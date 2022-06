Poslední hřebíček do rakve. Vitásková poslouchala co vykládá Fiala a ještě po několika dnech je v šoku

Alena Vitásková, v minulosti strážkyně přijatelných cen energií a dnes prezidentská kandidátka, je v šoku z projevu premiéra Petra Fialy, ve kterém občanům sdělil, že účty za energie pro ně nejspíš budou šokem a že za to může Putin a minulá vláda. Našla v něm minimálně tři body, které jsou ve skutečnosti zcela jinak, než národu vykládal premiér. A závěrečná rada, ať se lidé nebojí žebrat, byla pro Vitáskovou naprostým vrcholem.

reklama

Anketa Je zákrok Fialovy vlády proti cenám energií dostatečný? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14877 lidí

Premiér Petr Fiala promluvil „k národu“. Asi všichni tento projev sledovali. K jeho projevu se vyjádřila jak opozice, tak odborníci v energetice, politologové, ekonomové. Vy jste na výzvu některých médií vyjádřit se nereagovala. Je to tím, že jste projev premiéra nesledovala?

Pokud jsem nereagovala, tak to bylo jedině tím, že bylo zřejmé, že projev zaujal nejen odborníky v energetice (Energie není luxusní zboží), tak ekonomy, národohospodáře, právníky, občany, opozici. Nicméně, pokud se opětovně tážete, tak jsem projev pana premiéra sledovala, také četla a stále jsem se neprobrala ze šoku.

Jak tomu máme rozumět? Co vás do „šoku“ přivedlo? Projev k národu je přece důležité sdělení.

Ano, projev k národu premiéra nebo prezidenta je velmi důležité sdělení. Stejně jako byl projev vladaře „Mým národům“ v roce 1914, kdy byla vyhlášena a začala první světová válka.

Avizovaný projev premiéra, že promluví k národu vyvolával ve společnosti napětí a očekávání. Musím se přiznat, že jsem měla smíšené pocity – strachu a radosti. Jsou to protipóly, chápu. Strach jsem měla z toho, že všeho schopna vláda „vyhlásí válku“ někomu. V dané chvíli asi Rusku. Jejich odborná nekompetentnost, která se projevuje v období vládnutí, tuto hrozbu přináší. Přece jen jsem doufala, že takovou blbost by snad prezident Zeman nepodpořil, přestože se nyní v době nastupující hluboké krize nikterak nevyjadřuje, mlčí.

Doufala jsem, že Fialova vláda bude sebekritická a pan premiér se přizná, že to prostě nezvládají, mají mezi sebou korupčníky propojené do nejhorších vrstev polistopadového organizovaného zločinu (propojení údajně na Krejčíře, jak informovala média). Celá kauza ovlivňuje především mladou generaci, která je zoufalá z toho, že již nemohou nikomu věřit, že do vedení státu prosakuje korupce, jako nikdy dříve.

Doufala jsem, že premiér vyvodí důsledky ze situace, za kterou je právě jeho vláda plně odpovědna. Ze situace, která vede zemi do hospodářské krize, která tu od třicátých let nebyla. Propad ekonomiky, energetická, hospodářská krize, inflace, zadluženost státu směřující k bankrotu mnoha firem, chudobě a bídě obyvatelstva.

Doufala jsem, že rezignuje, přenechá vládnutí úřednické vládě odborníků a pomůže připravit zemi na předčasné volby. Bez podvodů na voličích různých úhybných úprav Ústavy Ústavním soudem v čele s panem Rychetským.

A místo této sebereflexe jsme slyšeli snůšku alibistických obhajob neschopnosti této vlády. Za všechno může Putin (ačkoliv Putin určitou vinu na stávající situaci má). Rozhodně Putin nemůže za špatnou evropskou energetickou politiku, která je příčinou tohoto stavu. Babiš snad může za „neschopnost této vlády“ atd. Ve snůšce obvinění jsem očekávala, že premiér vzpomene T. G. Masaryka, že založil Československo a může za to, že si nyní neumíme vládnout.

Pokud pomineme alibistické obhajoby, které do úst státníka vůbec nepatří, tak lze jednotlivé části projevu rozcupat na kousky a potvrdit, že pan premiér není v obraze a projev k národu se tak stává fraškou, je irelevantní.

Vyjmenujte alespoň tři bodu projevu pana premiéra, které tedy dokážete rozcupat na kousky?

Plynárenství a podzemní zásobníky. Není pravda, že náš stát má uložen zemní plyn v podzemních zásobnicích na našem území. Pokud premiér hovořil, že jsou zásobníky naplněny asi z cca 65 % své kapacity, tak to možné je. Kapacita zásobníku je cca 2,7 mld. m3 zemního plynu. Jenže ten plyn si v těchto zásobnicích uskladňují obchodníci. Náš stát má prostřednictvím Státních hmotných rezerv uskladněno asi jen 300 mil.m3 zemního plynu. A tento plyn ještě nakoupil za nesmírně vysoké ceny, odhaduji asi o 2 mld. Kč více, než je možné nakoupit.

