„Vyměňte vládu, než vláda vymění občany.“ Vitásková a ještě drsnější plán na ceny elektřiny. Rána za ranou

reklama

Anketa Má prezident Zeman vaši důvěru? (Ptáme se od 8.6. 2022) Má 67% Nemá 30% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 14438 lidí V přehledu z výběrového řízení na cenu elektrické energie pro rok 2023 (viz obrázek níže) pro jeden dům z bytového družstva navrhované roční navýšení ceny je dost velké, pohybující se od 2 milionů 637 tisíc do 3 milionů 216 tisíc. Kam až tento cenový nárůst může vystoupat?

Růst cen energie je v nynější době nepredikovatelný. Ve své podstatě jde o vyvolanou energetickou krizi, která vede k chudobě, bídě, nezaměstnanosti. V České republice největší výrobce elektřiny, polostátní ČEZ (cca 70 % akcií je v majetku státu), vyrábí elektřinu velmi levně, pak ji prodává na burzu do Lipska a obchodníkům. Spotřebitel v České republice pak nakupuje elektřinu vyrobenou u nás doma za násobky ceny, než by mohl. ČEZ opět připravuje zvýšení cen elektřiny, což již ohlásil. Stát přitom odsouhlasil managementu desítky milionů korun odměn. Tomu obyčejný občan již nemůže rozumět, i kdyby se snažil.

Co s tím lidé mohou dělat?

Vládu si lidé volí proto, aby hájila jejich zájmy a nepřiváděla občany do bídy a firmy do bankrotu. Není přijatelné, aby předsedkyně Parlamentu Pekarová uvedla, že „tu nejsou pro lidi“. Taková vláda by v normálních demokratických zemích musela rezignovat. Takže co s tím mohou lidé dělat? Nenechat si to líbit, požadovat rezignaci vlády, úřednickou vládu a předčasné volby. Poslanci, senátoři, prezident mlčí, přičemž situace nejen s cenou energií, ale následnou nezaměstnaností povede k občanským nepokojům. Je nutné vyměnit vládu dříve, než vláda vymění občany…

Fotogalerie: - Zemědělci v Lucerně

Vláda chce získat kontrolu nad cenami energií. Oprášila proto plán na rozdělení firmy ČEZ a zestátnění elektráren. Co tomuto případnému kroku říkáte?

Tento způsob, jak chce stát získat kontrolu nad cenami energií, je úsměvný. Takový alibismus, že něco dělám a nevím, jaký to bude mít dopad. Je to běh na dlouhou trať, a než doběhne do cíle, bude národ v bídě, firmy budou krachovat, statisíce nezaměstnaných, inflace nikoliv 30, ale 50 %. Prostě krize, kterou si nedokážeme představit. Pokud by vláda chtěla získat kontrolu nad nesmyslnými cenami energií, udělá následující rychlé kroky. Podívá se na skutečnou cenu silové elektřiny, za kterou ČEZ vyrábí (odhaduji, že včetně všech poplatků a zisku by mohla silová elektřina stát cca 1,20 Kč/kWh), vše ostatní je možné zdanit například 53 % nebo více 80 %? Jsem si jista, že ČEZ včetně minoritních akcionářů sám nabídne státu zastropování cen na několik let.

Prostě existují elegantní kroky k zajištění stabilizace a razantního snížení cen energií. Dalším je zastavení vyplácení dividend, či dokonce nerozděleného zisku. Vyplácení ve stamilionech odměn managementu ČEZ. Politický amatérismus, jak chtějí politici řešit vysoké ceny energií, nebere konce. Místo příčin energetické krize řeší její důsledky. Je to, jako když požár hasíte benzínem. Nakonec uhoří všichni a požár se neuhasí. Nevyplácet dividendy a nepřipustit rozpuštění nerozděleného zisku do dividend povede k přípravě ČEZ na nové investice, které ho čekají. Tento krok nemůže vyvolat žaloby minoritních akcionářů, na které se politici rádi vymlouvají. Nebudu popisovat všechny okamžité možnosti, které lze k záchraně nejen občanů, ale i hospodářského sektoru učinit, a zamezit tak uměle vyvolaným vysokým cenám energií. Zestátnění rozhodně nevede ke kontrole státu nad cenami energií. Stát má celou řadu jiných účinných nástrojů, aniž poškodí investory.

