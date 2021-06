Pan Prouza, čí zájmy tu hájí? Potrefené husy. Český zákazník si zaslouží potraviny za férové ceny, trvá na svém poslankyně SPD

Nabízet českým zákazníkům zboží za férové ceny je naprosto v pořádku. A pokud se to nelíbí Tomáši Prouzovi, tak je to pochopitelné, protože je zřejmé, že lidé jako on hájí spíše zájmy zahraničních řetězců a dodavatelů. Poslankyně Monika Jarošová, expertka hnutí SPD ze zemdělského výboru Poslanecké sněmovny, se zamýšlí i nad astronomickým nárůstem cen v posledních měsících a klade si otázku, zda se někdo spíše nechce přiživit na pandemii.

reklama

Anketa Je Alena Schillerová dobrá ministryně financí? Ano 67% Ne 30% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6702 lidí

SPD se rozhodla udělat hlavní téma předvolební kampaně z předražených zahraničních potravin v supermarketech a alternativy v podobě levnějšího zboží od českých sedláků. Je to podle vás skutečně to, co občany pálí nejvíce?

Jsem přesvědčena, že cena potravin je opravdu jedna z hlavních věcí, které naše občany pálí. Pokud zajdete do jakéhokoliv supermarketu, pak se není ani čemu divit. Některé ceny jsou opravdu neuvěřitelné a to se často jedná, jako v případě ovoce a zeleniny, i o produkty, které si jsme schopni sami vypěstovat v naší zemi. Bohužel částky u některé zeleniny či ovoce dosahují výšek, jako by to nebyly pozemské produkty, ale dovozy z jiných galaxií.

Myslím-si tedy, že nabízet našim občanům zboží v rámci předvolební kampaně za férové ceny, je tak naprosto v pořádku. To, že se to někomu, jako je například pan Tomáš Prouza a jemu podobným nelíbí, je pochopitelné, neboť tito lidé již dlouhodobě prokazují, že hájí spíše zájmy zahraničních řetězců a dodavatelů, než českého spotřebitele a farmáře.



Co říkáte na vývoj ceny potravin v posledních měsících?

Vývoj cen v posledních měsících je neuvěřitelný…Kladu si tedy otázku, zda odpovídá opravdu zvedajícím se nákladům, nebo se někdo rozhodl využít pandemie k ještě většímu zisku.

Pokud se zeptáte našich zemědělců, kolik jim za jejich produkty zahraniční řetězce platí a porovnáte-li to s cenami, za které je pak prodávají, je odpověď více než jasná.

Psali jsme: „Občané neznají pravdu.“ Levné potraviny od SPD: Ivan David po sprše od novinářů Neuvěřitelně špinavá kampaň pana Prouzy. Jan Veleba prozrazuje, co se odehrávalo kolem návrhu na potravinovou soběstačnost JZD rozbita, výsledek? Mléko pryč, maso pryč, nemáme. Teď v EU Češi otevírají oči, věří Kavij Známý herec: Kam to zajde? My, bramborářská oblast, dovážíme brambory z Egypta, Tunisu...

Kde je podle vás hlavní problém rostoucích cen potravin? Na straně výrobců, nebo na straně distribučních řetězců?



Jsem přesvědčena, že za růst cen mohou z největší míry právě dominantní řetězce, které svou tržní silou mohou mnohé ceny ovlivňovat. Mnozí jejich čeští dodavatelé vám potvrdí, že jsou jimi tlačeni prodávat i za takové ceny, které stěží pokryji jejich výrobní náklady! Zde už se nejedná o zákon nabídky a poptávky, ale prakticky o vydírání. Pěstitel či chovatel je tak řetězci často přinucen prodat pod cenou, aby získal zpět aspoň část nákladů.

Samozřejmě, že část producentů své produkty díky pandemii také zdražila. Myslím si ale, že jejich manévrovací prostor je (co se stanovování cen týká) značně omezen a podléhá právě tlaku dominantních řetězců, které by nebyly ochotny pro ně nevýhodné ceny akceptovat. Navíc si myslím, že pokud by řetězce omezily své mnohdy „nekřesťanské“ marže, koncový zákazník nemusel zažít tak krutý cenový nárůst, kterého jsme svědky.

