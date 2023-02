Pavel se projevil. Vláda lidi ožebračí, on to bude komunikovat. A horší věci, předpovídá Konečná

reklama

Paní poslankyně, na Vašem fb jste avizovala, že budete jezdit mezi lidi po ČR. Jaká témata s nimi chcete rozebírat a co lidi, se kterými jste se na podobných akcích už v minulých měsících setkala, nejvíc zajímalo, trápilo…..

Samozřejmě platí, že nemohu být všude – což mě skutečně moc mrzí – ale jsem samozřejmě na e-mailu, na Facebooku, YouTube, Instagramu i TikToku, takže občané si ke mně vždy cestu najdou. A množství reakcí ukazuje, že toho hojně využívají. Snažím se jim všem postupně odpovídat, i když někdy je to nad lidské síly (smích).

Velké emoce vyvolaly vládní úvahy o tom, že by se měl opět zvýšit věk odchodu do důchodu. Co na to říkáte?

Jako KSČM to jednoznačně odmítáme! Vláda argumentuje delší dobou dožití, ale zároveň nezmiňuje, že tzv. délka života ve zdraví, je u nás u mužů i žen přibližně 61 let. Přitom průměr EU je 63,5 roku. Ve Francii je tato doba 62,5 roku. Proto se vůbec nedivím, že snaha tamní vlády posunout věk odchodu do penze z 62 na 64 let přivedla do ulic milion nespokojených.

Pro lidi vykonávající manuální práci nebo jiná náročná povolání je věk 68 let naprosto neakceptovatelný. Bohužel v parlamentu má pětikoalice většinu, navíc nyní se bude opírat o nového prezidenta, a tak po dobu do následujících parlamentních voleb si chtějí dělat zákony pro své zájmové skupiny. Vyjádření nedůvěry se opozici nepodařilo prohlasovat. Tak snad pro nás může být inspirací Slovensko, kde se také čtyřkoalici chlubila většinou a předčasné volby tam budou v září…

Ve svém pořadu Bez obalu jste mimo jiné upozornila na nejrychlejší zdražování bydlení v EU, zmínila jste, že více než polovina českých exportérů zvažuje kvůli cenám energií propouštění, jelikož v Německu je strop na energie nižší, že od února zdraží opět obědy ve školních jídelnách o pětinu, takže další děti budou bez oběda…… Co v tomto směru vzkázat vládě? A měl by se k tomu nějak postavit i nově zvolený prezident, ačkoliv jsou jeho pravomoci samozřejmě v tomto směru omezené?

Proč vzkazovat něco vládě, která nechce nikomu naslouchat a na vše má výmluvu – tu minulá vláda, tu EU, tu válka na Ukrajině? To mi přijde zbytečné. Vládě říkáme, co by měla pro občany dělat od jejího nástupu. Jestliže nyní představila strana PRO své požadavky, tak my jsme vládu vyzvali k podobným krokům už v roce 2021, kdy odešel první dopis, a následně v roce 2022. Vláda nám vyslala signál, že o problémech občanů nehodlá vůbec diskutovat, takže pro jistotu ani neragovala.

Lidé by si měli sami vyhodnotit dopady činnosti pětikoalice na jejich životy. Opravdu reálně, bez mediálních příkras a tendenčních komentářů veřejnoprávní televize a vládě nakloněných médii. Měli by požadovat po vládě to, co je prospěšné pro ně. Nebát se vyjádřit svůj názor. Nejen na sociálních sítích. Ale v reálném světě. Stejně jako se to nebojí udělat obyvatelé ve Francii, Velké Británii, Německu.

A nový prezident? Ten se už přece projevil. Bude vládě pomáhat komunikovat témata, která ožebračí miliony obyvatel. Pomůže s válečnými choutkami – vždyť už se nechal slyšet, že by na Ukrajinu poslal všechno krom jaderných zbraní. A i na ty možná v budoucnu dojde…takže se ukázalo, že je papežštější než papež. Rozumějte než USA či samotné NATO.

Vrátila jste se také k tolik diskutované dvojí kvalitě potravin s tím, že jste ji navrhla zakázat jako nekalou obchodní praktiku, a to v rámci návrhu Evropská komise upravit směrnice o nekalých obchodních praktikách. Podaří se to podle Vás tentokrát? O zákaz dvojí kvality potravin se bojuje již řadu let…..

Proti předražených šuntů v českých obchodech bojuji od nástupu do Evropského parlamentu v roce 2014. Nejprve to bylo téma, které z Europarlamentu reálně nikoho moc nezajímalo. Mně se podařilo přesvědčit celou svou frakci, že je to důležité téma, a proto také v minulém volebním období jako jediná evropská frakce jednotně proti těmto praktikám hlasovala. Na rozdíl třeba od frakce Marie Le Pen, kterou tady pan Okamura vydává jako přítelkyni naší země. Ve skutečnosti je to faleš. Její frakci to, že zahraniční společnosti vydělávají na českých občanech, rozhodně netrápí. Stejně tak se na tom, že tzv. dvojí kvalita potravin nebyla zakázána má podíl i nominantka ANO 2011 Věra Jourová. O to větší překvapení pak pro mě bylo, když toto téma ANO vytáhlo před minulými evropskými volbami.

