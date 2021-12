Okamura: Demoblok i hnutí ANO se v hlavních bodech covidové diktatury shodnou

reklama

Chcete u Ústavního soudu napadnout vyhlášku o povinném očkování proti covidu-19 pro lidi nad 60 let a vybrané profese. V čem spatřujete její neústavnost?

Povinné očkování považujeme za porušení základních práv a svobod našich občanů a za jejich diskriminaci. Touto vyhláškou je porušeno jedno ze základních lidských práv, která jsou zaručena Listinou základních práv a svobod, a to právo na nedotknutelnost osoby. K podání je potřeba 25 poslanců či 10 senátorů, oslovíme tedy s žádostí o podporu i další parlamentní strany i ombudsmana Stanislav Křečka, který tuto možnost také má.

Ale vždyť se očkuje i proti jiným nemocem. V čem je tato situace jiná?

My nejsme proti očkování jako takovému, ale zde se jedná o experimentální vakcíny. A ano, právní zdůvodnění máme. Aby bylo povinné očkování proti covidu legální a legitimní, muselo by být splněno několik podmínek.

Za prvé: Podle dřívějšího názoru Ústavního soudu zásah do tělesné integrity musí být proveden jen zákonem, nikoliv ministerskou vyhláškou, neboť podle článku 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.

Za druhé: Toto omezení ústavního práva v případě očkování proti covidu by muselo splňovat takzvaný test proporcionality, to znamená zásah do tělesné integrity občanů musí být skutečně vyvážen konkrétním efektem. Očkování proti nemoci covid-19 by muselo skutečně zamezit vzniku a šíření tohoto onemocnění, což ovšem současné vakcíny na rozdíl od jiných typů povinného očkování nedokážou. Covid jako chřipka velmi rychle mutuje, takže vždy bude napřed před vakcínami.

Za třetí: Další podmínkou je, že nemoc, proti které se povinně očkuje, je vážně život ohrožující infekční nemocí. Jakkoliv je covid nebezpečný, nelze jeho smrtnost nebo následky srovnávat s infekcemi, na které se dnes vztahuje povinné očkování. O smrtelnosti covidu nemáme žádná data. Onemocnění virem SARS-CoV-2 v oficiálních statistikách Ústavu zdravotnických informací a statistik jako příčina smrti neexistuje. Ministerstvo zdravotnictví také na svém webu uvádí, že příčina smrti covid-19 neexistuje. Odhaduje se, že ve vyspělých zemích může umírat v souvislosti s covidem až 1 % infikovaných. To je nesrovnatelné se smrtností jiných onemocnění, na která se vztahuje povinné očkování. V případě například tetanu se úmrtnost pohybuje v rozmezí 10–50 %, u nejvážnějších forem téměř 100 %. U záškrtu se v současnosti pohybuje mezi 5 až 10 %, u dětí mladších pěti let věku a u osob nad 40 let dosahuje až 20 %. Smrtnost TBC je 16 %.

V Poslanecké sněmovně jste se pokoušeli usnesením zavázat vládu ke zrušení nouzového stavu. Váš návrh ale neprošel. Co na něm podle vašich poznatků poslancům ostatních stran vadilo?

Ano, neprošlo to. Vidíme, že demoblok i hnutí ANO se v hlavních bodech covidové diktatury shodnou. Shodnou se i v tom, že Česká republika dle jejich pohledu má poslouchat rozkazy z Bruselu, Washingtonu i z Berlína, že má přijmout Green Deal a podporovat sluníčkářskou agendu. Čili hnutí SPD je jedinou reálnou opozicí a jedinou silou, která chce skutečně v naší zemi něco změnit a která chce, aby naše země byla znovu naše a abychom znovu byli suverénním a svobodným národem.

Pokud jste chtěli zrušit nouzový stav, na jaké právní bázi byste tedy chtěli přijímat opatření proti pandemii?

Opatření proti covidu-19 lze realizovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví a podle krizového zákona. Poslanci vládní koalice svým postojem fakticky podpořili zrušení vánočních trhů.

Někteří říkají, že právě návrhy zpochybňující opatření proti pandemii jsou důvodem jejího dramatického průběhu v této zemi. Za letošní tři čtvrtletí zemřelo v Česku téměř 103 tisíc lidí, o pětinu více než loni...

