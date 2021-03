Pirát Peksa ve varu: Nouzový stav se užívá krátkodobě. Musí skončit! Není náhoda, že se v divokých diktaturách vyhlásí a pak trvá a trvá a trvá...

ROZHOVOR „Řeknu to natvrdo. Vláda se chová k seniorům úplně nechutným způsobem, protože pojala pandemickou strategii způsobem, kterým se rozhodli je odepsat,“ tvrdí europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti). Ten varuje před neustálým prodlužováním nouzového stavu a připomíná diktatury, které ve svých zemích vládnou právě na základě nikdy nekončícího nouzového stavu. Zároveň odmítá, že by Piráti neměli dost zkušenostní na vedení České republiky a vyzývá premiéra Andreje Babiše k osobní odpovědnosti za současnou situaci.

reklama

Piráti se teď rozhodli trochu zacílit na důchodce, nakolik tohle rozhodnutí podle vás souvisí s tím, jak se vláda dokázala či nedokázala postarat o nejrizikovější skupinu koronavirové pandemie v posledním roce?

Já bych řekl, že z našeho pohledu to byl takový dlouhodobý rest, protože tím, jak jsme vznikli na internetu a kontaktovali spíše mladší generaci, tak nám, řekněme, chyběl kontakt se seniory. A já myslím, že je to škoda, protože my jsme vždy měli velmi vstřícný postoj vůči starší generaci, organizovali jsme výuku používání internetu v domovech důchodců, podporovali jsme navyšování důchodů, ale fascinující na tom je, že to nikdo neviděl. A teď se mezi babičkami a dědečky šíří dezinformace, jakože Piráti jim chtějí nějakým způsobem ubližovat, brát jim občanky, nebo řidičáky nebo co všechno si dezinformátoři vymýšlí. Takže jsem rád, že se nám to podařilo nějakým způsobem adresovat a obavy rozptýlit.

Chování vlády v posledním roce tedy vůbec nemělo vliv na tento krok Pirátů?

Řeknu to natvrdo. Vláda se chová k seniorům úplně nechutným způsobem, protože v podstatě pojala pandemickou strategii způsobem, kterým se rozhodli je odepsat. Neřešili opatření včas, jak měla být, v podstatě populaci promořili a v důsledku je Česko vlastně nejpostiženější zemí v Evropě. A samozřejmě senioři jsou nejohroženější skupinou, když přijde na covid-19. Takže z mého pohledu je to skutečně hodně macešské a je mi to líto.

A Pirátům to samozřejmě může nahrávat do karet…

To si netroufám hodnotit, každý volič si to musí přebrat po svém. Budou-li s naší prací spokojeni, pak doufám, že to ocení. Ale my budeme pracovat pro voliče bez ohledu na to, jakým způsobem tohle vnímají.

Psali jsme: Že by Babiš neposlouchal Zemana, který chce sestřelit Blatného a Petříčka? Schůzka v Lánech jinak. Komárek má jasno Piráti chtějí Babišovi přebrat starší voliče. Mají rozjetý plán. Jenže expert na komunikaci jim ho potopil. Zásadní problém Chybí Svěrák ve skafandru! Asi „Není nutno“. Vyoralova sprcha pro kavárnu, dnes extra studená Marek Benda popsal, co ve sněmovně zažívá s Piráty: Jsou zelení, až rudí

A teď tedy k těm dezinformacím. V souvislosti se zvyšující se popularitou Pirátů se objevují různé zkreslené výroky a tvrzení, které se teď Piráti pokusí vyvracet. Jak na to, podle vás?

Už jsme zřídili jednu webovou stránku piráti.cz/hoax, kde všechny hoaxy shromažďujeme na jednom místě včetně vysvětlení, kterým je vyvracíme. Protože marná sláva, ty bláboly se prostě opakují a opakují a opakují a jsou to pořád stejné nesmysly, takže my musíme pořád dokolečka opakovat ta samá vysvětlení. Ale vnímám, že prostě jde o součást naší práce, něco, k čemu jsme se upsali, už když jsme do politiky vstoupili. Tohle je prostě způsob, jak se konkurence snaží bránit provést změnu. Házet na nás špínu.

