Pochybení na FF UK? Pravda o Policii ČR. Zkušený muž promluvil

Že je masová vražda na Filozofické fakultě UK šokující, to je jasné. Nicméně lze vidět ve světě, už nejen ve Spojených státech, rostoucí trend útoků ve školách? Pokud ano, čím je způsoben?

Trend útoků ve školách má rostoucí tendenci, o tom není pochyb. Příčina je pokaždé jiná. V USA to bude kombinace několika faktorů. Od možnosti si pořídit střelnou zbraň na každém rohu bez nějakého výrazného omezení, až po čím dál větší rozdělení společnosti pouze na dvě skupiny. Ti, kterých se obyčejné problémy netýkají (menší skupina), a ti, co jsou odkázáni na to, co jim umožní kreditní karta.

Sociální nejistoty a narůstající problémy s přežitím (záměrně nepíši s žitím) slabší osobnosti dotlačí k zoufalým činům.

A jak upozornit na to, že svět je k vám nespravedlivý. Skočíte z mostu? Ne, vy to potřebujete sdělit světu. Je to vaše stížnost. A uděláte to tak, aby se to nedalo přehlédnout. Veřejně, na očích... U Spojených států bych z příčiny vyjmul emigrační problém. To je hlavně problém Evropy.

Naše bezpečnostní složky byly masově nasazeny. Nicméně už před střelbou měly informace, že dotyčný student jede do Prahy zabít se a zúčastní se výuky na fakultě, byť v jiné budově. Reagovala Policie ČR včas a adekvátně?

Jestli PČR jednala včas, těžko posoudit. Z posledních informací, které se šíří po internetu a v TV platí, že policie měla nějaké indicie předem a vyklidila pouze jednu – jinou budovu než tu, ve které došlo k incidentu. Jestli je tomu tak, je to trestuhodné pochybení. Okamžitě se měly vyklidit všechny budovy Filozofické fakulty UK a ostatní vysoké školy se měly minimálně neprodleně informovat.

Mluví se o zpřísněných bezpečnostních opatřeních. Pomohlo by, kdyby bezpečnostní rámy byly před školami, divadly, kiny… čímkoliv? Začneme rámy… Kde to skončí? Za deset let se bude po chodbách fakult pohybovat co každý jeden student s jedním četníkem držící se za ruku? V divadlech budeme sedět na bocích chráněny divadelními maršály?

Toto je systémový problém, který začal postupnou degradací společnosti, školství... Přijmutí všech evropských hodnot bez uzardění, degradací bezpečnostních složek a teď nás námi nastavený systém začíná dohánět. Přehlížíme to, co vidí i slepý.

Když nějaká opatření, tak systémová. Např. zajistit u držitelů ZP přísné prohlídky. Ne jako je tomu teď – můj známý obvoďák. Nebyl bych proti povinnosti absolvovat co deset let psychologická vyšetření atd.

Samozřejmě bezpečnostní rám ve vchodu do jakékoli budovy nic nezkazí, ale také problém definitivně nevyřeší.

Ve veřejných objektech je „ostraha“, ale spíše jde zpravidla o podřimujícího vrátného v důchodovém věku. Je toto otázka k řešení?

Podřimující důchodce není opravdu řešením. A co je? Bývalý vysloužilý voják na výsluze, který si přivydělává? Tato a další opatření provedení takových činů pouze ztíží, nikdy nezamezí se 100% jistotou. Budu se opakovat, řešme to systémově, a ne montáží bezpečnostních rámů. Na západ od nás je mají ve školách, divadlech ochranné bezpečnostní služby, kamery na každém rohu, a má někdo pocit, že tam mají klid?

Samozřejmě nikdo nemůže nikdy vědět, co nějaký „magor“ udělá. Leč: Je to otázka většího zapojení čehosi jako preventivní psychiatrické péče do bezpečnostního rámce?

Už jsem to zmínil v odpovědi jedné z vašich předchozích otázek. K tomu bych přidal důsledně prováděnou psychologickou asistenci na školách. „Evidence“ osob se sklonem k nějakým poruchám, pomáhat jim a díky tomu je neustále monitorovat. Celou výchovu mládeže přeladit do systému, který bude „plodit“ silné osobnosti. Osobnosti, které budou soutěživé, psychicky odolné a nebudou chtít medaili za 25. místo.

Pražská policie má teď docela napilno. Jednak tento případ, jednak vraždu v Klánovicích. Je na to připravena, minimálně z hlediska tlaku, která na ni bude?

Tlak bude na vedoucí pracovníky a ten se přenese na řadové policisty, strážníky. Občan by si měl uvědomit a nemělo by mu to být jedno (placeno z jeho peněz), že věkový průměr u všech bezpečnostních sborů strmě roste. A s věkem logicky klesá výkonnost a ochota se podřídit kdejakému výmyslu. Od ředitelů na obvodech až po nejvyšší patra je téměř z každé kanceláře cítit zakonzervovanost. Žádné systémové změny. Maximálně vymyslet knihu na knihu a do lejstra vymyslet další kolonku. Ale to je na jiné téma.

Do jaké míry vy osobně máte, či nemáte důvěru v Policii ČR?