte vy?

Obdivuji víru těchto lidí v toto tzv. očkování, které de facto očkováním není. Je to aplikace rychle vyvinuté látky, která má s očkováním, jak ho známe z dětství, pramálo společného, a dá-li bůh, brání skutečně těžkému průběhu nemoci, ale ani to ne vždy. Ještě nikdy nebyla aplikace očkování takovou sázkou do loterie.



Co je to za tendenci mezi českými liberály litovat konce covid pasů? Proč ty nářky o „vítězství lůzy“?

Víte, ono dát někomu na chvíli pocit výjimečnosti, kdy k tomu mít privilegia si postačí nechat aplikovat něco do těla, je velmi lákavé. Lépe je věřit než myslet, pohodlnější je poslouchat než vzdorovat. O degradaci těch, kteří s očkováním váhali, se snažil už předseda lékařské komory a označoval ty, kteří k nucené látce přistupovali obezřetněji, hloupými. Čas ukázal a obávám se, že ještě ukáže.



Co říkáte schválené novele?

Tragédie. Tragédie pro právní stát. Za příslib rušení už tak protiústavních kroků, což řekl už tuším 44x soud, lidé přihlížejí schválení právní normy, která je opět kdykoli zavře doma a omezí jejich základní práva – bez jakékoli rychlé soudní obrany. Namísto aby zdokonalili zákon o veřejném zdraví a nechali rozhodování v rukou odborníků, tedy hygieny, tak na jedné diagnóze, kterou jim nadiktoval svět, boří základy našeho právního státu. Nerozumím tomu, pokud to neslouží jiným cílům, než se tvrdí.

Do jaké míry mohou dál pokračovat protesty? Budou lidé v ulicích kvůli pandemickému zákonu? Váš zkušený předpoklad, jak to tady bude vypadat v příštích týdnech a měsících?

To, co Sněmovna schválila, je prostě špatně. V demokratické zemi, kde funguje hygiena a léty navyklá praxe, je něco podobného nemyslitelné. Že se do toho dali naši politikové dotlačit, je známka jejich slabosti a je jedno, zda minulá či současná vláda. Vždyť my jen papouškujeme, co se zvenku nadiktuje. A nepřestali jsme, ani když se to ukázalo jako lež. Ano virus tu je, na druhé straně si na něm někdo vyrobil miliardové zisky jen tím, že zeměkouli vyděsil k smrti. I tu byli přisluhovači strachu. Ty výhrůžky mrazáky mrtvol ze stránek novin už nikdo nesmaže. A zcela se rezignovalo na léčbu. Namísto abychom se také spolehli na naše české doktory, podepisovaly se smlouvy s cizími firmami. Mně to v určitou chvíli připadlo ne jako boj s virem, ale kdo na něm víc vydělá. A u toho tu máme tolik zanedbané léčby, že se taky jednou nemusí někdo doplatit.

Psali jsme: Zle. Kanaďané na kamiony zvažují poslat vojáky V Praze se konal kulatý stůl věnovaný lednovým událostem v Kazachstánu Trikolora nemá být stranou vůdcovského typu, říká předsedkyně Majerová Sežere nás prý kůrovec. Kvůli EU. Dokument z hloubi Bruselu

Na demonstracích v uplynulých dnech lidé vyjadřovali i maketami šibenic, že jsou obětí pandemického zákona. Byl tento symbol namístě, nebo by se tím měla zabývat policie?

Osobně nejsem zastáncem podobných symbolů. Nicméně zachází-li se s lidmi skoro dva roky jako s materiálem, krachují jim firmy, odkládají operace, není se čemu divit. Policii určitě ne, bylo to drsné, ale přece jen vyjádření názoru. Sama nyní budu pár lidí zastupovat, kterým proto, že nebyli očkovaní, byla odepřena léčba. V civilizované zemi by se nic podobného nemělo stát. My se spíš postaráme dobře o bezdomovce než o lidi platící si celý život pojištění, protože s bezdomovci se dá vyfotit. Ostuda a un fair přístup.

Dokázala si vláda od začátku svého fungování vytvořit nějaký vztah k lidem, kteří ji nevolili?

Tak abych řekla pravdu, zpočátku se mi zdála trochu v ilegalitě. Jako by nebyla. S ohledem na to, co proklamovala, mne ale rozhodně nenapadlo, že prodlouží tímto způsobem tu ostudnou právní normu. Doufala jsem, že se otázky epidemií a pandemií vrátí do rukou hygieny, i kdyby mělo dojít k částečné změně zákona o veřejném zdraví. To, že tato „pandemická moc“ zůstala v rukou politiků, je obrovským zklamáním, je to špatně celosvětově i u nás. Není ale všem dnům konec – třeba ještě své sliby naplní a skutečně se vrátíme do normálních životů. Bylo by načase.

Jak vstřícně a empaticky působí komunikace nového kabinetu?

Na to je zatím příliš brzy to hodnotit. Novelou pandemického zákona zrovna dobře nezačala, protože protahuje to, co vymysleli předchůdci a co sami politikové, dnes vládní, kritizovali. Dál se uvidí. Osobně mám pocit, že jsou tím, že jsou vláda, stále ještě trochu zaskočeni (úsměv).

Jak se zatím projevuje premiér Petr Fiala? Na co byste upozornila?

Jak se projevuje? Nenápadně (úsměv). Je to zatím jediná, ovšem oproti minulosti docela příjemná změna.

Co čekáte dál?

S nadějí se upínám k Senátu, že tuto novelu odešlou odvážní senátoři k Ústavnímu soudu. Jako právníci z Pro Libertate jim opět rádi pomůžeme. Doufám také, že se jednou dostaneme k podepsaným smlouvám, třeba k tomu, jaké kvality měly vakcíny splňovat a tak dále. Osobně se domnívám, že v této pandemii hrál výraznou roli až neuvěřitelný byznys, na kterém naše země neskutečně zchudla, a to přehlížím, že si z našich občanů dělala trochu dost testovací „králíky“ látkou, o které se toho zase tak moc nevědělo a neví. Rovněž doufám, že podobná energie, jaká se věnovala tlaku na lidi, aby se látkou těchto kvalit očkovali, bude nyní věnována zkoumání účinné léčby, aby nebyla zanedbávána. Jak jsem dnes četla, zanedbávala se dokonce i onkologická onemocnění, k tomu lékaři posouvali i akutní operace neočkovaným pacientům, jako by byli prašiví, sama mám pár případů na stole a budeme žádat odškodné. Je hrozné, co jeden nový virus způsobil – devastaci vztahů, diskriminaci jako něco samozřejmého, rezignaci na přístup ke zdravotnictví všem, kteří si platí pojištění – vidíme, co za skryté pudy se v lidech skrývá, když je politikové nechají. A ta novela pandemického zákona je toho druhu a nemá v našem právním řádu co dělat. Podobná kumulace moci v rukou politiků je krok zpět – k Jakešům, Štrougalům a jim podobným. Ať si ty pokusy dělají na Západě, tam ještě neměli tu čest, my už tuto etapu máme za sebou.

Chtěla byste ještě něco dodat?

Nu, zajímavé bylo, kolik koaličních poslanců se u tak sledovaného zákona omluvilo… být premiérem, zpozorním.

Psali jsme: Babiš premiérem? Kdyby teď byly volby. Silná čísla Ministr Gazdík: Ředitelé a ředitelky na ten zákon v těchto dnech čekají I ty si dej na barák solární panel. Fiala vyčlenil miliardy „Za jidášský groš mrzačí naše děti. I nenarozené. Pryč s nimi!“ Václavák se bouří. Proti vládě a opatřením

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.