Hodně věcí za poslední roky se na internet přesunulo. I vy jste před chvílí zmínil, že Piráti byli těmi, kdo na internetu svoji politickou dráhu odstartovali…

Anketa Byl by Ivan Bartoš dobrý premiér? Ano 1% Ne 97% Nevím 2% hlasovalo: 15554 lidí

Podpora Pirátů, Starostů a nezávislých stoupá, poprvé se zdá, že by Andrej Babiš (ANO) nemusel volby vyhrát. Čemu za to vděčíte? Jde o to, jak jsou lidé zklamáni současnou politikou vlády, nebo jsou Piráti prostě tak dobří?

Od svého vzniku razíme politiku, která je založena na datech a je racionální, plánovaná a uvážlivá. V průběhu pandemie se jedná o poměrně silné karty, obzvlášť když se ukáže srovnání s vládou, kde pravá ruka neví, co dělá levá a premiér zmateně, hystericky pobíhá od jednoho úředníka k druhému a snaží se je nějakým způsobem komandovat. Ale v tom, co dělá, nemá vlastně vůbec žádný systém. Takže přirozeně, když naše přístupy lidé srovnají, vidí, že jsou jako nebe a dudy. A chápu, že je to vnímáno pozitivně.

Co říkáte na výtky, že Piráti jednoduše nemají dostatek zkušeností na to, aby mohli vést Českou republiku?

Myslím si, že je to úplný nesmysl. Máme řadu schopných lidí, kteří mají zkušenosti z akademické sféry, z byznysu, mají zkušenosti z řady různých povolání. A práci ve skutečně vrcholné politice děláme už čtvrtý rok - od našeho vstupu do sněmovny v roce 2017. Jsme zastoupeni na všech úrovních, to znamená jak obecní, krajské, národní a teď už i na úrovni evropské. Podílíme se na vytváření celoevropských politik a ovlivňujeme je. Takže velice dobře chápeme, jak jednotlivá patra politiky mezi sebou vzájemně fungují a jsme schopni své zkušenosti využít k prospěchu občanů České republiky.

Češi žijí již několik měsíců v nouzovém stavu, o jeho prodloužení vláda znovu žádala poslance. Zároveň už máme schválený pandemický zákon – jakýsi stav nebezpečí, přesto je stále snaha prodloužit nouzový stav. Jak to vnímáte?

Vnímám to tak, že bychom měli nouzový stav spíše ukončit a řídit se podle pandemického zákona. Já doufám, že pandemický zákon vše pokryje ideálním způsobem. V případě problémů si dovedu představit, že by se v urychleném řízení novelizoval. Ale nouzový stav je prostě věc, která se používá ve stavu nouze a používá se krátkodobě. Neslouží k dlouhodobému řízení země. Není náhoda, že většina divokých diktatur v latinsko-amerických a afrických zemích funguje právě tak, že se vyhlásí nouzový stav a ten trvá a trvá a trvá až do nekonečna. Takže bych pracoval na tom, jak ho nějakým rozumným způsobem ukončit, mít jasná pravidla, podle nichž se stát bude řídit a podle těch by i měl být řízen. A podobné improvizování už bych dál nepodporoval.

Fotogalerie: - Za hranice Prahy

V pandemickém zákoně ale není možnost třeba omezit pohyb mezi okresy, nebo se pletu?

Teď se přiznám, že na pandemický zákon nejsem odborník. Nicméně si nejsem jist, jestli samotné opatření omezující pohyb mezi okresy má vlastně nějaký hlubší smysl. Chtěl bych vidět data, která to potvrzují, mám silné podezření, že je to spousta byrokracie, která vlastně nic užitečného nepřináší.

Jak se vám líbí reakce senátorky Miroslavy Němcové na vytýkací dopis premiéra ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému? Premiér v něm napsal, že ministerstvo zdravotnictví rezignovalo na řádný výkon svého resortu, Němcová to potom parafrázovala tak, že vláda pod vedením Babiše rezignovala na řádný výkon funkce vedení státu. Souhlasíte s tímto výrokem?