Takže podtrženo sečteno. Stát disponuje pouze 300 mil.m3 zemního plynu, který má uložen v podzemních zásobnicích. Ostatní množství patří soukromým firmám – obchodníkům. Je to jejich plyn pro jejich spotřebitele, které mají na území EU a mohou mít i mimo EU.

Pokud by stát chtěl disponovat s plynem, který mu vůbec nepatří, který si tam uskladnily soukromé firmy-obchodníci, tak by jim ho musel vzít – znárodnit. Tím by soukromé vlastníky nepoškodil? Vždyť si neví rady s cenou elektřiny u polostátního ČEZ, a zde má 70% majetkový podíl.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Báchorka o elektřině a ČEZ. Dle premiéra není možné prodávat elektřinu za cenu, za kterou ČEZ vyrobí vč. přiměřeného zisku. Údajně by se proti tomu postavili minoritní akcionáři. V této části mohu dát premiérovi za pravdu, pokud se chceme vyhnout sporům s minoritními akcionáři, které by nás bezesporu čekaly.

Ale řešení je jednoduché. Zdanit energetickou firmu například 53 % nebo dokonce 80 %. Pak pro spotřebitele v České republice tzv. „zastropovat ceny“ například 2,00 Kč/kWh. Rozdíl ceny, za kterou ČEZ prodává na burzu nebo obchodníkům pak uhradit ze státního rozpočtu. Je to možné. Něco obdobného se již provedlo v minulých létech v platbách za zelenou energií. Kdy byly ceny pro spotřebitele – domácnosti zastropovány vyhláškou na cca 400,00 Kč/MWh (nepamatuji si přesně) a zbývající část do cca 820,00 Kč byla hrazena výrobcům ze státního rozpočtu. V té době jsem se plně zasloužila o toto zastropování, jako předsedkyně ERÚ.

Oddálení řešení problému tzv. rozdělením ČEZ na zdroje a ostatní, to je holý nesmysl. Realizace tohoto záměru není na dva měsíce, kdy potřebují řešení problému nejen domácnosti, ale především průmysl. Je to prostě ohlupování občanů, že vláda něco dělá.

Pokud chce vláda, abychom byli energeticky suverénní stát, jak v projevu premiér sdělil, tak to bychom museli nejdříve vystoupit z EU, nebo nedodržovat evropskou energetickou politiku, GD a celou řadu nařízení devastujících ekonomiku a hospodářství. To nemusí premiér provádět krkolomná opatření do budoucna, která neřeší současnou tristní situaci a jsou jen snahou přesvědčit občany, že vláda něco ve veřejném zájmu dělá.

Slib, že nikoho nenecháme padnout, byl jen posledním hřebíčkem do rakve projevu premiéra Fialy. Miliardami jen házel, jako by si neuvědomoval, že peníze do státního rozpočtu musí přinést daňoví poplatníci, firmy, občané, že vysoké ceny energií jsou důsledkem špatné energetické politiky, ideologie, která nás přivádí do chudoby a bídy, bankrotu firem a nezaměstnanosti. Stihl upozornit občany, že růst cen bude pro nás šokem, ale nemáme mít ostych požádat o podporu, prostě „nebojte se žebrat“.

Zadlužit stát do neskutečných rozměrů povede k dalšímu úpadku České republiky. Ale to již tu pan Fiala nebude a někdo další bude v „projevu k národu“ hovořit, že za to může Fialova vláda?

A to občané nesmí připustit. Pevně věřím, že rychlý nástup nové kompetentní vlády přinese konstruktivní okamžité řešení příčin úpadku ČR, že se vyhneme dalšímu prohlubování krize, zadlužování nejen občanů, firem, ale i státu.

Z projevu premiéra Fialy k národu lze přímo vyčíst jeho odpovědnost za špatné řízení státu v rozporu s Ústavou ČR, za poškozování národních zájmů, za úpadek a krizi nebývalých rozměrů.

Psali jsme: Do podzimu kolaps! Významní podnikatelé uspořádali sešlost. Bez Fialy. Alena Vitásková má zprávy, které otřesou celou zemí „Vyměňte vládu, než vláda vymění občany.“ Vitásková a ještě drsnější plán na ceny elektřiny. Rána za ranou Zlatá akcie, zmizela za Špidly. Nebo osmdesát miliard, po kterých se slehla zem. Vitásková vypráví zapomenuté příběhy z privatizace Peklo české justice. Vitásková varuje Babiše i všechny další, na co se mají připravit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.