Jak víme z oficiálního vyjádření Ústavu zdravotních informací a statistiky České republiky, ve statistice s covidem jsou prostě všichni zemřelí, ať už zemřeli na cokoli, pokud v danou chvíli byli na seznamu osob infikovaných virem SARS-CoV-2. V praxi, jak víme, to znamená, že tam jsou nejen lidé, které zabil pád ze střechy, ale také jak víme z několika málo uniklých pitevních zpráv, lidé, kteří v okamžiku smrti v sobě ani vir neměli.

Nechci tady diskutovat o tom, zda covid zabíjí, nebo ne. Je zcela nesporné, že situace způsobená virem SARS-CoV-2 skutečně zabíjí. A zabíjí opravdu masivně a zabíjí infikované i neinfikované. Do dnešního dne nikdo v této zemi neměl odvahu analyzovat příčiny, co a kdo skutečně zabíjí. Je už předem jasné, že těch příčin je více.

A jaké to podle vás tedy jsou?

Jsou to podfinancované nemocnice, dlouhodobý tlak na snižování lůžek, nedostatek zdravotníků díky nízkým mzdám. Jsou to opatření vlády, díky kterým se lidem opravdu cíleně snižovala imunita, ať už stresem z covidové hysterie, nebo omezováním pohybu zákazem sportu, tance, zpěvu nebo i radosti u piva v hospodě.

Mimochodem pozoruhodné je, že se tady hovoří o zahlcení nemocnic, což je bezesporu velký problém a velké poděkování zdravotníkům, ale už nikdo z vlády neřekne, že v přepočtu na 100 tisíc obyvatel má Česká republika přibližně deset intenzivních lůžek a Německo téměř třicet. To znamená, my máme zhruba třikrát méně intenzivních lůžek v přepočtu na 100 tisíc obyvatel než Německo. Takže logicky dochází k zahlcení rychleji, než v ostatních zemích. Samozřejmě to jde na vrub těch dosavadních vlád, které snižovaly počet intenzivních lůžek. A byla to především vláda ODS, to si musíme říci, a teď tady máme ODS zpátky. Takže tady je potřeba si to pojmenovat.

Zavírání škol nebo dnešní systém karantén vede samozřejmě k dalšímu snižování počtu lidí ve zdravotnictví, kteří mohou poskytovat péči a samozřejmě k dalšímu omezování prevence a léčby skutečně vražedných chorob. Nezapomínám samozřejmě ani na to, že vláda zcela rezignovala na primární léčbu covidu, jak bylo u každé chřipky zvykem prostřednictvím praktického lékaře. Tím se opět zvýšila zátěž nemocnic.

Aktuálně se opět řeší situace ve školách, i když před volbami zaznívalo, že ty už se nikdy nezavřou. Nyní zaznívají zejména ze strany hejtmanů požadavky na plošné uzavírání škol v podobě prodloužení vánočních prázdnin. Je to podle vás správná cesta?

Hnutí SPD odmítá plošné uzavírání škol i povinné nošení roušek během výuky. Čísla pozitivně testovaných a nemocných v souvislosti s onemocněním covid-19 v posledních dnech trvale klesají. Česká republika jako první uzavřela školy již v loňském roce, zatímco v zahraničí se školy zavíraly až jako poslední možnost. Výsledkem je ztráta celého školního roku a je prakticky nemožné tento výpadek eliminovat.

Úroveň plnohodnotného vzdělání nebylo možné v uvedené době vládních restrikcí nahradit distančním studiem, které navíc mělo obrovské nároky na žáky a studenty, vyučující a rodiče. Místo plošných uzávěr škol ve chvíli, kdy se situace zásadně liší nejen v jednotlivých regionech, ale i v samotných školách, navrhujeme posílení pravomocí jednotlivých ředitelů škol, kteří znají situaci v místě nejlépe.

Pro SPD je také zcela nepřijatelné navrhované opětovné nošení roušek dětmi během výuky. Je potřeba provádět pravidelné neinvazivní testování dětí a vyučujících a následně v případě pozitivního výsledku provádět důsledné trasování.