Myslíte, že váš předvolební „jarmark“ jako ukázka levných cen nějak ovlivní chování spotřebitelů ve smyslu, že si uvědomí, co mohou od řetězců požadovat?



To opravdu netuším. Může však ukázat jedno. Kvalitní české zboží nemusí být rozhodně v řetězcích tak drahé, jak to můžeme momentálně sledovat. Může také ukázat to, že naši farmáři jsou schopni vypěstovat mnohdy kvalitnější a chutnější potraviny než ty, které se k nám dovážejí ze zahraničí a které jsme nuceni konzumovat.

Co je však hlavní, je ukázat našim lidem, že je možné nabízet jim české potraviny za mnohem férovější ceny. To přinese pozitivní efekt jak zákazníkovi, tak i našim farmářům. A to je dle mého hlavní cíl a přínos „Českého jarmarku“.

Psali jsme: Poslanec Holík ze Zlínska: Mluvil jsem s lidmi z Vrbětic a slyšel hrozné věci. Divili se, že to nebouchlo mnohem dříve „On to umí. Jediný. Nad 15%.“ Okamuro, slav: Tato žena se tě bojí Šok a strach u nepřátel. Kampaň SPD: „Geniální.“ I tenhle chválí Kampaň je nechutná, ale Babiš sklízí ovoce vlastní zrady, vzkazuje poslanec SPD. Vykrádá naší rétoriku a zatím podporuje EUbolševiky a genocidní dokumenty

V tomto volebním období jste předkládali návrh na zajištění potravinové soběstačnosti. Ve sněmovně prošel, pak jej shodili senátoři. V debatě o tomto vašem návrhu zaznívaly námitky, že povede jednak k menšímu výběru zboží a jednak k vyšším cenám, protože zkrátka menší nabídka a stejná poptávka se potkají na vyšší cenové hladině. Nemáte tyto obavy také?



Z toho obavy nemám. SPD měla podporu při předkládání svého návrhu i ze strany Agrární komory. Právě „Český Jarmark“ má ukázat na to, že ceny českých produktů nemusí být tak vysoké, jak se nás mnozí rozhodli strašit. Jak je vidět, SPD svou aktivitou ťala do živého a tak se mnohé potrefené husy rozhodly kejhat. A to kejhání se rozhodně neděje v zájmu tuzemského spotřebitele, ale jen a pouze v zájmu zahraničních obchodních kruhů, které se cítí ohroženy tím, že by někdo nehodlal dále tolerovat jejich praktiky, které přinesly na náš trh a které by jim v jejich domovských zemích s největší pravděpodobností neprošly.

Někteří lidé zmiňovali, že do kampaně proti potravinové soběstačnosti vstoupily významně obchodní zájmy řetězců a koordinovat je měl šéf jejich asociace pan Tomáš Prouza. Máte pocit, že se jednalo o nějakou koordinovanou kampaň?



Jsem přesvědčena, že řetězce do kampaně vstoupily a to opravdu velice významně a veškerou svou silou. Jak se ukázalo, tak zvláště v Senátu mají své „koně“, kteří za ně bojovali jako lvi. Bohužel ne ti čeští. K panu Prouzovi jsem se vyjádřila již výše a nehodlám k jeho osobě již více dodávat. To, že právě on patřil k největším odpůrcům našeho návrhu, je prokazatelné.

Monika Jarošová SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud by SPD ve volbách uspěla, co by byly její hlavní priority v oblasti potravin? Objevil by se znovu návrh o „krátkém řetězci“, který jste již v tomto volebním období předkládali, nebo by se téma rozšířilo ještě o další návrhy?



Pokud SPD ve volbách uspěje, pak bude znovu a rozhodně prosazovat svůj program. Je tedy jisté, že zákon o potravinové soběstačnosti bude opět na stole.