Ministr průmyslu a obchodu Síkela na tiskovce tvrdil, že na ministerstvu snížili teplotu v kancelářích i teplotu vody. Spoustě lidí sice skutečně asi nic jiného nezbude (dokonce třeba nebudou topit skoro vůbec), ale co si myslet o těchto slovech ministra?

Pokud pan ministr toto opravdu sdělil a považuje snížení teploty v kancelářích jeho ministerstva za řešení energetické krize či jako návod, jak bychom měli všichni šetřit s energiemi, tak by měl být hospitalizován. Plýtvat se nemá nikdy, ani nyní, plýtvat se nemá v ničem. Ale role ministra je přece úplně jiná. On je odpovědný, že instituce jako například Energetický regulační úřad, polostátní ČEZ, dodavatelé poslední instance DPI (Pražská plynárenská), někteří obchodníci s energiemi si mohou dovolit na energetickém trhu to, co můžeme dnes sledovat. On je gestorem energetického zákona a související legislativy. On je za tuto oblast odpovědný nejen vládě, ale především občanům. Místo aby napravoval nefunkčnost Energetického regulačního úřadu, ceny energie vyráběné v našem ČEZ, snižuje teplotu v přebujelé administrativě na svém úřadě.

Pro domácnosti chystá stát speciální tarif, který jim má ulevit od vysokých cen. Podle ministra Síkely bude motivovat i k úsporám, stát by totiž domácnostem přispíval jen do určité výše spotřeby. „Speciální tarif bude kombinace regulovaného tarifu propojená se snahou o zajištění energetických úspor, protože vysoké ceny se dotýkají všech a dopadají negativně nejen na nejchudší, ale i na střední třídu. Snížíme do určité výše spotřeby cenu energií. Nad tuto hranici budou domácnosti platit klasickou tržní cenu,“ řekl Síkela. Jak se díváte na toto opatření?

Vysoké ceny energií nezvládnou ani domácnosti s nízkými příjmy, ani střední třída, živnostníci, velká část podnikatelů. Pomoc budou potřebovat, ale to není řešení problému. Řešení je úplně někde jinde. Zásadní je odstranění příčin uměle vytvořených vysokých cen energií. Jak dlouho budeme schopní saturovat z veřejných financí neschopnost občanů a firem platit drahou energií?

Fotogalerie: - Interpelace na Fialu

Co by se podle vás mělo ještě udělat, co se zanedbalo?

Opakovaně jsem sdělovala. Zastropovat ceny energií. Určit indikativní ceny energií. Řádně zdanit zisky energetických firem. Levně vyrobenou elektřinu u nás doma ponechat pro naše spotřebitele a teprve přebytek prodat na burzu či obchodníkům. Vystoupit z emisních povolenek. Důrazně přehodnotit přistoupení ke Green Dealu. Zajistit zemní plyn za přijatelné ceny, to je na bázi dlouhodobých kontraktů od producentů, nikoliv celé řady překupníků. Dlouhodobý kontrakt mám na mysli minimálně dvacetiletý, nikoliv tříletý, jak si někteří politici dlouhodobost kontraktu pletou. Ponechat si podzemní zásobníky zemního plynu na území ČR ve státních hmotných rezervách alespoň z 60 %. Souběžně se věnovat novým technologiím. Nikoliv vyhazovat finance za fantasmagorické projekty, které nejsou schopné nahradit zdroje elektřiny a plynu, pokud má být zachována přijatelná cena a bezpečnost dodávek. Energetická krize s katastrofálním dopadem na občany EU je uměle vytvořena.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.