Každopádně není přece normální, aby naši občané nakupovali levnější a kvalitnější zboží v Německu nebo Rakousku. Připomínám jen, že tam mají zhruba trojnásobné mzdy i platy – tedy přes 100 tis. měsíčně – a nemají tam ani 17% inflaci. Vlády tam nevysílají signály, ale reálně dělají něco pro to, aby jejich obyvatelé nechudli. Ale to jsme odbočili od tématu. Samozřejmě tedy teď znovu budu stát v první řadě boje za to, aby naši občané nemuseli kupovat a jíst – byť se dvojí kvalita netýká jen potravin – drahé a nekvalitní zboží.

Vraťme se ještě k nově zvolenému prezidentovi a podívejme se na jeho první „kroky“ po zvolení. Jedním z nich byl telefonát s prezidentkou Tchaj-wanu. Byl to „dobrý tah“?

Tchaj-wan uznává ve světě něco málo přes desítku států. Legitimita takového státu je značně sporná, což přizná kdokoli ze slušných politologů. Pana prezidenta to ale jistě potěšilo. Možná i pana ministra zahraničí. Bohužel to Českou republiku, prostřednictvím této vlády, posunuje na mezinárodním poli do stále většího područí Spojených států. Či spíše poslušného poskoka, ba dokonce užitečného idiota, USA.

V rozhovoru pro BBC generál Pavel uvedl, že si Ukrajina zaslouží stát se po válce členem NATO. Souhlasíte?

O vstupu rozhodují všechny členské státy. A všechny musí souhlasit. Ty pobaltské nebo středo a východoevropské by tam Ukrajinu asi rády viděly. Ale podle mých informací s tím USA, Německo nebo Francie souhlasit zatím nechtějí. Ostatně není se čemu divit. Ale už jsem přece říkala, jak je to s tím naším papežstvím (úsměv).

Ministerstvo vnitra v situační zprávě o projevech extremismu varovalo, že velká skupina lidí, která je nespokojená s uspořádáním a směřováním státu, má prý potenciál ohrozit demokratické základy Česka. Skupinu prý silně ovlivňují konspirační teorie a je snadno manipulovatelným cílem pro extremistické a xenofobní politiky. Co na to říkáte?

Tam to musí vědět nejlépe. Když si nechali zpracovat analýzu a vytvořili krizový informační tým, aby zjistili, kolik jejich zaměstnanců je s jejich praktikami loajálních…

Označovat nespokojené občany nelichotivými přívlastky je asi to jediné, co jsou představitelé pětikoalice schopni udělat. Ano, lidé jsou nespokojení. A mají na to právo. Vždyť za rok a půl Fialova pětidemolice stihla pošlapat své kecy o boji proti korupci, když propukla aféra Dozimetr, jejíž protagonisté jsou už v tichosti zpět na svých – nebo podobných – místech. Za rok a půl vlády ODS, TOP09, KDU-ČSL a PirSTANU lidem klesly mzdy nejvíce ze zemí OECD, máme tady 17,5% inflaci, rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými, čím dál více lidí v příjmové i faktické chudobě. Za to čekal ministr Rakušan a zbytek vlády, že jim snad občané zatleskají? Nebo za to, že z občanů volajících po míru udělali dezoláty? Možná by bylo fajn se napřed zaměřit na tyto problémy a eliminovat je.

Vláda si toto zřejmě bere jako záminku k utáhnutí opasků v rámci svobody slova. Cenzura – ať ta psaná, nebo nepsaná – postupně prostoupila do našich životů. Lidé na mých debatách si stěžují, že jsou v diskuzích na různých serverech mazáni i přesto, že slušně diskutují. To je něco, proti čemu budu vždy bojovat! Ostatně komunisté jsou vždy na mušce jako první. Jak prohlásil – paradoxně – německý teolog Martin Niemöller: „Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem – nebyl jsem přece komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem – nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem – nebyl jsem přece odborář. Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat“…

Když mluvíme o nespokojených lidech, na březen je v Praze nahlášená další protivládní demonstrace, tentokrát ale s jiným pořadatelem. Domníváte se, že osloví více lidí než ty předchozí? A co by měli od vlády požadovat?

Každá demonstrace má smysl. My je jako KSČM odstartovali jako první a zúčastnili jsme se všech, které měli za cíl bojovat proti bídě, proti válce, proti pohrdání občany vládní pětikoalicí. Nevím, zda dostanu tentokrát příležitost promluvit, ale můžu slíbit, že se demonstrace zúčastním. A když ne na pódiu, tak mezi lidmi, na které se už moc těším.