Já se musím přiznat, že na straně této vlády nějaké řádné vedení už mnoho měsíců, možná let opravdu nevnímám. A myslím si, že je načase, aby skončila, protože kam to přivedla a kolik obětí to s sebou přineslo, už prostě není únosné. Bude muset skončit. Takže snaha premiéra přehodit odpovědnost pouze na třetího ministra zdravotnictví, kterého do funkce dosadil, je, myslím, marné. Domnívám se, že premiér bude muset vyvodit osobní odpovědnost a jednoduše odstoupit.

Psali jsme: Němcová se rozčílila na Facebooku. Fanoušci taky. Jenomže cenzura zaspala. Takže tady to máte z první ruky. Šporcl, Zleman, Babiš, prachy, Fiala... „Vláda řekla: Klidně si vychcípejte.“ Tohle Babiš neuslyší rád. Ale Radomil Bábek má jasno Mirka Němcová žádá: Ne vytýkací dopis Blatnému, ale zatýkací dopis Babišovi Bývalý senátor Veleba vzpomíná: Jak „kavárna“ obsadila horní komoru. Cestovní kancelář Senát a Vystrčilovy groše

Pokud tak neučiní, vystaví mu voliči účet ve volbách?

Průzkumy veřejného mínění celkem jednoznačně ukazují, že Andrej Babiš selhal, voliči to vnímají a nebudou mu prodlužovat bianko šek, na základě kterého spravuje Českou republiku k zájmu svého obohacení. Už mu ho prostě nebudou nadále vystavovat.

Jak vnímáte výměny mezi premiérem a prezidentem v posledních týdnech? Ať už jde o rozhovor prezidenta pro ParlamentníListy.cz, kde se vyjádřil, že by byl pro odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného i ministra zahraničí Tomáše Petříčka, následnou reakci Babiše, a teď další schůzku, ke které se premiér odmítl vyjádřit? Popsal pouze, jak se s hlavou státu bavili o pudinku a literatuře. Co vidíte mezi Hradem a premiérem?

Cítím z Hradu silný tlak, aby všichni, kdo nepodporují hradní linii přátelství s Ruskem „na věčné časy a nikdy jinak“, z vlády zmizeli, což jsem vnímal u ministra Petříčka i u ministra Blatného. Občas byli ochotni tomuhle říci ne. Takže to je zřejmě důvod, proč prezident tlačí na jejich odstranění a zároveň vnímám, že premiér si nemůže dovolit takový krok udělat, takže se o něm radši snaží nemluvit.

Evropská unie si stěžuje na postup Velké Británie kolem vakcín. Velká Británie vyrábí vlastní vakcínu AstraZeneca, zároveň nakupuje vakcíny od Evropské unie, ale sama do sedmadvacítky zemí Bruselu žádné vakcíny nedodává. Myslíte si, že je nutný zásah, třeba zakázat vývoz vakcín z Evropské unie do doby, než budou Evropané naočkovaní?

Přímo britský premiér (Boris Johnson, pozn. red.) sám do médií řekl, že proočkovanost ve Velké Británii je důsledkem chamtivosti. V podstatě to natvrdo přiznal. Konkrétně to probíhalo tak, že společnost AstraZeneca, se kterou měla Evropská unie řádně uzavřenou smlouvu, smlouvu nedodržela a místo, aby dodávala vakcíny do Evropské unie dle smlouvy a dohody, dodávala je do Velké Británie. Je na místě vyvození odpovědnosti pro manažery. Podobné kšeftaření během pandemie je prostě zločin a viníci by měli být potrestáni. To, že vedou obrovskou nadnárodní společnost a myslí si, že jsou za své činy nepostižitelní, by je chránit nemělo, protože takovým způsobem hazardovat se zdravím a se životy lidí prostě nelze.

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pirát Peksa: Babiš mrhá penězi. Na ivermectin, který EU shodila Pirát z Bruselu volá po obměně garnitury. Dnešní „parta šílenců“ už se prý nedá komentovat bez sprostých slov Pirát Peksa: Sputnik? Nemám nic proti. Že je ruský? Politiku tam nemíchejme. Ale musí se prověřit Semafor přinesli Piráti, připomíná Peksa všem, kteří nadávají opozici. Vláda nedokáže věci zařídit, tak je lidé berou do vlastních rukou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.