Pokud byste se v příštím volebním období dostali do vlády a měli možnost své vize prosazovat, s největší pravděpodobností by to bylo ve spolupráci s hnutím ANO pod vedením Andreje Babiše. Jak podle vás jeho podnikání poznamenalo české potravinářství? Na letácích vašeho jarmarku se pracuje například s negativním vymezením vůči drahému „chlebu od oligarchy“, tak jak se na to tedy díváte?

Nepředbíhala bych. Nechme nejprve našeho voliče rozdat karty a pak teprve řešme, co a jak bude. Jedno je však jisté. SPD bude v jakékoliv pozici důsledně prosazovat svůj program, skrze který získává důvěru našich občanů. K druhé části otázky bych řekla toto: pan Babiš si musí sám odpovědět na to, zda se jeho podnikatelská aktivita slučuje s výkonem funkce premiéra. Jedno je však jisté, pokud s tímto vstupoval do politiky a získal podporu voličů, pak to je třeba respektovat.

Přestože máme k panu premiérovi kupu výhrad a připomínek, nikdy se jako SPD nesnížíme k tomu, abychom českého premiéra udávali do Bruselu, ale vždy se ho budeme snažit porazit jen skrze svobodné, férové a demokratické volby.

Psali jsme: Piráti, svazáci. Přijdou, okradou a jedou dál, zahřmělo. Babiš to prý na podzim „dá“ „Kdě máte premiéra, toto není premiér Česka. Čo? Čo to má na hlave?" Rakušan s Bartošem se v Bratislavě postarali o mezinárodní faux pas. Ještě teď se o něm mluví V ODS se štítí Babiše? Zapomeňte. Plán s krycím názvem „Upocenej“ se týká úplně jiných postav. Začal boj, na oběti se nehledí „Můžou to leda tak vyprávět na tiskových konferencích.“ Advokát rozbil Pirátům jejich žalobu na Babiše

Evropa se chce v následující dekádě vehementně vrhnout na „green deal“, zelený úděl. Ten má „dekarbonizovat“ ekonomiku, zbavit jí uhlíkových emisí, do roku 2030 o 55%. Hodně se mluví o dopadu tohoto plánu na průmysl, ale jak poznamená zemědělství?

„Green deal“ je dle mého názoru výplodem chorých mozků současných ekošílenců, kteří nežijí v realitě. Tento plán bude stát národní ekonomiky astronomické prostředky bez toho, aby byl zaručen prokazatelně přínosný zisk. Naše země v nedávné minulosti masivně investovala do odsíření našich tepelných elektráren. Nyní už toto opatření nestačí a investované miliardy spláchneme do toalety? Opravdu jsme tyto obrovské prostředky investovali jen na pár let nebo spíše zapracovala zelená lobby, která se rozhodla vrátit Evropu zpět do středověku? Co se týče zemědělství, tak tam jsem opravdu zvědavá, co zelení pomatenci ještě vymyslí. Děsím se toho, aby nepožadovali elektrické traktory nebo podobné nesmysly. Při účinnosti současných baterii a jejich potenciálu by traktorista vyoral s poskytnutým výkonem tak asi dvě řádky a pak by musel nejspíš na celou noc na nabíječku.

Ale teď vážně... Jsem přesvědčena, že v postcovidové době bude muset naše, ale i evropská ekonomika obracet každou korunu či euro a dobře přemýšlet, zač je vydají. Nejsou to totiž jejich prostředky, ale těch, kteří je odvedli do daných rozpočtů skrze své daně. Za mě si myslím, že málokomu z těchto lidí se je bude chtít splachovat do bezedné toaletní mísy s nápisem „Green Deal“. Proto bychom měli podobné nejisté experimenty odmítnout a ušetřené prostředky věnovat na něco opravdu užitečného!

Psali jsme: Jarošová (SPD): Důvody k následné sterilizaci byly většinou zdravotní Jarošová (SPD): Pod taktovkou Pirátů? Ne, děkuji, jejich tónům nerozumím… Jarošová (SPD): To je ta vaše deklarovaná dobrovolnost? To je neskutečný nátlak Jarošová (SPD): Ať ministr zdravotnictví vyjasní, proč byly vybrány zrovna testy od společnosti Abbott

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.